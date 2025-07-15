Получите все материалы CNews по ключевому слову
Market.CNews. ВАТС и IP-телефония 2024
ВАТС и IP-телефония 2024 Современный бизнес невозможен без коммуникаций, а коммуникации невозможны без
|
ВАТС и IP-телефония 2023
ВАТС и IP-телефония 2023 ВАТС и IP-телефония появились на заре интернетизации и проявляют удивит
|
Рейтинг провайдеров по IP-телефонии и ВАТС 2022
Рейтинг провайдеров по IP-телефонии и ВАТС 2022 IP-телефония — одна из давних и базовых ИТ-услуг, активно используемых современным бизнесом. Одн
|15.07.2025
|
Госсобрание Якутии внедрило платформу РТУ разработки «Сател»
ельта Телеком», российский системный интегратор, завершили работы по импортозамещению корпоративной телефонии для аппарата Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). В рамка
|26.06.2025
|
Т2 внедрила технологию VoWiFi в Краснодарском крае и Адыгее
T2, российский оператор мобильной связи, запустил технологию Voice over Wi‑Fi на территории Краснодарского края и Республики Адыгеи. Опция позволяет совер
|23.06.2025
|
«АРМО-Системы» представила ONVIF-совместимые подвесные IP-громкоговорители SIP-S61T с питанием по Ethernet
твенный и чистый звук, громкость которого может достигать 91 дБ. Благодаря поддержке протоколов SIP/VoIP, питания по технологии PoE, ONVIF-совместимости и реализации различных сценариев оповеще
|30.05.2025
|
Если не Cisco, то кто? История замены западной АТС на российскую
ла представлена пятью АТС, а заказчик использовал open-source решение Asterisk, на котором работала телефония для удаленных объектов. Также применялись коммерческие решения «Сател» и Cisco, пос
|27.05.2025
|
Разработчики WhyHappen и «Флат» представили российский омниканальный контактный центр
для контактных центров любого масштаба. Наши заказчики могут использовать преимущества современной IP-телефонии, не покидая привычного интерфейса платформы Avelana, что значительно повышает эф
|23.04.2025
|
Компания Intact реализовала проект импортозамещения телефонии в Управлении информационно-коммуникационных технологий Архангельской области
требований нормативных документов было принято решение о переходе на отечественное решение системы IP-телефонии. Этот шаг стал частью стратегии импортозамещения, направленной на уcиление инфор
|22.04.2025
|
Группа компаний X-Com и Yealink продолжают развивать сотрудничество в области ВКС и IP-телефонии
правления PRO-AV Группы компаний X-Com. – Также, благодаря широкому ассортименту партнера в области IP-телефонии, мы можем реализовывать и комплексные проекты на оборудовании Yealink». «Мы рады
|22.04.2025
|
«Авантелеком» перевел телефонию Дальневосточного государственного университета путей сообщения на российское ПО
тему, которая особенно эффективна в периоды пиковых нагрузок — во время сессий и приемных кампаний. IP-телефония построена на базе российского ПО и стабильно работает в любых условиях. Создана
|07.04.2025
|
Т2 внедрил технологию VoWiFi в двух столицах
T2, российский оператор мобильной связи, реализовал технологию Voice over Wi-Fi в Москве и Санкт-Петербурге. Новая услуга позволяет совершать звонки по сети
|31.03.2025
|
Новый этап развития платформы унифицированных коммуникаций РТУ
ная база абонентов составляет уже 1,8 млн. РТУ по праву занимает позицию лидера на рынке российской IP-телефонии и постоянно развивается с учетом потребностей рынка. Мы точно знаем, как создать
|13.03.2025
|
Только 13% организаций заменили зарубежные АТС к 2025 году
ативных сетей связи и голосовых технологий «Авантелеком» провел исследование на рынке корпоративной IP-телефонии. В опросе приняли участие более 76% представителей госсектора и 24% частных комп
|14.01.2025
|
В шоуруме «Инфосистемы Джет» теперь представлены IP-телефоны «Флат»
сокопроизводительные аппараты с русскоязычными интерфейсами, документацией и поддержкой. В портфель VOIP оборудования ФЛАТ для корпоративных коммуникаций входят несколько моделей телефонов разл
|28.12.2024
|
В России запретили телефонные звонки через интернет
Лицензии на интернет-звонки больше не выдают Премьер-министр Михаил Мишустин подписал Постановление №1898
|09.12.2024
|
Вся линейка IP-телефонов IVA Technologies подтвердила статус ТОРП
вонков, поддерживает местную, мобильную, междугороднюю и международную связь с использованием шлюза VoIP. Благодаря серверу VoIP-телефонии пользователи могут из приложения звонить на гор
|28.11.2024
|
«Телфин» вошел в топ-5 провайдеров ВАТС и IP-телефонии 2024 по версии CNews
ий провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» занял четвертое место в рейтинге провайдеров ВАТС и IP-телефонии CNews. В рамках ежегодного обзора «Market.CNews: Рейтинг ВАТС и IP-телефония 202
|27.11.2024
|
MANGO OFFICE возглавил рейтинг виртуальных АТС и IP-телефонии 2024 по версии CNews
ОП-5 лидеров также вошли МТТ, MCN Telecom, Мегафон и Связьтранзит. CNews Рейтинг провайдеров ВАТС и IP-телефония 2024 по комплексному подходу к организации коммуникаций. Данные CNews Рейтинг пр
|26.11.2024
|
«МТС Exolve» заняла первое место в рейтинге провайдеров ВАТС и IP-телефонии CNews
разработчик коммуникационных сервисов для бизнеса, возглавил рейтинг провайдеров виртуальных АТС и IP-телефонии 2024. Рейтинг рынка ВАТС и IP-телефонии 2024 подготовил и опубликовал ИТ-
|26.11.2024
|
Возможности ИИ в IP-телефонии
настраивает фильтры для поддержания высокого качества связи на постоянной основе. Перейти к обзору IP-телефония 2024 Обход языковых барьеров Обученный ИИ знает минимум несколько десятков языко
|26.11.2024
|
IP-телефония и цифровой маркетинг созданы друг для друга
Что такое IP-телефония и как она работает в бизнесе IP-телефония — это способ коммуникации посредст
|26.11.2024
|
Market.CNews опубликовал рейтинг ВАТС и IP-телефония 2024
олнительно проведено сравнение по комплексности оказываемых услуг. Подробности — в обзоре ВАТС и IP-телефония 2024. Перейти к обзору ВАТС и IP-телефония 2024 Результаты рейтинга Сравнени
|18.11.2024
|
МТС обеспечила телеком-инфраструктурой обновленную поликлинику в Междуреченске
енской городской больницы к скоростному проводному интернету, организации системы видеонаблюдения и IP-телефонии. Современная телеком инфраструктура поможет повысить качество медицинского обслу
|08.11.2024
|
IP-телефоны Cisco раскрывают посторонним конфиденциальную информацию пользователям
момент публикации эта уязвимость затронула следующие продукты Cisco. Настольный телефон серии 9800, IP-телефон серии 7800, IP-телефон серии 8800 (кроме беспроводного IP-телефона Cisco 88
|05.11.2024
|
Анатолий Чистов, Инфосистемы Джет: «Интегратор сегодня — это центр компетенций, который аккумулирует опыт работы с российскими решениями»
никации через интернет — с мессенджером, видеосвязью и голосовым общением. Но это будет не до конца телефония в привычном виде, а гибридное многофункциональное решение UC. Интегратор — это цент
|23.10.2024
|
Клиенты Т2 в Краснодарском крае и Адыгее получили доступ к VoLTE
2, российский оператор мобильной связи, запустил в регионах технологию передачи голоса по сети LTE (Voice over LTE). Сервис позволяет одновременно разговаривать по телефону и использовать мобил
|22.10.2024
|
T2 запускает технологию VoLTE на отечественном оборудовании
в 23 регионах присутствия, в восьми из них сервис реализован с применением решений российского разработчика НТЦ «Протей». В доступных районах VoLTE уже пользуется более половины клиентов оператора, а голосовой трафик в сети 4G составил 53% от всего «голоса». До конца 2024 г. Т2 запустит технологию во всех регионах присутствия. Об этом CNews сообщили представители T2. Т2 начал масштабный раз
|16.10.2024
|
Российский мессенджер Frisbee запускает поддержку SIP-телефонии: новый уровень корпоративной коммуникации
зможности коммуникации внутри компаний. Об этом CNews сообщили представители Frisbee. Корпоративная телефония исторически присутствует в российских компаниях, обеспечивая связь между сотрудника
|09.10.2024
|
Хакеры серьезно поломали российские суды. Не работают сайты, ГАС «Правосудие» и интернет-телефония на базе древнего сервиса Microsoft Lync
и пунктов, среди которых ГАС «Правосудие» и сайты федеральных и арбитражных судов, а также интернет-телефония арбитражных судов. Публикация «Фонтанки» При этом документ совершенно не описывает
|02.10.2024
|
Телеком-оператор в Татарстане перешел на российский биллинг: что изменилось для компании и ее абонентов
инство мобильных абонентов «Таттелеком» стали обслуживаться на конвергентной биллинговой системе IN@Voice от Bercut. Внедренные продукты IN@Voice — конвергентная биллинговая система для
|30.09.2024
|
«Первый Бит» оптимизировал управление продажами в строительной компании «АРТ Групп»
тов. «Основная сложность возникла при интеграции используемой телефонии с «Битрикс24». Существующая IP-телефония не поддерживала переключение между учетными записями на одном устройстве. Однако
|11.09.2024
|
«Инфосистемы Джет» и «Протей ТЛ» расширили функционал стенда в шоуруме российских решений ВКС и унифицированных коммуникаций
тформа объединяет мессенджер и файловое хранилище с другими корпоративными сервисами, такими как IP-телефония и ВКС; пограничный контроллер сессий (SBC), который обеспечивает безопасное подключ
|11.09.2024
|
«К2Тех» перевел корпоративную телефонию и контактный центр художественного музея с Cisco на российский ФЛАТ
«К2Тех» перевел инфраструктуру IP-телефонии и контактного центра заказчика на полностью импортонезависимое решение. Проект р
|29.08.2024
|
Когда важен голос, а не голосовые: что происходит на рынке IP-телефонии
афаэль Сулейманов: На мой взгляд, есть несколько причин, почему TDM-каналы актуальны: Потому что IP-телефония — это очень дорого либо ее технически сложно реализовать. Если смотреть в масштабе
|16.08.2024
|
Как развивается телефония по API? Обзор тенденций
ления коммуникацией с клиентом. Развитие и внедрение роботов Бесспорный тренд последних лет в API и IP-телефонии в целом — внедрение роботов, развитие их способностей понимать и генерировать че
|09.08.2024
|
В IP-телефонах Cisco полно уязвимостей, которые она не намерена исправлять
Фамилия не уточняется. Какие уязвимости найдены В бюллетене описаны пять уязвимостей веб-интерфейса IP-телефонов Cisco Small Business SPA300 и SPA500. Три из них — CVE-2024-20450, CVE-2024-2045
|11.07.2024
|
Компания ORIGO расширяет модельный ряд новым гигабитным PoE IP-телефоном корпоративного уровня OPH500
Voice. Об этом CNews сообщили представители ORIGO. Новинка рекомендована для применения в системах IP-телефонии госучреждений, ведомственных структур, крупных корпораций и компаний сегмента Ho
|04.07.2024
|
Origo расширила модельный ряд новым PoE IP-телефоном OPH150
етным LCD-дисплеем 2,4 дюйма и поддержкой HD Voice. Новинка рекомендована для применения в системах IP-телефонии государственных организаций, ведомственных структур и предприятий, которым требу
|04.07.2024
|
Россиянам усложняют использование IP-телефонии и виртуальных АТС. Zoom под ударом
ким операторам связи письма с требованием запретить предоставлять клиентам возможность использовать VoIP-аккаунты как с иностранных IP-адресов, так и принадлежащих российским провайдерам хостин
