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Спирты

СОБЫТИЯ


31.05.2016 ГМ-бактерия производит спирт с рекордной эффективностью

сти. Процесс производства имеет уникально высокую эффективность: бактерии превращают  6% биомассы в спирт. Таким образом, КПД процесса равно примерно 10,6%, тогда как обычные растения имеют эфф
29.01.2007 Снижена себестоимость зернового спирта

Исследовательской группе под руководством профессора Игнасио Гроссманна (Ignacio Grossmann) из университета Карнеги-Меллона удалось резко повысить эффективность переработки зерна в этиловый спирт за счет использования многоколонной системы дистилляции и теплообменной сети, позволившей значительно снизить удельное потребление пара. Это, в свою очередь, позволило снизить энергопотре
30.08.2006 Энтузиасты из Айовы научились пить технический спирт

х пользователей, хотя и вряд ли удивит кого-нибудь. Путем длительных экспериментов, сообщает Space Daily, американские специалисты научились превращать биотопливо на этиловом спирту в чистый питьевой спирт, который можно потреблять в самых различных напитках непосредственно внутрь. Тот факт, что подобное исследование было предпринято именно в штате Айова, не случайно. Штат лидирует в США в

30.08.2006 Энтузиасты из Айовы научились пить технический спирт

х пользователей, хотя и вряд ли удивит кого-нибудь. Путем длительных экспериментов, сообщает Space Daily, американские специалисты научились превращать биотопливо на этиловом спирту в чистый питьевой спирт, который можно потреблять в самых различных напитках непосредственно внутрь. Тот факт, что подобное исследование было предпринято именно в штате Айова, не случайно. Штат лидирует в США в

01.04.2004 Спирт - идеальная смазка для микромашин

тва гидрофобные, и они плохо смачивают поверхность твердого тела, что делает затруднительным попадание внутрь различных дефектов на поверхности. Американские исследователи испытали целый ряд спиртов. Спирт обладает очень ценным физико-химическим достоинством. Одна часть его проявляет гидрофильные свойства, благодаря которым он растворяется в воде, другая - гидрофобные, как у большинства угл
01.04.2004 Спирт - идеальная смазка для микромашин

тва гидрофобные, и они плохо смачивают поверхность твердого тела, что делает затруднительным попадание внутрь различных дефектов на поверхности. Американские исследователи испытали целый ряд спиртов. Спирт обладает очень ценным физико-химическим достоинством. Одна часть его проявляет гидрофильные свойства, благодаря которым он растворяется в воде, другая - гидрофобные, как у большинства угл

Публикаций - 75, упоминаний - 79

Спирты и организации, системы, технологии, персоны:

