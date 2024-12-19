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МегаФон Revo Charge



19.12.2024 «МегаФон» запускает продажи планшетов Fontel 1
02.08.2024 Бренд цифровых аксессуаров Baseus объявил об официальном старте продаж на российских маркетплейсах 1
12.07.2024 В «МегаФоне» зафиксирован двукратный рост продаж товаров собственных торговых марок 2
23.05.2024 Бренд цифровых аксессуаров Baseus официально в России 1
27.11.2023 «Мегафон» начинает продажи аксессуаров под новой собственной торговой маркой 1
20.10.2023 «Мегафон» выпустил семь моделей сверхдешевых телефонов. Цена 1
20.10.2023 «Мегафон» начинает продажи шести новых моделей телефонов под собственной торговой маркой 1
12.01.2023 «Мегафон» завалит Россию супердешевыми кнопочными мобильниками под собственным брендом. На подходе восемь моделей 1
12.01.2023 «Мегафон» запустил собственный бренд кнопочных телефонов 1
05.12.2022 «Мегафон» избавился от своей доли в «Связном» 1
26.08.2022 «Мегафон» готовится продавать ТВ и бытовую технику под собственными брендами 1

Публикаций - 11, упоминаний - 12

МегаФон и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8805 9
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 5
МегаФон Ритейл 79 2
Baseus 18 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Samsung Electronics 10255 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
Yandex - Яндекс 7340 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 1
Merlion - Мерлион 793 1
Lenovo Motorola 3501 1
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 86 1
ДОК 828 1
Quantum-A 5 1
Квантера 5 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 4
Почта России ПАО 2112 3
Связной ГК 1369 3
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 3
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
Альфа-Банк 1769 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
Евросеть 1404 1
Совкомбанк ПАО 256 1
DTSRetail Ltd 5 1
Связной сервис 4 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 160 1
Связной ГК - Максус 22 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 645 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 1
Судебная власть - Judicial power 2310 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 6
Наушники - Headphones 3999 6
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 6
Кнопочное управление 556 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 6
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6041 5
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1558 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 5
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 5
Аксессуары 3881 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 4
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 3
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3756 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1003 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 2
Моноблок - Monoblock PC 930 2
Smartphone Folding - Smartphone Clamshell - Складной смартфон - Смартфон-раскладушка 533 2
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1049 2
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 713 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 316 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Электрочайник - Чайник - Teapot 205 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 2
Фонарик 300 2
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USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9982 1
Умные платформы 1682 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 1
МегаФон - Fontel 9 6
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 2
МегаФон - Stellarway 5 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 237 1
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 72 1
Яндекс.Маркет 937 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 487 1
VK - Яндекс.Дзен 188 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Mini 14 1
М.Видео-Эльдорадо - Novex 29 1
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 78 1
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 352 1
Кнопка SOS 50 1
Apple MagSafe 83 1
МегаФон - серия смартфонов 23 1
Яндекс.Маркет - Tuvio 14 1
Яндекс.Маркет - Vionic 4 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 1
Борзилов Давид 72 6
Шибанов Кирилл 13 1
Ноготков Максим 49 1
Помбухчан Хачатур 22 1
Киселев Дмитрий 12 1
Шамшилов Рагим 1 1
Иксанов Артур 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Европа 21767 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 1
Америка Южная 850 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Ближний Восток 2943 1
Украина 7608 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Нидерланды 3517 1
Китай - Цзянсу 68 1
Китай - Гуандун 65 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 9
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 3
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 217 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1158 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 1
Ergonomics - Эргономика 1597 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 1
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PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Ведомости 996 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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