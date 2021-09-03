Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
VideoMost
ВидеоМост
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 191, упоминаний - 663
VideoMost упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Свириденко Андрей 77 56
|Хомяк Юрий 34 32
|Готальский Михаил 91 9
|Одинцов Дмитрий 83 7
|Кабанов Владимир 174 4
|Четвернин Алексей 651 4
|Айвазов Армен 449 4
|Серова Елена 299 4
|Натензон Михаил 10 3
|Григорьев Андрей 17 3
|Васильев Сергей 29 2
|Иванова Елена 69 2
|Бурметьев Данила 14 2
|Легезо Денис 32 2
|Королев Алексей 20 2
|Борилин Вячеслав 15 2
|Кулешов Алексей 27 2
|Дырмовский Дмитрий 76 2
|Демидов Михаил 125 2
|Венцлавович Елена 41 1
|Гагарин Юрий 6 1
|Клипиков Игорь 1 1
|Рукавишникова Мария 5 1
|Тришина Мария 2 1
|Абрамов Алексей 27 1
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Красников Сергей 2 1
|Кузьмин Сергей 29 1
|Семенов Анатолий 12 1
|Брусилова Елена 5 1
|Антонов Роман 5 1
|Зинченко Андрей 1 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Паришева Александра 1 1
|Александров Илья 6 1
|Щеканов Александр 8 1
|Александров Сергей 7 1
|Альперн Александр 5 1
|Яцевский Алексей 1 1
|Толпышкин Михаил 5 1
|IDC - International Data Corporation 2718 7
|CNews Analytics 1988 6
|Gartner 2190 3
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 508 2
|Juniper Research 278 1
|Forrester Research 385 1
|IDC Russia - IDC Россия 115 1
|comScore 225 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760901, в очереди разбора - 664590.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760901, в очереди разбора - 664590.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru