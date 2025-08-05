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Иванов Виктор


УПОМИНАНИЯ


05.08.2025 Операционная система «АльтерОС» совместима с решениями RuDesktop 1
29.03.2024 Российский союз химиков расширит цифровую экспертизу благодаря вступлению ИТ-компании «К2Тех» 1
21.08.2020 Сколько чиновники Минкомсвязи заработали в 2019 г. Топ-30 богачей министерства 1
27.12.2018 «ВКонтакте» запустила тестирование звонков c шифрованием в VK Messenger для ПК 1
25.07.2016 ИТ-разработка новосибирского Академпарка сократила затраты на оказание госуслуг в Бурятии 1
26.02.2016 «Ростех» закрыл три оборонных радиоэлектронных завода 1
24.12.2014 ФСКН поддержала введение предфильтрации интернет-контента в России 1
22.01.2013 Госнаркоконтроль: Qiwi, "Яндекс.Деньги" и Webmoney используются для наркоторговли 1
13.08.2012 Рынок ПК в России вырос, а в Европе обвалился 1
06.07.2010 Дуополии на рынке ВКС пришел конец 1
05.07.2010 Zycko провела бизнес-семинар "Системы видеоконференцсвязи LifeSize в России" 1
03.07.2009 Половодье: мониторинг из космоса 1
06.05.2009 РОСНАНО организует школу нанометрологии 1
28.10.2008 Начала работу первая в России школа метрологии и стандартизации в нанотехнологиях и наноиндустрии 1
24.10.2008 Система сертификации продукции наноиндустрии «Наносертифика» начала свою работу 1
13.08.2008 КРОК автоматизировал службу поддержки в администрации Пермского края 1
14.07.2008 Биопаспорта отошли от силовиков к Рейману 1
14.07.2008 Рейман назначен главой рабочей группы по подготовке введения новых паспортов 1
30.01.2008 На вооружение ВВС России начали поступать новейшие вертолеты 1
18.11.2005 25 ноября состоится церемония вручения премии Рунета-2005 1
22.04.2005 РБК СОФТ приняла участие во 2-м Международном химическом саммите 1
19.12.2003 R-Style Softlab завершил реструктуризацию 1

Публикаций - 22, упоминаний - 22

Иванов Виктор и организации, системы, технологии, персоны:

