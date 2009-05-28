США - Оклахома

На днях министерство здравоохранения и социальных служб штата Оклахома (Oklahoma Department of Human Services, DHS) объявило о краже ноутбука, содержавшего персональные данные около миллиона человек. В результате утечки пострадали обычные жители, которые

Государственный университет штата Оклахома (Oklahoma State University) распространил информацию о масштабной утечке приватных сведений. Сообщается, что на некий хакер взломал один из серверов вуза, на котором хранились имена, а