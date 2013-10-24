Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Ф-Центр

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


24.10.2013 Microsoft Surface RT поможет модернизировать процесс обучения в российских школах 1
24.10.2013 В российских школах появились электронные учебники на базе Microsoft Surface 1
10.03.2010 Windows Server 2008 R2 Foundation: новое решение для СМБ доступно в России 1
25.05.2007 ПК: Acer в России не нашел конкурентов 1
13.03.2007 России ПК с Linux не нужны 1
06.03.2007 Свободное ПО: очередной удар по Vista 1
19.02.2007 «Ф-Центр» станет клоном «Формозы»? 3
13.09.2006 "Ф-Центр" представил геймерский ПК на базе Core 2 Duo 1
16.08.2006 "Ф-Центр" анонсировал ПК на базе Intel Core 2 Extreme 1
21.04.2006 "Майкрософт Рус" запускает новую образовательную кампанию 1
01.08.2005 В России появился новый модельный ряд компьютеров Flextron 1
24.11.2003 ИТ-гиганты научат малый бизнес тратить деньги 1
16.04.2003 Доля AMD на российском рынке Windows-ПК выросла до 20,6% 2
05.09.2002 "Ф-Центр": новый компьютер - к новому учебному году 1
29.05.2002 "Ф-Центр" анонсировала ПК с поддержкой двух мониторов 1
15.03.2002 "Ф-Центр" начал акцию "Памятка Гения" 1
11.03.2002 "Ф-Центр" и Microsoft проводят совместную акцию Microsoft License Show 1
10.01.2002 "Ф-Центр" получила статус Платинового партнера APC 1
29.12.2001 "Ф-Центр" и Intel представили проект "Цифровая комната" 1
08.11.2001 HP меняет старые принтеры на новые 1
14.09.2001 "Белый Ветер" обновил модельный ряд мониторов RoverScan 1
24.08.2001 Elko сообщила о предварительных итогах маркетинговой программы Seagate Power Game 1
02.10.2000 "Плацдарм Консалтинг" и iPromo создадут украинский центр Программы "Интернет-бизнес для малого и среднего бизнеса России и Украины" 1
18.09.2000 "Интернет-бизнес для малого и среднего бизнеса России": открылся сайт группы компаний "Академия Интерьера" 1
05.09.2000 Агентство "Плацдарм" будет поддерживать интернет-бизнес малых и средних предприятий России 1
28.10.1999 Компании Cognitive Technologies и FCENTER представили совместное решение на выставке в Совете Федерации РФ 1