Восход ФГБУ НИИ 667 2
Питерская группа связистов 435 2
IBM - International Business Machines Corp 9493 2
Oracle Corporation 6790 2
LifeSize 51 2
VK - Mail.ru Group 3497 1
Ростелеком 10064 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4283 1
Cisco Systems - Tandberg 162 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 803 1
Yandex - Яндекс 7964 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1446 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 896 1
Dell EMC 5056 1
Cisco Systems 5175 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3268 1
Lenovo Group 2320 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2077 1
Acer Group - Acer Inc 2598 1
Крок - Croc 1788 1
HP - Hewlett-Packard 3629 1
SAP SE 5362 1
Microsoft Corporation 24986 1
Intel Corporation 12374 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 666 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting Восток 26 1
Logitech 423 1
Webmoney - Вебмани.Ру 544 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 404 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 907 1
Verisign 357 1
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 255 1
Agilent Technologies 129 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд - Новосибирский инновационный кластер информационно-коммуникационных технологий - ИТЦ Академический 100 1
Thawte 32 1
Томский радиотехнический завод 1 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 366 1
Ростех - РЭК - Радиоэлектронный кластер 41 1
Oracle Siebel Systems 512 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 731 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 152 2
Почта России ПАО 2198 1
Газпром ПАО 1379 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 476 1
NanduQ - Qiwi 1000 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 477 1
Ростех - Вертолеты России 169 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Президент-Отель ФГУП 68 1
Сибур Холдинг - НИОСТ - НИО Сибур-Томскнефтехим 22 1
НКНХ - Нижнекамскнефтехим 26 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 94 1
BASF AG - BASF Magnetics GmbH - EMTEC Magnetics GmbH - European Multimedia Technologies - EМТЕК Магнетикс - BASF AG - БАСФ 54 1
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 66 1
MODIS - Одежда 3000 57 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 424 1
Уралхим - ТОАЗ - Тольяттиазот - Трансаммиак 11 1
Лента - Сеть розничной торговли 2192 1
Ростех - Вертолеты России - Роствертол - Ростовский вертолётный производственный комплекс 13 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Baxter International 2 1
ИНС - Институт национальной стратегии 31 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 1
КуйбышевАзот 16 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 194 1
ФосАгро 135 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3274 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 3
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 143 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12309 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3393 2
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4678 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2862 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6151 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 1
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области средств массовой информации - ДСМИ 8 1
Минцифры РФ - Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике - Департамент реализации законодательных инициатив - Департамент цифровой трансформации и координации бюджетных расходов 16 1
Минцифры РФ - Департамент экономики и финансов (ДЭФ) 6 1
Минцифры РФ - Департамент передовых технологических решений 3 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2777 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5058 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3468 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3204 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 783 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 881 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2050 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 938 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 156 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 380 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 432 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 118 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3059 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 213 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1291 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1429 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1390 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 151 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 594 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 350 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1828 1
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 73 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 384 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2632 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 119 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 62 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
Росхимреактив 2 1
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VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 100 1
Nissan Murano 7 1
Toyota RAV - серия кроссоверов 22 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1031 1
CFMoto X - серия квадроциклов 1 1
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Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2100 1
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Stellantis - Fiat Chrysler Town & Country - Dodge Caravan 7 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-DataHouse - RSDH 72 1
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РСХБ - R-Style Softlab - RS-InterBank 138 1
Pervasive - Btrieve СУБД 25 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting Восток - Smart-Center МФЦ Центр обслуживания населения 12 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3376 1
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 223 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5577 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1479 1
Pervasive SQL 6 1
Microsoft Windows 2000 8665 1
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 1
Microsoft Windows 16053 1
BMW X - серия кроссоверов 25 1
ESA Envisat - Environmental Satellite 82 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 401 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 635 1
Age of Kings 2 1
МЧС РФ - МЧС Информ - ОКСИОН, Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей - КТС КАСМО, Комплекс средств оповещения, мониторинга и локализации аварий - КСЭОН - РАСЦО - СЗИОНТ 63 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Ка-50 - Чёрная акула 15 1
ЕФРСБ - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - Федеральный закон 127-ФЗ - О несостоятельности (банкротстве) 57 1
Медведев Дмитрий 1658 3
Путин Владимир 3277 2
Рейман Леонид 1053 2
Соколов Алексей 134 1
Носков Константин 238 1
Мишустин Михаил 705 1
Шадаев Максут 1084 1
Липов Андрей 65 1
Иванов Олег 145 1
Кисляков Евгений 93 1
Волин Алексей 121 1
Бадалов Андрей 66 1
Духовницкий Олег 91 1
Качанов Олег 120 1
Чурсин Игорь 21 1
Тютрюмов Александр 3 1
Ларина Екатерина 12 1
Григорьев Владимир 14 1
Владимиров Игорь 2 1
Зарубин Юрий 8 1
Канцуров Андрей 8 1
Привезенцев Антон 6 1
Гоков Дмитрий 33 1
Жаров Александр 175 1
Токаев Александр 1 1
Давыдов Денис 44 1
Аитов Тимур 197 1
Ким Борис 75 1
Филимонов Сергей 46 1
Белковский Станислав 32 1
Власов Игорь 3 1
Константинова Анжела 2 1
Ширапов Герман 3 1
Шишлова Елена 3 1
Добрынин Вячеслав 2 1
Брюквин Юрий 299 1
Гершензон Ольга 14 1
Гольдберг Юлий 25 1
Кузовкин Алексей 155 1
Ованесян Григорий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 151648 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44690 4
Германия - Федеративная Республика 12831 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52835 3
Казахстан - Республика 5703 2
Россия - ДФО - Бурятия Республика 641 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17700 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14326 2
Европа 24467 2
Европа Западная 1485 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 940 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1266 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 780 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1360 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 526 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13451 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18099 1
Индия - Bharat 5589 1
Европа Восточная 3111 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 1
Италия - Итальянская Республика 4401 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1652 1
Испания - Королевство 3744 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 794 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1583 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1575 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1006 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 929 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1197 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 463 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 309 1
Португалия - Португальская Республика 934 1
США - Техас 1000 1
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 305 1
США - Техас - Остин 175 1
ЮАР - Йоханнесбург 50 1
Беларусь - Белоруссия 5913 1
Украина 7708 1
Узбекистан - Республика 1813 1
Китай - Пекин - Beijing 1022 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53445 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30770 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49903 5
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 309 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2935 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3595 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19622 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6121 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16932 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2115 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6466 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1685 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4307 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5663 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 156 1
КАД - Кольцевая автомобильная дорога 25 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1133 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4134 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10302 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5819 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3275 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3123 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5158 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6032 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 392 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25157 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 819 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9273 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1624 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8343 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4202 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4213 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6930 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 474 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5151 1
Паспорт - Паспортные данные 2644 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1786 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2832 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1296 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5121 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11340 2
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 71 1
Вечерняя Москва - газета 12 1
Нефтегазохимический портал 1 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2718 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8271 1
IDC - International Data Corporation 4926 1
Gartner - Гартнер 3586 1
Рустелеком ТК 304 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3381 1
РАН - Российская академия наук 1957 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 400 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1035 1
РАН УрО - Российская академия наук Уральское отделение 22 1
РАН УрО ИФМ - Институт физики материалов имени М.Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук 4 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 32 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7649 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 102 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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