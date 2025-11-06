Группа «Информтехника» представила «МиниКом-SBC» нового поколения

Группа компаний «Информтехника» представила новое решение в своем портфеле — пограничный контроллер сессий «МиниКом-SBC» следующего поколения. Новинка разработана специально для защиты ключевых информационных ресурсов предприятий с высокими требованиями к конфиденциальности и непрерывности коммуникаций. Об этом CNews сообщили представители ГК «Информтехника».

Пограничный контроллер сессий «МиниКом-SBC» создан на принципиально новых алгоритмах, устраняющих недостатки предыдущих поколений аналогичных решений, в частности зарубежных систем типа Oracle SBC. Отвечает повышенным требованиям предприятий реального сектора экономики — в максимальной защите данных и стабильном функционировании каналов связи в условиях повышенных нагрузок.

«МиниКом-SBC» стал ответом на: высокий уровень киберугроз, связанный с недостаточной защитой традиционных телеком-систем; ограниченную доступность поддержки и обновлений, возможные отключения решений западного происхождения; необходимость соответствовать жестким нормам информационной безопасности.

Новое решение «МиниКом-SBC» обеспечивает полный контроль над голосовыми сервисами и передачей данных, предотвращает риски кибератак и сбоев в работе IP-инфраструктуры.

Ключевые свойства решения

Полная оригинальность отечественной разработки — продукт создан без использования Open-Source архитектуры и готовых библиотек.

Функции интеллектуальной защиты IP-инфраструктуры, предотвращения DDoS-атак, несанкционированных SIP-запросов и мошеннических сценариев.

Обеспечение стабильности VoIP-трафика в условиях повышенных нагрузок; способность обрабатывать до 1 млн одновременных сессий с функцией резервирования каналов связи.

Оптимизация загрузки сетей, фильтрация и маршрутизация SIP/RTP-трафика.

Полное скрытие топологии сети (Topology Hiding), динамические ACL и контроль количества одновременных регистраций и вызовов.

Совместимость между VoIP-системами разных производителей, включая SIP и WebRTC.

Развертывание как в виде аппаратного комплекса, так и в виртуальной среде, обеспечивая отказоустойчивость.

Полная интеграция с имеющейся инфраструктурой и масштабируемость без влияния на рабочие процессы.

Технологическая независимость и плавный переход с зарубежных аналогов SBC.

Доступность оперативного сопровождения и обновлений непосредственно от производителя в России.

Новинка прошла государственную сертификацию и включена в реестр отечественного ПО Минцифры России для построения безопасной цифровой среды в госструктурах и коммерческих организациях.

Иван Горбачев, руководитель направления Интегрированных коммуникаций ГК «Информтехника»: «Предложение «МиниКом-SBC» стало ответом на объективные потребности действующих клиентов компании – в непрерывности коммуникаций и повышенной защите VOIP-компонентов инфраструктуры от кибератак, одновременно с возросшими требованиями перехода с зарубежных решений на российские. В настоящее время новое решение уже успешно протестировано и эксплуатируется у ключевых заказчиков «Информтехника» – в том числе в крупных территориально-распределенных организациях энергетического сектора».