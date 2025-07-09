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ITU-T H.323 Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


09.07.2025 SberDevices добавила поддержку протоколов SIP и H.323 на свое оборудование для видеоконференций

Компания SberDevices объявила о расширении функциональности своих устройств для видеоконференций: теперь они будут поддерживать стандартные протоколы SIP и H.323, что позволит интегрировать их в существующие классические системы видеосвязи и заменить продукцию зарубежных производителей. Поддержка SIP, H.323 и новейшего WebRTC устройствами о
03.12.2014 TrueConf Server версии 4.3.0 поддержал интеграцию с H.323

е улучшено качество связи на SIP-устройствах. В новой версии TrueConf Server 4.3.0 к ранее поддержанному SIP-протоколу для интеграции с телефонией и ВКС терминалами была добавлена поддержка протокола H.323, наиболее распространенного в ВКС сетях, построенных на западных аппаратных решениях. Теперь стало возможным интегрировать TrueConf Server с аппаратными ВКС терминалами и инфраструктурой,
15.05.2007 "СвязьКомплект" представил решения для мультисервисных корпоративных систем

tion (720p), широкого спектра аудио- и видеокодеков, функций обработки звука и видео. Терминал интегрируется в ISDN- и IP-сети, поддерживает множество сетевых стандартов и протоколов, в числе которых H.323 и SIP. Обладает встроенным сервером MCU на девять участников. Поддерживает каскадное включение до 50 участников, ассиметричные подключения (transcoding, transraiting) и множество других ф
14.06.2002 Quarry добавила поддержку SIP и H.323 в коммутирующие платформы iQ

компания из штата Массачусетс, представила усовершенствованный вариант своих платформ коммутации стыков сетей iQ. На выставке SuperComm компания продемонстрировала их возможность обрабатывать SIP- и H.323-пакеты, что позволяет организовывать VoIP-связь и видеоконференции в виртуальных частных сетях (VPN). Благодаря поддержке обoих протоколов архитектура коммутатора позволяет пропускать в V
25.05.2001 Российская сеть IP-телефонии TARIO.net подвела итоги пятилетнего развития

вого поколения включает SIP PROXY/REGISTRAR - сервер регистрации и маршрутизации для протокола SIP; H.323 GATEKEEPER - сервер регистрации и маршрутизации для протокола H.323; H.323


Публикаций - 234, упоминаний - 237

ITU-T H.323 и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5372 63
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 59
VideoMost - ВидеоМост 285 50
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 50
Spirit DSP - Спирит Корп 482 46
Huawei 4676 41
Microsoft Corporation 25775 34
TrueConf - ТруКонф 454 33
МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 124 28
Ростелеком 10948 20
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 18
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 18
Poly - Plantronics 144 16
Samsung Electronics 11064 15
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 363 14
HP Inc. 5883 13
Oracle Corporation 7074 13
LG Electronics 3735 12
Siemens AG - Siemens Group 2673 11
LifeSize 52 10
Cisco Systems - Broadsoft UC 56 10
Dialogic Corp 93 10
Apple Inc 13154 10
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 10
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 10
МФИ Софт 145 9
Cisco Systems - Tandberg 164 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 9
ZTE Corporation 800 9
Yealink Network Technology 85 9
Adobe Systems 1597 9
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 8
Mitel Corp - Mitel Networks 60 8
Yandex - Яндекс 9216 8
Toshiba Corporation 2980 8
Sony 6739 8
China Mobile 436 7
TI - Texas Instruments Incorporated 848 7
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel - KTFT - KTF Technologies - KT ICOM 267 7
LG Uplus - LG U+ 33 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Vimeo - Видеохостинг 71 2
КРИТБИ - Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор 5 2
Евросеть 1421 2
Русский стандарт Банк 509 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 1
LEGO 260 1
Мосводоканал МГУП 69 1
Куданкулам АЭС - атомная электростанция Индии 25 1
Росатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 60 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 1
Верный - торговая сеть 326 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 1
Koluman Holding - Колуман Рус 1 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 1
РусГидро - Якутскэнерго - Якутская ГРЭС - Якутская ТЭЦ - Сахаэнерго 17 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 92 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 1
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 42 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
Оренбургремдорстрой ГУП 2 1
Родник 91 1
Intouch Insurance - Интач Страхование 34 1
Dixis - Диксис - Dиксис 371 1
Омнибэнд Групп 22 1
Евросеть - Техмаркет 81 1
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 1
OSE - Oslo Stock Exchange - Фондовая биржа Осло 10 1
Orbital Recovery 4 1
Дмитровская областная больница 7 1
Некстер ИК 33 1
Мособлэнерго - Московская областная энергосетевая компания 7 1
Холидей ГК - Холди Дискаунтер - Холидей Классик - Сибириада - Палата - сеть продуктовых супермаркетов в Сибири 17 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Tez Tour - Тез Тур 8 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 21
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 6
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
Судебная власть - Judicial power 2500 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 4
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 3
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 3
ФРИИ Акселератор 59 3
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 2
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 1
Парк Зарядье 49 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 80 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 84 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 128 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 11
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 10
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 7
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OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
OVCC - Open Visual Communications Consortium - Консорциум открытых видеокоммуникаций 6 2
Российская Ассоциация Телемедицины 22 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 113
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 96
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 70
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 64
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 59
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 55
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ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 46
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 43
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 40
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Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 31
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Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 21
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Linux OS 11533 41
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 186 34
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 33
Google Android 15243 30
Apple iOS 8583 30
Microsoft Outlook 1506 28
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 23
Microsoft Windows 16882 21
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 207 19
VideoMost MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 59 17
МТС Линк - Vinteo MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 15
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 15
Microsoft Teams - MS Teams 670 14
Spirit TeamSpirit IM - мессенджер 36 13
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 13
Microsoft Windows 2000 8678 12
MERA VoIP Transit Softswitch - MVTS 40 12
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 12
Panasonic KX IP-АТС UC-платформа - Panasonic SIP-телефоны 108 10
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 256 10
Rakuten Viber 665 9
Avaya Aura 124 7
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion - МойОфис Почта Мейлион 153 7
Apple macOS 2419 7
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 315 6
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 275 6
Polycom RealPresence Group - Polycom RealPresence Immersive - Polycom RealPresence Immersive Studio - Polycom RealPresence Cloud 70 6
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 6
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 6
IVA Technologies - IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 122 6
Apple macOS Gatekeeper 37 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 5
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit - Telepresence Interoperability Protocol - Cisco TelePresence Tactical MXP - Cisco Tandberg Tactical MXP - Cisco TelePresence SX 76 5
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 137 5
МТС Линк - Vinteo Desktop 10 5
Cisco Unified IP Phones - Cisco CP - Cisco DX - серия IP-телефонов 60 5
Google Chrome - браузер 1701 5
IVA Technologies - IVA AVES ЗВКС - Защищенная система для удаленных конференций 46 5
Microsoft Skype for Business - Skype для бизнеса - Microsoft Lync Server - Microsoft Office Communication Server 198 5
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 4
Одинцов Дмитрий 119 16
Свириденко Андрей 99 12
Самойлов Роман 15 7
Попов Борис 25 6
Серый Дмитрий 18 6
Иодковский Станислав 104 5
Готальский Михаил 95 5
Солонин Виталий 90 4
Масленников Игорь 36 4
Шульга Дмитрий 14 4
Алябьева Надежда 6 3
Никашов Константин 7 3
Баринов Александр 44 2
Урбанский Владимир 36 2
Ткаченко Владимир 12 2
Щеглов Петр 85 2
Хомяк Юрий 38 2
Степанова Ирина 17 2
Санадзе Георгий 18 2
Потапенко Андрей 27 2
Солдатов Станислав 14 2
Герман Андрей 24 2
Сельков Андрей 15 2
Трещетенков Евгений 4 2
Бобряков Вячеслав 2 2
Стыценко Артем 22 2
Ramakrishna Sudhakar - Рамакришна Судхакар 6 2
Кабанов Владимир 178 2
Смирнов Алексей 269 1
Дворкович Аркадий 216 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 1
Вахмянин Иван 32 1
Крылов Павел 25 1
Мантуров Денис 126 1
Головин Дмитрий 51 1
Калугин Сергей 169 1
Бурметьев Данила 14 1
Тарасов Арсений 45 1
Бочерова Елена 46 1
Лебедев Алексей 25 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 155
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 30
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 28
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 10
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 5
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Германия - Федеративная Республика 13221 4
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Азия - Азиатский регион 5920 3
Швеция - Королевство 3782 3
Америка - Американский регион 2206 3
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 660 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 3
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Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 3
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Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 583 2
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 79
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 30
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Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1400 14
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 11
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 10
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 9
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 9
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 8
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 8
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 7
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Рен ТВ - телеканал 82 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 1
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Деловой Петербург 40 1
New Scientist 1448 1
Мобильные системы 118 1
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Инфобизнес 24 1
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РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 16 1
РАМН ГУ НИИ ревматологии - НИИ Ревматологии имени В.А. Насоновой ФГБНУ 1 1
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 66 1
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Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 62 1
Т1 Цифровая академия 54 1
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