Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

VideoMost ВидеоМост

VideoMost - ВидеоМост

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


05.02.2025 Выпуск нового релиза программного ВКС-сервера VideoMost 9.5 для корпоративных коммуникаций

Российский производитель программного обеспечения Spirit объявляет о выпуске нового релиза программного ВКС сервера VideoMost 9.5 для корпоративной мобильности и совместной работы. В продукт VideoMost добавлены функции, повышающие удобство установки и развертывания продукта в корпоративной сети заказч
25.06.2024 В России создали сервис онлайн-наставничества для помощи благотворительным фондам

ртов, занимающихся консультационной деятельностью через интернет. Часть дохода экспертов будет автоматически пересылаться в выбранные ими благотворительные фонды. Об этом CNews сообщили представители VideoMost. О запуске первого в России сервиса, который на начальном этапе будет работать в опытно-коммерческой эксплуатации исключительно в благотворительных целях для поддержки общественных и

27.05.2024 Компания Spirit (VideoMost) и «1С:Дистрибьюция» (фирма «1С») повышают корпоративную мобильность заказчиков по всей России

туальности для компаний, — сказал Игорь Шипилов, руководитель направления дистрибьюции фирмы «1С», — Уверены: накопленная техническая экспертиза «1С:Дистрибьюции», а также широкие возможности решений VideoMost для корпоративных заказчиков позволят нашим партнерам еще сильнее расширить предложения для привлечения новых клиентов». «VideoMost — это зрелый многофункциональный продукт, сп
20.03.2024 VideoMost бесплатно заменит Microsoft Teams

Условия замены Начиная с сегодняшнего дня VideoMost предоставляет: (1) бесплатные лицензии на сервер VideoMost c видеоконференциями, мессенджером и инструментами для совместной работы и (2) бесплатные облачные лицензии на SaaS с
20.03.2024 VideoMost бесплатно заменит Microsoft Teams

лением Microsoft об отключении в ближайшее время своих облачных решений для пользователей в России, VideoMost поможет российским компаниям сохранить непрерывность корпоративных коммуникаций и п
15.03.2024 Подтверждена совместимость ВКС VideoMost и ОС «Атлант»

Российская компания Spirit, разработчик ПО для ВКС, корпоративной мобильности и совместной работы VideoMost, и ГК Applite, разработчик операционной системы «Атлант», объявляют о полной совмес
05.03.2024 ML кодек VideoMost для супер сжатия видео получил патенты в России и в США

Российский разработчик, резидент «Сколково» VideoMost Research, дочерняя компания Spirit, объявляет о получении патента США на новый инно
11.10.2023 VideoMost в портфеле решений «АМТ-груп» для корпоративных коммуникаций

Компании «АМТ-груп» и VideoMost заключили партнерское соглашение. Набор отечественных программных решений для корпо
04.08.2023 Ramax Group и VideoMost вместе помогут заказчикам мигрировать на отечественное ПО для корпоративной мобильности

оративной мобильности в организациях любого профиля и размера. Об этом CNews сообщили представители VideoMost. Ramax Group работает на российском ИТ-рынке 30 лет и реализует проекты по консалти
19.07.2023 Интеграция «Росчат» и новой версии VideoMost: российский мессенджер, ВКС и АТС

Российские компании «Информтехника и связь» и VideoMost развивают начатое в 2021 г. сотрудничество и представляют обновленную версию мессен
28.06.2023 VideoMost запускает видеоконференции на ОС «Аврора»

а на устройствах под управлением ОС «Аврора». Об этом CNews сообщили представители компании Spirit. VideoMost это видеоконференции, мессенджер и инструменты для совместной работы, которые можно
27.03.2023 «Базальт СПО» и «Спирит корп» обеспечили надежность видеоконференцсвязи для корпоративных пользователей

