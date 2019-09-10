Avast обнаружила в Google Play 937 приложений-фонариков, которые злоупотребляют доступом к личным данным Компания Avast обнаружила, что приложения для фонариков для ОС Android запрашивают в среднем 25 разрешений для доступа к разным функциям и

Изобретательница заряжает фонарик теплом своего тела ыталась использовать то, чего в рукавицах в избытке у любого человека – тепло тела. Она разработала фонарик, который заряжается от термоэлектрической пары – устройства, вырабатывающего ток из р

Фонарик для велосипедистов Создан специальный фонарик для любителей велопрогулок. Он объединен с MP3-плеером. Стоимость – 140 долларов

Фонарик для системного администратора rch, переносном фонарике с инновационной системой крепления. Оснащенный мощными светодиодами (65 люмен) устройство имеет удобные гибкие "ножки", которые имеют магниты на наконечниках. В верхней части фонарика присутствуют крепления для отвертки, гаек и винтов. Стоимость устройства - 29,95 долларов.

Полезный фонарик туриста Сейчас, конечно, не самый сезон для походов в лес, но приобрести такой "фонарик" можно заранее. Его цена $300.