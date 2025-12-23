Разделы

СОБЫТИЯ

23.12.2025 Коммуникационные платформы «Росчат» и «МиниКом» МХ-1000 стали доступны пользователям «Ред ОС» 1
06.11.2025 Группа «Информтехника» представила «МиниКом-SBC» нового поколения 1
04.09.2025 Новая разработка решит проблему совместимости систем оперативной радиосвязи 5
29.11.2024 MANGO OFFICE возглавил рейтинг унифицированных коммуникаций (UC) 2024 от CNews 1
29.11.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг унифицированных коммуникаций 2024 1
06.11.2024 ГК «Информтехника» представила всепогодные базовые станции радиосвязи TETRA «МиниКом-БСР-П» 2
02.09.2024 «Информтехника» представляет обновленный модельный ряд отечественного телекоммуникационного оборудования 3
23.12.2022 Почему современный корпоративный мессенджер — это больше, чем просто корпоративный мессенджер. На примере РОСЧАТ 4
28.09.2022 CompTek и «Информтехника» подписали партнерское соглашение 3
18.07.2022 Netwell заключила договор с «Информтехникой» 2
09.03.2022 150+ партнёров VideoMost помогут быстро импортозаместить мессенджер с ВКС для десятков миллионов рабочих мест 1
16.12.2014 «Телекор-Энергетика» создала внутриобъектную связь на Южноуральской ГРЭС-2 1
22.04.2009 МВД РФ заказывает ремонт средств связи 1
20.12.2007 Минфин России ищет ИТ-подрядчика 1
28.05.2007 Связь-Экспокомм 2007: цирк уехал, бизнес остался 3
19.12.2005 ВКСС-2005: российские производители вне конкуренции? 4
12.10.2005 “Инфоком 2005” как PR-кампания российских инфокоммуникаций 1

Публикаций - 17, упоминаний - 35

Информтехника ГК - Информтехника и Связь 57 12
МегаФон 9944 3
Cisco Systems 5224 3
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1083 3
Huawei 4227 2
Ростелеком 10331 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14306 2
LG Electronics 3678 2
ZTE Corporation 774 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2254 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2511 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9205 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3037 2
VideoMost - ВидеоМост 280 2
Naumen - Наумен 687 2
HTC Corporation 1505 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1448 2
Lenovo Motorola 3530 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 814 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1766 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 2
Ростелеком - Связьинвест 1714 2
Ланит - Comptek - Комптек 200 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 2
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 99 2
АЛС и ТЕК - АЛСиТЕК 6 2
Гудвин Концерн - Гудвин Европа - Goodwin - Ларт 29 2
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1310 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1511 2
Натекс НТЦ - Натекс интегро - Натекстелеком - Натекс телекомсервис - Натекс нефтегазсвязьпоставка - Натекс спецсвязь - Региональный центр поддержки Натекс Дальний Восток - Натекс спецтелеком - Натекс связьнефтегаз - Натекс-транссвязь - Натекс нетворкс 35 2
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 103 2
ГеоТелекоммуникации 4 1
Уральские заводы ФПГ 5 1
ИНОТЕХ 3 1
Ростелеком - Башинформсвязь - Промсвязь УЗ - Промсвязь Уфимский завод 19 1
Active CIS - TeleCore - Телекор 13 1
Samsung Electronics 10639 1
SAP SE 5439 1
Восход ФГБУ НИИ 686 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 527 1
РЖД - Российские железные дороги 2007 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1491 2
Бизнес-Волна 3 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 983 1
Газпром ПАО 1419 1
Связной ГК 1384 1
НСПК - Национальная система платежных карт 901 1
МКБ - Московский кредитный банк 618 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 562 1
Лента - Сеть розничной торговли 2275 1
Евросеть 1417 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 66 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 354 1
Ford 424 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 322 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 207 1
Гранит 54 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 461 1
Dixis - Диксис 359 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio 239 1
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога - Николаевская железная дорога 63 1
Сибур Холдинг - Сибур Тобольск - Тобольск-Нефтехим - Тобольский нефтехимический комбинат 8 1
Транснефть Телеком - Связьтранснефть 28 1
ВИнКо - Воронежская индустриальная корпорация 2 1
Роснефть - РН-Саратовский НПЗ - Саратовский нефтеперерабатывающий завод - СНПЗ - Крекинг 5 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2705 1
ВкусВилл - Избёнка 187 1
Доброфлот 20 1
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 59 1
Унистрой 11 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 350 1
Airbus Group - Airbus Industries 231 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 655 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12891 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3463 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1411 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3373 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 710 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 609 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6290 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3113 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1903 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2084 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 140 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 303 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 143 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6427 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 742 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 77 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
Электрокабель 12 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 179 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 14 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73433 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23229 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57457 9
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8482 7
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1214 7
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2638 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8459 6
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 214 6
DECT - Digital Enhanced Cordless Telecommunication - Технология беспроводной связи 354 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25560 6
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3301 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8930 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31996 5
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1150 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31830 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9791 4
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1037 4
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3348 4
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 830 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11595 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 4
Аналоговые технологии 2837 4
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1827 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 4
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3795 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7645 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17134 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4848 3
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2821 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34054 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5701 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28957 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4297 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4355 3
PTT - Push-to-talk - PoC - Push to Talk Over Cellular 154 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14910 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10534 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2061 4
Информтехника ГК - Росчат - Единое рабочее пространство для сотрудников в офисе и на удаленке 29 4
IVA Technologies - IVA One 33 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1535 2
VideoMost MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 57 2
TETRA - ТЕТРАРУС - ТЕТРАРУС - проект создания российской федеральной сети профессиональной мобильной связи 8 2
Информационная Индустрия - Валдай 5 2
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 667 2
Mango Cloud Systems - Mango Office 242 2
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центр управления полётами 5 1
Протей Юником - IP-АТС UC-платформа 5 1
Новые облачные технологии - МойОфис 898 1
Rakuten Viber 651 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3052 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1722 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2883 1
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 167 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2402 1
Qtech QSW - серия коммутаторов 12 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 379 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 1
InfoTeCS - ViPNet Connect - ViPNet CSS Connect 20 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 148 1
HPE Smart Array - HPE MSA - HPE Modular Smart Array - Compaq Smart Array Cluster Storage 82 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5134 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 480 1
МегаФон 3G-сеть 23 1
МегаФон Наши люди 48 1
Avaya Interaction Center - AIC 16 1
Nokia Alcatel-Lucent Accelerate 3 1
Nokia Alcatel-Lucent Mobile Messaging 1 1
Nokia Alcatel-Lucent Active Phonebook 1 1
Nokia Alcatel-Lucent MiLife Platform 6 1
Nokia Alcatel-Lucent MAS - Nokia Multimedia Applications Suite - Nokia Artuse MMSC - Nokia Artuse Multimedia Messaging Service Center - Nokia IMS - Nokia IP Multimedia Subsystem 27 1
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Экран-М - советские геостационарные спутники связи прямого телевещания 16 1
Microsoft Office Communicator 58 1
ИНОТЕХ - Биллинг.РФ - Platex SoftSwitch 1 1
МегаФон PRO SIM-портал - WAP-портал 26 1
Чепрак Артем 20 6
Солонин Виталий 89 3
Рейман Леонид 1059 2
Мирошников Борис 63 2
Мирошников Дмитрий 9 2
Stökli Marcel - Штекли Марсель 4 1
Wood Rupert - Вуд Руперт 5 1
Рустамов Рустам 518 1
Тихонов Александр 68 1
Свириденко Андрей 99 1
Бородин Андрей 39 1
Колесников Олег 20 1
Ковальчук Борис 8 1
Санадзе Георгий 18 1
Марченко Игорь 13 1
Василенков Александр 9 1
Сидоренко Александр 6 1
Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 1
Заболотный Игорь 45 1
Хохлов Юрий 15 1
Лимаренко Валерий 14 1
Зобнина Маргарита 54 1
Измайлов Юрий 19 1
Рысин Леонид 2 1
Леонтьев Алексей 11 1
Стыцько Виталий 8 1
Розенблат Михаил 1 1
Русакова Светлана 2 1
Кокорев Сергей 1 1
Козляев Леонид 1 1
Килин Александр 1 1
Колганова Марина 2 1
Радкевич Андрей 2 1
Кутейников Сергей 1 1
Шапошник Сергей 2 1
Мелешков Юрий 1 1
Gessner Regine - Гесснер Регина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157293 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45826 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18256 3
Европа 24650 3
Германия - Федеративная Республика 12947 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14504 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53496 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18642 2
Европа Восточная 3122 2
Америка Южная 869 2
Италия - Итальянская Республика 4431 2
Испания - Королевство 3761 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1700 2
Европа Западная 1492 2
Россия - СКФО - Чечня - Гудермесский район - Гудермес 36 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1398 1
Казахстан - Республика 5807 1
Земля - планета Солнечной системы 10666 1
Азия - Азиатский регион 5753 1
Беларусь - Белоруссия 6039 1
Норвегия - Королевство 1831 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8140 1
Индия - Bharat 5708 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4291 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3190 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3595 1
Канада 4986 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2540 1
Африка - Африканский регион 3572 1
Ближний Восток 3035 1
Франция - Французская Республика 7981 1
Китай - Тайвань 4138 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 404 1
Украина 7799 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2682 1
Евразия - Евразийский континент 627 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3383 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1600 1
Испания - Каталония - Барселона 748 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 991 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55080 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51332 5
Энергетика - Energy - Energetically 5531 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10339 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1355 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5293 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2598 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10760 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 2
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 993 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1538 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5326 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6336 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5410 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4942 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1327 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5871 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 572 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2497 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - ФЦП ФКП - Федеральная целевая программа 129 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 242 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1956 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 761 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4675 1
TAdviser - Центр выбора технологий 427 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 500 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 1
РАН - Российская академия наук 2017 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 118 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 42 1
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 81 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
ИнфоКом 118 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Связь-Экспокомм 113 1
RTO - Russian Telecom Opportunity 3 1
