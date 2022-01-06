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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Фонарик



06.01.2022 Лучшие фитнес-браслеты 2021 года: выбор ZOOM 1
17.09.2021 Клиенты Tele2 получат скидку на гаджеты для детей и людей старшего поколения 1
01.09.2021 Лучшие электрические и паровые швабры: выбор ZOOM 1
30.08.2021 Детские умные часы: хиты продаж 1
30.07.2021 Отдыхаем на природе: как использовать смартфон без связи и интернета 1
16.07.2021 Какие гаджеты взять в поход: советы ZOOM 1
23.06.2021 Philips Xenium E590: надежный телефон с премиальным дизайном 1
18.06.2021 В России вышли сверхдешевые 4G-мобильники Nokia «для параноиков». Фото 1
15.06.2021 В России начинаются продажи двух новых кнопочных 4G-телефонов Nokia. Цены 1
05.03.2021 Samsung представила защищенный смартфон Galaxy XCover 5 1
26.02.2021 Обзор пылесоса Roidmi X30 Pro: для влажной уборки и стерилизации без проводов 1
28.12.2020 Выбираем подарки на Новый год: лучшие гаджеты для детей 1
24.10.2020 Обзор умных часов Zepp E: стильный аксессуар для спорта 1
10.09.2020 Лучшие смартфоны до 15 000 рублей: выбор ZOOM 1
10.07.2020 Линейка кнопочных телефонов INOI с функцией портативной зарядки. Цены 1
03.07.2020 Выбираем мощный внешний аккумулятор: 8 павербанков от 20000 мАч 1
29.04.2020 Danycom запустил социальный проект «Бесплатная связь для врачей» 1
17.01.2020 Россияне выпустили сверхдешевый телефон, работающий две недели от одной зарядки 1
18.12.2019 INOI представила телефон для военнослужащих. Цена 1
03.12.2019 Россияне выпустили новую линейку «ультрадешевых» телефонов. Цена. Фото 1
20.09.2019 Телефоны для пожилых: лучшие «бабушкофоны» 2019 года 1
09.08.2019 Лучшие умные часы и браслеты с GPS: выбор ZOOM 1
24.07.2019 Nokia представила кнопочные телефоны Nokia 105 (2019) и Nokia 220 4G. Цены 1
01.07.2019 Россиянка подожгла вышку сотовой связи, потому что она излучала 1
18.06.2019 10 причин купить электросамокат 1
03.05.2019 Выбираем мощный повербанк для смартфона: 5 лучших моделей 1
22.04.2019 Обзор смартфона Honor 10i: яркий камерофон 1
28.03.2019 Обзор бабушкофона Panasonic KX-TU150: с тревожной кнопкой и фонариком 1
18.03.2019 Сбоящий Samsung Galaxy S10 может потратить все деньги владельца 1
18.03.2019 Обзор смартфона Motorola Moto G7: новинка легендарного бренда 1
25.02.2019 Обзор смарт-часов Honor Watch Magic: магия спорта 1
14.11.2018 Представлены кнопочные телефоны Nokia 106 и Nokia 230 в новом цвете. Цены 1
25.10.2018 Лучшие внешние аккумуляторы для ноутбуков: выбор ZOOM 1
17.10.2018 Краткий курс по выбору экшен-камеры 1
23.08.2018 Обзор смартфона Honor Play 1
04.07.2018 Лучшие защищенные компактные фотоаппараты. Выбор ZOOM 1
28.03.2018 Студенты СПбГУ придумали, как защитить документы с помощью светящихся чернил 1
04.09.2017 Обзор детских умных часов Aimoto Start и Sport. «Ребенок всегда под присмотром» 1
10.08.2017 Обзор Honor 9: стеклянный фотосмартфон 1
10.07.2017 В России стартовали продажи смартфона LG X venture для путешественников и спортсменов. Цена 1

Публикаций - 88, упоминаний - 88
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1180094, в очереди разбора - 977295.
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