Компании «Базальт СПО» и Spirit протестировали совместимость программного сервера видеоконференций VideoMost 9.0 с операционными системами «Альт рабочая станция» 10 и «Альт сервер» 10. Об этом
14.03.2023 VideoMost 9.0 — система корпоративной мобильности: мессенджер, ВКС, инструменты для совместной работы

Отличие от облачных альтернатив состоит в том, что можно разместить сервер мессенджера у себя в компании и держать все коммуникации под своим контролем, ведь в VideoMost используется шифрованный протокол клиент-сервер. Мессенджер VideoMost подходит для отправки текста, медиафайлов, геолокаций и документов любого формата и позволяет эффективно о
14.02.2023 Softline включила в свой продуктовый портфель систему корпоративной мобильности VideoMost 9.0

ГК Softline, поставщик ИТ-решений и сервисов, включила в свой продуктовый портфель систему корпоративной мобильности VideoMost 9.0 российского разработчика Spirit. C помощью VideoMost 9.0 – мессенджера с ВКС – клиенты ГК Softline и Spirit, как государственные, так и частные организации, смогут выстраив
09.02.2023 VideoMost и «Мойофис» – вместе. Интеграция ВКС и почты

Российские компании Spirit, разработчик VideoMost, продукта для совместной работы и корпоративной мобильности, и «Мойофис», разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами, объявляют об интеграции пр
30.01.2023 VideoMost и Step Logic объявляют о партнерстве

Системный интегратор Step Logic и Spirit, российский разработчик продукта VideoMost, объявляют о подписании партнерского соглашения. Об этом CNews сообщили представите
19.12.2022 Merlion стала официальным дистрибьютором ПО для корпоративных коммуникаций VideoMost

Merlion сообщила о подписании дистрибьюторского соглашения с разработчиком программного продукта VideoMost, российской компанией Spirit, основанной в 1992 г., специализирующейся на разработке и лицензировании продуктов для передачи голоса и видео по IP-каналам. «VideoMost занимает л
28.11.2022 Партнерство MONT и VideoMost: корпоративная мобильность

ийский дистрибьютор программного обеспечения для бизнеса, и SPIRIT, российский разработчик продукта VideoMost, объявляют о подписании партнерского соглашения. Об этом CNews сообщили представите
15.11.2022 «Айтеко» и Spirit заключили договор о партнерстве

«Айтеко» и Spirit, разработчик программного продукта для корпоративных коммуникаций VideoMost, объявили о подписании соглашения о партнерстве. Продукт VideoMost можно установить в собственной инфраструктуре или использовать как облачный сервис бизнес-коммуникаций по мод
20.10.2022 VideoMost и «Ростелеком» обеспечивают корпоративную мобильность для российских предприятий

одолжит предоставлять своим абонентам услугу «Веб-видеоконференция» под собственным брендом на базе VideoMost – ПО для видеоконференций и совместной работы от SPIRIT. Об этом CNews сообщили пре
14.10.2022 Treolan начинает поставки ВКС VideoMost

Treolan (входит в группу «Ланит») и российская компания-разработчик SPIRIT подписали партнерское соглашение о продвижении и распространении программного продукта VideoMost 9.0. Лицензии уже доступны для заказа партнерам дистрибьютора. Об этом CNews сообщили представители «Ланит». VideoMost 9.0 – отечественный программный продукт для видеоконферен
05.07.2022 «Тринити» и VideoMost объявляют о партнерстве для импортозамещения ВКС.

Российские компании SPIRIT, разработчик VideoMost, программного продукта для корпоративных коммуникаций из облака или через собственн
13.05.2022 МИЦ «Известия» использует ПО для ВКС Videomost

Компания Spirit, отечественный разработчик программного обеспечения для видеоконференцсвязи (ВКС) Videomost, объявила, что МИЦ «Известия» использует видеоконференции Videomost. МИЦ «Известия» – частный новостной холдинг, в который входят новостной портал Iz.ru, телеканал «Известия»,

28.04.2022 VideoMost занял высокую позицию в квадранте G2 с продуктами для ВКС

одукты, SDK для передачи голоса и видео, мировым технологическим лидерам в 100 странах мира. Теперь VideoMost включен в отчет G2 Spring 2022 Grid Report for Video Conferencing. По результатам а
29.03.2022 Лучший российский софт для видеосвязи: ищем замену Teams и Zoom

VideoMost VideoMost – многофункциональная платформа для видеоконференций. Программа работает в браузере
09.03.2022 150+ партнёров VideoMost помогут быстро импортозаместить мессенджер с ВКС для десятков миллионов рабочих мест

Развитие сети VideoMost развивает партнерскую сеть в России и на сегодняшний день уже более 150 компаний ст
02.03.2022 Администрация Хошимина перешла на ВКС Videomost

Российская компания Spirit, разработчик программного сервера для видеоконференций Videomost с клиентскими приложениями на ПК и мобильных устройствах, объявила о расширении лицензии на использование Videomost в администрации Хошимина (Вьетнам). Институт информации и ко
28.01.2022 Spirit предоставит госорганизациям бесплатный доступ к ВКС Videomost

ержки программы Правительства России по борьбе с распространением штамма коронавируса «омикрон» ВКС Videomost становится бесплатной для пользователей государственных организаций, подавших заявк
06.12.2021 Новый релиз VideoMost 9.0 – мессенджер с ВКС и ИИ для замены MS Teams

Российская компания Spirit, разработчик программного сервера видеоконференций VideoMost с клиентскими приложениями для ПК (Windows, Mac, Linux, web) и мобильных телефонов

06.12.2021 Вышел новый релиз VideoMost 9.0 — мессенджера с ВКС и ИИ, который заменяет MS Teams

Ведущие позиции VideoMost в России и мире По результатам независимой аналитики TAdviser, по состоянию на нояб
08.11.2021 Решение VideoMost и «Ред ОС» доступно на процессоре «Байкал-М»

Российские разработчики Spirit и «Ред Софт» подтвердили совместимости системы видеоконференцсвязи VideoMost и операционной системы «Ред ОС» на вычислительной платформе с процессором «Байкал-М» производства отечественной компании «Байкал электроникс». Работа направлена на развитие санкционно
29.10.2021 «Информтехника» и VideoMost интегрировали ПО видеоконференций в «Росчат»

Группа компаний «Информтехника» и компания VideoMost объявляют о завершении интеграции ПО видеоконференций VideoMost и мессенджера «Росчат». По итогам совместной работы все корпоративные коммуникаций объединены в рамках единого п
03.09.2021 Завершена продуктовая интеграция «Инфотекс» и VideoMost

«Инфотекс» и SPIRIT завершили интеграцию функции видеоконференцсвязи в защищенный мессенджер ViPNet Connect. Клиентские приложения ViPNet Connect и VideoMost могут устанавливаться как на рабочие станции под управлением ОС Windows, MacOS или Linux, так и на мобильные устройства (Android, iOS). Оба приложения используют протоколы SIP и XMPP.
26.07.2021 VideoMost работает на ОС Astra Linux Special Edition и обеспечивает безопасные коммуникации

Российские разработчики программного обеспечения SPIRIT и ГК Astra Linux объявляют об успешном завершении тестирования совместимости системы видеоконференцсвязи VideoMost и операционной системы специального назначения Astra Linux Special Edition. В результате проведенных испытаний установлено, что программные продукты двух отечественных разработчиков п
19.07.2021 VideoMost используется для цифровой трансформации образования и науки России

Минобрнауки России использует VideoMost, программный ВКС сервер, для предоставления научным и образовательным организациям РФ доступа к сервису высококачественных видеоконференций и инструментам для совместной работы с ПК и
01.07.2021 SPIRIT интегрировала VideoMost с Нестор.BRIEF

