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США Оклахома

США - Оклахома

СОБЫТИЯ


28.05.2009 В штате Оклахома похищен ноутбук c приватными данными 225 тыс. человек

Финансово-жилищное агентство штата Оклахома (Oklahoma Housing Finance Agency) объявило о масштабной утечке информации. В конце апреля из дома сотрудника агентства был похищен ноутбук, содержавший конфиденциальную информацию (пер
24.04.2009 В штате Оклахома пропал ноутбук с персональными данными миллиона человек

На днях министерство здравоохранения и социальных служб штата Оклахома (Oklahoma Department of Human Services, DHS) объявило о краже ноутбука, содержавшего персональные данные около миллиона человек. В результате утечки пострадали обычные жители, которые

19.05.2008 Университет Оклахомы потерял 70 тыс. приватных записей

Государственный университет штата Оклахома (Oklahoma State University) распространил информацию о масштабной утечке приватных сведений. Сообщается, что на некий хакер взломал один из серверов вуза, на котором хранились имена, а
17.03.2008 Секретарь округа Оклахома выложила секретные документы на свой сайт

Уникальная утечка информации произошла на днях в американском округе Оклахома. На официальном сайте секретаря округаКэролинн Коудилл (Carolynn Caudill) были обнар
10.05.2006 В Оклахоме хотят приравнять видеоигры к порнографии

В штате Оклахома представлен законопроект, приравнивающий некоторые видеоигры к порнографии. Проект HB3004, предложенный сенатором-республиканцем штата Гленом Кофи (Glen Coffee) и представителем-респуб
13.12.2005 Странные гейзеры вдруг забили в Оклахоме

К великому удивлению местных властей и жителей, в минувшую пятницу, 9 декабря, множество появившихся из ниоткуда гейзеров вдруг забили в округе Кингфишер в штате Оклахома, извергая в небо грязь и газы. Как сообщает Live Science, гейзеры появляются полосами — некоторые из них тянутся на два десятка километров, другие области не превышают в длину пол
13.12.2005 Странные гейзеры вдруг забили в Оклахоме

К великому удивлению местных властей и жителей, в минувшую пятницу, 9 декабря, множество появившихся из ниоткуда гейзеров вдруг забили в округе Кингфишер в штате Оклахома, извергая в небо грязь и газы. Как сообщает Live Science, гейзеры появляются полосами — некоторые из них тянутся на два десятка километров, другие области не превышают в длину пол
05.07.2001 В Оклахоме введена система штормового предупреждения для глухих с использованием пейджеров

В американском г. Сульфур, штат Оклахома, введена в эксплуатацию система штормового предупреждения для глухих, сообщила Newsbytes. Эта система разработана в рамках эксперимента, который впоследствии может быть распространен и
17.01.2001 Motorola сдала для эксплуатации аналоговую транкинговую сеть в Оклахоме

Во вторник компания Motorola официально сдала для эксплуатации аналоговую транкинговую сеть в городе Норман, штат Оклахома. 800 МГц SMARTNET соединит город с аналогичной сетью в масштабе штата. Сеть, строительство которой обошлось $3.3 млн., позволит, помимо междугородних коммуникаций, связать муниципальны

Публикаций - 89, упоминаний - 97

США и организации, системы, технологии, персоны:

Perimetrix - Периметрикс 274 7
Sony 6739 6
Microsoft Corporation 25775 5
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 277 3
X Corp - Twitter 2938 3
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 2
Motorola Inc 1156 2
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 2
Insomniac Games 12 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 2
Dell EMC 5180 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 2
Intel Corporation 12811 2
Fujitsu 2105 2
Hitachi - Хитачи 1501 2
Lenovo Motorola 3566 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 2
Google LLC 12690 2
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 1
Lenovo EMC - Iomega 177 1
Casio 338 1
Verizon - WorldCom 501 1
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AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 232 1
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eBay Inc 1640 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Boeing 1031 2
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 2
Beko - Beko Electronics 83 1
Medtronic - Медтроник 17 1
Fidelity Investments - FMR - Fidelity Management & Research - Fidelity Institutional Asset Management 29 1
RBS - Royal Bank of Scotland - Королевский банк Шотландии - NatWest - Ulster Bank 69 1
Expedia - Orbitz 28 1
Международный аэропорт Торонто имени Лестера Б. Пирсона - ИАТА: YYZ, ИКАО: CYYZ 1 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Marksman - Марксман РС 9 1
Русаэро 4 1
Avantix - Авантикс - Бюро Путешествий 15 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
American Express - Amex 338 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
Walt Disney Company 647 1
Assist - Ассист 218 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
Expedia Group 136 1
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 1
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 59 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Трансаэро - авиакомпания 59 1
Toyota - Lexus 83 1
Жемчужина - Санаторий 67 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 8
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 2
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 58 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 2
Правительство штата Аризона США 3 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 91 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 70 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
U.S. Department of Defense - National Guard of the United States - Национальная гвардия США 17 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 1
ASME - American Society of Mechanical Engineers - Американское общество инженеров-механиков 9 2
ESA - Entertainment Software Association - IDSA - Interactive Digital Software Association - Ассоциация электронных развлечений 23 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
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Ульянов Владимир 162 4
Доля Алексей 67 2
Kotov Nicholas - Котов Николас 7 2
Stricker Raphael - Страйкер Рафаэль 2 2
Burchard Hermann - Бурхард Герман 2 2
Lovley Derek - Лавли Дерек 9 2
Fung Bing - Фунг Бинг 4 2
Beales Howard - Билс Говард 2 2
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Cutler Alexander - Катлер Александр 4 1
Зенкин Денис 263 1
Шалманов Сергей 202 1
Разумов Илья 13 1
Ковязин Андрей 2 1
Venturi Dominic - Венчури Доминик 1 1
Рюрикович Иоанн (Иван) Васильевич IV (Грозный) 11 1
McNealy Scott - Макнили Скот 49 1
Хачатрян Александр 2 1
Конюков Юрий 1 1
Sullivan Jeff - Салливан Джеф 1 1
Lowenstein Douglas - Lowenstein Doug - Лоуэнстайн Дуг 9 1
Ахмеджанов Владислав 1 1
Russomanno Frank - Руссоманно Фрэнк 5 1
Shockley Dennis - Шокли Деннис 1 1
DuBois Jan - Дюбуа Йен 1 1
Ротвелл Гульнара 1 1
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Fearon Richard - Ферон Ричард 1 1
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Holtzman David - Гольцман Дэвид 1 1
McCarron Dean - МакКэррон Дин - МакКаррон Дин 23 1
Книжников Алексей 1 1
Hollings Ernest - Холлингс Эрнест 4 1
Greene Tom - Грин Том 3 1
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Нейе Ольга 1 1
Ebbers Bernard - Эбберс Бернард 11 1
Мазепа Юлия 1 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 52
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Земля - планета Солнечной системы 10865 13
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Европа 24964 8
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Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 5
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США - Миссури - Канзас-Сити 107 5
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