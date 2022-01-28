Spirit предоставит госорганизациям бесплатный доступ к ВКС Videomost Для поддержки программы Правительства России по борьбе с распространением штамма коронавируса «омикрон» ВКС Videomost становится бесплатной для пользователей государственных организаций, подавших заявки с 1 февраля 2022 г. и до 1 апреля 2022 г. Об этом CNews сообщил представитель Spirit, компании