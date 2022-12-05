«Мегафон» избавился от своей доли в «Связном»

Глава «Мегафона» рассказал, что продал долю компании в ретейлере «Связной». Сумма продажи и имя покупателя не раскрываются. Ранее к «Связному» подали многомиллиардные иски.

«Мегафон» сосредоточится на себе

«Мегафон» продал долю в «Связном», сообщил гендиректор оператора Хачатур Помбухчан в интервью РБК. Пакет акций был миноритарным, то есть «Мегафон» не мог участвовать напрямую в управлении компании. Условия сделки: сумма, имя покупателя не раскрываются.

«Все, что могу сказать: мы больше не акционеры “Связного”», — сказал в интервью Помбухчан.

Решение, по словам спикера, не связано с работой самого ритейлера, сейчас «Мегафон» активно продвигает и развивает собственную розничную сеть. Она, как отметил гендиректор оператора, «полностью закрывает интересы оператора в этом направлении».

«Мы считаем, что наша розничная сеть сейчас является самой эффективной среди всех телеком-операторов, — сказал Помбухчан. — Мы сохранили со “Связным” партнерские отношения, они продолжают для нас подключать абонентов, получать за это вознаграждение. Дальше мы продолжим фокусироваться на собственной рознице. Сделкой мы полностью удовлетворены».

Как «Связной» оказался у «Мегафона»

Компания «Связной» появилась в Москве в 1995 г. Ее юридическое лицо называлось «Максус», его зарегистрировал Максим Ноготков. Бренд «Связной» появился в 2002 г.

Глава «Мегафона» завяил, что продал долю компании в ретейлере «Связной»

«Мегафон» вошел в состав акционеров «Связного» в 2018 г. в результате сделки по объединению ритейлера с «Евросетью» (100% акций этой сети оператор консолидировал у себя несколькими месяцами ранее). Тогда «Мегафон» получил 25% плюс одну акцию и два места в совете директоров «Связного». Доли оператора в объединенной компании «Связного» и «Евросети» на тот момент оценили в 62 млрд руб.

Сейчас по данным СПАРК, 69,25% сети «Связной» принадлежит DTsretail Ltd (кипрская компания), еще 24,8% — Euroset Holding N.V (Нидерланды). У «Связного», судя по сайту компании, на данный момент имеется более 2,6 тыс. точек в 1,1 тыс. городах России. Также у компании есть авторизованных сервисных центров «Связной Сервис», в ней материнской фирме принадлежит 50%. В 2021 г. выручка сети «Связной» составила — 105,4 млрд руб., чистая прибыль — 15,2 млн руб.

У «Связного» проблемы

Мировые производители техники прекратили поставки своих товаров в Россию после начала специальной военной операции на Украине. Это стало ударом для ритейлера. К июлю 2022 г. на «Связной» посыпались иски за невыполнение обязательств. Они исходили от Альфа-банка, Совкомбанка, дистрибьютора Merlion, а также «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»). В общей сложности истцы требовали от сети 14,2 млрд руб.

По данным РБК, 1 декабря 2022 г., Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение между Совкомбанком и «Связным». Банк хотел получить порядка 2,9 млрд руб., из решения суда следует, что «Связной» обязан выплатить около 2,6 млрд руб. до конца 2025 г.

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Также ритейлер должен согласовывать с Совкомбанком состав участников и структур владения в случае их смены, не выплачивать дивиденды, не предоставлять займы, гарантии и поручительства в сумме более 200 млн руб. в год. Нельзя будет ритейлеру и уменьшать уставный капитал, совершать сделки по отчуждению имущества, составляющего более 5% активов ответчика, за исключением сделок в рамках обычной хозяйственной деятельности по реализации товаров.

Что сейчас интересует «Мегафон»

В то же время, по словам Хачатура Помбухчана, «Мегафон» планирует и дальше покупать активы. Компанию интересует в первую очередь ИТ.

«Активы должны быть либо полностью телекоммуникационными, либо 100% комплементарными телекому», — сообщил гендиректор фирмы.

«Мегафон», по словам Помбухчана, уже полностью завладел сервисной компанией оператора кадрового и бухгалтерского администрирования «Пикта». В «Квантера», совместном предприятии «Мегафона» и Quantum-А , оператор также увеличил свою долю с 50 до 100%. Напомним, ее создали в начале 2022 г. для разработки цифровых продуктов.

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В 2021 г. «Мегафон» приобрел 65% в дистрибьюторской компании Revo Charge и планирует довести эту долю до 100%. Как отмечает Помбухчан, на данный момент это один из ведущих игроков по поставке абонентского оборудования в Россию. «Это тот самый трансгран, который для нас сейчас очень эффективен. Мы поставляем телефоны, преимущественно из Китая, и для себя, и даже для конкурентов», — рассказал глава оператора.

В августе 2022 г. стало известно о планах оператора выйти на рынок бытовой техники и домашней электроники. Для этого «Мегафон» зарегистрировал через свою дочернюю компанию «Рево чардж рус» четыре бренда, под которыми будет продавать чайники, холодильники, стиральные машины, телевизоры, и прочую домашнюю технику, включая мультиварки и и микроволновки, а также компьютеры, смарт-ТВ и планшеты.