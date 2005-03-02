Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Gartner Dataquest
Публикаций - 340, упоминаний - 433
Gartner упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мишин Глеб 68 4
|Fulton Roger - Фултон Роджер 3 3
|Низовский Григорий 37 3
|Верховод Андрей 21 3
|Barrett Craig - Барретт Крейг 124 3
|Путин Владимир 2542 2
|Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 124 2
|Устинов Алексей 6 2
|Bornibus Francois - Борнибю Франсуа 2 2
|Farish Robert - Фариш Роберт 42 2
|Гуляева Татьяна 36 2
|Христенко Виктор 41 2
|Медведева Елена 14 2
|Dell Michael - Делл Майкл 189 2
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 2
|Мартынов Владислав 111 2
|Андреев Андрей 29 2
|Наволокин Алексей 16 2
|Gates William Henry - Гейтс Билл 893 2
|Chen John - Чен Джон 25 2
|Ларин Владимир 10 2
|Умаров Михаил 55 2
|Калайда Игорь 12 1
|Воронецкий Эдуард 46 1
|Паленов Олег 20 1
|Кругляков Роман 43 1
|Marced Maria - Марсед Мария 5 1
|Дронов Дмитрий 26 1
|Косинов Михаил 14 1
|Чернович Михаил 3 1
|Снытко Игорь 20 1
|Вишняков Владимир 2 1
|Акулинин Игорь 20 1
|Абачев Абулферз 8 1
|Палладин Александр 6 1
|Томашко Юрий 6 1
|Торгов Игорь 25 1
|Ясиновская Юлия 13 1
|Погребинский Антон 45 1
|Олинов Владислав 8 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1182117, в очереди разбора - 966505.
Создано именных указателей - 76110.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1182117, в очереди разбора - 966505.
Создано именных указателей - 76110.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru