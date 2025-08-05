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Иванов Виктор
УПОМИНАНИЯ
Иванов Виктор и организации, системы, технологии, персоны:
|ЛБИ - Лига безопасного интернета 62 1
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
|Росхимреактив 2 1
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 246 1
|Медведев Дмитрий 1658 3
|Путин Владимир 3277 2
|Рейман Леонид 1053 2
|Соколов Алексей 134 1
|Носков Константин 238 1
|Мишустин Михаил 705 1
|Шадаев Максут 1084 1
|Липов Андрей 65 1
|Иванов Олег 145 1
|Кисляков Евгений 93 1
|Волин Алексей 121 1
|Бадалов Андрей 66 1
|Духовницкий Олег 91 1
|Качанов Олег 120 1
|Чурсин Игорь 21 1
|Тютрюмов Александр 3 1
|Ларина Екатерина 12 1
|Григорьев Владимир 14 1
|Владимиров Игорь 2 1
|Зарубин Юрий 8 1
|Канцуров Андрей 8 1
|Привезенцев Антон 6 1
|Гоков Дмитрий 33 1
|Жаров Александр 175 1
|Токаев Александр 1 1
|Давыдов Денис 44 1
|Аитов Тимур 197 1
|Ким Борис 75 1
|Филимонов Сергей 46 1
|Белковский Станислав 32 1
|Власов Игорь 3 1
|Константинова Анжела 2 1
|Ширапов Герман 3 1
|Шишлова Елена 3 1
|Добрынин Вячеслав 2 1
|Брюквин Юрий 299 1
|Гершензон Ольга 14 1
|Гольдберг Юлий 25 1
|Кузовкин Алексей 155 1
|Ованесян Григорий 2 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11340 2
|ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 71 1
|Вечерняя Москва - газета 12 1
|Нефтегазохимический портал 1 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2718 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8271 1
|IDC - International Data Corporation 4926 1
|Gartner - Гартнер 3586 1
|Рустелеком ТК 304 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3381 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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