SPIRIT, разработчик программного продукта для видеоконференций VideoMost объявляет о завершении продуктовой интеграции с системой протоколирования совещаний Нестор.BRIEF (разработчик - группа компаний ЦРТ), в результате которой пользователи VideoMost

18.05.2021 ВКС VideoMost внедрена в закрытой корпоративной сети «Альфасатком»

SPIRIT, разработчик программного сервера видеоконференций VideoMost, объявляет, что ООО «Альфасатком» использует ВКС VideoMost для корпоративных коммуникаций. «Альфасатком» специализируется на разработке программного обеспечения систем управлен
23.04.2021 VideoMost внедрен для корпоративных коммуникаций в холдинге «Алтайлес»

обсуждения планов и этапов выполнения стратегических задач в сфере лесного хозяйства. Общая численность занятых сотрудников — более 4000 человек, каждый из которых может использовать видеоконференции VideoMost со своего пользовательского устройства – ПК или смартфона. VideoMost подходит для проведения онлайн-встреч, селекторных совещаний и собраний рабочих групп как внутри каждого из
31.03.2021 Решение VideoMost внедрено в медицинской клинике НАКФФ

Российская компания SPIRIT объявляет, что медицинская клиника НАКФФ использует видеоконференции VideoMost для коммуникаций и удаленной работы. Медицинская клиника НАКФФ – это современный многопрофильный медицинский комплекс, который предлагает своим пациентам полный спектр услуг в области
18.03.2021 Видеоконференция VideoMost внедрена в Управлении ветеринарии Брянской области

SPIRIT, разработчик программного сервера видеоконференций VideoMost, объявила о том, что Управление ветеринарии Брянской области использует видеоконференции для ежедневной работы. Управление ветеринарии Брянской области (Управление) является органом и

Публикаций - 285, упоминаний - 343

VideoMost и организации, системы, технологии, персоны:

