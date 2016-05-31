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Спирты
СОБЫТИЯ
|31.05.2016
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ГМ-бактерия производит спирт с рекордной эффективностью
сти. Процесс производства имеет уникально высокую эффективность: бактерии превращают 6% биомассы в спирт. Таким образом, КПД процесса равно примерно 10,6%, тогда как обычные растения имеют эфф
|29.01.2007
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Снижена себестоимость зернового спирта
Исследовательской группе под руководством профессора Игнасио Гроссманна (Ignacio Grossmann) из университета Карнеги-Меллона удалось резко повысить эффективность переработки зерна в этиловый спирт за счет использования многоколонной системы дистилляции и теплообменной сети, позволившей значительно снизить удельное потребление пара. Это, в свою очередь, позволило снизить энергопотре
|30.08.2006
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Энтузиасты из Айовы научились пить технический спирт
х пользователей, хотя и вряд ли удивит кого-нибудь. Путем длительных экспериментов, сообщает Space Daily, американские специалисты научились превращать биотопливо на этиловом спирту в чистый питьевой спирт, который можно потреблять в самых различных напитках непосредственно внутрь. Тот факт, что подобное исследование было предпринято именно в штате Айова, не случайно. Штат лидирует в США в
|30.08.2006
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Энтузиасты из Айовы научились пить технический спирт
х пользователей, хотя и вряд ли удивит кого-нибудь. Путем длительных экспериментов, сообщает Space Daily, американские специалисты научились превращать биотопливо на этиловом спирту в чистый питьевой спирт, который можно потреблять в самых различных напитках непосредственно внутрь. Тот факт, что подобное исследование было предпринято именно в штате Айова, не случайно. Штат лидирует в США в
|01.04.2004
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Спирт - идеальная смазка для микромашин
тва гидрофобные, и они плохо смачивают поверхность твердого тела, что делает затруднительным попадание внутрь различных дефектов на поверхности. Американские исследователи испытали целый ряд спиртов. Спирт обладает очень ценным физико-химическим достоинством. Одна часть его проявляет гидрофильные свойства, благодаря которым он растворяется в воде, другая - гидрофобные, как у большинства угл
|01.04.2004
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Спирт - идеальная смазка для микромашин
тва гидрофобные, и они плохо смачивают поверхность твердого тела, что делает затруднительным попадание внутрь различных дефектов на поверхности. Американские исследователи испытали целый ряд спиртов. Спирт обладает очень ценным физико-химическим достоинством. Одна часть его проявляет гидрофильные свойства, благодаря которым он растворяется в воде, другая - гидрофобные, как у большинства угл
Спирты и организации, системы, технологии, персоны:
|New Scientist 1448 5
|Space Daily 528 4
|ScienceDaily 399 4
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 2
|NE Asia Online 313 2
|Computer Weekly 376 2
|ACS Applied Materials & Interfaces 13 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
|CNews - ZOOM.CNews 1866 1
|Nature 832 1
|Phys.org 972 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8621 1
|Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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