«Мегафон» выпустил семь моделей сверхдешевых телефонов. Цена
Мегафон выпустил семь сотовых телефонов под дочерним брендом Fontel, появившемся в начале 2023 г. Это шесть моноблоков и одна раскладушка, все в ценовой категории от 790 до 2990 руб.
Фирменные телефоны «Мегафона»
Оператор связи «Мегафон» сообщил CNews о выпуске в России семи новых моделей классических сотовых телефонов. Все они будут продаваться под дочерним брендом оператора, Fontel, и все войдут в ценовую категорию «до 3000 руб.».
Новинки модельного ряда Fontel – это шесть телефонов в традиционном форм-факторе «моноблок» и одна «раскладушка». Устройства характеризуют общий дизайн-код и наличие цветного, но не сенсорного дисплея. Раскладушка FL280 дополнена портом зарядки USB-C, а в каждый из шести моноблоков встроен неотъемлемый атрибут такого класса устройств – светодиодный фонарик.
К моменту выхода материала на сайте «Мегафона» была доступна лишь одна модель – FP200 стоимостью 790 руб.
Цены оставшихся шести моделей оператор на сайте не приводит. На запрос CNews представители оператора рассказали, что модель FP240 будет стоить 1290 руб., FP280 – 1990 руб., SP230 – 2290 руб., FP320 – 2390 руб., FL280 – 2590 руб., а FP350 – 2990 руб.
Обновленный модельный ряд
Линейка телефонов Fontel начинается с модели FP200. У этого телефона самый маленький дисплей – всего 1,77 дюйма с разрешением 128х160 точек.
Из характеристик FP200 следует отметить батарею на 600 мАч и поддержку карт microSD.
В телефоне FP240 экран увеличен до 2,4 дюйма, а его разрешение повышено до 240х320 пикселей.
Еще одно отличие от базовой модели – аккумулятор на 800 мАч. Также добавлен разъем под наушники.
Модель FP280 еще крупнее – у нее экран на 2,8 дюйма, но разрешение не изменилось, 240х320 точек.
Чтобы не терять в автономности (экран – главный потребитель заряда АКБ), разработчики поместили в телефон батарею на 1450 мАч.
Если 2,8 дюйма – это мало, то у «Мегафона» есть телефон FP320 с экраном 3,2 дюйма, но с прежним разрешением 240х320. Это единственное глобальное изменение в сравнении с FP280.
Также в FP320 добавили Bluetooth для подключения беспроводной гарнитуры. Есть у телефона и кнопка SOS для экстренных вызовов и базовая фотокамера на тыльной панели (ее разрешение засекречено).
Самым крупным в линейке является телефон FP350 – его экран увеличен до 3,5 дюйма, а разрешение – до 320х480 точек.
Отличия этой модели – более современный дизайн и батарея на 2500 мАч.
В линейке также остался моноблок SP230, отличающийся от других перечисленных своим внешним видом. У него увеличенные кнопки клавиатуры, совершенно другой дизайн, а 2,31-дюймовый экран расположен не вертикально, как у других, а горизонтально.
SP230 работает от батареи 1450 мАч. В его распоряжении есть кнопка SOS и камера с неизвестным разрешением.
Последний представитель нового модельного ряда Fontel – это раскладушка FL280. Внешнего экрана у нее нет, а внутренний имеет диагональ 2,8 дюйма и разрешение 240х320 точек. Батарея на 800 мАч заряжается по USB-C.
Все перечисленные телефоны имеют ряд общих особенностей. Например, ни один из них не умеет работать в сетях 3G, 4G или 5G – только классические GSM (2G) на частотах 900 и 1800 МГц. Также у каждого из них FM-приемник и слот под карты microSD.
Где купить
С момента запуска бренда в январе 2023 г. телефоны Fontel появились в магазинах «М.Видео» и «Ашан». Также, как сообщили CNews в «Мегафоне», их можно приобрести в отделениях «Почты России», но в этом случае – только в комплекте с SIM-картой оператора. Найти устройства Fontel в продаже можно на сайте «Мегафона» и в его салонах связи. По итогам 2024 г. оператор намерен нарастить долю продаж Fontel в сегменте сотовых телефонов до 35% в розничных сетях российских телеком-операторов.
Редакция CNews обнаружила некоторые модели из представленных «Мегафоном» на маркетплейсе «Мегамаркет» (ранее – «Сбермегамаркет»).
По словам представителей «Мегафона», одна из основных аудиторий пользователей сотовых телефонов – это школьники, потому что родители не всегда готовы покупать своим детям смартфоны, особенно если речь идет о первом в их жизни мобильном устройстве. Кроме того, школы все чаще вводят запрет на использование смартфонов учениками.
Вторая группа покупателей сотовых телефонов – пожилые люди. Связано это с тем, что смартфоны зачастую слишком сложны для них в освоении.
Откуда у «Мегафона» свои телефоны
Бренд Fontel появился совсем недавно – в январе 2023 г. На тот момент «Мегафон» планировал выпустить восемь моделей, и первым в продажу должен был поступить моноблок FP200.
С юридической точки зрения Fontel – это компания Revo Charge, которая на 100% принадлежит «Мегафону» с декабря 2022 г. Юрлицо компании – ООО «Рево чардж рус», основанное в Москве летом 2016 г. и имеющее уставный капитал 1 млн руб. Основной вид деятельности – «Торговля оптовая бытовыми электротоварами» (код ОКВЭД 46.43). Дополнительных видов деятельности – 16.
Телефоны не поумнеют
В начале предыдущего десятилетия «Мегафон» уже выходил на рынок средств связи, но не с сотовыми телефонами базового уровня, а с полноценными смартфонами, которые он выпускал под своим основным брендом. В продаже было несколько моделей смартфонов, а заодно и планшетов, выполненных по принципу бейджинжиниринга – на китайские смартфоны наносились логотипы оператора.
В настоящее время «Мегафон» на рынке смартфонов не представлен. На вопрос CNews, собирается ли оператор возвращаться в этот сегмент, его представители ответили отрицательно.
Также смартфоны под своим брендом ранее выпускал и другой оператор – МТС. «Мы не заинтересованы в продажах кнопочных телефонов под собственным брендом. Сейчас на рынке достаточно предложений, чтобы удовлетворить потребительский спрос. Так же не рассматриваем выход на рынок смартфонов под собственной торговой маркой», – сообщили CNews в МТС.
Tele2 тоже пробовал свои силы на рынке смартфонов. «В 2016 г. у нас был реализован проект по продажам брендированных устройств компании – Tele2 Mini, Midi и Maxi. По итогам 2016 г. смартфон Tele2 Mini стал самым популярным среди брендированных гаджетов операторов и вошел в десятку самых продаваемых смартфонов, – сообщили CNews представители оператора. – Успех проекта позволил Tele2 заявить о себе как о компании с развитой розничной сетью – хорошо контролируемой, структурированной и готовой к продаже любого оборудования. Это позволило Tele2 заключить прямые партнерские соглашения с ведущими производителями смартфонов. Проект выполнил свои задачи, и планов по перезапуску на текущий момент нет».