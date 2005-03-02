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Gartner Dataquest



02.03.2005 Рост мирового ИТ-рынка: сенсаций не предвидится
20.01.2005 Dataquest: в 2004 году произошло удвоение российского рынка мобильных ПК
14.01.2005 Российский рынок ноутбуков вырос вдвое
08.09.2003 Dataquest: Nokia остается лидером по продажам мобильников
28.02.2003 Ведущие исследовательские фирмы снизили прогнозы по росту рынка полупроводников
17.02.2003 Рынок КПК: темпы роста продаж снижаются
28.01.2003 Gartner Dataquest: поставки КПК снизились в 2002 году
08.01.2003 Gartner: продажи ПК в мире вырастут лишь к концу 2003 года
08.01.2003 Gartner: продажи ПК в мире вырастут лишь к концу 2003 года
27.11.2002 Gartner Dataquest представил прогноз рынка серверов в 2003 году
26.11.2002 Рынок мобильников: Sony Ericsson пора меняться
29.10.2002 Reuters: Рынок КПК стабилизировался в 3 квартале
09.10.2002 Gartner Dataquest: восстановление рынка IT начнется не ранее 2003 года
30.09.2002 Dataquest: Беспроводным локальным сетям не страшен экономический спад
20.09.2002 Gartner Dataquest: оборот рынка WLAN-сетей достигнет в этом году $2,1 млрд.
02.09.2002 Dataquest: спрос на телефоны корейских производителей в мире растет
19.07.2002 Мировые продажи ПК во втором квартале упали на 0,6%
24.05.2002 Рынок ПО: Будет ли Oracle снижать цены?
10.12.2001 Рынок серверов сократился на треть
10.12.2001 Рынок серверов сократился на треть
19.10.2001 В третьем квартале продажи ПК упали
19.10.2001 В третьем квартале продажи ПК упали
19.10.2001 3-й квартал: продажи ПК продолжили падение
10.08.2001 Доходы рынка полупроводников упадут на 26 процентов
03.05.2001 По прогнозу Dataquest, к 2005 г. рынок услуг информационных технологий вырастет до $1,4 трлн.
01.03.2001 Gartner Dataquest назвала Ericsson ведущим производителем телекоммуникационного оборудования
10.01.2001 По данным Dataquest падение объема продаж полупроводниковых продуктов в четвертом квартале может составить 15%
22.11.2000 По данным Dataquest, компания Audiovox Communications лидирует в производстве мобильных телефонов стандарта CDMA
03.11.2000 Dataquest опубликовала данные о состоянии рынка серверов и рабочих станций в 3-м квартале
28.09.2000 Dataquest назвала Lucent и Avaya лидерами рынка операторских центров в Западной Европе
14.09.2000 Dataquest опубликовала результаты исследования рынка сотовых телефонов во втором квартале
05.09.2000 Dataquest объявила о росте японского рынка серверов в 1м полугодии
14.08.2000 По прогнозу Dataquest, производители DRAM-памяти получат высокие прибыли в четвертом квартале
04.07.2000 По данным Dataquest, Бразилия является самой развитой латиноамериканской страной по объему продаж ПК
28.03.2000 Dataquest заявила о лидирующей позиции Samsung в поставках DRAM-памяти
01.06.1999 Dataquest прогнозирует увеличение числа пользователей мобильных устройств доступа к Интернет до 36 млн к 2003 году
27.05.1999 Dataquest прогнозирует рост объемов продаж электронных органайзеров к 2003 году до 21 млн штук
25.05.1999 Dataquest прогнозирует 12,6-процентный рост рынка полупроводников в 1999 году
27.04.1999 Dataquest провела исследование американского рынка ПК в первом квартале
12.04.1999 Dataquest опубликовала данные рынка СУБД

Публикаций - 340, упоминаний - 433

Gartner упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM - International Business Machines Corp 8941 65
Dell EMC 4736 52
Intel Corporation 11262 50
HP Compaq Computer Corp 1905 50
HP - Hewlett-Packard 3567 49
Samsung Electronics 9333 48
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 37
HP Inc. 5313 36
Microsoft Corporation 22497 31
Lenovo Motorola 3463 30
Siemens AG - Siemens Group 2311 25
Sony 6145 21
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 18
Dell Technologies - Dell Computer 984 18
Toshiba Corporation 2830 17
HP - palmOne - Handspring 294 16
Oracle - Sun Microsystems 2176 14
NEC 1740 14
Sony Ericsson 1107 13
Acer Group 2311 12
Oracle Corporation 6035 11
AMD - Advanced Micro Devices 3661 10
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1640 10
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1426 10
Infineon Technologies 392 10
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 268 10
LG Electronics 3372 9
Fujitsu 1898 8
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 8
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 8
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 481 7
Philips 1960 7
Apple Inc 10683 6
Cisco Systems 4720 6
Canon 1339 5
Seiko Epson Corporation 864 5
Deutsche Telekom 905 5
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 748 5
Восход ФГБУ НИИ 529 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 5
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 482 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 2
Arthur Andersen 58 2
First Call 238 2
Miele - Миле 120 2
BASF 43 2
Акрихин - Фармацевтическая компания 30 2
Дикси - Сеть магазинов 108 2
Евросеть 1393 2
Ticketmaster 40 1
Expedia - Travelocity 60 1
Orbital Recovery 4 1
TD Ameritrade 64 1
Credit Suisse First Boston (CSFB) 207 1
Prudential Financial 52 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 1
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 242 1
Рольф 57 1
Открытие ФК 2713 1
Меркури - Mercury 215 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 781 1
Платежный Центр РНКО 37 1
UPS 129 1
Bank of America - Банк Америки 219 1
Nordea - Нордеа Банк 77 1
Белый Ветер 340 1
Авангард - Акционерный коммерческий банк 182 1
Deutsche Bank - Дойчебанк 340 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 185 1
Anytime - Оператор каршеринга 12 1
Рапида НКО - платежные система 140 1
Тинькофф ГК - TCS Group 73 1
Merrill Lynch 427 1
Hyundai Motor 316 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 5
Правительство РФ 8292 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 2
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 193 2
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 47 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 96 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 1
Федеральное казначейство России 1345 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 1
Президент Российской Федерации 3770 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 574 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 7
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 6
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 160 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 1
ХАМАС - Палестинское исламистское движение 23 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 247 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 55 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 52 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 51 1
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 41 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 36
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система - Компьютерная техника 5871 16
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 429 14
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 13
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 594 12
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 10
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 8
Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор - Gateway 1162 8
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 8
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 7
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 6
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 6
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3132 6
DDR - Double data rate 2422 6
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 6
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 6
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1118 5
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 793 5
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 318 5
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 558 5
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 9231 5
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 5
Сервер - Серверные платформы 10956 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 4
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 172 4
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 1267 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 3359 4
Graphics DDR SDRAM - GDDR - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 728 4
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1159 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 2038 4
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 4
ISO 9002 - Системы менеджмента качества 60 4
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3403 3
ESM - Enterprise Service Management - Управление Корпоративными Услугами 28 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 3
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия 163 3
VDSL - VDSL2 - Very high (speed) data rate Digital Subscriber Line - Сверхвысокоскоростная цифровая абонентская линия 82 3
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 1890 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3084 2
Linux OS 7669 18
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 13
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2201 13
Microsoft Windows 10 11713 12
ACCESS PalmSource - Palm OS 445 12
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 534 12
Intel Centrino - Intel Sonoma 609 12
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1245 12
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 900 11
HP Compaq iPaq Pocket PC 290 9
Nokia Alcatel-Lucent SA 1192 9
Microsoft Windows XP 2291 8
IBM DB2 339 7
SAP Sybase 280 7
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 921 7
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1506 6
IBM Informix СУБД 132 5
Oracle PeopleSoft 373 5
Microsoft Windows 2000 2856 5
IBM System X - IBM eServer xSeries 197 4
Intel Pentium M - Серия микропроцессоров 354 4
Intel Itanium 612 4
Intel Celeron - Серия процессоров 924 4
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 401 4
Broadcom - NortonLifeLock Norton Antivirus 134 4
Intel x86 - архитектура процессора 1391 4
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 934 3
Nokia 7650 62 3
Intel Pentium III 718 3
HPE ProLiant - Серия серверов 258 3
AMD Athlon - серия микропроцессоров 750 3
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 460 3
Microsoft Outlook 1241 3
Oracle Java - язык программирования 2554 3
Nokia Symbian OS 1388 3
Apple Mac - Apple Macintosh 2668 3
AMD Athlon XP - серия микропроцессоров 147 3
Acer TravelMate - Серия ноутбуков 99 2
HCL WebSphere - IBM WebSphere MQ - IBM MQSeries 520 2
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 179 2
Мишин Глеб 68 4
Fulton Roger - Фултон Роджер 3 3
Низовский Григорий 37 3
Верховод Андрей 21 3
Barrett Craig - Барретт Крейг 124 3
Путин Владимир 2542 2
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 124 2
Устинов Алексей 6 2
Bornibus Francois - Борнибю Франсуа 2 2
Farish Robert - Фариш Роберт 42 2
Гуляева Татьяна 36 2
Христенко Виктор 41 2
Медведева Елена 14 2
Dell Michael - Делл Майкл 189 2
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 2
Мартынов Владислав 111 2
Андреев Андрей 29 2
Наволокин Алексей 16 2
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 2
Chen John - Чен Джон 25 2
Ларин Владимир 10 2
Умаров Михаил 55 2
Калайда Игорь 12 1
Воронецкий Эдуард 46 1
Паленов Олег 20 1
Кругляков Роман 43 1
Marced Maria - Марсед Мария 5 1
Дронов Дмитрий 26 1
Косинов Михаил 14 1
Чернович Михаил 3 1
Снытко Игорь 20 1
Вишняков Владимир 2 1
Акулинин Игорь 20 1
Абачев Абулферз 8 1
Палладин Александр 6 1
Томашко Юрий 6 1
Торгов Игорь 25 1
Ясиновская Юлия 13 1
Погребинский Антон 45 1
Олинов Владислав 8 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 112
Россия - РФ - Российская федерация 108428 80
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 63
Европа 12319 52
Европа Западная 1329 39
Япония 10069 34
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 27
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 27
Африка - Африканский регион 2928 26
Германия - Федеративная Республика 8903 26
Ближний Восток 2549 23
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 22
Южная Корея - Республика 4394 21
Европа Восточная 2927 21
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 19
Азия - Азиатский регион 3803 16
Индия - Республика 4263 15
Америка Северная 2650 14
Америка Латинская 1413 14
Австралия - Австралийский Союз 2791 11
Америка 2011 11
Франция - Французская Республика 5665 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 10
Дания - Королевство 900 10
Казахстан - Республика 4467 9
США - Калифорния 3381 9
Китай - Тайвань 2115 8
США - Калифорния - Купертино 249 8
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1269 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 7
Украина 6212 7
Италия - Итальянская Республика 3310 7
Бразилия - Федеративная Республика 1945 6
Америка Южная 680 6
Беларусь - Белоруссия 3525 5
Россия - СФО - Новосибирск 3269 5
Канада 3319 5
Сингапур - Республика 1574 5
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1108 5
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 152 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 813 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 854 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 485 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1089 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 1298 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 259 2
Антитеррор 170 1
Мошенничество - Махинации 2142 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 1
Lifestyle - Стиль жизни - Образ жизни 194 1
МРОТ - Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации 26 1
Войны в Ираке 128 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 107 1
Образование в России 460 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 687 1
Закон Мура - Moore's law 196 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 617 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 1164 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3345 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2472 1
Thomson Reuters - Рейтер 5731 23
DigiTimes - Издание 1284 9
FT - Financial Times 1118 7
The Register 1286 5
CNET - Издание 1580 5
Silicon.com 354 4
Associated Press 1975 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 3
NE Asia Online 313 3
Bloomberg 1009 3
Dagens Industri 10 2
USA Today 125 2
Newsbytes News Network 319 2
HPC.ru 82 2
VNUNet.com 201 2
Computer Weekly 370 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 2
Maeil Business Newspaper 79 2
Electronic News 60 2
Yahoo News - Yahoo!Actualites 811 2
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 194 2
Mercury News 37 2
Independent 98 1
Korea Times 129 1
InfoWorld 56 1
InterNetNews - InternetNews.com 206 1
MSNBC - телеканал 85 1
ComputerWire 51 1
allNetDevices 125 1
Dow Jones Business News 88 1
Washington Profile 140 1
BetaNews 46 1
Total Telecom 260 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 314 1
Ananova 249 1
Wired - Издание 217 1
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 525 1
Vnunet 225 1
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 576 1
Der Spiegel 143 1
Gartner 3301 98
IDC - International Data Corporation 4671 49
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 4
Forrester Research 810 3
Fortune Global 100 138 3
Strategy Analytics 283 2
Yankee Group 166 2
S&P - Standard and Poor’s 470 2
Synergy Research Group 39 2
IDC Russia - IDC Россия 161 2
Mercury Research 61 2
Aberdeen Group 48 2
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 101 1
Yankee Group - Broadband Subscriber Forecast 2 1
In-Stat/MDR 63 1
Nikkei Market Access (NMA) 53 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 93 1
In-Stat 81 1
Datamonitor 83 1
IHS Infonetics Research 90 1
Moody's Investors Service 135 1
NPD DisplaySearch 282 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 244 1
Corporate Knights (CK) Global 100 Index 11 1
Dell'Oro Group 35 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 150 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 63 1
Frost & Sullivan 199 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 177 1
Fortune Global 500 280 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 39 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 211 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 35 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 218 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 92 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 111 1
Cornell University - Корнеллский университет 135 1
CeBIT 454 3
Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 166 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 81 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
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Создано именных указателей - 76110.
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