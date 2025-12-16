ACS Applied Materials & Interfaces

Разделы

16.12.2025 Томские ученые научились стабилизировать максены в одну стадию 1
25.02.2025 Ученые ТПУ разработали композитный материал для создания «умных» имплантатов 1
28.03.2024 В ИТМО нашли способ, как создавать более долговечные синие перовскитные светодиоды для RGB-дисплеев телевизоров и смартфонов 1
29.11.2023 Ученые СПбГУ создали полимерный слой для защиты литий-ионных батарей от взрывов и возгораний 1
25.05.2021 Ученые «Сколтеха» предложили перспективный органический материал для аккумуляторов 1
11.12.2020 Гаджеты с самовосстанавливающимся покрытием станут прочнее 1
04.02.2020 Российские ученые придумали, как продлить срок службы экранов гаджетов 1
28.08.2019 В МФТИ создали устройство для имитации биологической памяти 1
03.12.2012 Идеи антимикробной поверхности: метод жабр 1
04.08.2011 Роботов научили бегать по воде 1
13.07.2011 Оксид графита превращает песок в "суперфильтр" для воды 1
24.03.2011 Ученые предотвратили запотевание стекол 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Applied Materials 302 3
Microsoft Corporation 25245 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1538 1
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 97 1
Аксистем - Axistem 25 1
РНФ - Российский научный фонд 146 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7375 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3530 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10251 2
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2609 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3276 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12909 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4514 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11197 2
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1122 2
Электроэнергетика - Электропитание - УЗО - Устройство защитного отключения - УДТ - Устройство дифференциального тока - АВДТ - Автоматические выключатели дифференциального тока 84 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18240 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6915 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16701 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4112 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7626 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7296 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8185 1
NPU - Neural Processing Unit - Нейрочип - Нейронный процессор - ИИ-ускоритель - AI accelerator - Нейроморфные вычисления 171 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1204 1
Аналоговые технологии 2837 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1767 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1836 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2369 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1290 1
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1027 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1102 1
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1141 1
Защита от перегрева - Overheating protection - Тепловое реле - Thermal relay 162 1
Освещение искусственное - Искусственные источники света - Студийное освещение - Световое оборудование - Светотехническое оборудование - Электроосветительное оборудование 254 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8408 1
Композит - композитный материал - композиционный материал 377 1
Implant - Имплант 180 1
Yota Бизнес 61 1
Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 58 1
Сапожникова Елизавета 1 1
Пушкарев Анатолий 1 1
Иштеев Артур 1 1
Муратов Дмитрий 5 1
Чуприк Анастасия 3 1
Капаев Роман 2 1
Laroche Gaetan - Ларош Гаэтан 1 1
Левин Олег 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 157085 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53475 1
Земля - планета Солнечной системы 10662 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 1
Канада 4985 1
Китай - Тайвань 4138 1
Австралия - Мельбурн 114 1
Сатурн - Титан (спутник) 505 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5350 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18603 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18239 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 970 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 5
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 4
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 266 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55085 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10762 2
Перовскит - минерал, титанат кальция - эмпирическая формула: CaTiO3 30 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 2
Утилизация мусора - Утилизация электрического и электронного оборудования (отходов) - WEEE, e-waste - Waste Electrical and Electronic Equipment - Электронный мусор - Electronic garbage 113 1
Национальный проект - Наука и университеты 47 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4336 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5519 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 1
Английский язык 6878 1
Физика - Physics - область естествознания 2836 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6114 1
Энергетика - Energy - Energetically 5531 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1124 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 482 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1293 1
Металлы - Золото - Gold 1203 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1432 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1686 1
Зоология - Энтомология - Насекомые - Insects 234 1
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 572 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 538 1
Спирты 74 1
Химия - Оксиды - окисел - окись - oxides - бинарное соединение химического элемента с кислородом 158 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5907 1
Ботаника - Растения - Plantae 1113 1
Литий - Lithium - химический элемент 606 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1446 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1000 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6333 1
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 491 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4767 1
РАН - Российская академия наук 2014 2
Monash University - Университет Монаша 20 1
Université Laval - Laval University - Университет Лаваля 7 1
ТПУ - НОЦ им. Вейнберга Инженерной школы ядерных технологий - Научно-образовательный центр Б.П. Вейнберга 7 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1090 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 396 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 421 1
WPI - Worcester Polytechnic Institute - Вустерский политехнический институт 5 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 602 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 519 1
NTU - National Taiwan University - Национальный университет Тайваня 21 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 209 1
King's College London - Королевский колледж Лондона 38 1
Sichuan University - Сычуаньский университет - Университет китайской провинции Сычуань 6 1
