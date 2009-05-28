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США Оклахома
СОБЫТИЯ
|28.05.2009
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В штате Оклахома похищен ноутбук c приватными данными 225 тыс. человек
Финансово-жилищное агентство штата Оклахома (Oklahoma Housing Finance Agency) объявило о масштабной утечке информации. В конце апреля из дома сотрудника агентства был похищен ноутбук, содержавший конфиденциальную информацию (пер
|24.04.2009
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В штате Оклахома пропал ноутбук с персональными данными миллиона человек
На днях министерство здравоохранения и социальных служб штата Оклахома (Oklahoma Department of Human Services, DHS) объявило о краже ноутбука, содержавшего персональные данные около миллиона человек. В результате утечки пострадали обычные жители, которые
|19.05.2008
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Университет Оклахомы потерял 70 тыс. приватных записей
Государственный университет штата Оклахома (Oklahoma State University) распространил информацию о масштабной утечке приватных сведений. Сообщается, что на некий хакер взломал один из серверов вуза, на котором хранились имена, а
|17.03.2008
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Секретарь округа Оклахома выложила секретные документы на свой сайт
Уникальная утечка информации произошла на днях в американском округе Оклахома. На официальном сайте секретаря округаКэролинн Коудилл (Carolynn Caudill) были обнар
|10.05.2006
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В Оклахоме хотят приравнять видеоигры к порнографии
В штате Оклахома представлен законопроект, приравнивающий некоторые видеоигры к порнографии. Проект HB3004, предложенный сенатором-республиканцем штата Гленом Кофи (Glen Coffee) и представителем-респуб
|13.12.2005
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Странные гейзеры вдруг забили в Оклахоме
К великому удивлению местных властей и жителей, в минувшую пятницу, 9 декабря, множество появившихся из ниоткуда гейзеров вдруг забили в округе Кингфишер в штате Оклахома, извергая в небо грязь и газы. Как сообщает Live Science, гейзеры появляются полосами — некоторые из них тянутся на два десятка километров, другие области не превышают в длину пол
|13.12.2005
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Странные гейзеры вдруг забили в Оклахоме
К великому удивлению местных властей и жителей, в минувшую пятницу, 9 декабря, множество появившихся из ниоткуда гейзеров вдруг забили в округе Кингфишер в штате Оклахома, извергая в небо грязь и газы. Как сообщает Live Science, гейзеры появляются полосами — некоторые из них тянутся на два десятка километров, другие области не превышают в длину пол
|05.07.2001
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В Оклахоме введена система штормового предупреждения для глухих с использованием пейджеров
В американском г. Сульфур, штат Оклахома, введена в эксплуатацию система штормового предупреждения для глухих, сообщила Newsbytes. Эта система разработана в рамках эксперимента, который впоследствии может быть распространен и
|17.01.2001
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Motorola сдала для эксплуатации аналоговую транкинговую сеть в Оклахоме
Во вторник компания Motorola официально сдала для эксплуатации аналоговую транкинговую сеть в городе Норман, штат Оклахома. 800 МГц SMARTNET соединит город с аналогичной сетью в масштабе штата. Сеть, строительство которой обошлось $3.3 млн., позволит, помимо междугородних коммуникаций, связать муниципальны
США и организации, системы, технологии, персоны:
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