Toshiba Corporation 2980 7
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 6
Lenovo Motorola 3566 4
Apple Inc 13162 3
Sony 6740 3
Галактика - Корпорация 1545 3
Casio 338 3
Microsoft Corporation 25778 2
Intel Corporation 12812 2
Hitachi - Хитачи 1501 2
Applied Materials 305 2
Nvidia - 3Dfx Interactive 68 1
Центринформ Гивцмет ФГУП 17 1
G&D - Giesecke & Devrient - Гизеке и Девриент Технология - ГД Тех 52 1
TI - Burr-Brown Corporation 18 1
Dr.Web - Доктор Веб 1294 1
LG Electronics 3735 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 260 1
IBM - International Business Machines Corp 9701 1
Новые облачные технологии (НОТ) 485 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1689 1
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 426 1
Acer Group - Acer Inc 2779 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 1
GlobalFoundries - GF 103 1
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 135 1
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 333 1
SpaceTeam - СпейсТим 30 1
ASML - ASM Lithography - Advanced Semiconductor Materials Lithography - ASM International 182 1
AWG - АртВеб Групп 29 1
H2O 23 1
Motorola Inc 1156 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
Copenhagen Suborbitals 1 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Возрождение - Коммерческий банк 359 3
Укрспирт ГП - Государственный концерн спиртовой и ликеро-водочной промышленности - Червонослободской спиртовый завод - Краснослободской спиртовый завод 3 1
Титан ГК - Омский каучук - Титан-Полимер 3 1
Клавдиевский промышленно-опытный завод - Клавдиево-Тарасовский Опытно-Экспериментальный завод 1 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
UPS 217 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2432 1
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 49 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 1
Этажи 0 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
DuPont - Дюпон 101 1
Композит 99 1
Dyson 157 1
Cargill 12 1
Kärcher - Karcher - Керхер 74 1
Талвис 1 1
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 99 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3905 3
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 72 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3692 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5432 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 111 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3652 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3309 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6548 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 806 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1543 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2880 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2131 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3442 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1059 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1688 1
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15438 14
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10706 13
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Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2724 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4456 2
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1653 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13065 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2421 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5253 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 1
Google Android 15251 1
Apple iOS 8587 1
Linux OS 11539 1
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 374 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 1
Microsoft Office 4175 1
Microsoft Windows 16893 1
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 136 1
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 63 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2976 1
Apple iPhone 7 289 1
Adobe Photoshop 804 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 1
C/C++ - Язык программирования 893 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3665 1
Gameloft Tetris 27 1
Intel Inside 29 1
РСК Торнадо - RSC Tornado 144 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - Quake - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 127 1
Blizzard - StarCraft - компьютерная игра - стратегия в реальном времени 114 1
Ростех - Калашников ГК - Молния НПО - Энергия-Буран - космическая программа советской многоразовой транспортной космической системы (МТКС 56 1
Yota Бизнес 61 1
NASA Deep Space Network 26 1
SpaceX Dragon - беспилотный транспортный космический корабль 12 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 2С3 - Эльбрус-2СМ - Эльбрус-2С+ - микропроцессорные вычислительные комплексы 47 1
Capstone Green Energy - Capstone Turbine Corporation 6 1
Росстандарт - Аршин ФГИС - Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений 17 1
Lovley Derek - Лавли Дерек 9 3
Kozel Jacek - Козел Джасек 2 2
Шаккум Мартин 7 2
Menten Karl - Ментен Карл 3 1
Кочиев Рудольф 1 1
Кузма-Кичта Юрий 1 1
Иванилов Сергей 2 1
Пятнов Максим 1 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 1
Рогалев Николай 32 1
Ксенин Алекс 311 1
Левкевич Михаил 59 1
Осипов Юрий 74 1
Прохоров Михаил 41 1
Кульченко Роман 14 1
Месяц Геннадий 14 1
Laroche Gaetan - Ларош Гаэтан 1 1
Бухлаев Сергей 1 1
Гайлит Юрий 3 1
Kotov Nicholas - Котов Николас 7 1
Сухин Евгений 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54760 20
Россия - РФ - Российская федерация 166314 17
Япония 13808 12
Солнце - звезда Солнечной системы 5493 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13822 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 4
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19150 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47624 3
Земля - планета Солнечной системы 10867 3
Франция - Французская Республика 8178 3
США - Мэриленд 299 3
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 3
США - Айова 129 3
Европа 24968 2
Сингапур - Республика 1953 2
Канада 5082 2
Германия - Федеративная Республика 13222 2
Украина 7928 2
Испания - Королевство 3840 2
США - Калифорния 4829 2
Малайзия 922 2
Япония - Токио 1020 2
Китай - Шанхай 833 2
США - Орегон 255 2
США - Калифорния - Сан-Диего 370 2
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 778 2
США - Джорджия 335 2
Мексика - Мехико 79 2
США - Оклахома 89 2
Москва - САО, ЗелАО - Ленинградское шоссе 32 1
Канада - Эдмонтон 17 1
Азия - Азиатский регион 5921 1
Дания - Королевство 1337 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Бельгия - Королевство 1192 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1925 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Россия - СФО - Новосибирск 4881 1
Китай - Тайвань 4247 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33778 13
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1713 9
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Ликеро-водочные изделия - Alcoholic beverages - Alcohol 361 9
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4670 9
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 8
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6174 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57728 7
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2281 7
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 7
Молекула - Molecula 1102 7
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1459 7
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4517 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10357 6
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 6
Энергетика - Energy - Energetically 5860 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6779 5
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 308 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6067 5
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5514 5
Зоология - наука о животных 2888 5
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 447 5
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 241 5
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 517 5
Физика - Гидравлика - насосы - компрессоры - демпферы - амортизаторы - гидравлические прессы, приводы 359 4
Газы - Метан - methanum - болотный газ 371 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11328 4
Ботаника - Растения - Plantae 1168 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7819 3
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 480 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21663 3
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1327 3
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6560 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2110 3
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 3
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1291 3
Алкоголь - Этанол - Ethanol - EtOH - этиловый спирт, этилгидрат, метилкарбинол - винный спирт 47 3
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 184 3
Пищевая промышленность - Сахар - сахароза - Sugar - sucrose 327 3
Кремний - Silicium - химический элемент 1777 3
New Scientist 1448 5
Space Daily 528 4
ScienceDaily 399 4
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 2
NE Asia Online 313 2
Computer Weekly 376 2
ACS Applied Materials & Interfaces 13 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Nature 832 1
Phys.org 972 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8621 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1002 5
РАН - Российская академия наук 2123 3
UO - University of Oregon - Орегонский университет - Университета штата Орегон 69 2
РАСХН - Россельхозакадемия - Российская академия сельскохозяйственных наук 17 2
U.S. Department of Energy - PNNL - Pacific Northwest National Laboratory - Тихоокеанская Северо-Западная национальная лаборатория 37 2
UNAM - National Autonomous University of Mexico - Национальный автономный университет Мексики 18 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 2
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 2
University of Iowa - Айовский университет - Университет Айовы 38 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 2
University of Warwick - Уорикский университет - Университет Уорика - Warwick Business School 53 1
TU Wien - Technische Universität Wien - Technical University of Vienna - Венский технический университет 25 1
UGent - Universiteit Gent - Ghent University - Гентский университет - Университет Гента 23 1
University of Dundee - Университет Данди 9 1
Université Laval - Laval University - Университет Лаваля 8 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
РАН СО ФИЦ КНЦ ФГБНУ - Федеральный исследовательский центр Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук 24 1
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 1
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 1
University of Alberta - Альбертский университет - Университет канадской провинции Альберта 43 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 1
IRAM - Institut де Radioastronomie Millimetrique - Институт миллиметровой радиоастрономии 8 1
James Hutton Institute - Институт Джеймса Хаттона 1 1
University of Ulm - Universität Ulm - Ульмский университет 9 1
CeBIT 614 2
Global Energy Prize - Глобальная энергия - Международная премия 25 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2665 1
CEATEC 45 1
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