Spirit DSP - Спирит Корп 482 214
Microsoft Corporation 25775 69
TrueConf - ТруКонф 454 57
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 57
Huawei 4677 57
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 56
Cisco Systems 5372 56
Ростелеком 10948 51
Oracle Corporation 7074 28
Apple Inc 13156 27
Adobe Systems 1597 23
AT&T Inc 1726 22
Google LLC 12690 22
VK - Mail.ru Group 3602 22
China Mobile 436 21
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 21
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel - KTFT - KTF Technologies - KT ICOM 267 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 20
ZTE Corporation 800 20
HTC Corporation 1512 19
Blizzard Entertainment 343 19
Dialogic Corp 93 19
LG Electronics 3735 19
LG Uplus - LG U+ 33 18
Cisco Systems - Broadsoft UC 56 18
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 18
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 17
Samsung Electronics 11065 17
Yandex - Яндекс 9216 17
HP Inc. 5883 17
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 363 16
TI - Texas Instruments Incorporated 848 16
Mitel Corp - Mitel Networks 60 16
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 15
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 15
Toshiba Corporation 2980 15
Kyocera - Kyoto Ceramic Company 261 15
Telegram Group 2940 15
МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 124 14
Poly - Plantronics 144 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 18
РЖД - Российские железные дороги 2096 14
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 5
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 5
Мособлэнерго - Московская областная энергосетевая компания 7 4
Альфа-Банк 1979 4
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 3
Национальное телемедицинское агентство НПО 14 3
Национальная Медицинская Сеть - НМС 6 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Газпром ПАО 1493 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 2
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 2
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 2
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 2
Vimeo - Видеохостинг 71 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 69 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 2
Родник 91 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
ФМБА России - ЮОМЦ - Южный окружной медицинский центр 7 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 1
Ростех - Вертолеты России 180 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 1
ПИК ГК - Российская девелоперская и строительная компания - ПИК-Комфорт УК - ПИК Инвестпроект - ПИК Проект 77 1
Транснефть 335 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 28
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 24
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 17
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 13
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 10
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 8
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
Судебная власть - Judicial power 2500 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 6
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 6
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 5
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 143 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 3
Федеральное казначейство России 1949 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 3
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 3
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 2
Мосгордума - Московская городская Дума 148 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 9
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 8
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
Российская Ассоциация Телемедицины 22 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
OVCC - Open Visual Communications Consortium - Консорциум открытых видеокоммуникаций 6 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Ассоциация Экспорта Технологического Суверенитета 6 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 1
МАГЗ - Международная ассоциация по генетическим заболеваниям 1 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 262
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 128
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 123
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 108
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 103
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 101
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 95
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 90
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 70
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 69
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 68
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1083 66
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 64
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 234 50
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 42
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 42
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 39
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7061 37
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 36
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2721 35
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 34
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 30
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 29
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 28
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 28
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 27
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 26
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 25
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 25
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 24
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 24
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 24
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 23
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 22
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 22
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 21
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 20
ВКС - MCU - Multipoint Control Unit - Аппаратно-программное устройство для объединения аудио- и видеоконференции в многоточечный режим 208 20
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 763 20
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 20
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 73
VideoMost MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 59 56
Linux OS 11533 55
Apple iOS 8583 52
Google Android 15243 50
Microsoft Windows 16882 44
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 37
Microsoft Teams - MS Teams 670 35
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 256 30
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 186 30
Microsoft Outlook 1506 29
Spirit TeamSpirit IM - мессенджер 36 29
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 24
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 207 22
Rakuten Viber 665 21
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 275 20
Apple macOS 2419 19
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 19
Apple iPad 4011 18
Google Chrome - браузер 1701 17
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 16
Новые облачные технологии - МойОфис 958 15
Apple Safari - браузер 896 13
VK Звонки - Mail.ru Видеозвонки 59 13
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 12
Mozilla Firefox - браузер 1951 12
IVA Technologies - IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 122 9
VK - Цифровое Образование - Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - видеосервис обучения и общения российских школьников 88 9
Информтехника ГК - МиниКом-PING - МиниКом-ПИНГ - Росчат - Единое рабочее пространство для сотрудников в офисе и на удаленке 35 9
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 9
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 9
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 9
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 8
Spirit TeamSpirit Voice & Video Engine - Spirit TeamSpirit Conferencing - Spirit TeamSpirit Transcoding Server 14 8
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 8
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 8
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 7
Opera Browser - Браузер 1050 7
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion - МойОфис Почта Мейлион 153 7
Свириденко Андрей 99 70
Хомяк Юрий 38 37
Одинцов Дмитрий 119 13
Шульга Дмитрий 14 11
Борилин Вячеслав 20 10
Готальский Михаил 95 9
Герман Андрей 24 7
Ткаченко Владимир 12 6
Алябьева Надежда 6 6
Серова Елена 320 5
Иодковский Станислав 104 4
Вексин Алексей 13 4
Рудаков Дмитрий 8 4
Сиваков Юрий 9 4
Кабанов Владимир 178 4
Макаров Валентин 251 3
Натензон Михаил 13 3
Легезо Денис 40 3
Сельков Андрей 15 3
Низовцев Геннадий 3 3
Чепрак Артем 21 3
Емельяненко Маргарита 4 3
Рустамов Рустам 548 3
Шадаев Максут 1210 3
Дырмовский Дмитрий 149 2
Яппаров Тагир 110 2
Меджитов Тимур 85 2
Бурметьев Данила 14 2
Бочерова Елена 46 2
Васильев Сергей 69 2
Иванова Елена 83 2
Гродзенский Яков 11 2
Кулешов Алексей 32 2
Никифоров Михаил 17 2
Щеглов Петр 85 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Попов Борис 25 2
Рукавишникова Мария 23 2
Королев Алексей 21 2
Серый Дмитрий 18 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 247
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 56
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 45
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 42
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 15
Европа 24964 13
Индия - Bharat 5870 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 10
Азия - Азиатский регион 5920 9
Япония 13807 9
Украина 7928 8
Южная Корея - Республика 7052 8
США - Калифорния 4829 6
Казахстан - Республика 6048 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 6
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 5
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 5
Германия - Федеративная Республика 13221 5
Ближний Восток 3154 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 5
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 5
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 4
Беларусь - Белоруссия 6289 4
Сингапур - Республика 1953 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 4
Китай - Тайвань 4245 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 3
Малайзия 922 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 3
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 3
Монголия 382 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
Канада 5082 3
Африка - Африканский регион 3641 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 148
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 59
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 55
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 48
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 36
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 25
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1400 24
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 16
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 15
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 15
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 13
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 11
Образование в России 2893 11
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 10
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 10
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 9
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 8
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 8
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 8
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 7
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 7
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 7
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 7
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 6
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 6
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 6
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1164 6
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 5
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 5
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 5
TAdviser - Центр выбора технологий 468 8
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
Ведомости 1466 1
РИА Новости 1033 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
BleepingComputer - Издание 458 1
Engadget - Блог о технологиях 429 1
The Washington Post 350 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
VentureBeat 90 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
Рен ТВ - телеканал 82 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 1
AP - Associated Press 2007 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 1
Известия ИД 770 1
Деловой Петербург 40 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 1
CorporateLiveWire 1 1
The Economist 49 1
Правжизнь.РФ 3 1
Октагон - Octagon.Media 6 1
Redmond Developer News - Redmond magazine - Redmondmag 5 1
САПР и графика 11 1
TMCnet 6 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
The Verge - Издание 619 1
ZDnet 663 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 18
IDC - International Data Corporation 4975 9
Gartner - Гартнер 3658 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
Wainhouse Research 40 2
Мировой рынок ВКС 5 2
Forrester Research 834 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Frost & Sullivan 207 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
comScore 379 1
CB Insights 10 1
Markets&Markets Research 113 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 4
РАН - Российская академия наук 2122 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 2
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 16 2
Минтранс РФ - Росжелдор - УрГУПС - Уральский государственный университет путей сообщения 14 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 55 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 61 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
Минздрав РФ - РязГМУ ФГБОУ ВО - Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова 4 1
УДГУ - Удмуртский государственный университет 30 1
МГУ МВШЭ - Московская Высшая Школа Экономики 3 1
РАН - Институт Общей Генетики имени Н.И. Вавилова 5 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 25 1
ФГБУ НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова - ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова 9 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
РАМН НЦН ФГБУ - Научный центр неврологии ГУ 14 1
Минздрав РФ - НМИЦ радиологии ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации 15 1
МГУ ГАИШ - Государственный астрономический институт имени П.К. Штернберга 29 1
Росгидромет ИГКЭ ФГБУ - Институт глобального климата и экологии имени академика Ю.А. Израэля - Институт глобальных проблем энергосбережения и экологии 3 1
РЭА - Российская Экологическая академия 1 1
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина ФГБОУ ВО - Государственный ИРЯ им. А.С. Пушкина - ГИРЯ им.А.С.Пушкина 21 1
Генпрокуратура РФ - Университет прокуратуры Российской Федерации 9 1
CAS IOPCAS - Institute of Atmospheric Physics Chinese Academy of Sciences - Институт физики атмосферы Академии наук Китая 1 1
Технологический университет имени А.А. Леонова ГБОУ ВО МО - Королёвский колледж космического машиностроения и технологии, ККМТ 1 1
МГРИ - Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе - МГГРУ, РГГРУ и МГРИ-РГГРУ - Московская государственная геологоразведочная академия, МГГА 13 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 5
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
CNews AWARDS - награда 571 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
CorporateLiveWire Innovation & Excellence Awards 1 1
Селигер - Всероссийский молодежный инновационный форум 21 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще