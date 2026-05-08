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Ноготков Максим
СОБЫТИЯ
Публикаций - 53, упоминаний - 64
Ноготков Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|Малис Олег 86 27
|Малис Александр 158 27
|Мамут Александр 133 10
|Прохоров Михаил 41 9
|Артемьев Тимур 34 7
|Лацанич Василь 106 4
|Солодовников Дмитрий 56 3
|Шишханов Михаил 4 3
|Мильштейн Дмитрий 13 3
|Муртазин Эльдар 74 3
|Солодовников Денис 108 3
|Гуцериев Михаил 114 3
|Давыдович Евгений 28 3
|Touch Michael - Тач Майкл 36 3
|Заикина Мария 14 2
|Помбухчан Хачатур 44 2
|Лукин Александр 5 2
|Савин Сергей 97 2
|Хрусталь Оксана 25 2
|Ноготкова Елена 26 2
|Гуляева Татьяна 39 2
|Людковский Денис 10 2
|Разумов Дмитрий 7 2
|Яшин Владимир 5 2
|Брюквин Юрий 300 2
|Кочетков Владислав 248 1
|Нестеренко Александр 2 1
|Морозов Алексей 62 1
|Прянишников Николай 316 1
|Румянцев Сергей 24 1
|Коляда Сергей 3 1
|Барановский Игорь 12 1
|Гайзер Вячеслав 13 1
|Атаян Тигран 2 1
|Левин Борис 57 1
|Вуколов Алексей 9 1
|Поповский Александр 93 1
|Осин Александр 8 1
|Филатов Руслан 9 1
|Ставничий Ярослав 2 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.