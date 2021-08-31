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Малис Александр


31.08.2021 Из «Связного» уволился президент-ветеран 2
19.06.2019 После двух разводов и миллиардных алиментов МТС вернулась к «Связному» 2
05.06.2019 В Москве появились магазины с новым названием, которое может заменить «Евросеть» 3
30.05.2019 Поглотивший «Евросеть» «Связной» меняет софтверный «зоопарк» на ПО SAP 3
28.05.2019 Брат владельца «Связного» покинул кресло гендиректора компании 5
05.04.2019 В «Связном» стартовал предзаказ на Tesla Model Y 1
20.03.2019 Глава «Связного» спродюсировал фильм на песню БГ. Видео 4
29.12.2018 10 знаковых сделок 2018 г., которые изменили ИКТ-отрасль России 1
16.08.2018 Объединенные «Связной» и «Евросеть» оценили в 62 миллиарда 3
13.08.2018 В компании «Связной | Евросеть» назначен новый главный операционный директор 1
31.07.2018 «Связной» начал выдавать Tesla напрокат. Цены 1
16.07.2018 Основатель «Связного» стал банкротом 3
06.06.2018 Конец легенды: Бренд «Евросеть» закрывается 4
25.05.2018 SLV и «Мегафон» объявили о закрытии сделки по объединении «Связного» и «Евросети» 2
28.04.2018 «Евросеть» и «Связной» объединяются в «крупнейшую в мире розничную сеть» 3
27.03.2018 «Мегафон» покупает «Связной», чтобы объединить его с «Евросетью» 1
15.03.2018 Из-за «закона Яровой» «Мегафон» увеличит капитальные затраты на 20 миллиардов. Дивидендов не будет 1
08.09.2017 Samsung Mobile в России нашел нового руководителя, взамен внезапно уволившегося 1
31.08.2017 «Мегафон» получил от «Евросети» многомиллиардный убыток 1
30.08.2017 «Мегафон» задумался об объединении «Евросети» со «Связным» 2
29.08.2017 Главой «Связного» стал топ-менеджер «Евросети» 2
07.08.2017 Бинбанк переманил президента «Связного» 1
12.07.2017 «Евросеть» поделили надвое: Компанию забрал «Мегафон», а половину магазинов «Билайн» 2
02.06.2017 Внезапно уволился глава Samsung Mobile в России 1
17.05.2017 Nokia вернулась в Россию с недорогими смартфонами на Android. Цены 1
16.03.2017 Через месяц «Евросеть» развалится надвое 1
24.01.2017 Окончена торговая война: Samsung возвращается в «Связной» 2
14.12.2016 Samsung простила «Евросеть» 1,2 млрд руб. в обмен на возвращение на прилавки 2
08.12.2016 «Глобэкс» добивается взыскания с Trellas 63 млн евро 1
12.09.2016 Арестован полковник МВД, спасший главу «Билайна» от тюрьмы 1
28.04.2016 «Мегафон» забрал в залог половину «Связного» 1
20.04.2016 МТС решила спасти Samsung после потери «Евросети» и «Связного» 1
12.04.2016 У «Евросети» и «Связного» появился общий интернет-питомец 1
18.03.2016 Возвращение в «Связной» обошлось «Мегафону» в $44 млн 1
11.02.2016 «Связной» отсудил у МТС миллиард 1
18.01.2016 МТС не смогла заблокировать покупку «Связного» братом президента «Евросети» 1
29.12.2015 Хозяева «Связного» собрались отсудить у МТС 77 миллиардов 1
21.12.2015 «Связной» продал Explay 1
05.11.2015 Samsung хочет отсудить у «Евросети» миллиард с лишним 1
22.10.2015 Брат президента «Евросети» стал полноправным владельцем «Связного» 1

Публикаций - 111, упоминаний - 152

Малис Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 54
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 42
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 29
Samsung Electronics 5666 13
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 7
Microsoft Corporation 11077 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 3
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком 20 2
Рустелеком ТК 197 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 2
Питерская группа связистов 114 2
Связной Мобайл 9 2
Explay - Эксплей 165 2
Lonestar Enterprises 1 1
Novardis - Новардис Консалтинг 41 1
Fly 123 1
CStore - сеть монобрендовых магазинов техники Apple формата APR (Apple Premium Reseller) 27 1
Continuum Innovation 39 1
Rover Computers 74 1
Старт2ком 5 1
Альфа-Групп - Altimo 226 1
М2М телематика 165 1
Lefbord Investment Limited 6 1
FIH Mobile 14 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
TeXet 43 1
Corel Corporation 122 1
SAP SE 3212 1
Alibaba Group 298 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Huawei 2730 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 1
Parallels Holdings 470 1
VK - Mail.ru Group 2483 1
Центел - Центральный телеграф 163 1
SAP CIS - САП СНГ 753 1
Скай Линк - Skylink 501 1
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 1
Укртелеком 127 1
Инфосистемы Джет 675 1
Связной ГК 878 43
Евросеть 885 41
Trellas 17 15
Solvers 15 12
ОНЭКСИМ ГК 35 9
SLV 7 6
ПСБ - Промсвязьбанк 613 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 5
Связной Логистика 11 5
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 5
Альфа-Групп 319 4
Trellas Enterprises 7 4
Благосостояние НПФ 32 4
МКАТ - Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ 5 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 619 4
Связной Банк 75 2
Бинбанк 184 2
DTSRetail Ltd 3 2
Глобэкс банк 28 2
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 2
Tesla Motors 241 2
Garsdale Services 36 2
Moscow Tesla Club 4 2
ВБД - Вимм-Билль-Данн 35 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 1
УКИП - Управляющая компания инфраструктурных проектов 5 1
Телефон.Ру 60 1
Pandao 21 1
ПромСвязьКапитал 61 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 1
X5 Group 599 1
МТС банк 254 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1278 1
PepsiCo - Пепсико 95 1
Русагро Группа Компаний 139 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
AliExpress 275 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 15
Арбитражный суд города Москвы 339 6
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 1
Правительство РФ 2203 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 65 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
МКАС - Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации 5 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 1
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 17 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 1
ExpressCard - NewCard - PCCard - интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 92 1
HSUPA - High-Speed Uplink Packet Access - технология высокоскоростной пакетной передачи данных в направлении «от абонента» 76 1
Умные часы - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты 160 1
Falcon Wing 7 1
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 131 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 62 1
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 44 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
Dolby Atmos 144 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2960 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 1
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e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 1
Google Android 10751 8
Microsoft Windows Phone OS 1472 5
Symbian OS 776 3
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 2
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 2
Tesla Model X 16 2
Apple iOS 5742 2
Tesla Model 3 20 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 664 2
Tesla Model S 59 1
IBM Cognos TM1 36 1
Oracle Hyperion Financial Management 25 1
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Nokia 5 - серия 15 1
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Samsung Electronics Bada 171 1
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Nokia Snake (Змейка) 18 1
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