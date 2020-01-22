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LifeSize

LifeSize

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


22.01.2020 Trueconf обеспечил совместимость своего ПО с Zoom, Cisco Webex, Bluejeans Meetings и Lifesize

Trueconf обеспечил совместимость отечественной ВКС-системы Trueconf Server с популярными облачными платформами веб-конференций — Zoom, Cisco Webex, Bluejeans Meetings и Lifesize Cloud. Интеграция позволит пользователям Trueconf подключаться к веб-конференциям на зарубежных сервисах в два клика прямо из клиентских приложений Trueconf. Рабочие процессы в совреме
13.03.2014 LifeSize представила решение LifeSize UVC Bundles

Компания LifeSize, входящая в Logitech анонсировала решение LifeSize UVC Bundles, включающее ос
28.01.2014 МЧС Украины применяет системы видеосвязи LifeSize

Компания LifeSize поставила оборудование для организации ВКС в Министерстве чрезвычайных ситуаций Укра
29.09.2011 Polymedia и LifeSize выводят на российский рынок решения для ВКС на базе облачных технологий

темный интегратор компания Polymedia и американский производитель систем видеоконференц-связи (ВКС) LifeSize Communications выводят на российский рынок новые решения, созданные на базе облачных
18.11.2010 «Мувиком» начал поставки систем видеоконференцсвязи высокой чёткости производства LifeSize

виком» начала поставки на российский рынок систем видеоконференцсвязи высокой чёткости производства LifeSize (США). Главная особенность ВКС-систем LifeSize заключается в высоком качестве
06.07.2010 Дуополии на рынке ВКС пришел конец

dberg и Polycom в секторе ВКС HD-качества, надо отметить относительно молодую американскую компанию LifeSize. На мировом рынке ВКС высокой четкости она занимает третье место, а на некоторых рег
05.07.2010 Zycko провела бизнес-семинар "Системы видеоконференцсвязи LifeSize в России"

Недавно компании Zycko Rus и LifeSize провели бизнес-семинар "Системы видеоконференцсвязи LifeSize в России". Компа

Публикаций - 52, упоминаний - 67

LifeSize и организации, системы, технологии, персоны:

Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 31
Cisco Systems 5372 27
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 17
Cisco Systems - Tandberg 164 14
Huawei 4677 11
Polymedia - Полимедиа 158 11
МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 124 10
Microsoft Corporation 25775 9
TrueConf - ТруКонф 454 9
Poly - Plantronics 144 9
Sony 6739 8
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 7
Pexip 16 6
Yealink Network Technology 85 6
Logitech 437 6
Siemens AG - Siemens Group 2673 5
Radvision 21 4
VideoMost - ВидеоМост 285 4
Spirit DSP - Спирит Корп 482 4
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 4
Enghouse - Vidyo - Layered Media 8 3
Ростелеком 10948 3
МегаФон 10742 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
Fujitsu 2105 3
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 363 3
Ланит - Comptek - Комптек 215 3
Сател 186 3
Cisco Systems - Broadsoft UC 56 2
Avicon Technologies - Авикон Текнолоджис 39 2
Мототелеком - Mototelecom 9 2
Samsung Electronics 11065 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Dell Technologies - Dell Computer 2219 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
HP Inc. 5883 2
Крок - Croc 1964 2
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 2
F5 Networks 77 2
Газпром ПАО 1493 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Дмитровская областная больница 7 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Baxter International 2 1
ФМБА России - ЮОМЦ - Южный окружной медицинский центр 7 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Hyundai Motor Company 436 1
UPS 216 1
Ингосстрах СПАО 478 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 1
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 48 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Uber 357 1
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 67 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 5
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 5
Судебная власть - Judicial power 2500 3
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 79 2
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 2
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 2
ГСЧС Украины - Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям 11 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 104 1
Президент Украины - Государственная пограничная служба Украины 2 1
ФМБА России - Росздрав - Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию России 52 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 1
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 80 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 1
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 74 1
Росатом СКЦ ФГУП - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 35 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
OVCC - Open Visual Communications Consortium - Консорциум открытых видеокоммуникаций 6 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 49
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 16
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Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 7
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 6
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H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1316 5
МТС Линк - Vinteo MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 8
Google Android 15244 7
LifeSize Room 7 6
Apple iOS 8583 6
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Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 5
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SMART Technologies - Smart Board 54 2
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Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Попов Борис 25 8
Герман Андрей 24 5
Баринов Александр 44 4
Готальский Михаил 95 3
Капцов Сергей 12 3
Горошилов Виктор 4 3
Иодковский Станислав 104 3
Серый Дмитрий 18 3
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Сельков Андрей 15 2
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Карпук Никита 2 2
Инюшев Дмитрий 2 2
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Плющенков Роман 4 1
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Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 4
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Ближний Восток 3154 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
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Россия - СЗФО - Мурманская область 785 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петергоф - Петродворец 77 1
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Япония 13807 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
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Индия - Bharat 5870 1
Америка - Американский регион 2206 1
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Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
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Канада 5082 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
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