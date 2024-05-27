Компания Spirit (VideoMost) и «1С:Дистрибьюция» (фирма «1С») повышают корпоративную мобильность заказчиков по всей России

Российский производитель программного обеспечения для видеоконференцсвязи и совместной работы Spirit и «1С:Дистрибьюция» (фирма «1С») объявляют о подписании соглашения о сотрудничестве — компании-заказчики могут приобретать решения вендора через широкую сеть партнеров фирмы «1С». Об этом CNews сообщили представители Spirit.

«Портфель «1С:Дистрибьюции» продолжает расширяться и включает в себя все больше решений отечественных вендоров. В том числе — сервисов для видеоконференцсвязи и коммуникации, которые не теряют своей актуальности для компаний, — сказал Игорь Шипилов, руководитель направления дистрибьюции фирмы «1С», — Уверены: накопленная техническая экспертиза «1С:Дистрибьюции», а также широкие возможности решений VideoMost для корпоративных заказчиков позволят нашим партнерам еще сильнее расширить предложения для привлечения новых клиентов».

«VideoMost — это зрелый многофункциональный продукт, способный обеспечить как корпоративную мобильность и виртуальное рабочее пространство для работы и обучения сотрудников, так и решить все задачи по импортозамещению и обеспечению технологического суверенитета, — отметил Дмитрий Шульга, директор по продажам VideoMost, — Мы уверены, что благодаря партнерству с «1С:Дистрибьюция» и развитой системе региональных отделений, еще больше заказчиков по всей стране смогут быстро и выгодно перейти на российское программное обеспечение и использовать VideoMost для ежедневных коммуникаций рабочих групп».

«1С:Дистрибьюция» — одно из основных направлений деятельности группы компаний «1С». Компания обладает опытом сотрудничества с отечественными и зарубежными разработчиками, в числе которых теперь и Spirit — производитель российского сервиса для видеоконференцсвязи VideoMost.

VideoMost сочетает в себе возможности видеоконференцсвязи, мессенджера для бизнеса и инструменты для совместной работы. Сервис является инструментом для решения задач корпоративной коммуникации: в него входят программная платформа для планирования, проведения и записи встреч, организации переговоров, создания персональных и групповых чатов, с доступом к архиву переписки и отправленным файлам. VideoMost можно использовать из браузера, настольных или мобильных приложений для всех популярных операционных систем, включая отечественные Astra Linux, «Базальт», «Ред ОС».

VideoMost обладает возможностями для встраивания в корпоративную ИТ-инфраструктуру, в том числе — благодаря интеграции с Active Directory, LDAP, почтовыми клиентами (Microsoft Outlook, «Почта2 МойОфис»), аппаратными ВКС-терминалами на базе SIP и H.323. Пользователи VideoMost имеют доступ к адресной книге, могут отправлять приглашения, назначать и редактировать видеоконференции непосредственно из календарей Outlook/Exchange. Также сервер VideoMost доступен в виде SDK и имеет открытый API для интеграции с другим программным обеспечением, используемым в ИТ-инфраструктуре заказчика, тем самым предоставляя все необходимые средства для использования в привычных сценариях и бизнес-процессах.

VideoMost можно установить в собственной инфраструктуре или использовать продукт как облачный сервис бизнес-коммуникаций по модели SaaS и PaaS. VideoMost является полностью российской разработкой и входит в Реестр отечественного ПО Минцифры.

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Российские коммуникационные программные продукты Spirit используются операторами связи, производителями оборудования, разработчиками программного обеспечения и обслуживает свыше 1 млрд пользователей более чем в 100 странах мира.

«1С:Дистрибьюция» — направление дистрибьюции программного обеспечения в группе компаний «1С». В его рамках поставляются программы таких производителей, как «Лаборатория Касперского», «1С-Битрикс», Content AI, Dr.Web, UserGate, Ideco, «Аскон», Renga, ПАО «Группа Астра», «Базальт СПО», ИКС, «Смарт-Софт» и др. Всего в «портфеле» направления решения более 70 разработчиков, в том числе — немассовых, поставляемых в рамках проекта «1С:Экзотика».