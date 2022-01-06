Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Фонарик
Публикаций - 88, упоминаний - 88
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1180094, в очереди разбора - 977295.
Создано именных указателей - 73765.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1180094, в очереди разбора - 977295.
Создано именных указателей - 73765.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru