ITU-T H.323

SberDevices добавила поддержку протоколов SIP и H.323 на свое оборудование для видеоконференций Компания SberDevices объявила о расширении функциональности своих устройств для видеоконференций: теперь они будут поддерживать стандартные протоколы SIP и H.323, что позволит интегрировать их в существующие классические системы видеосвязи и заменить продукцию зарубежных производителей. Поддержка SIP, H.323 и новейшего WebRTC устройствами о

TrueConf Server версии 4.3.0 поддержал интеграцию с H.323 е улучшено качество связи на SIP-устройствах. В новой версии TrueConf Server 4.3.0 к ранее поддержанному SIP-протоколу для интеграции с телефонией и ВКС терминалами была добавлена поддержка протокола H.323, наиболее распространенного в ВКС сетях, построенных на западных аппаратных решениях. Теперь стало возможным интегрировать TrueConf Server с аппаратными ВКС терминалами и инфраструктурой,

"СвязьКомплект" представил решения для мультисервисных корпоративных систем tion (720p), широкого спектра аудио- и видеокодеков, функций обработки звука и видео. Терминал интегрируется в ISDN- и IP-сети, поддерживает множество сетевых стандартов и протоколов, в числе которых H.323 и SIP. Обладает встроенным сервером MCU на девять участников. Поддерживает каскадное включение до 50 участников, ассиметричные подключения (transcoding, transraiting) и множество других ф

Quarry добавила поддержку SIP и H.323 в коммутирующие платформы iQ компания из штата Массачусетс, представила усовершенствованный вариант своих платформ коммутации стыков сетей iQ. На выставке SuperComm компания продемонстрировала их возможность обрабатывать SIP- и H.323-пакеты, что позволяет организовывать VoIP-связь и видеоконференции в виртуальных частных сетях (VPN). Благодаря поддержке обoих протоколов архитектура коммутатора позволяет пропускать в V