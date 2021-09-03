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VideoMost
ВидеоМост


03.09.2021 Завершена продуктовая интеграция «Инфотекс» и VideoMost 1
30.08.2021 «Т1» нацелилась подключить органы власти к бесплатной ВКС 3
25.08.2021 «Вконтакте» выпустила «убийцу» Zoom. Он полностью бесплатный и почти безлимитный 4
26.07.2021 VideoMost работает на ОС Astra Linux Special Edition и обеспечивает безопасные коммуникации 1
19.07.2021 VideoMost используется для цифровой трансформации образования и науки России 10
01.07.2021 SPIRIT интегрировала VideoMost с Нестор.BRIEF 1
01.07.2021 Группа компаний ЦРТ представляет AI-решение для протоколирования корпоративных совещаний 1
18.05.2021 ВКС VideoMost внедрена в закрытой корпоративной сети «Альфасатком» 9
17.05.2021 Россияне выпустили корпоративный мессенджер - конкурента Microsoft Teams и Slack 1
23.04.2021 VideoMost внедрен для корпоративных коммуникаций в холдинге «Алтайлес» 1
22.04.2021 Представители ключевых министерств рассказали о перспективах цифровизации 1
21.04.2021 В разработки российских «убийц Zoom» вложили полмиллиарда 2
08.04.2021 Zoom пошел на попятную и разрешил российским властям и госкомпаниям пользоваться его связью. Но по новым правилам 2
06.04.2021 Zoom запретил пользоваться своей видеосвязью властям России и госкомпаниям 2
31.03.2021 Решение VideoMost внедрено в медицинской клинике НАКФФ 8
18.03.2021 Видеоконференция VideoMost внедрена в Управлении ветеринарии Брянской области 5
19.02.2021 Подтверждена корректность работы продуктов Vipnet с отечественными ВКС-системами 1
19.02.2021 Videomost обеспечивает видеоконференции для НП «Южный рисовый союз» 7
10.02.2021 Новый релиз ВКС VideoMost 8.0 — как Zoom, только наш 1
08.02.2021 Россияне выпустили «убийцу» Zoom со встроенным мессенджером и функцией трансляции на YouTube 27
24.11.2020 Videomost обеспечивает корпоративные коммуникации в японском банке Daishi Bank 4
22.10.2020 VideoMost развернута в ВУНЦ военно-воздушной академии им. Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина 5
02.10.2020 VideoMost вместе с Huawei представил первый ВКС сервер на ARM 10
29.09.2020 Представлены новые тарифы облачных видеоконференций VideoMost 8
25.09.2020 Власти Москвы загоняют школьников и их родителей на MS Teams. Российские разработчики возмущены 3
21.09.2020 В Windows 10 появится встроенный «убийца» Zoom 2
26.08.2020 «Ростех» строит российского «убийцу» Zoom 2
14.07.2020 В России замышляют построить национального «убийцу» Zoom 2
09.06.2020 В ОАЭ запущен видеомессенджер на базе Videomost 4
25.05.2020 «Туполев» использует видеоконференции VideoMost 6
14.05.2020 Новая платформа CommuniGate Pro получила интеграцию с мессенджерами и популярными ВКС-системами 1
13.04.2020 Spirit предоставит бесплатные лицензии на сервер VideoMost на 1000 пользователей 11
30.03.2020 Spirit и МВП «Свемел» подтвердили совместимость своего ПО 8
30.03.2020 Работаем в карантин: 10 лучших сервисов для проведения видеоконференций 4
23.03.2020 «Дочка» Сбербанка сделала бесплатными свои ИБ-сервисы 1
17.03.2020 Облачный ВКС-сервис SaaS VideoMost стал бесплатным 6
17.03.2020 Видеоконференцсвязь TrueConf стала бесплатной для вузов и школ России 2
19.12.2019 Хабаровский краевой институт развития образования внедрил VideoMost 11
01.11.2019 МФЦ Владимирской области внедрил видеоконференции Videomost 10
29.10.2019 «ЮТС-Логистик» внедрила видеоконференции VideoMost 9

Публикаций - 191, упоминаний - 663

VideoMost упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Spirit DSP - Спирит Корп 246 158
Microsoft Corporation 11077 39
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 37
TrueConf - ТруКонф 252 37
Huawei 2730 37
Polycom - Поликом Раша 300 36
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 33
Cisco Systems 2040 28
Zoom Int - Zoom Video Communications 718 17
Oracle Corporation 3344 17
VK - Mail.ru Group 2483 16
Google LLC 7148 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 13
Apple Inc - Эппл Рус 7701 12
Adobe Systems 807 11
AT&T Inc 556 11
KT Corporation - Korea Telecom 34 10
China Mobile 186 10
ZTE Corporation 550 10
Yandex - Яндекс 4101 10
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 9
Ростех - Ростехнологии 2230 9
Blizzard Entertainment 213 9
LG Uplus - LG U+ 24 9
HTC Corporation 1190 8
Казахтелеком 200 8
Mitel 30 8
Dialogic Corp 36 8
Mind - Майнд Лабс - МайндСофт - ИнтерМайнд 70 8
Telegram Group 702 8
Samsung Electronics 5666 8
Reliance Communications - Rcom 39 7
Ericsson 860 7
NEC 419 7
Cisco Broadsoft UC 42 7
АйТи 751 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 6
Kyocera 92 6
HP Inc. 2909 6
TI - Texas Instruments Incorporated 210 6
РЖД - Российские железные дороги 1081 12
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 9
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 5
Газпром ПАО 520 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
Национальное телемедицинское агентство НПО 7 3
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 3
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
Vimeo - Видеохостинг 57 2
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 2
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 2
Almaz Capital Partners 118 2
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 55 2
Газпром-Медиа Холдинг 120 2
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 2
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 2
Родник 45 2
Альфа-Банк 1123 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 129 1
Якутскэнерго ПАО 1 1
Линия жизни 4 1
Туполев ПАО 17 1
Daishi Bank 1 1
Техмаш - Научно-производственный концерн 15 1
Goodwin Co 1 1
Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 8 1
Оренбургремдорстрой ГУП 1 1
DST - Digital Sky Technologies 75 1
Телемед Экспресс - Академический МИАЦ - Академический медицинский информационно-аналитический центр 2 1
RubEx Group - Курскрезинотехника 1 1
Останкино ТТЦ - Телевизионный технический центр 27 1
Восток-Сервис ГК 11 1
Элекснет - Система моментальной оплаты услуг 98 1
РКС - Российские космические системы 100 1
АвтоВАЗ 118 1
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 1
ЛХК Алтайлес - Лесная холдинговая компания 2 1
DST Global 165 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 7
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 5
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 155 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 998 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 3
Верховный суд Российской Федерации 174 3
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 65 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 3
Правительство Москвы 653 2
Федеральное казначейство России 766 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 2
Правительство РФ 2203 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 419 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Охрана Росгвардии ФГУП 7 1
Департамент здравоохранения города Шахты 1 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 92 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
МФЦ Мои документы Владимирской области 2 1
Ярославская областная Дума 4 1
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 37 1
Правительство и губернатор Ростовской области 27 1
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Совет по развитию цифровой экономики 11 1
Арбитражный суд Московского округа 20 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 34 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 50 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 20 1
Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 8 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 519 54
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 39
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 23
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 22
BFCP - Binary Floor Control Protocol - H.239 - Базовый протокол управления передачи данных на двоичном уровне 20 18
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 17
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 43 15
XMPP - Extensible Messaging and Presence Protocol 50 14
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 478 13
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1251 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 11
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1114 11
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 9
Flash 474 9
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 8
ARM64 - Архитектура процессора 1018 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 6
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 181 4
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 4
3G - Стандарт мобильной связи 3731 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 4
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 136 4
USB OTG - On-The-Go 93 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 4
GIPS - Global IP Solutions 16 4
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 3
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 3
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 138 3
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 3
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
MPEG - Moving Pictures Experts Group 468 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 450 2
Microsoft Skype 1467 49
Apple iOS 5742 37
Google Android 10751 36
Linux OS 4257 33
Microsoft Windows 10 6635 31
TeamSpirit IM - Мессенджер 27 25
Cisco Webex 107 17
Apple Mac 1456 17
Apple iPad 3263 16
WhatsApp Messenger 654 14
Apple macOS 925 14
Microsoft Outlook 642 14
Microsoft Exchange 681 13
Google Chrome - браузер 1117 12
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 114 11
Rakuten Viber 429 10
Apple Safari - Браузер 602 10
Яндекс.Телемост 36 10
VK - Mail.ru Видеозвонки 17 9
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1170 9
Microsoft Edge - Браузер 974 7
Infotecs - ViPNet VPN-решение 137 6
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 6
Opera - Браузер 632 6
Microsoft Lync 272 6
Microsoft Teams 214 5
Google Gmail 605 5
Microsoft Windows 7 1662 5
Linux - Debian GNU - Ubuntu 545 5
Google Hangouts - Мессенджер 63 5
Ростелеком Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - Видеосервис обучения и общения российских школьников 18 5
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 4
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 4
ICQ 496 4
Новые облачные технологии - МойОфис 311 4
Apple - App Store 2198 4
Adobe Flash 359 4
МТС SmartMed - Телемедицинский проект 21 4
Google YouTube - Видеохостинг 1715 4
Свириденко Андрей 77 56
Хомяк Юрий 34 32
Готальский Михаил 91 9
Одинцов Дмитрий 83 7
Кабанов Владимир 174 4
Четвернин Алексей 651 4
Айвазов Армен 449 4
Серова Елена 299 4
Натензон Михаил 10 3
Григорьев Андрей 17 3
Васильев Сергей 29 2
Иванова Елена 69 2
Бурметьев Данила 14 2
Легезо Денис 32 2
Королев Алексей 20 2
Борилин Вячеслав 15 2
Кулешов Алексей 27 2
Дырмовский Дмитрий 76 2
Демидов Михаил 125 2
Венцлавович Елена 41 1
Гагарин Юрий 6 1
Клипиков Игорь 1 1
Рукавишникова Мария 5 1
Тришина Мария 2 1
Абрамов Алексей 27 1
Медведев Дмитрий 1433 1
Красников Сергей 2 1
Кузьмин Сергей 29 1
Семенов Анатолий 12 1
Брусилова Елена 5 1
Антонов Роман 5 1
Зинченко Андрей 1 1
Валяева Елизавета 72 1
Паришева Александра 1 1
Александров Илья 6 1
Щеканов Александр 8 1
Александров Сергей 7 1
Альперн Александр 5 1
Яцевский Алексей 1 1
Толпышкин Михаил 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 116
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 8
Индия - Республика 2169 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 7
Азия - Азиатский регион 1514 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 6
Германия - Федеративная Республика 3633 5
Япония 2780 5
Россия - ПФО - Самара 1288 4
Сингапур - Республика 808 4
Украина 3365 4
Южная Корея - Республика 1459 4
Россия - Республика Саха (Якутия) 499 3
США - Калифорния 973 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 3
Европа 3752 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 3
Россия - ПФО - Казань 1515 3
Казахстан - Республика 2629 3
Россия - Красноярск 845 3
Бразилия - Федеративная Республика 1125 3
Россия - Калининград 664 3
Китай - Тайвань 589 2
Африка 1489 2
Канада 1301 2
Россия - Республика Крым 626 2
Прибалтика - Балтия 592 2
Австралия - Австралийский Союз 1124 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 758 2
Восточная Европа 1678 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 2
Россия - Комсомольск-на-Амуре 56 2
Испания - Барселона 536 2
Финляндия - Финляндская Республика 816 2
Россия - Ставропольский край 458 2
Беларусь - Белоруссия 2088 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 9
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 7
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 5
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 4
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 149 1
Частный сектор 7 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
НПА - Нормативный правовой акт 49 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 47 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 1
ДМС - Добровольное медицинское страхование 58 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 5
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 2
Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
The Verge - Издание 448 1
ZDnet 381 1
Engadget - Блог о технологиях 336 1
The Washington Post 109 1
CNews - ZOOM.CNews 1093 1
VentureBeat 79 1
IDC - International Data Corporation 2718 7
CNews Analytics 1988 6
Gartner 2190 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 508 2
Juniper Research 278 1
Forrester Research 385 1
IDC Russia - IDC Россия 115 1
comScore 225 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 2
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 26 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 29 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 30 1
ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 4 1
ФГБУ НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова - ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова 3 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 2
GeekBrains 40 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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