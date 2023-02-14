Конец легенды. «Связной» подает на банкротство

«Связной» планирует подать в суд на банкротство. Ранее сеть проиграла миллиардные иски и закрыла часть своих магазинов.

Последние планы «Связного»

ООО «Сеть Связной» намерено обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о собственном банкротстве, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Федресурс.

«В связи с появлением у Общества с ограниченной ответственностью «Сеть Связной» (ИНН 7714617793, ОГРН 1057748288850, КПП 771401001) признаков банкротства, предусмотренных ст. 3 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" и в соответствии с абз. 2 п. 4 ст. 37 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" заявитель намерен обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании Общества с ограниченной ответственностью «Сеть Связной» банкротом», — следует из сообщения на Федресурсе.

Кредиторами в публикации названы Совкомбанк, Альфа-банк, ООО «Мерлион», ООО «РБ Факторинг», «Вымпелком».

Компания «Связной» появилась в Москве 1995 г. На тот момент она называлась «Максус», ее зарегистрировал Максим Ноготков. Сам бренд «Связной» появился в 2002 г. В 2010-х гг. у Ноготкова наяались проблемы и предприниматель Олег Малис получил компанию за долги.

По данным, которые приводятся на сайте «Связного», в последние годы сеть объединяет более 2600 магазинов в 1100 городах России. В них работают около 13 тыс. продавцов-консультантов.

CNews отправил запрос «Связному» с просьбой прокомментировать решение о банкротстве. На момент публикации комментарий в редакцию не поступил.

С чего начались проблемы «Связного»

После начала специальной военной операции на Украине в 2022 г. мировые производители техники прекратили поставки своих товаров в Россию. Это и стало последним ударом для ритейлера, сеть не смогла выполнить поставки техники по договорам заключенным еще в 2021 г. В июле 2022 г. на «Связной» начали сыпаться иски за невыполнение обязательств.

Они исходили от тех же компаний, которые сейчас обозначены как кредиторы: Альфа-банка, Совкомбанка, дистрибьютор Merlion, а также «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»). В общей сложности истцы требовали от сети 14,2 млрд руб.

Проигранные миллионы в суде

В декабре 2022 г. «Вымпелком» отсудил у «Связного» 840 млн руб. в качестве возврата ранее выплаченного аванса. Параллельно банки пытались отсудить у сети еще более 8 млрд руб., но затем производство по искам было прекращено.

В январе 2023 г. Merlion отсудил у сети 5 млрд рублей. Причиной стала задолженность за поставки оборудования Apple, Xiaomi и Digma.

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Истец утверждает, что «Связной» не оплатил отгруженный товар, не отрицая при этом факта задолженности. «Связной» возражал против удовлетворения заявленных требований. Компания указывала об отсутствии доказательств поставки Merlion товара в озвученных объемах, но суд с этим доводом не согласился.

В это же время «Связной» закрыл больше 400 салонов.

Совкомбанк, по данным Федресурса, еще в октябре 2022 г. подал намерение обратиться в суд с заявлением о банкротстве «Связного». В январе 2023 г. с таким же намерением выступил АО «Торгово-выставочный комплекс "Авиапарк"»

Мнение адвоката

С учетом существенности долговой нагрузки и небольшой выручки компании (15,2 млн руб. по итогам 2021 г.) введение в отношении нее процедуры банкротства крайне вероятно, рассказал CNews Олег Пермяков, партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и Партнеры».

«В случае, если “Связному” не удастся реструктуризовать долги, с высокой вероятностью ритейлерская сеть со временем прекратит свое существование: в России большинство процедур заканчиваются реализацией имущества должника с его последующим исключением из ЕГРЮЛ. С учетом того, что в настоящее время на российском рынке довольно большое количество ритейлеров, следует полагать, что банкротство сети не повлечет за собой существенные последствия для рынка», — прокомментировал CNews эксперт.

Как перепродавали «Евросеть» и «Связной»

«Связной» был создан предпринимателем Максимом Ноготковым в 1995 г. В 2015 г. Олег Малис за долги забрал контроль над офшором Trellas, объединявшим «Связной» и другие активы Ноготкова.

В 2017 г. одновременно с переговорами между «Вымпелкомом» и «Мегафоном» о разделе «Евросети», начались переговоры «Мегафона» и Олега Малиса о дальнейшем слиянии «Евросети» со «Связным».

Напомним, «Евросеть» был создана предпринимателями Евгением Чичваркиным и Тимуром Артемьевым. В 2008 г. компанию приобрел предприниматель Александр Мамут, который тут же перепродал блопакет ее акций «Вымпелкому» (торговая марка «Билайн»). Через некоторое время «Евросеть» возглавил Александр Малиса, брат Олега Малис.

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В 2012 г. «Евросеть» оказалась разделена на паритетных началах между «Вымпелкомом» и «Мегафоном». В 2017 г. стороны договорились о разделе компании. «Вымпелком» забрал половину салонов —1,8 тыс. — и выплатил «Мегафону» в счет долгов «Евросети» 1,25 млрд руб. Сама «Евросеть» осталась у «Мегафона».

Объединение с «Евросетью» и группа «Связной»

Группа «Связной» появилась в 2018 г. путем слияния сетей «Связной» и «Евросеть». Напомним, тогда «Евросеть» принадлежала «Вымпелкому» и «Мегафону», а «Связной» — группе предпринимателя Олега Малиса. В новой компании Solvers получил 75% минус одну акцию, «Мегафон» — 25% плюс одну акцию.

В конце 2022 г. «Мегафон» продал свою долю в «Связном». Газета «Ведомости» писала, что доля «Мегафона» могла отойти Олегу Малису.