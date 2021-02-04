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IBM System i IBM eServer iSeries IBM eServer i5 IBM AS/400 IBM Application System/400

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


04.02.2021 Commvault и Skytap представили поддержку IBM i (AS/400) в Microsoft Azure

Commvault объявила о заключении партнерского соглашения со Skytap, предусматривающего защиту данных и миграцию рабочих нагрузок IBM i (AS/400), для которых Skytap предоставляет хостинг, в Microsoft Azure. Партнерство Commvault и Skytap ускорит переход корпоративных заказчиков в гибридное облако за счет возможности миграции, ис
01.06.2004 IBM представил первые серверы на новых процессорах Power5

высокопроизводительным 64-разрядным микропроцессорам из всех когда-либо выпускавшихся IBM, серверы IBM eServer i5 способны интегрировать и исполнять одновременно различные ОС, включая i5/OS, W
28.01.2003 IBM совершенствует серверы eServer iSeries

решения для электронного бизнеса, IBM объявил о самом крупном усовершенствовании в линейке серверов IBM eServer iSeries за последнее десятилетие. Новые серверы имеют готовые комплекты программн
09.07.2002 Navision Attain теперь работает на платформе IBM eServer iSeries

Корпорация Navision объявила о том, что с сегодняшнего дня система Navision Attain работает на платформе IBM eServer iSeries. Navision Attain представляет собой интегрированное комплексное решение, охватывающее самые разные области - финансовый менеджмент, управление отношениями с клиентами и пост
04.03.2002 IBM и Navision объединили свои усилия

м компаниям. Система Navision Attain уже работает на базе IBM eServer xSeries. Ее появление на базе IBM eServer iSeries ожидается во втором квартале 2002 года. Решения, созданные на базе сервер
22.06.2001 IBM анонсировала новые процессоры и версию операционной системы для iSeries

астие в работе семинара. В 1995 году IBM анонсировала выпуск новых процессоров для серверов линейки AS/400, подкрепив это событие четкими планами ее развития. Выпуск новых процессоров не был за
04.02.2000 Компания Cognitive Technologies по итогам 1999 года признана лучшим поставщиком решений на платформе IBM AS/400 в России

мпании Cognitive Technologies был вручен сертификат, в котором отмечены результаты ее работы в 1999 г. По итогам прошедшего года Cognitive Technologies названа лучшим поставщиком решений на платформе IBM AS/400 в России. Одним из результатов, достигнутых компанией Cognitive Technologies, в рамках совместных проектов в прошлом году, было создание информационно-аналитической системы. Система

12.07.1999 Серверы IBM AS/400e поддерживают до 12 тыс. пользователей Baan

Компания Baan сертифицировала, что серверы IBM AS/400e способны поддерживать до 12 тыс. пользователей одновременно работающих с пакетом BaanERP. Это на 40% больше, чем у аналогичных систем других производителей и является рекордом в это
29.06.1999 Trend Micro начала поставки антивирусного решения для Lotus Notes на платформе IBM AS/400

Компания Trend Micro, разработчик антивирусного ПО, имеющий статус Lotus Premium Partner, начала поставки первого антивирусного решения для Lotus Notes на платформе IBM AS/400 - ScanMail for Lotus Notes V1.8. ScanMail for Lotus Notes является "родным" приложением Notes. ScanMail обнаруживает и удаляет вирусы из почты Notes, совместно используемых баз, а та
12.05.1999 IBM выпускает новую версию сервера Net.Commerce для AS/400.

IBM на этой неделе представит новую, третью версию сервера Net.Commerce для приложений электронной коммерции на базе AS/400. Продукт рассчитан на обслуживание как корпоративных рынков, так и индивидуальных пользователей. Третья версия ПО имеет обновленный Store Creation Wizard, мастер создания торговых сайтов
28.04.1999 Citrix выпустила новую версию MetaFrame с поддержкой AS/400

Компания Citrix Systems представила модернизированную версию своего серверного ПО MetaFrame. Теперь оно совместимо с Netfinity Server для AS/400 компании IBM, системы, позволяющей производить установку сервера Wintel на базе AS/400. Система позволяет работать также с Windows NT 4.0 Terminal Server Edition, поддерживающим э
02.04.1999 DMS2000 выпустила ПО для проверки соответствия приложений для IBM AS/400 новому формату временных данных

сайте бесплатную версию своего ПО ValiDate/400 2.2. Продукт предназначен для проверки приложений на IBM AS/400 на соответствие формату временных данных третьего тысячелетия. ValiDate/400 включа
05.03.1999 IBM выпускает новую серию серверов AS/400

им числом моделей. Новая серия включает серверы AS/400e для предприятий и модель начального уровня с увеличенной производительностью, предназначенную для малого и среднего бизнеса. К улучшениям линии AS/400 относятся использование нового процессора и увеличение объема памяти в интегрированном сервере PC Server с процессором Pentium (IPCS), который встраивается в AS/400 и выполняет пр
09.02.1999 IBM модернизирует серию компьютеров AS/400

Компания IBM модернизирует серию своих компьютеров AS/400. Она намерена объединить возможности серий 6xx и Sxx и представить новый модельный ряд AS/400 7xx. В нем также будет использоваться более новый процессор Northstar вместо устаревш
05.02.1999 IBM готовит к выпуску новую серию серверов AS/400

