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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Малис Александр
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 111, упоминаний - 152
Малис Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Малис Олег 55 37
|Ноготков Максим 40 22
|Чичваркин Евгений 82 11
|Мамут Александр 109 11
|Артемьев Тимур 13 7
|Мильштейн Дмитрий 13 6
|Солодовников Дмитрий 55 4
|Солдатенков Сергей 113 4
|Тач Майкл 36 4
|Гуськова Оксана 8 3
|Заикина Мария 13 3
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 3
|Давыдович Евгений 25 3
|Кузьменко Валерия 58 3
|Лацанич Василь 92 3
|Усманов Алишер 241 3
|Солодовников Денис 62 3
|Морошкин Александр 106 2
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 2
|Брюквин Юрий 196 2
|Лукин Александр 3 2
|Граф Александр 3 2
|Граф Аркадий 24 2
|Лыков Матвей 1 1
|Каренина Анна 8 1
|Гребенщиков Борис 4 1
|Зарицкий Владимир 7 1
|Либин Сергей 18 1
|Пересильд Юлия 1 1
|Толстой Лев 15 1
|Суханов Максим 3 1
|Хабенский Константин 2 1
|Еремчук Алексей 1 1
|Слободин Михаил 55 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Ананьев Дмитрий 53 1
|Вермишян Геворк 61 1
|Гуцериев Михаил 107 1
|Горяйнов Андрей 44 1
|Коробкина Оксана 18 1
|CNews Analytics 1988 5
|Fortune Global 500 160 1
|GfK - ГФК-Русь 119 2
|НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
|SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761380, в очереди разбора - 665069.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761380, в очереди разбора - 665069.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru