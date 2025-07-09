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ITU-T H.323 Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|09.07.2025
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SberDevices добавила поддержку протоколов SIP и H.323 на свое оборудование для видеоконференций
Компания SberDevices объявила о расширении функциональности своих устройств для видеоконференций: теперь они будут поддерживать стандартные протоколы SIP и H.323, что позволит интегрировать их в существующие классические системы видеосвязи и заменить продукцию зарубежных производителей. Поддержка SIP, H.323 и новейшего WebRTC устройствами о
|03.12.2014
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TrueConf Server версии 4.3.0 поддержал интеграцию с H.323
е улучшено качество связи на SIP-устройствах. В новой версии TrueConf Server 4.3.0 к ранее поддержанному SIP-протоколу для интеграции с телефонией и ВКС терминалами была добавлена поддержка протокола H.323, наиболее распространенного в ВКС сетях, построенных на западных аппаратных решениях. Теперь стало возможным интегрировать TrueConf Server с аппаратными ВКС терминалами и инфраструктурой,
|15.05.2007
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"СвязьКомплект" представил решения для мультисервисных корпоративных систем
tion (720p), широкого спектра аудио- и видеокодеков, функций обработки звука и видео. Терминал интегрируется в ISDN- и IP-сети, поддерживает множество сетевых стандартов и протоколов, в числе которых H.323 и SIP. Обладает встроенным сервером MCU на девять участников. Поддерживает каскадное включение до 50 участников, ассиметричные подключения (transcoding, transraiting) и множество других ф
|14.06.2002
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Quarry добавила поддержку SIP и H.323 в коммутирующие платформы iQ
компания из штата Массачусетс, представила усовершенствованный вариант своих платформ коммутации стыков сетей iQ. На выставке SuperComm компания продемонстрировала их возможность обрабатывать SIP- и H.323-пакеты, что позволяет организовывать VoIP-связь и видеоконференции в виртуальных частных сетях (VPN). Благодаря поддержке обoих протоколов архитектура коммутатора позволяет пропускать в V
|25.05.2001
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Российская сеть IP-телефонии TARIO.net подвела итоги пятилетнего развития
вого поколения включает SIP PROXY/REGISTRAR - сервер регистрации и маршрутизации для протокола SIP; H.323 GATEKEEPER - сервер регистрации и маршрутизации для протокола H.323; H.323
ITU-T H.323 и организации, системы, технологии, персоны:
|Одинцов Дмитрий 119 16
|Свириденко Андрей 99 12
|Самойлов Роман 15 7
|Попов Борис 25 6
|Серый Дмитрий 18 6
|Иодковский Станислав 104 5
|Готальский Михаил 95 5
|Солонин Виталий 90 4
|Масленников Игорь 36 4
|Шульга Дмитрий 14 4
|Алябьева Надежда 6 3
|Никашов Константин 7 3
|Баринов Александр 44 2
|Урбанский Владимир 36 2
|Ткаченко Владимир 12 2
|Щеглов Петр 85 2
|Хомяк Юрий 38 2
|Степанова Ирина 17 2
|Санадзе Георгий 18 2
|Потапенко Андрей 27 2
|Солдатов Станислав 14 2
|Герман Андрей 24 2
|Сельков Андрей 15 2
|Трещетенков Евгений 4 2
|Бобряков Вячеслав 2 2
|Стыценко Артем 22 2
|Ramakrishna Sudhakar - Рамакришна Судхакар 6 2
|Кабанов Владимир 178 2
|Смирнов Алексей 269 1
|Дворкович Аркадий 216 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 1
|Вахмянин Иван 32 1
|Крылов Павел 25 1
|Мантуров Денис 126 1
|Головин Дмитрий 51 1
|Калугин Сергей 169 1
|Бурметьев Данила 14 1
|Тарасов Арсений 45 1
|Бочерова Елена 46 1
|Лебедев Алексей 25 1
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