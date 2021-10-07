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ITU-T H.323
Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей


07.10.2021 Что нужно знать при выборе ВКС 1
08.04.2021 Концерн «Автоматика» протестировал совместимость IVA AVES с российскими средствами защиты информации 1
10.02.2021 Новый релиз ВКС VideoMost 8.0 — как Zoom, только наш 1
08.02.2021 Россияне выпустили «убийцу» Zoom со встроенным мессенджером и функцией трансляции на YouTube 1
03.06.2020 Создан первый в мире серийный сервер видеоконференцсвязи на «Эльбрусах» 1
25.05.2020 «Туполев» использует видеоконференции VideoMost 1
30.03.2020 Spirit и МВП «Свемел» подтвердили совместимость своего ПО 1
19.12.2019 Хабаровский краевой институт развития образования внедрил VideoMost 1
18.12.2019 TrueConf представила терминал видеоконференцсвязи 1
01.11.2019 МФЦ Владимирской области внедрил видеоконференции Videomost 1
29.10.2019 «ЮТС-Логистик» внедрила видеоконференции VideoMost 1
27.09.2019 НИИ «Масштаб» выпустил новую версию защищенной системы ВКС IVA AVES S 2
10.09.2019 НИИ «Масштаб» обновил системы защищенной видеоконференцсвязи IVA AVES S и LARGO 2
18.07.2019 «Теплоэнергосервис» внедрил программный ВКС-север Videomost 1
18.04.2019 Trueconf обеспечил видеосвязью турецкого дилера Mercedes-Benz 2
11.04.2019 Россияне потратили $5 млн, чтобы их ВКС-сервер обогнал американского конкурента 1
14.03.2019 Avaya представит новые решения для контакт-центров 1
24.01.2019 Avaya объявила о расширении своего портфолио Desktop Experience 1
18.07.2018 Корпоративный мессенджер TeamSpirit.IM включен в госреестр российского ПО 1
12.03.2018 В России разработан программный сервер IVA MCU для видеоконференций 1
07.02.2018 Телеком-оператор Минобороны собрался потратить 125 миллионов на систему связи из США 1
12.12.2017 «Ростелеком» установил новую версию VideoMost Server 6.0 в облачном сервисе «Web-видеоконференции» 1
29.09.2017 Государственный Эрмитаж проводит образовательные программы через VideoMost 1
15.09.2017 TrueConf сертифицировала ВКС-оборудование AVer 1
25.07.2017 Spirit начала продажи версии мобильного мессенджера VideoMost IM для банков 1
30.03.2017 Россияне достигли совместимости со Skype «вопреки желанию Microsoft» 1
11.11.2016 «Ростелеком» закупил на 100 миллионов российский сервер видеоконференций 1
07.07.2015 TrueConf анонсировал единое качество общения на всех ОС 1
03.12.2014 TrueConf Server версии 4.3.0 поддержал интеграцию с H.323 2
01.12.2011 RD Telecom представил решение по созданию сети внутриведомственных коммуникаций посредством ВКС на базе СПО 1
04.08.2011 WatchGuard расширил функционал межсетевых экранов WatchGuard XTM 8 1
18.07.2011 «Пикотех» обновил встроенное ПО сигнального сервера «Гироскоп» 1
16.06.2011 Polycom выпускает обновленную платформу UC Intelligent Core 1
18.04.2011 Евгений Трещетенков: Panasonic хватит работы и без больших офисов 1
16.09.2010 Avaya представила решения для организации бизнес-коммуникаций в режиме реального времени с использованием видео 2
07.07.2010 Время подрасти: эксперты оценивают рынок ЦОВов 1
28.04.2010 IP-АТС для бизнеса: есть ли выбор? 1
18.11.2009 Видеоконференцсвязи в российских судах 10 лет 1
09.10.2009 В России стартовали продажи новой модели Panasonic IP-АТС: KX-TDE600 1
29.04.2009 Видеоконференцсвязь: какова реальная экономия? 1

Публикаций - 43, упоминаний - 49

ITU-T H.323 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VideoMost - ВидеоМост 191 15
Microsoft Corporation 11168 12
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 8
Spirit DSP - Спирит Корп 246 8
Cisco Systems 2056 7
Oracle Corporation 3363 6
Polycom - Поликом Раша 301 5
TrueConf - ТруКонф 252 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 3
Cisco Systems - Tandberg 94 3
АйТи 753 2
Zoom Int - Zoom Video Communications 732 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 2
Huawei 2733 2
Код Безопасности 365 2
SAP SE 3220 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Yandex - Яндекс 4103 2
Системный софт - SysSoft 124 1
IntegrIT 4 1
Mind - Майнд Лабс - МайндСофт - ИнтерМайнд 70 1
ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 19 1
Свемел МВП - Swemel 23 1
Синтерра - Synterra 570 1
Reliance Communications - Rcom 39 1
Cisco Broadsoft UC 42 1
Ростелеком Сибирьтелеком 307 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 191 1
Rainbow Security 56 1
WatchGuard Technologies 36 1
ХайТэк - Hi-Tech 66 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
VK - Mail.ru Group 2487 1
Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
Samsung Electronics 5730 1
Ростех - Концерн Автоматика 398 1
IVA Technologies 33 1
Воентелеком 134 1
Базальт СПО 206 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
Koluman Holding - Колуман Рус 1 1
Якутскэнерго ПАО 1 1
Туполев ПАО 17 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
МФЦ Мои документы Владимирской области 2 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 40
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 8
BFCP - Binary Floor Control Protocol - H.239 - Базовый протокол управления передачи данных на двоичном уровне 20 8
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 8
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 7
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 4
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 497 4
USB OTG - On-The-Go 93 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1141 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1270 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 2
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 849 2
HEVC - High Efficiency Video Coding - H265 - Высокоэффективное кодирование видеоизображений 92 2
Open SIP - OpenSIPS 5 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
MCU - Multipoint Control Unit - Аппаратно-программное устройство для объединения аудио- и видеоконференции в многоточечный режим 7 1
PTZ - Pan-tilt-zoom- камера с поддержкой удалённого управления направлением и увеличением 24 1
SVGA - Super VGA - разрешение экрана 800x600 29 1
Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 61 1
XGA - Extended Graphics Array - Стандарт мониторов и видеоадаптеров, введённый IBM в 1990 году: 1024x768, 256 цветов 69 1
XMPP - Extensible Messaging and Presence Protocol 50 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 182 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 1
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 288 1
UCaaS - Unified communications as a service - Унифицированные коммуникации 15 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
Linux OS 4276 10
TeamSpirit IM - Мессенджер 27 8
Google Android 10751 8
Microsoft Exchange 684 8
Microsoft Skype 1477 8
Microsoft Outlook 650 7
Apple iOS 5742 6
Microsoft Windows 10 6676 5
Cisco Webex 108 4
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 114 3
WhatsApp Messenger 654 3
Avaya J - серия телефонов 2 2
Avaya Essential Experience J 3 2
Avaya L100 - серия гарнитур 8 2
Avaya AcousticEdge 2 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 2
Avaya Open SIP 6 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Avaya DES - Avaya Device Enrollment Service 1 1
Свемел МВП - Циркон 36 СТ ПКТД - Комплекс терминального доступа 5 1
Avaya Desktop Experience 2 1
Apple macOS 934 1
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 193 1
TrueConf Room 2 1
Polycom RMX 4 1
IntegrIT VitaHD MCU ВКС 2 1
VideoMost IM 3 1
Cisco Systems - Tandberg TMS - Tandberg Management Suite 10 1
Cisco Systems - Tandberg VCS - Tandberg Video Communication Server 7 1
Cisco Systems - Tandberg E20 - персональные видеотелефоны 2 1
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Infotecs - ViPNet VPN-решение 137 1
Rakuten Viber 429 1
Apple Mac 1461 1
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 12 1
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 68 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 790 1
Avaya Oceana 11 1
Одинцов Дмитрий 83 2
Смирнов Алексей 142 1
Свириденко Андрей 77 1
Федичкин Александр 2 1
Тюркмен Гекан 1 1
Смирнов Павел 35 1
Verboon Ard - Вербоон Ард 2 1
Волков Роман 13 1
Готальский Михаил 91 1
Паришева Александра 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 4
Япония 2811 2
Россия - Хабаровский край 420 1
Россия - Таганрог 112 1
Россия - Новороссийск 140 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
Европа 3788 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Индия - Республика 2181 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Россия - Рязань 356 1
Россия - Ульяновск 298 1
Россия - Владимирская область 369 1
Россия - Краснодар 1041 1
Турция - Турецкая республика 956 1
Россия - Тюмень 499 1
Россия - Волгоград 545 1
Россия - ПФО - Самара 1304 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Азия - Азиатский регион 1525 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 6
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
Product Management - Продакт менеджмент - Управление продуктом 11 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
CNews Analytics 1991 2
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770519, в очереди разбора - 674201.
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