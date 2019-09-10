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Фонарик
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|10.09.2019
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Avast обнаружила в Google Play 937 приложений-фонариков, которые злоупотребляют доступом к личным данным
Компания Avast обнаружила, что приложения для фонариков для ОС Android запрашивают в среднем 25 разрешений для доступа к разным функциям и
|02.07.2013
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Изобретательница заряжает фонарик теплом своего тела
ыталась использовать то, чего в рукавицах в избытке у любого человека – тепло тела. Она разработала фонарик, который заряжается от термоэлектрической пары – устройства, вырабатывающего ток из р
|01.06.2011
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Фонарик для велосипедистов
Создан специальный фонарик для любителей велопрогулок. Он объединен с MP3-плеером. Стоимость – 140 долларов
|16.10.2009
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Фонарик для системного администратора
rch, переносном фонарике с инновационной системой крепления. Оснащенный мощными светодиодами (65 люмен) устройство имеет удобные гибкие "ножки", которые имеют магниты на наконечниках. В верхней части фонарика присутствуют крепления для отвертки, гаек и винтов. Стоимость устройства - 29,95 долларов.
|30.01.2008
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Полезный фонарик туриста
Сейчас, конечно, не самый сезон для походов в лес, но приобрести такой "фонарик" можно заранее. Его цена $300.
|27.09.2004
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XDRUM XD 403 - плеер ... и сбоку фонарик
практически не отличим от аналогов - тот же дисплей с голубой подсветкой слева и многофункциональный джойстик справа. Из нетипичных органов управления стоит отметить кнопку Light, которой включается фонарик. В коробке с плеером находится батарейка (хотя при активном использовании лучше сразу приобрести аккумулятор), чехол на пояс, наушники, шнурок для ношения устройства на шее, переходник
Фонарик и организации, системы, технологии, персоны:
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