На этой неделе корпорация IBM объявила о выпуске новой серии серверов AS/400 на базе новых процессоров, а также представила новую модель для малых предприятий. Новая серия будет состоять из трех моделей. В дополнение к этому IBM представила более мощную по сравне
03.12.1998 Выпущена система для автоматизации банковской деятельности RS-Bank на платформе AS/400

Компания R-Style Software Lab. при участии специалистов IBM выпустила систему RS-Bank на платформе AS/400, предназначенную для автоматизации банковской деятельности. Это стало очередным этапом развития программы Solution Channel, которая с выходом RS-Bank н AS/400 распространилась и н

Публикаций - 88, упоминаний - 103

IBM System i и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9699 55
Intel Corporation 12811 10
Компьюлинк ГК - Compulink 456 10
Oracle Corporation 7074 9
Компьюлинк ГК - Инфралинк - Компьюлинк УСП - Компьюлинк Управление системных проектов - КомпьюЛинк Сервис 166 9
Microsoft Corporation 25775 6
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 6
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 6
SAP SE 5601 4
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 4
OpenText - Micro Focus - Novell 880 4
IBM Microelectronics 27 4
Stins Coman - Стинс Коман - Стинс Коман Корпорейшн - Стинс Коман Интегрированные Решения 110 4
Cisco Systems 5372 3
Apple Inc 13156 3
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 3
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Axent Technologies 20 2
Dell EMC 5180 2
Восход ФГБУ НИИ 721 2
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 2
HP Inc. 5883 2
AMD - Advanced Micro Devices 4641 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
Citrix Systems 868 2
Sony 6739 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 2
Trend Micro 651 2
AMT Group - АМТ-Груп 365 2
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 117 2
Демос - Демос Датаком 60 1
Schneider Electric - Invensys Power Systems 48 1
TurboLinux - Pacific HiTech 98 1
MarchFirst - Whittman-Hart - USWeb/CKS 39 1
Казахтелеком - Астанателеком ГЦТ 2 1
BMS - Business Management Systems - РеПко 2 1
AviComp Services AG 9 1
IBM Deutschland GmbH - IBM Germany - IBM Deutschland Informationssysteme GmbH 5 1
Printronix 9 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 2
Банк Сбережений и Кредита АКБ - С банк - СТБ, Столичный Торговый Банк - Сберкред Банк - Моссибинтербанк - Столичный торговый банк - Академхимбанк - Инвестбанк АКБ - Конверсбанк МФГ - Гранкомбанк, ГРАН Коммерческий банк - Воронежпромбанк - Воронежский Пром 25 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
ВТБ - Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 2
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 107 2
Пробизнесбанк АКБ 135 2
ВТБ - ТрансКредитБанк 105 2
ГУМ ТД - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 65 1
Агрисовгаз 3 1
Bravo - Браво Интернешнл 6 1
Nasdaq Copenhagen - Københavns Fondsbørs - Копенгагенская фондовая биржа 5 1
НФПК - Национальный фонд подготовки кадров 20 1
МКСК - МосКапСтройКомплект 8 1
Игналинская АЭС - Ignalinos atominė elektrinė 11 1
REHAU - РЕХАУ 7 1
Инкомбанк 8 1
СБС-Агро АКБ - СБС - Столичный банк сбережений - Столичный Банк - Агропромбанк СССР - Агропромышленный банк 16 1
ПУМБ - Первый украинский международный банк 11 1
АЗР Автомобиль — Звезда Руси 6 1
Elen Tracy - Эллен Трейси 4 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Газпром ПАО 1493 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Альфа-Банк 1979 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
X5 Group - Перекрёсток 640 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 90 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 1
IBRD - International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 69 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 79 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия - Cadbury - Cadbury Schweppes - Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери 71 1
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц - Олимпик Пента Ренессанс - Olympic Penta Renaissance - Aerostar Hotels - Аэростар 60 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Федеральное правительство Германии - Министерство внутренних дел Германии - Полиция Германии 35 1
ФСТ РФ - ФЭК России - Федеральная энергетическая комиссия Российской Федерации 8 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 48 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 198 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 44 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 128 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
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Бачинский Владимир 1 1
Привалов Петр 1 1
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Богданов Кирилл 112 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 1
Малышев Александр 39 1
Бутенко Владимир 28 1
Балабанов Александр 8 1
Казаков Александр 72 1
Члек Сергей 27 1
Ковалев Игорь 31 1
Хайретдинов Марат 10 1
De Meno Randy - де Мено Ренди 3 1
Карпунин Алексей 51 1
Юхневич Леонид 28 1
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Россия - РФ - Российская федерация 166168 32
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 7
Европа 24964 4
Казахстан - Республика 6048 3
США - Калифорния 4829 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
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Германия - Федеративная Республика 13221 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 173 1
Москва - ЮЗАО - Юго-Западный административный округ 93 1
США - Нью-Йорк штат 253 1
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Дания - Ховедстаден - Рудерсдаль - Хольте, Ведбек, Скодсборг, Нерум, Биркерёд 3 1
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 1
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Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
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США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 1
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 9
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