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Ноготков Максим

СОБЫТИЯ


08.05.2026 Долю разорившейся сети «Связной» купил бывший топ-менеджер ВЭБ.РФ и «Ростелекома» 2
06.11.2025 «Связной» больше не банкрот. Компании простили долг в десятки миллиардов. Бренд сохранен, на пепелище можно построить новый бизнес 1
18.09.2025 «Связной» готовит мировое соглашение по долгу на 26 миллиардов с офшором из «Москва-сити» 1
10.09.2025 Мультимиллиардные долги «Связному» ушли с молотка за одну сороковую цены. Когда-то они стоили 31 миллиард 1
16.03.2023 «Связной» поменял руководство, стратегию и «откажется от существующей бизнес-модели» 1
14.02.2023 Конец легенды. «Связной» подает на банкротство 2
05.12.2022 «Мегафон» избавился от своей доли в «Связном» 1
31.08.2021 Из «Связного» уволился президент-ветеран 1
05.06.2019 В Москве появились магазины с новым названием, которое может заменить «Евросеть» 1
30.05.2019 Поглотивший «Евросеть» «Связной» меняет софтверный «зоопарк» на ПО SAP 1
16.08.2018 Объединенные «Связной» и «Евросеть» оценили в 62 миллиарда 1
16.07.2018 Основатель «Связного» стал банкротом 2
06.06.2018 Конец легенды: Бренд «Евросеть» закрывается 1
28.04.2018 «Евросеть» и «Связной» объединяются в «крупнейшую в мире розничную сеть» 1
27.03.2018 «Мегафон» покупает «Связной», чтобы объединить его с «Евросетью» 1
29.08.2017 Главой «Связного» стал топ-менеджер «Евросети» 1
07.08.2017 Бинбанк переманил президента «Связного» 1
08.12.2016 «Глобэкс» добивается взыскания с Trellas 63 млн евро 3
12.09.2016 Арестован полковник МВД, спасший главу «Билайна» от тюрьмы 2
28.04.2016 «Мегафон» забрал в залог половину «Связного» 1
12.04.2016 У «Евросети» и «Связного» появился общий интернет-питомец 1
18.03.2016 Возвращение в «Связной» обошлось «Мегафону» в $44 млн 1
11.02.2016 «Связной» отсудил у МТС миллиард 1
18.01.2016 МТС не смогла заблокировать покупку «Связного» братом президента «Евросети» 1
29.12.2015 Хозяева «Связного» собрались отсудить у МТС 77 миллиардов 1
22.10.2015 Брат президента «Евросети» стал полноправным владельцем «Связного» 1
08.09.2015 «Евросеть» хочет отсудить у Samsung 150 млн руб. из-за брака в смартфонах 1
24.06.2015 Полный разрыв отношений: Абоненты МТС больше не смогут оплачивать мобильники в «Связном» 1
19.06.2015 МТС требует запретить брату президента «Евросети» покупать «Связной» 1
25.03.2015 «Промсвязьбанк» поборется за контроль над «Связным» 1
12.01.2015 Власти предостерегли брата президента «Евросети» от покупки «Связного» 1
22.12.2014 Брат президента «Евросети» установил контроль над «Связным» 2
13.11.2014 «Онэксим» и РЖД забрали «Связной» за долги 1
10.11.2014 «Связной» могут отобрать у владельцев за долги 2
30.07.2014 Сергей Румянцев назначен исполнительным вице-президентом по продажам и обслуживанию «ВымпелКома» 1
17.06.2014 У 86,5% крупнейших российских компаний существует стратегия поддержки работы мобильных пользователей 1
28.11.2012 Uniteller подключил интернет-эквайринг для онлайн-проекта «Йополис» 2
01.08.2011 «Связной» объявил об изменениях в корпоративной структуре 1
27.01.2011 Чичваркин боится мести и в Россию не вернется 1
20.12.2010 В Воронеже открылся центр поддержки клиентов группы компаний «Связной» и «Связного Банка» 1

Публикаций - 53, упоминаний - 64

Ноготков Максим и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 30
МегаФон 10742 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 18
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 8
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 5
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 4
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 3
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 3
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 3
SAP SE 5601 3
Lenovo Motorola 3566 3
Связной Мобайл - MVNO-оператор 12 2
Divizion 54 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
Microsoft Corporation 25775 2
Xiaomi - Сяоми 2232 2
Apple Inc 13156 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 2
VK - Mail.ru MRG Tech Lab 31 2
Digma 251 2
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 278 1
Lonestar Enterprises 1 1
Компьюлинк ГК - Инфралинк - Компьюлинк УСП - Компьюлинк Управление системных проектов - КомпьюЛинк Сервис 166 1
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 374 1
Питерская группа связистов 441 1
A1 - Velcom - Велком - Белорусский оператор связи 108 1
Quantum-A 5 1
Motorola Inc 1156 1
Ciber - Сайбер 33 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
Квантера 5 1
МТ-сервис - Мобильный телекоммуникационный сервис 5 1
Рустам Курмаев и партнеры 35 1
Tesco Mobile 6 1
МегаФон - Revo Charge 11 1
Ультра стар 15 1
Samsung Electronics 11065 1
Ростелеком 10948 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 1
Связной ГК 1401 53
Евросеть 1421 40
Trellas 23 20
Solvers 26 17
Связной Банк 113 16
ОНЭКСИМ ГК 50 13
Альфа-Банк 1979 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
Связной Логистика 16 8
Trellas Enterprises 11 8
Связной ГК - Максус 22 8
ПСБ - Промсвязьбанк 963 8
Благосостояние НПФ 52 7
Solvers - NFOC - North Financial Ovesrseas 6 6
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 6
Альфа-Групп 745 6
Dixis - Диксис - Dиксис 371 5
Совкомбанк ПАО 316 5
SLV 13 5
Связной сервис 6 3
Цифроград 171 3
Связной 3 16 3
Strafor Commercial 4 3
ЦОП Гарант - Центр оценки и права Гарант 3 3
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 3
DTSRetail Ltd 5 2
Глобэкс банк 47 2
Евросеть - Техмаркет 81 2
РБ Факторинг 7 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
МКБ - Московский кредитный банк 657 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 83 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Связной Travel - Связной Трэвел 13 1
Магнит Косметик - М.Косметик 49 1
Авиапарк ТРЦ 52 1
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 63 1
Телефорум 93 1
Беталинк 105 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 15
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 14
Судебная власть - Judicial power 2500 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 2
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 1
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 26 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 94 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
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LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 19
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 11
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Microsoft Windows 16882 1
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