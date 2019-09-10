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Фонарик

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


10.09.2019 Avast обнаружила в Google Play 937 приложений-фонариков, которые злоупотребляют доступом к личным данным

Компания Avast обнаружила, что приложения для фонариков для ОС Android запрашивают в среднем 25 разрешений для доступа к разным функциям и

02.07.2013 Изобретательница заряжает фонарик теплом своего тела

ыталась использовать то, чего в рукавицах в избытке у любого человека – тепло тела. Она разработала фонарик, который заряжается от термоэлектрической пары – устройства, вырабатывающего ток из р
01.06.2011 Фонарик для велосипедистов

Создан специальный фонарик для любителей велопрогулок. Он объединен с MP3-плеером. Стоимость – 140 долларов
16.10.2009 Фонарик для системного администратора

rch, переносном фонарике с инновационной системой крепления. Оснащенный мощными светодиодами (65 люмен) устройство имеет удобные гибкие "ножки", которые имеют магниты на наконечниках. В верхней части фонарика присутствуют крепления для отвертки, гаек и винтов. Стоимость устройства - 29,95 долларов.
30.01.2008 Полезный фонарик туриста

Сейчас, конечно, не самый сезон для походов в лес, но приобрести такой "фонарик" можно заранее. Его цена $300.
27.09.2004 XDRUM XD 403 - плеер ... и сбоку фонарик

практически не отличим от аналогов - тот же дисплей с голубой подсветкой слева и многофункциональный джойстик справа. Из нетипичных органов управления стоит отметить кнопку Light, которой включается фонарик. В коробке с плеером находится батарейка (хотя при активном использовании лучше сразу приобрести аккумулятор), чехол на пояс, наушники, шнурок для ношения устройства на шее, переходник


Публикаций - 327, упоминаний - 359

Фонарик и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 50
Google LLC 12688 45
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 44
Huawei 4676 33
Apple Inc 13154 33
Sony 6739 26
Lenovo Motorola 3566 21
Yandex - Яндекс 9216 18
X Corp - Twitter 2938 15
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Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 13
Microsoft Corporation 25775 12
LG Electronics 3735 12
Siemens AG - Siemens Group 2673 12
Philips 2099 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 10
Qualcomm Technologies 1974 10
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 10
HTC Corporation 1512 9
МегаФон 10742 8
Lenovo Group 2446 8
Intel Corporation 12811 8
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 8
ZTE Corporation 800 8
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 8
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 109 7
Xiaomi - Zepp Health Corporation - Huami 42 6
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
Olympus 475 6
ONYX International 158 6
Amazon Inc - Amazon.com 3277 5
Telegram Group 2940 5
MediaTek - Ralink 595 5
HMD Global - Nokia 144 5
Dropbox 527 5
Leica Camera 282 5
Геометрия НПО 165 8
Россети Ленэнерго 1699 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
Kickstarter 136 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
Евросеть 1421 4
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 3
Связной ГК 1401 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Carl Zeiss AG 307 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
BMW Group 482 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 2
Walt Disney Company 647 2
LEGO 260 2
Совкомбанк Совесть 279 2
TripAdvisor 41 2
Barnes & Noble 171 2
Groupe SEB - Tefal 108 2
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 1
Лукойл ПАО - Teboil - Шелл Нефть 13 1
101Hotels.com 456 1
Kering - Yves Saint Laurent, YSL - Kering Eyewear - Gucci - Дом моды Гуччи - Bottega Veneta - Alexander McQueen - Balenciaga - Boucheron - Lanvin - Pinault-Printemps-Redoute, PPR 58 1
Лента - Монетка - торговая сеть 69 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
Vandrouki 2 1
Европейский ТРЦ 12 1
Stellantis - Maserati 14 1
РЖД МЖД - Киевский вокзал 22 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Почта России ПАО 2370 1
Adidas - Адидас 170 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Tesla Motors 461 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 1
Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Администрация Краснодарского края 64 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
РНФ - Российский научный фонд 201 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
Роснано - ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 67 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 35
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 11
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 6
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 7 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 192
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 187
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 150
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 128
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 113
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 109
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 102
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 102
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 102
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 101
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 99
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 95
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4011 88
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 82
Наушники - Headphones 4478 81
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 80
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 77
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 74
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 68
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 66
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 64
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 63
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 62
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 56
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 53
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 52
USB micro 974 51
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1815 51
Аксессуары 4282 51
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 50
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 48
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 46
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 46
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 43
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 43
Карты памяти - Запоминающее устройство 2314 43
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1741 40
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 40
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 39
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 39
Google Android 15243 91
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 84
Apple iOS 8583 31
Samsung SVR-диктофон 464 28
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 27
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 27
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 23
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 22
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 20
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 257 17
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 15
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 15
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 239 15
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 14
Microsoft Windows 2000 8678 14
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 13
Oracle Java - язык программирования 3469 13
Microsoft Windows 16882 12
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 12
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 12
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 189 12
Samsung Galaxy 1035 11
Google YouTube - Видеохостинг 3002 10
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 10
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 10
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 10
Shenzhen Sang Fei Consumer Communications - Sangfei CEC Electronics - Philips Xenium - серия телефонов 85 10
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 10
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 9
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 9
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 270 9
Samsung SGH - Samsung WiTu - серия смартфонов 186 8
Apple iPad 4011 8
Nokia Symbian OS 1411 8
Google Android 7 - Android Nougat 227 8
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 240 8
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Huawei Watch - Умные часы 145 8
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Opera Mini - браузер 213 8
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Ерофеева Мария 31 5
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Набоков Сергей 27 2
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Venkatesan Dinesh - Венкатесан Динеш 2 1
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Россия - РФ - Российская федерация 166167 141
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Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 2
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Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 2
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