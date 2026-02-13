Разделы

Sichuan University Сычуаньский университет Университет китайской провинции Сычуань

Sichuan University - Сычуаньский университет - Университет китайской провинции Сычуань

СОБЫТИЯ


13.02.2026 Ученые ТПУ научились «перезаписывать» свойства графена для углеродной электроники 1
29.09.2025 Китай начинает выдавать специальные визы для приманивания программистов и инженеров со всего мира 1
25.02.2025 Ученые ТПУ разработали композитный материал для создания «умных» имплантатов 1
28.01.2020 ZTE и China Telecom провели удаленную 5G-диагностику коронавирусной пневмонии 1
27.05.2013 Сетка для велопробежек во тьме 1
26.03.2004 Китайцы получили жидкое топливо из кустарников 1
Публикаций - 7, упоминаний - 7

Sichuan University и организации, системы, технологии, персоны:

China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 288 1
ZTE Corporation 776 1
Microsoft Corporation 25337 1
IBM - International Business Machines Corp 9566 1
Композит 97 1
Медицинский центр Западного Китая - West China Medical Center - Западно-Китайской больницы 1 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1364 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1486 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1630 2
Умные платформы 1878 1
Графен - Graphene - графеновые технологии - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом 266 1
Implant - Имплант 180 1
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1112 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8394 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3750 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4018 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3527 1
Фонарик 316 1
Композит - композитный материал - композиционный материал 377 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14903 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2384 1
NVision Барьер 734 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 626 1
Плотников Евгений 3 1
Шеремет Евгения 4 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18367 6
Китай - Сычуань 96 2
Земля - планета Солнечной системы 10694 2
Китай - Юго-Западный Китай 31 2
Германия - Федеративная Республика 12963 1
Китай - Хубэй - Ухань 61 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 990 1
США - Колумбия - Вашингтон 1456 1
Новая Зеландия 732 1
Китай - Пекин - Beijing 1057 1
США - Айова 128 1
Китай - Сычуань - Чэнду 39 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53592 1
Южная Корея - Республика 6880 1
Индия - Bharat 5732 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4336 2
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 735 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9692 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4769 2
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 519 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6381 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 1
STEM - S-science (наука), T-technology (технология), Е-engineering (инженерия), М-mathematics (математика) 51 1
U.S. DHS H-1B - Неиммиграционная рабочая виза в США для зарубежных специалистов 34 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15250 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2802 1
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 227 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 1
Миграция населения - Миграционные службы 442 1
Промышленный дизайн - промдизайн - предметный дизайн - индустриальный дизайн 202 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1326 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 271 1
Национальный проект - Наука и университеты 47 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 847 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6036 1
ACS Applied Materials & Interfaces 12 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 217 1
King's College London - Королевский колледж Лондона 38 1
CAS USTC - University of Science and Technology of China - Научно-технический университет Китая - Университет науки и техники Китая 17 1
ТПУ - НОЦ им. Вейнберга Инженерной школы ядерных технологий - Научно-образовательный центр Б.П. Вейнберга 8 1
ТПУ - Исследовательская школа химических и биомедицинских технологий ТПУ 11 1
