ГМ-бактерия производит спирт с рекордной эффективностью сти. Процесс производства имеет уникально высокую эффективность: бактерии превращают 6% биомассы в спирт. Таким образом, КПД процесса равно примерно 10,6%, тогда как обычные растения имеют эфф

Снижена себестоимость зернового спирта Исследовательской группе под руководством профессора Игнасио Гроссманна (Ignacio Grossmann) из университета Карнеги-Меллона удалось резко повысить эффективность переработки зерна в этиловый спирт за счет использования многоколонной системы дистилляции и теплообменной сети, позволившей значительно снизить удельное потребление пара. Это, в свою очередь, позволило снизить энергопотре

Энтузиасты из Айовы научились пить технический спирт х пользователей, хотя и вряд ли удивит кого-нибудь. Путем длительных экспериментов, сообщает Space Daily, американские специалисты научились превращать биотопливо на этиловом спирту в чистый питьевой спирт, который можно потреблять в самых различных напитках непосредственно внутрь. Тот факт, что подобное исследование было предпринято именно в штате Айова, не случайно. Штат лидирует в США в

Энтузиасты из Айовы научились пить технический спирт х пользователей, хотя и вряд ли удивит кого-нибудь. Путем длительных экспериментов, сообщает Space Daily, американские специалисты научились превращать биотопливо на этиловом спирту в чистый питьевой спирт, который можно потреблять в самых различных напитках непосредственно внутрь. Тот факт, что подобное исследование было предпринято именно в штате Айова, не случайно. Штат лидирует в США в

Спирт - идеальная смазка для микромашин тва гидрофобные, и они плохо смачивают поверхность твердого тела, что делает затруднительным попадание внутрь различных дефектов на поверхности. Американские исследователи испытали целый ряд спиртов. Спирт обладает очень ценным физико-химическим достоинством. Одна часть его проявляет гидрофильные свойства, благодаря которым он растворяется в воде, другая - гидрофобные, как у большинства угл