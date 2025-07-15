Market.CNews. ВАТС и IP-телефония 2024 ВАТС и IP-телефония 2024 Современный бизнес невозможен без коммуникаций, а коммуникации невозможны без

Госсобрание Якутии внедрило платформу РТУ разработки «Сател» ельта Телеком», российский системный интегратор, завершили работы по импортозамещению корпоративной телефонии для аппарата Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). В рамка

Т2 внедрила технологию VoWiFi в Краснодарском крае и Адыгее T2, российский оператор мобильной связи, запустил технологию Voice over Wi‑Fi на территории Краснодарского края и Республики Адыгеи. Опция позволяет совер

«АРМО-Системы» представила ONVIF-совместимые подвесные IP-громкоговорители SIP-S61T с питанием по Ethernet твенный и чистый звук, громкость которого может достигать 91 дБ. Благодаря поддержке протоколов SIP/VoIP, питания по технологии PoE, ONVIF-совместимости и реализации различных сценариев оповеще

Если не Cisco, то кто? История замены западной АТС на российскую ла представлена пятью АТС, а заказчик использовал open-source решение Asterisk, на котором работала телефония для удаленных объектов. Также применялись коммерческие решения «Сател» и Cisco, пос

Разработчики WhyHappen и «Флат» представили российский омниканальный контактный центр для контактных центров любого масштаба. Наши заказчики могут использовать преимущества современной IP-телефонии, не покидая привычного интерфейса платформы Avelana, что значительно повышает эф

Компания Intact реализовала проект импортозамещения телефонии в Управлении информационно-коммуникационных технологий Архангельской области требований нормативных документов было принято решение о переходе на отечественное решение системы IP-телефонии. Этот шаг стал частью стратегии импортозамещения, направленной на уcиление инфор

Группа компаний X-Com и Yealink продолжают развивать сотрудничество в области ВКС и IP-телефонии правления PRO-AV Группы компаний X-Com. – Также, благодаря широкому ассортименту партнера в области IP-телефонии, мы можем реализовывать и комплексные проекты на оборудовании Yealink». «Мы рады

«Авантелеком» перевел телефонию Дальневосточного государственного университета путей сообщения на российское ПО тему, которая особенно эффективна в периоды пиковых нагрузок — во время сессий и приемных кампаний. IP-телефония построена на базе российского ПО и стабильно работает в любых условиях. Создана

Т2 внедрил технологию VoWiFi в двух столицах T2, российский оператор мобильной связи, реализовал технологию Voice over Wi-Fi в Москве и Санкт-Петербурге. Новая услуга позволяет совершать звонки по сети

Новый этап развития платформы унифицированных коммуникаций РТУ ная база абонентов составляет уже 1,8 млн. РТУ по праву занимает позицию лидера на рынке российской IP-телефонии и постоянно развивается с учетом потребностей рынка. Мы точно знаем, как создать

Только 13% организаций заменили зарубежные АТС к 2025 году ативных сетей связи и голосовых технологий «Авантелеком» провел исследование на рынке корпоративной IP-телефонии. В опросе приняли участие более 76% представителей госсектора и 24% частных комп

В шоуруме «Инфосистемы Джет» теперь представлены IP-телефоны «Флат» сокопроизводительные аппараты с русскоязычными интерфейсами, документацией и поддержкой. В портфель VOIP оборудования ФЛАТ для корпоративных коммуникаций входят несколько моделей телефонов разл

В России запретили телефонные звонки через интернет Лицензии на интернет-звонки больше не выдают Премьер-министр Михаил Мишустин подписал Постановление №1898

Вся линейка IP-телефонов IVA Technologies подтвердила статус ТОРП вонков, поддерживает местную, мобильную, междугороднюю и международную связь с использованием шлюза VoIP. Благодаря серверу VoIP-телефонии пользователи могут из приложения звонить на гор

«Телфин» вошел в топ-5 провайдеров ВАТС и IP-телефонии 2024 по версии CNews ий провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» занял четвертое место в рейтинге провайдеров ВАТС и IP-телефонии CNews. В рамках ежегодного обзора «Market.CNews: Рейтинг ВАТС и IP-телефония 202

MANGO OFFICE возглавил рейтинг виртуальных АТС и IP-телефонии 2024 по версии CNews ОП-5 лидеров также вошли МТТ, MCN Telecom, Мегафон и Связьтранзит. CNews Рейтинг провайдеров ВАТС и IP-телефония 2024 по комплексному подходу к организации коммуникаций. Данные CNews Рейтинг пр

«МТС Exolve» заняла первое место в рейтинге провайдеров ВАТС и IP-телефонии CNews разработчик коммуникационных сервисов для бизнеса, возглавил рейтинг провайдеров виртуальных АТС и IP-телефонии 2024. Рейтинг рынка ВАТС и IP-телефонии 2024 подготовил и опубликовал ИТ-

Возможности ИИ в IP-телефонии настраивает фильтры для поддержания высокого качества связи на постоянной основе. Перейти к обзору IP-телефония 2024 Обход языковых барьеров Обученный ИИ знает минимум несколько десятков языко

IP-телефония и цифровой маркетинг созданы друг для друга Что такое IP-телефония и как она работает в бизнесе IP-телефония — это способ коммуникации посредст

Market.CNews опубликовал рейтинг ВАТС и IP-телефония 2024 олнительно проведено сравнение по комплексности оказываемых услуг. Подробности — в обзоре ВАТС и IP-телефония 2024. Перейти к обзору ВАТС и IP-телефония 2024 Результаты рейтинга Сравнени

МТС обеспечила телеком-инфраструктурой обновленную поликлинику в Междуреченске енской городской больницы к скоростному проводному интернету, организации системы видеонаблюдения и IP-телефонии. Современная телеком инфраструктура поможет повысить качество медицинского обслу

IP-телефоны Cisco раскрывают посторонним конфиденциальную информацию пользователям момент публикации эта уязвимость затронула следующие продукты Cisco. Настольный телефон серии 9800, IP-телефон серии 7800, IP-телефон серии 8800 (кроме беспроводного IP-телефона Cisco 88

Анатолий Чистов, Инфосистемы Джет: «Интегратор сегодня — это центр компетенций, который аккумулирует опыт работы с российскими решениями» никации через интернет — с мессенджером, видеосвязью и голосовым общением. Но это будет не до конца телефония в привычном виде, а гибридное многофункциональное решение UC. Интегратор — это цент

Клиенты Т2 в Краснодарском крае и Адыгее получили доступ к VoLTE 2, российский оператор мобильной связи, запустил в регионах технологию передачи голоса по сети LTE (Voice over LTE). Сервис позволяет одновременно разговаривать по телефону и использовать мобил

T2 запускает технологию VoLTE на отечественном оборудовании в 23 регионах присутствия, в восьми из них сервис реализован с применением решений российского разработчика НТЦ «Протей». В доступных районах VoLTE уже пользуется более половины клиентов оператора, а голосовой трафик в сети 4G составил 53% от всего «голоса». До конца 2024 г. Т2 запустит технологию во всех регионах присутствия. Об этом CNews сообщили представители T2. Т2 начал масштабный раз

Российский мессенджер Frisbee запускает поддержку SIP-телефонии: новый уровень корпоративной коммуникации зможности коммуникации внутри компаний. Об этом CNews сообщили представители Frisbee. Корпоративная телефония исторически присутствует в российских компаниях, обеспечивая связь между сотрудника

Хакеры серьезно поломали российские суды. Не работают сайты, ГАС «Правосудие» и интернет-телефония на базе древнего сервиса Microsoft Lync и пунктов, среди которых ГАС «Правосудие» и сайты федеральных и арбитражных судов, а также интернет-телефония арбитражных судов. Публикация «Фонтанки» При этом документ совершенно не описывает

Телеком-оператор в Татарстане перешел на российский биллинг: что изменилось для компании и ее абонентов инство мобильных абонентов «Таттелеком» стали обслуживаться на конвергентной биллинговой системе IN@Voice от Bercut. Внедренные продукты IN@Voice — конвергентная биллинговая система для

«Первый Бит» оптимизировал управление продажами в строительной компании «АРТ Групп» тов. «Основная сложность возникла при интеграции используемой телефонии с «Битрикс24». Существующая IP-телефония не поддерживала переключение между учетными записями на одном устройстве. Однако

«Инфосистемы Джет» и «Протей ТЛ» расширили функционал стенда в шоуруме российских решений ВКС и унифицированных коммуникаций тформа объединяет мессенджер и файловое хранилище с другими корпоративными сервисами, такими как IP-телефония и ВКС; пограничный контроллер сессий (SBC), который обеспечивает безопасное подключ

«К2Тех» перевел корпоративную телефонию и контактный центр художественного музея с Cisco на российский ФЛАТ «К2Тех» перевел инфраструктуру IP-телефонии и контактного центра заказчика на полностью импортонезависимое решение. Проект р

Когда важен голос, а не голосовые: что происходит на рынке IP-телефонии афаэль Сулейманов: На мой взгляд, есть несколько причин, почему TDM-каналы актуальны: Потому что IP-телефония — это очень дорого либо ее технически сложно реализовать. Если смотреть в масштабе

Как развивается телефония по API? Обзор тенденций ления коммуникацией с клиентом. Развитие и внедрение роботов Бесспорный тренд последних лет в API и IP-телефонии в целом — внедрение роботов, развитие их способностей понимать и генерировать че

В IP-телефонах Cisco полно уязвимостей, которые она не намерена исправлять Фамилия не уточняется. Какие уязвимости найдены В бюллетене описаны пять уязвимостей веб-интерфейса IP-телефонов Cisco Small Business SPA300 и SPA500. Три из них — CVE-2024-20450, CVE-2024-2045

Компания ORIGO расширяет модельный ряд новым гигабитным PoE IP-телефоном корпоративного уровня OPH500 Voice. Об этом CNews сообщили представители ORIGO. Новинка рекомендована для применения в системах IP-телефонии госучреждений, ведомственных структур, крупных корпораций и компаний сегмента Ho

Origo расширила модельный ряд новым PoE IP-телефоном OPH150 етным LCD-дисплеем 2,4 дюйма и поддержкой HD Voice. Новинка рекомендована для применения в системах IP-телефонии государственных организаций, ведомственных структур и предприятий, которым требу