«Мегафон» выпустил семь моделей сверхдешевых телефонов. Цена

Мегафон выпустил семь сотовых телефонов под дочерним брендом Fontel, появившемся в начале 2023 г. Это шесть моноблоков и одна раскладушка, все в ценовой категории от 790 до 2990 руб.

Фирменные телефоны «Мегафона»

Оператор связи «Мегафон» сообщил CNews о выпуске в России семи новых моделей классических сотовых телефонов. Все они будут продаваться под дочерним брендом оператора, Fontel, и все войдут в ценовую категорию «до 3000 руб.».

Новинки модельного ряда Fontel – это шесть телефонов в традиционном форм-факторе «моноблок» и одна «раскладушка». Устройства характеризуют общий дизайн-код и наличие цветного, но не сенсорного дисплея. Раскладушка FL280 дополнена портом зарядки USB-C, а в каждый из шести моноблоков встроен неотъемлемый атрибут такого класса устройств – светодиодный фонарик.

К моменту выхода материала на сайте «Мегафона» была доступна лишь одна модель – FP200 стоимостью 790 руб.

Фото: Мегафон «Мегафон» возрождает практику выпуска гаджетов под своим брендом

Цены оставшихся шести моделей оператор на сайте не приводит. На запрос CNews представители оператора рассказали, что модель FP240 будет стоить 1290 руб., FP280 – 1990 руб., SP230 – 2290 руб., FP320 – 2390 руб., FL280 – 2590 руб., а FP350 – 2990 руб.

Обновленный модельный ряд

Линейка телефонов Fontel начинается с модели FP200. У этого телефона самый маленький дисплей – всего 1,77 дюйма с разрешением 128х160 точек.

FP200

Из характеристик FP200 следует отметить батарею на 600 мАч и поддержку карт microSD.

В телефоне FP240 экран увеличен до 2,4 дюйма, а его разрешение повышено до 240х320 пикселей.

FP240

Еще одно отличие от базовой модели – аккумулятор на 800 мАч. Также добавлен разъем под наушники.

Модель FP280 еще крупнее – у нее экран на 2,8 дюйма, но разрешение не изменилось, 240х320 точек.

FP280

Чтобы не терять в автономности (экран – главный потребитель заряда АКБ), разработчики поместили в телефон батарею на 1450 мАч.

Если 2,8 дюйма – это мало, то у «Мегафона» есть телефон FP320 с экраном 3,2 дюйма, но с прежним разрешением 240х320. Это единственное глобальное изменение в сравнении с FP280.

FP320

Также в FP320 добавили Bluetooth для подключения беспроводной гарнитуры. Есть у телефона и кнопка SOS для экстренных вызовов и базовая фотокамера на тыльной панели (ее разрешение засекречено).

Самым крупным в линейке является телефон FP350 – его экран увеличен до 3,5 дюйма, а разрешение – до 320х480 точек.

FP350

Отличия этой модели – более современный дизайн и батарея на 2500 мАч.

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В линейке также остался моноблок SP230, отличающийся от других перечисленных своим внешним видом. У него увеличенные кнопки клавиатуры, совершенно другой дизайн, а 2,31-дюймовый экран расположен не вертикально, как у других, а горизонтально.

SP230

SP230 работает от батареи 1450 мАч. В его распоряжении есть кнопка SOS и камера с неизвестным разрешением.

Последний представитель нового модельного ряда Fontel – это раскладушка FL280. Внешнего экрана у нее нет, а внутренний имеет диагональ 2,8 дюйма и разрешение 240х320 точек. Батарея на 800 мАч заряжается по USB-C.

FL280

Все перечисленные телефоны имеют ряд общих особенностей. Например, ни один из них не умеет работать в сетях 3G, 4G или 5G – только классические GSM (2G) на частотах 900 и 1800 МГц. Также у каждого из них FM-приемник и слот под карты microSD.

Где купить

С момента запуска бренда в январе 2023 г. телефоны Fontel появились в магазинах «М.Видео» и «Ашан». Также, как сообщили CNews в «Мегафоне», их можно приобрести в отделениях «Почты России», но в этом случае – только в комплекте с SIM-картой оператора. Найти устройства Fontel в продаже можно на сайте «Мегафона» и в его салонах связи. По итогам 2024 г. оператор намерен нарастить долю продаж Fontel в сегменте сотовых телефонов до 35% в розничных сетях российских телеком-операторов.

Редакция CNews обнаружила некоторые модели из представленных «Мегафоном» на маркетплейсе «Мегамаркет» (ранее – «Сбермегамаркет»).

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По словам представителей «Мегафона», одна из основных аудиторий пользователей сотовых телефонов – это школьники, потому что родители не всегда готовы покупать своим детям смартфоны, особенно если речь идет о первом в их жизни мобильном устройстве. Кроме того, школы все чаще вводят запрет на использование смартфонов учениками.

Вторая группа покупателей сотовых телефонов – пожилые люди. Связано это с тем, что смартфоны зачастую слишком сложны для них в освоении.

Откуда у «Мегафона» свои телефоны

Бренд Fontel появился совсем недавно – в январе 2023 г. На тот момент «Мегафон» планировал выпустить восемь моделей, и первым в продажу должен был поступить моноблок FP200.

С юридической точки зрения Fontel – это компания Revo Charge, которая на 100% принадлежит «Мегафону» с декабря 2022 г. Юрлицо компании – ООО «Рево чардж рус», основанное в Москве летом 2016 г. и имеющее уставный капитал 1 млн руб. Основной вид деятельности – «Торговля оптовая бытовыми электротоварами» (код ОКВЭД 46.43). Дополнительных видов деятельности – 16.

Телефоны не поумнеют

В начале предыдущего десятилетия «Мегафон» уже выходил на рынок средств связи, но не с сотовыми телефонами базового уровня, а с полноценными смартфонами, которые он выпускал под своим основным брендом. В продаже было несколько моделей смартфонов, а заодно и планшетов, выполненных по принципу бейджинжиниринга – на китайские смартфоны наносились логотипы оператора.

В настоящее время «Мегафон» на рынке смартфонов не представлен. На вопрос CNews, собирается ли оператор возвращаться в этот сегмент, его представители ответили отрицательно.

Также смартфоны под своим брендом ранее выпускал и другой оператор – МТС. «Мы не заинтересованы в продажах кнопочных телефонов под собственным брендом. Сейчас на рынке достаточно предложений, чтобы удовлетворить потребительский спрос. Так же не рассматриваем выход на рынок смартфонов под собственной торговой маркой», – сообщили CNews в МТС.

Tele2 тоже пробовал свои силы на рынке смартфонов. «В 2016 г. у нас был реализован проект по продажам брендированных устройств компании – Tele2 Mini, Midi и Maxi. По итогам 2016 г. смартфон Tele2 Mini стал самым популярным среди брендированных гаджетов операторов и вошел в десятку самых продаваемых смартфонов, – сообщили CNews представители оператора. – Успех проекта позволил Tele2 заявить о себе как о компании с развитой розничной сетью – хорошо контролируемой, структурированной и готовой к продаже любого оборудования. Это позволило Tele2 заключить прямые партнерские соглашения с ведущими производителями смартфонов. Проект выполнил свои задачи, и планов по перезапуску на текущий момент нет».