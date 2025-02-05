Получите все материалы CNews по ключевому слову
VideoMost ВидеоМост
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|05.02.2025
|
Выпуск нового релиза программного ВКС-сервера VideoMost 9.5 для корпоративных коммуникаций
Российский производитель программного обеспечения Spirit объявляет о выпуске нового релиза программного ВКС сервера VideoMost 9.5 для корпоративной мобильности и совместной работы. В продукт VideoMost добавлены функции, повышающие удобство установки и развертывания продукта в корпоративной сети заказч
|25.06.2024
|
В России создали сервис онлайн-наставничества для помощи благотворительным фондам
ртов, занимающихся консультационной деятельностью через интернет. Часть дохода экспертов будет автоматически пересылаться в выбранные ими благотворительные фонды. Об этом CNews сообщили представители VideoMost. О запуске первого в России сервиса, который на начальном этапе будет работать в опытно-коммерческой эксплуатации исключительно в благотворительных целях для поддержки общественных и
|27.05.2024
|
Компания Spirit (VideoMost) и «1С:Дистрибьюция» (фирма «1С») повышают корпоративную мобильность заказчиков по всей России
туальности для компаний, — сказал Игорь Шипилов, руководитель направления дистрибьюции фирмы «1С», — Уверены: накопленная техническая экспертиза «1С:Дистрибьюции», а также широкие возможности решений VideoMost для корпоративных заказчиков позволят нашим партнерам еще сильнее расширить предложения для привлечения новых клиентов». «VideoMost — это зрелый многофункциональный продукт, сп
|20.03.2024
|
VideoMost бесплатно заменит Microsoft Teams
Условия замены Начиная с сегодняшнего дня VideoMost предоставляет: (1) бесплатные лицензии на сервер VideoMost c видеоконференциями, мессенджером и инструментами для совместной работы и (2) бесплатные облачные лицензии на SaaS с
|20.03.2024
|
VideoMost бесплатно заменит Microsoft Teams
лением Microsoft об отключении в ближайшее время своих облачных решений для пользователей в России, VideoMost поможет российским компаниям сохранить непрерывность корпоративных коммуникаций и п
|15.03.2024
|
Подтверждена совместимость ВКС VideoMost и ОС «Атлант»
Российская компания Spirit, разработчик ПО для ВКС, корпоративной мобильности и совместной работы VideoMost, и ГК Applite, разработчик операционной системы «Атлант», объявляют о полной совмес
|05.03.2024
|
ML кодек VideoMost для супер сжатия видео получил патенты в России и в США
Российский разработчик, резидент «Сколково» VideoMost Research, дочерняя компания Spirit, объявляет о получении патента США на новый инно
|11.10.2023
|
VideoMost в портфеле решений «АМТ-груп» для корпоративных коммуникаций
Компании «АМТ-груп» и VideoMost заключили партнерское соглашение. Набор отечественных программных решений для корпо
|04.08.2023
|
Ramax Group и VideoMost вместе помогут заказчикам мигрировать на отечественное ПО для корпоративной мобильности
оративной мобильности в организациях любого профиля и размера. Об этом CNews сообщили представители VideoMost. Ramax Group работает на российском ИТ-рынке 30 лет и реализует проекты по консалти
|19.07.2023
|
Интеграция «Росчат» и новой версии VideoMost: российский мессенджер, ВКС и АТС
Российские компании «Информтехника и связь» и VideoMost развивают начатое в 2021 г. сотрудничество и представляют обновленную версию мессен
|28.06.2023
|
VideoMost запускает видеоконференции на ОС «Аврора»
а на устройствах под управлением ОС «Аврора». Об этом CNews сообщили представители компании Spirit. VideoMost это видеоконференции, мессенджер и инструменты для совместной работы, которые можно
|27.03.2023
|
«Базальт СПО» и «Спирит корп» обеспечили надежность видеоконференцсвязи для корпоративных пользователей
Компании «Базальт СПО» и Spirit протестировали совместимость программного сервера видеоконференций VideoMost 9.0 с операционными системами «Альт рабочая станция» 10 и «Альт сервер» 10. Об этом
|14.03.2023
|
VideoMost 9.0 — система корпоративной мобильности: мессенджер, ВКС, инструменты для совместной работы
Отличие от облачных альтернатив состоит в том, что можно разместить сервер мессенджера у себя в компании и держать все коммуникации под своим контролем, ведь в VideoMost используется шифрованный протокол клиент-сервер. Мессенджер VideoMost подходит для отправки текста, медиафайлов, геолокаций и документов любого формата и позволяет эффективно о
|14.02.2023
|
Softline включила в свой продуктовый портфель систему корпоративной мобильности VideoMost 9.0
ГК Softline, поставщик ИТ-решений и сервисов, включила в свой продуктовый портфель систему корпоративной мобильности VideoMost 9.0 российского разработчика Spirit. C помощью VideoMost 9.0 – мессенджера с ВКС – клиенты ГК Softline и Spirit, как государственные, так и частные организации, смогут выстраив
|09.02.2023
|
VideoMost и «Мойофис» – вместе. Интеграция ВКС и почты
Российские компании Spirit, разработчик VideoMost, продукта для совместной работы и корпоративной мобильности, и «Мойофис», разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами, объявляют об интеграции пр
|30.01.2023
|
VideoMost и Step Logic объявляют о партнерстве
Системный интегратор Step Logic и Spirit, российский разработчик продукта VideoMost, объявляют о подписании партнерского соглашения. Об этом CNews сообщили представите
|19.12.2022
|
Merlion стала официальным дистрибьютором ПО для корпоративных коммуникаций VideoMost
Merlion сообщила о подписании дистрибьюторского соглашения с разработчиком программного продукта VideoMost, российской компанией Spirit, основанной в 1992 г., специализирующейся на разработке и лицензировании продуктов для передачи голоса и видео по IP-каналам. «VideoMost занимает л
|28.11.2022
|
Партнерство MONT и VideoMost: корпоративная мобильность
ийский дистрибьютор программного обеспечения для бизнеса, и SPIRIT, российский разработчик продукта VideoMost, объявляют о подписании партнерского соглашения. Об этом CNews сообщили представите
|15.11.2022
|
«Айтеко» и Spirit заключили договор о партнерстве
«Айтеко» и Spirit, разработчик программного продукта для корпоративных коммуникаций VideoMost, объявили о подписании соглашения о партнерстве. Продукт VideoMost можно установить в собственной инфраструктуре или использовать как облачный сервис бизнес-коммуникаций по мод
|20.10.2022
|
VideoMost и «Ростелеком» обеспечивают корпоративную мобильность для российских предприятий
одолжит предоставлять своим абонентам услугу «Веб-видеоконференция» под собственным брендом на базе VideoMost – ПО для видеоконференций и совместной работы от SPIRIT. Об этом CNews сообщили пре
|14.10.2022
|
Treolan начинает поставки ВКС VideoMost
Treolan (входит в группу «Ланит») и российская компания-разработчик SPIRIT подписали партнерское соглашение о продвижении и распространении программного продукта VideoMost 9.0. Лицензии уже доступны для заказа партнерам дистрибьютора. Об этом CNews сообщили представители «Ланит». VideoMost 9.0 – отечественный программный продукт для видеоконферен
|05.07.2022
|
«Тринити» и VideoMost объявляют о партнерстве для импортозамещения ВКС.
Российские компании SPIRIT, разработчик VideoMost, программного продукта для корпоративных коммуникаций из облака или через собственн
|13.05.2022
|
МИЦ «Известия» использует ПО для ВКС Videomost
Компания Spirit, отечественный разработчик программного обеспечения для видеоконференцсвязи (ВКС) Videomost, объявила, что МИЦ «Известия» использует видеоконференции Videomost. МИЦ «Известия» – частный новостной холдинг, в который входят новостной портал Iz.ru, телеканал «Известия»,
|28.04.2022
|
VideoMost занял высокую позицию в квадранте G2 с продуктами для ВКС
одукты, SDK для передачи голоса и видео, мировым технологическим лидерам в 100 странах мира. Теперь VideoMost включен в отчет G2 Spring 2022 Grid Report for Video Conferencing. По результатам а
|29.03.2022
|
Лучший российский софт для видеосвязи: ищем замену Teams и Zoom
VideoMost VideoMost – многофункциональная платформа для видеоконференций. Программа работает в браузере
|09.03.2022
|
150+ партнёров VideoMost помогут быстро импортозаместить мессенджер с ВКС для десятков миллионов рабочих мест
Развитие сети VideoMost развивает партнерскую сеть в России и на сегодняшний день уже более 150 компаний ст
|02.03.2022
|
Администрация Хошимина перешла на ВКС Videomost
Российская компания Spirit, разработчик программного сервера для видеоконференций Videomost с клиентскими приложениями на ПК и мобильных устройствах, объявила о расширении лицензии на использование Videomost в администрации Хошимина (Вьетнам). Институт информации и ко
|28.01.2022
|
Spirit предоставит госорганизациям бесплатный доступ к ВКС Videomost
ержки программы Правительства России по борьбе с распространением штамма коронавируса «омикрон» ВКС Videomost становится бесплатной для пользователей государственных организаций, подавших заявк
|06.12.2021
|
Новый релиз VideoMost 9.0 – мессенджер с ВКС и ИИ для замены MS Teams
Российская компания Spirit, разработчик программного сервера видеоконференций VideoMost с клиентскими приложениями для ПК (Windows, Mac, Linux, web) и мобильных телефонов
|06.12.2021
|
Вышел новый релиз VideoMost 9.0 — мессенджера с ВКС и ИИ, который заменяет MS Teams
Ведущие позиции VideoMost в России и мире По результатам независимой аналитики TAdviser, по состоянию на нояб
|08.11.2021
|
Решение VideoMost и «Ред ОС» доступно на процессоре «Байкал-М»
Российские разработчики Spirit и «Ред Софт» подтвердили совместимости системы видеоконференцсвязи VideoMost и операционной системы «Ред ОС» на вычислительной платформе с процессором «Байкал-М» производства отечественной компании «Байкал электроникс». Работа направлена на развитие санкционно
|29.10.2021
|
«Информтехника» и VideoMost интегрировали ПО видеоконференций в «Росчат»
Группа компаний «Информтехника» и компания VideoMost объявляют о завершении интеграции ПО видеоконференций VideoMost и мессенджера «Росчат». По итогам совместной работы все корпоративные коммуникаций объединены в рамках единого п
|03.09.2021
|
Завершена продуктовая интеграция «Инфотекс» и VideoMost
«Инфотекс» и SPIRIT завершили интеграцию функции видеоконференцсвязи в защищенный мессенджер ViPNet Connect. Клиентские приложения ViPNet Connect и VideoMost могут устанавливаться как на рабочие станции под управлением ОС Windows, MacOS или Linux, так и на мобильные устройства (Android, iOS). Оба приложения используют протоколы SIP и XMPP.
|26.07.2021
|
VideoMost работает на ОС Astra Linux Special Edition и обеспечивает безопасные коммуникации
Российские разработчики программного обеспечения SPIRIT и ГК Astra Linux объявляют об успешном завершении тестирования совместимости системы видеоконференцсвязи VideoMost и операционной системы специального назначения Astra Linux Special Edition. В результате проведенных испытаний установлено, что программные продукты двух отечественных разработчиков п
|19.07.2021
|
VideoMost используется для цифровой трансформации образования и науки России
Минобрнауки России использует VideoMost, программный ВКС сервер, для предоставления научным и образовательным организациям РФ доступа к сервису высококачественных видеоконференций и инструментам для совместной работы с ПК и
|01.07.2021
|
SPIRIT интегрировала VideoMost с Нестор.BRIEF
SPIRIT, разработчик программного продукта для видеоконференций VideoMost объявляет о завершении продуктовой интеграции с системой протоколирования совещаний Нестор.BRIEF (разработчик - группа компаний ЦРТ), в результате которой пользователи VideoMost
|18.05.2021
|
ВКС VideoMost внедрена в закрытой корпоративной сети «Альфасатком»
SPIRIT, разработчик программного сервера видеоконференций VideoMost, объявляет, что ООО «Альфасатком» использует ВКС VideoMost для корпоративных коммуникаций. «Альфасатком» специализируется на разработке программного обеспечения систем управлен
|23.04.2021
|
VideoMost внедрен для корпоративных коммуникаций в холдинге «Алтайлес»
обсуждения планов и этапов выполнения стратегических задач в сфере лесного хозяйства. Общая численность занятых сотрудников — более 4000 человек, каждый из которых может использовать видеоконференции VideoMost со своего пользовательского устройства – ПК или смартфона. VideoMost подходит для проведения онлайн-встреч, селекторных совещаний и собраний рабочих групп как внутри каждого из
|31.03.2021
|
Решение VideoMost внедрено в медицинской клинике НАКФФ
Российская компания SPIRIT объявляет, что медицинская клиника НАКФФ использует видеоконференции VideoMost для коммуникаций и удаленной работы. Медицинская клиника НАКФФ – это современный многопрофильный медицинский комплекс, который предлагает своим пациентам полный спектр услуг в области
|18.03.2021
|
Видеоконференция VideoMost внедрена в Управлении ветеринарии Брянской области
SPIRIT, разработчик программного сервера видеоконференций VideoMost, объявила о том, что Управление ветеринарии Брянской области использует видеоконференции для ежедневной работы. Управление ветеринарии Брянской области (Управление) является органом и
VideoMost и организации, системы, технологии, персоны:
|Свириденко Андрей 99 70
|Хомяк Юрий 38 37
|Одинцов Дмитрий 119 13
|Шульга Дмитрий 14 11
|Борилин Вячеслав 20 10
|Готальский Михаил 95 9
|Герман Андрей 24 7
|Ткаченко Владимир 12 6
|Алябьева Надежда 6 6
|Серова Елена 320 5
|Иодковский Станислав 104 4
|Вексин Алексей 13 4
|Рудаков Дмитрий 8 4
|Сиваков Юрий 9 4
|Кабанов Владимир 178 4
|Макаров Валентин 251 3
|Натензон Михаил 13 3
|Легезо Денис 40 3
|Сельков Андрей 15 3
|Низовцев Геннадий 3 3
|Чепрак Артем 21 3
|Емельяненко Маргарита 4 3
|Рустамов Рустам 548 3
|Шадаев Максут 1210 3
|Дырмовский Дмитрий 149 2
|Яппаров Тагир 110 2
|Меджитов Тимур 85 2
|Бурметьев Данила 14 2
|Бочерова Елена 46 2
|Васильев Сергей 69 2
|Иванова Елена 83 2
|Гродзенский Яков 11 2
|Кулешов Алексей 32 2
|Никифоров Михаил 17 2
|Щеглов Петр 85 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Попов Борис 25 2
|Рукавишникова Мария 23 2
|Королев Алексей 21 2
|Серый Дмитрий 18 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.