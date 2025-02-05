VideoMost - ВидеоМост

Выпуск нового релиза программного ВКС-сервера VideoMost 9.5 для корпоративных коммуникаций Российский производитель программного обеспечения Spirit объявляет о выпуске нового релиза программного ВКС сервера VideoMost 9.5 для корпоративной мобильности и совместной работы. В продукт VideoMost добавлены функции, повышающие удобство установки и развертывания продукта в корпоративной сети заказч

В России создали сервис онлайн-наставничества для помощи благотворительным фондам ртов, занимающихся консультационной деятельностью через интернет. Часть дохода экспертов будет автоматически пересылаться в выбранные ими благотворительные фонды. Об этом CNews сообщили представители VideoMost. О запуске первого в России сервиса, который на начальном этапе будет работать в опытно-коммерческой эксплуатации исключительно в благотворительных целях для поддержки общественных и

Компания Spirit (VideoMost) и «1С:Дистрибьюция» (фирма «1С») повышают корпоративную мобильность заказчиков по всей России туальности для компаний, — сказал Игорь Шипилов, руководитель направления дистрибьюции фирмы «1С», — Уверены: накопленная техническая экспертиза «1С:Дистрибьюции», а также широкие возможности решений VideoMost для корпоративных заказчиков позволят нашим партнерам еще сильнее расширить предложения для привлечения новых клиентов». «VideoMost — это зрелый многофункциональный продукт, сп

VideoMost бесплатно заменит Microsoft Teams Условия замены Начиная с сегодняшнего дня VideoMost предоставляет: (1) бесплатные лицензии на сервер VideoMost c видеоконференциями, мессенджером и инструментами для совместной работы и (2) бесплатные облачные лицензии на SaaS с

VideoMost бесплатно заменит Microsoft Teams лением Microsoft об отключении в ближайшее время своих облачных решений для пользователей в России, VideoMost поможет российским компаниям сохранить непрерывность корпоративных коммуникаций и п

Подтверждена совместимость ВКС VideoMost и ОС «Атлант» Российская компания Spirit, разработчик ПО для ВКС, корпоративной мобильности и совместной работы VideoMost, и ГК Applite, разработчик операционной системы «Атлант», объявляют о полной совмес

ML кодек VideoMost для супер сжатия видео получил патенты в России и в США Российский разработчик, резидент «Сколково» VideoMost Research, дочерняя компания Spirit, объявляет о получении патента США на новый инно

VideoMost в портфеле решений «АМТ-груп» для корпоративных коммуникаций Компании «АМТ-груп» и VideoMost заключили партнерское соглашение. Набор отечественных программных решений для корпо

Ramax Group и VideoMost вместе помогут заказчикам мигрировать на отечественное ПО для корпоративной мобильности оративной мобильности в организациях любого профиля и размера. Об этом CNews сообщили представители VideoMost. Ramax Group работает на российском ИТ-рынке 30 лет и реализует проекты по консалти

Интеграция «Росчат» и новой версии VideoMost: российский мессенджер, ВКС и АТС Российские компании «Информтехника и связь» и VideoMost развивают начатое в 2021 г. сотрудничество и представляют обновленную версию мессен

VideoMost запускает видеоконференции на ОС «Аврора» а на устройствах под управлением ОС «Аврора». Об этом CNews сообщили представители компании Spirit. VideoMost это видеоконференции, мессенджер и инструменты для совместной работы, которые можно

«Базальт СПО» и «Спирит корп» обеспечили надежность видеоконференцсвязи для корпоративных пользователей Компании «Базальт СПО» и Spirit протестировали совместимость программного сервера видеоконференций VideoMost 9.0 с операционными системами «Альт рабочая станция» 10 и «Альт сервер» 10. Об этом

VideoMost 9.0 — система корпоративной мобильности: мессенджер, ВКС, инструменты для совместной работы Отличие от облачных альтернатив состоит в том, что можно разместить сервер мессенджера у себя в компании и держать все коммуникации под своим контролем, ведь в VideoMost используется шифрованный протокол клиент-сервер. Мессенджер VideoMost подходит для отправки текста, медиафайлов, геолокаций и документов любого формата и позволяет эффективно о

Softline включила в свой продуктовый портфель систему корпоративной мобильности VideoMost 9.0 ГК Softline, поставщик ИТ-решений и сервисов, включила в свой продуктовый портфель систему корпоративной мобильности VideoMost 9.0 российского разработчика Spirit. C помощью VideoMost 9.0 – мессенджера с ВКС – клиенты ГК Softline и Spirit, как государственные, так и частные организации, смогут выстраив

VideoMost и «Мойофис» – вместе. Интеграция ВКС и почты Российские компании Spirit, разработчик VideoMost, продукта для совместной работы и корпоративной мобильности, и «Мойофис», разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами, объявляют об интеграции пр

VideoMost и Step Logic объявляют о партнерстве Системный интегратор Step Logic и Spirit, российский разработчик продукта VideoMost, объявляют о подписании партнерского соглашения. Об этом CNews сообщили представите

Merlion стала официальным дистрибьютором ПО для корпоративных коммуникаций VideoMost Merlion сообщила о подписании дистрибьюторского соглашения с разработчиком программного продукта VideoMost, российской компанией Spirit, основанной в 1992 г., специализирующейся на разработке и лицензировании продуктов для передачи голоса и видео по IP-каналам. «VideoMost занимает л

Партнерство MONT и VideoMost: корпоративная мобильность ийский дистрибьютор программного обеспечения для бизнеса, и SPIRIT, российский разработчик продукта VideoMost, объявляют о подписании партнерского соглашения. Об этом CNews сообщили представите

«Айтеко» и Spirit заключили договор о партнерстве «Айтеко» и Spirit, разработчик программного продукта для корпоративных коммуникаций VideoMost, объявили о подписании соглашения о партнерстве. Продукт VideoMost можно установить в собственной инфраструктуре или использовать как облачный сервис бизнес-коммуникаций по мод

VideoMost и «Ростелеком» обеспечивают корпоративную мобильность для российских предприятий одолжит предоставлять своим абонентам услугу «Веб-видеоконференция» под собственным брендом на базе VideoMost – ПО для видеоконференций и совместной работы от SPIRIT. Об этом CNews сообщили пре

Treolan начинает поставки ВКС VideoMost Treolan (входит в группу «Ланит») и российская компания-разработчик SPIRIT подписали партнерское соглашение о продвижении и распространении программного продукта VideoMost 9.0. Лицензии уже доступны для заказа партнерам дистрибьютора. Об этом CNews сообщили представители «Ланит». VideoMost 9.0 – отечественный программный продукт для видеоконферен

«Тринити» и VideoMost объявляют о партнерстве для импортозамещения ВКС. Российские компании SPIRIT, разработчик VideoMost, программного продукта для корпоративных коммуникаций из облака или через собственн

МИЦ «Известия» использует ПО для ВКС Videomost Компания Spirit, отечественный разработчик программного обеспечения для видеоконференцсвязи (ВКС) Videomost, объявила, что МИЦ «Известия» использует видеоконференции Videomost. МИЦ «Известия» – частный новостной холдинг, в который входят новостной портал Iz.ru, телеканал «Известия»,

VideoMost занял высокую позицию в квадранте G2 с продуктами для ВКС одукты, SDK для передачи голоса и видео, мировым технологическим лидерам в 100 странах мира. Теперь VideoMost включен в отчет G2 Spring 2022 Grid Report for Video Conferencing. По результатам а

Лучший российский софт для видеосвязи: ищем замену Teams и Zoom VideoMost VideoMost – многофункциональная платформа для видеоконференций. Программа работает в браузере

150+ партнёров VideoMost помогут быстро импортозаместить мессенджер с ВКС для десятков миллионов рабочих мест Развитие сети VideoMost развивает партнерскую сеть в России и на сегодняшний день уже более 150 компаний ст

Администрация Хошимина перешла на ВКС Videomost Российская компания Spirit, разработчик программного сервера для видеоконференций Videomost с клиентскими приложениями на ПК и мобильных устройствах, объявила о расширении лицензии на использование Videomost в администрации Хошимина (Вьетнам). Институт информации и ко

Spirit предоставит госорганизациям бесплатный доступ к ВКС Videomost ержки программы Правительства России по борьбе с распространением штамма коронавируса «омикрон» ВКС Videomost становится бесплатной для пользователей государственных организаций, подавших заявк

Новый релиз VideoMost 9.0 – мессенджер с ВКС и ИИ для замены MS Teams Российская компания Spirit, разработчик программного сервера видеоконференций VideoMost с клиентскими приложениями для ПК (Windows, Mac, Linux, web) и мобильных телефонов

Вышел новый релиз VideoMost 9.0 — мессенджера с ВКС и ИИ, который заменяет MS Teams Ведущие позиции VideoMost в России и мире По результатам независимой аналитики TAdviser, по состоянию на нояб

Решение VideoMost и «Ред ОС» доступно на процессоре «Байкал-М» Российские разработчики Spirit и «Ред Софт» подтвердили совместимости системы видеоконференцсвязи VideoMost и операционной системы «Ред ОС» на вычислительной платформе с процессором «Байкал-М» производства отечественной компании «Байкал электроникс». Работа направлена на развитие санкционно

«Информтехника» и VideoMost интегрировали ПО видеоконференций в «Росчат» Группа компаний «Информтехника» и компания VideoMost объявляют о завершении интеграции ПО видеоконференций VideoMost и мессенджера «Росчат». По итогам совместной работы все корпоративные коммуникаций объединены в рамках единого п

Завершена продуктовая интеграция «Инфотекс» и VideoMost «Инфотекс» и SPIRIT завершили интеграцию функции видеоконференцсвязи в защищенный мессенджер ViPNet Connect. Клиентские приложения ViPNet Connect и VideoMost могут устанавливаться как на рабочие станции под управлением ОС Windows, MacOS или Linux, так и на мобильные устройства (Android, iOS). Оба приложения используют протоколы SIP и XMPP.

VideoMost работает на ОС Astra Linux Special Edition и обеспечивает безопасные коммуникации Российские разработчики программного обеспечения SPIRIT и ГК Astra Linux объявляют об успешном завершении тестирования совместимости системы видеоконференцсвязи VideoMost и операционной системы специального назначения Astra Linux Special Edition. В результате проведенных испытаний установлено, что программные продукты двух отечественных разработчиков п

VideoMost используется для цифровой трансформации образования и науки России Минобрнауки России использует VideoMost, программный ВКС сервер, для предоставления научным и образовательным организациям РФ доступа к сервису высококачественных видеоконференций и инструментам для совместной работы с ПК и

SPIRIT интегрировала VideoMost с Нестор.BRIEF SPIRIT, разработчик программного продукта для видеоконференций VideoMost объявляет о завершении продуктовой интеграции с системой протоколирования совещаний Нестор.BRIEF (разработчик - группа компаний ЦРТ), в результате которой пользователи VideoMost

ВКС VideoMost внедрена в закрытой корпоративной сети «Альфасатком» SPIRIT, разработчик программного сервера видеоконференций VideoMost, объявляет, что ООО «Альфасатком» использует ВКС VideoMost для корпоративных коммуникаций. «Альфасатком» специализируется на разработке программного обеспечения систем управлен

VideoMost внедрен для корпоративных коммуникаций в холдинге «Алтайлес» обсуждения планов и этапов выполнения стратегических задач в сфере лесного хозяйства. Общая численность занятых сотрудников — более 4000 человек, каждый из которых может использовать видеоконференции VideoMost со своего пользовательского устройства – ПК или смартфона. VideoMost подходит для проведения онлайн-встреч, селекторных совещаний и собраний рабочих групп как внутри каждого из

Решение VideoMost внедрено в медицинской клинике НАКФФ Российская компания SPIRIT объявляет, что медицинская клиника НАКФФ использует видеоконференции VideoMost для коммуникаций и удаленной работы. Медицинская клиника НАКФФ – это современный многопрофильный медицинский комплекс, который предлагает своим пациентам полный спектр услуг в области