Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ITU-T H.323
Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей
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Публикаций - 43, упоминаний - 49
ITU-T H.323 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РЖД - Российские железные дороги 1081 2
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
|Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
|Koluman Holding - Колуман Рус 1 1
|Якутскэнерго ПАО 1 1
|Туполев ПАО 17 1
|Одинцов Дмитрий 83 2
|Смирнов Алексей 142 1
|Свириденко Андрей 77 1
|Федичкин Александр 2 1
|Тюркмен Гекан 1 1
|Смирнов Павел 35 1
|Verboon Ard - Вербоон Ард 2 1
|Волков Роман 13 1
|Готальский Михаил 91 1
|Паришева Александра 1 1
|CNews Analytics 1991 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770519, в очереди разбора - 674201.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770519, в очереди разбора - 674201.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru