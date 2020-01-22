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LifeSize
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|22.01.2020
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Trueconf обеспечил совместимость своего ПО с Zoom, Cisco Webex, Bluejeans Meetings и Lifesize
Trueconf обеспечил совместимость отечественной ВКС-системы Trueconf Server с популярными облачными платформами веб-конференций — Zoom, Cisco Webex, Bluejeans Meetings и Lifesize Cloud. Интеграция позволит пользователям Trueconf подключаться к веб-конференциям на зарубежных сервисах в два клика прямо из клиентских приложений Trueconf. Рабочие процессы в совреме
|13.03.2014
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LifeSize представила решение LifeSize UVC Bundles
Компания LifeSize, входящая в Logitech анонсировала решение LifeSize UVC Bundles, включающее ос
|28.01.2014
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МЧС Украины применяет системы видеосвязи LifeSize
Компания LifeSize поставила оборудование для организации ВКС в Министерстве чрезвычайных ситуаций Укра
|29.09.2011
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Polymedia и LifeSize выводят на российский рынок решения для ВКС на базе облачных технологий
темный интегратор компания Polymedia и американский производитель систем видеоконференц-связи (ВКС) LifeSize Communications выводят на российский рынок новые решения, созданные на базе облачных
|18.11.2010
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«Мувиком» начал поставки систем видеоконференцсвязи высокой чёткости производства LifeSize
виком» начала поставки на российский рынок систем видеоконференцсвязи высокой чёткости производства LifeSize (США). Главная особенность ВКС-систем LifeSize заключается в высоком качестве
|06.07.2010
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Дуополии на рынке ВКС пришел конец
dberg и Polycom в секторе ВКС HD-качества, надо отметить относительно молодую американскую компанию LifeSize. На мировом рынке ВКС высокой четкости она занимает третье место, а на некоторых рег
|05.07.2010
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Zycko провела бизнес-семинар "Системы видеоконференцсвязи LifeSize в России"
Недавно компании Zycko Rus и LifeSize провели бизнес-семинар "Системы видеоконференцсвязи LifeSize в России". Компа
LifeSize и организации, системы, технологии, персоны:
|Попов Борис 25 8
|Герман Андрей 24 5
|Баринов Александр 44 4
|Готальский Михаил 95 3
|Капцов Сергей 12 3
|Горошилов Виктор 4 3
|Иодковский Станислав 104 3
|Серый Дмитрий 18 3
|Крючков Максим 9 2
|Сельков Андрей 15 2
|Ишеев Игорь 6 2
|Чайка Павел 7 2
|Швечков Виталий 3 2
|Куделин Павел 3 2
|Карпук Никита 2 2
|Инюшев Дмитрий 2 2
|Одинцов Дмитрий 119 2
|Соловьев Владимир 108 2
|Вахмянин Иван 32 2
|Лебедев Георгий 57 2
|Новикова Елена 105 2
|Хомяк Юрий 38 2
|Иванов Виктор 23 2
|Школьников Николай 26 1
|Афанасьева Екатерина 3 1
|Александров Сергей 17 1
|Паршинцев Александр 3 1
|Лосев Сергей 46 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Chambers John - Чемберс Джон 123 1
|Филимонов Сергей 46 1
|Потапенко Андрей 27 1
|Осокина Полина 25 1
|Солдатов Станислав 14 1
|Тимофеев Максим 5 1
|Гревцев Владимир 22 1
|Плющенков Роман 4 1
|Кутдюсов Фарид 2 1
|Парфенов Константин 14 1
|Вексин Алексей 13 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
|Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
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