Публикаций - 27, упоминаний - 30

Ф-Центр и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 14
Microsoft Corporation 25775 12
HP Inc. 5883 8
Sony 6739 7
AMD - Advanced Micro Devices 4641 6
Samsung Electronics 11065 5
Xerox - Lexmark Int 303 5
ViewSonic 325 5
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 5
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 5
Формоза - Formoza 179 5
Mustek Systems - Mustek Optic Computers & Communikation International - Most Unique Scanning Technology 83 4
Mitsumi Electric 15 4
Dell EMC 5180 4
Xerox - The Haloid Company 1168 4
Canon 1439 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 4
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 4
D-Link - Д-Линк Трейд 395 4
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 4
Seiko Epson Corporation 908 4
HP 3Com 681 4
K-Systems - К-Системс 140 4
UNICOM U.S. Robotics - USR - USRobotics 94 4
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - СитиЛайн - Cityline 37 3
Инист - Inist 37 3
ИКС Технологии 6 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
Seagate Technology 766 3
Рексофт - Reksoft 488 3
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 3
Merlion iRU - Деловой офис 352 3
HP - Hewlett-Packard 3662 3
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 3
VK - Mail.ru Group - Port.ru 91 2
СтартМастер - сеть магазинов цифровой электроники 62 2
Dell Technologies - Dell Computer 2219 2
Hitachi - Хитачи 1501 2
Компьюлинк ГК - Compulink 456 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 2
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 3
Евросеть - Техмаркет 81 2
Институт развития образования 17 2
Белый Ветер 365 2
Формоза Альтаир НПКЦ 14 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 1
НСК ИМХО Диджитал Альянс - IMHO Digital Sales House 10 1
Имидж.ру 12 1
StroyShop - Строительная Торговая Система 4 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 1
Yamaha - Ямаха 110 1
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 57 1
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 76 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - ГосНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 44 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
Правительство Ивановской области - органы государственной власти 39 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 14
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 10
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 9
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 7
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 5
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 1057 5
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 4
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 3
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2723 3
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 3
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 2
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1481 2
EdTech - Электронные учебники - Electronic textbooks 72 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 2
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 804 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 2
CRT - Cathode Ray Tube - ЭЛТ-монитор - Электронно-лучевая трубка 472 1
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 987 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 1
RCA разъем - phono connector - CINCH/AV connector - «тюльпан», «колокольчик» - Композитный видеовыход - Композитный видеовход - Composite Video Signal 241 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 1
Аксессуары 4282 1
Контрастность 3042 1
Microsoft Windows 16882 5
Ф-Центр - FLEXTRON 4 4
Microsoft Windows XP 2431 3
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 3
Microsoft RDP - Microsoft Windows MultiPoint Server 13 2
Linux OS 11533 2
Microsoft Surface - Планшет 450 2
Intel Core - Семейство процессоров 1251 2
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 2
Rover - RoverBook 156 1
Leadtek WinFast 34 1
Cognitive CuneiForm 29 1
Rover - RoverScan - RoverScan Vision - RoverScan Excellent - RoverScan Futura - RoverScan Slim - RoverScan Neovo - RoverScan Maxima - RoverScan Smart - RoverScan Navigator - RoverScan Optima 39 1
Rover - Windrover 16 1
AMD Radeon X 94 1
Nvidia nForce 111 1
Microsoft Windows XP Home 196 1
Seagate Power Game 1 1
Sony FD Trinitron 21 1
HP PhotoREt 27 1
Nvidia GeForce GTX 525 1
Microsoft Office 4170 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 1
Intel Celeron - Серия процессоров 979 1
Apple iPhone 6 4861 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 278 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 1
Ланит - Treolan Irbis 148 1
Powercom Raptor - Серия ИБП 77 1
Microsoft OLE - Object Linking and Embedding - Технология связывания и внедрения объектов в другие документы и объекты 36 1
Microsoft Windows Server 2008 483 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 294 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 1
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 1
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 161 1
Азопкова Ирина 4 4
Абачев Абулферз 9 3
Воронецкий Эдуард 47 2
Дмитриева Марина 4 2
Буракова Наталия 3 2
Шаров Владимир 35 2
Steen Birger - Стен Биргер 72 1
Егорихин Павел 8 1
Конаш Дмитрий 21 1
Стромов Алексей 10 1
Томашко Юрий 6 1
Демьянкова Татьяна 9 1
Ефремов Дмитрий 10 1
Алпатов Сергей 4 1
Lanci Gianfranco - Лянчи Джанфранко 47 1
Brown Peter - Браун Питер 7 1
Беленький Александр 36 1
Глухов Алексей 5 1
Прянишников Николай 316 1
Мишин Глеб 70 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Европа 24964 3
Украина 7928 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 2
Россия - ЦФО - Ивановская область 581 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 2
Россия - ЦФО - Тамбовская область 656 2
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 350 2
США - Миннесота 198 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Казахстан - Республика 6048 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Ирландия - Республика 1051 1
Словения - Республика 255 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Польша - Республика 2031 1
Сингапур - Республика 1953 1
Европа Восточная 3138 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Ближний Восток 3154 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1192 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 1
Индонезия - Республика 1058 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 1
Узбекистан - Республика 2005 1
США - Калифорния 4829 1
Болгария - Республика 799 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 9
Торговля оптовая - Wholesale trade 1265 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1324 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 2
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1128 2
Английский язык 7030 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 1
Металлы - Платина - Platinum 500 1
Металлы - Серебро - Silver 827 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 1
Азартные игры - Лотерея 222 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 348 1
OOH - Out-of-home - Наружная реклама 68 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Инфобизнес 24 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
PC Magazine - PCMag 104 1
CRN 50 1
ComputerWorld 144 1
Компьютерра 45 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
Gartner - Гартнер 3658 2
Gartner - Dataquest 353 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще