Commvault и Skytap представили поддержку IBM i (AS/400) в Microsoft Azure Commvault объявила о заключении партнерского соглашения со Skytap, предусматривающего защиту данных и миграцию рабочих нагрузок IBM i (AS/400), для которых Skytap предоставляет хостинг, в Microsoft Azure. Партнерство Commvault и Skytap ускорит переход корпоративных заказчиков в гибридное облако за счет возможности миграции, ис

IBM представил первые серверы на новых процессорах Power5 высокопроизводительным 64-разрядным микропроцессорам из всех когда-либо выпускавшихся IBM, серверы IBM eServer i5 способны интегрировать и исполнять одновременно различные ОС, включая i5/OS, W

IBM совершенствует серверы eServer iSeries решения для электронного бизнеса, IBM объявил о самом крупном усовершенствовании в линейке серверов IBM eServer iSeries за последнее десятилетие. Новые серверы имеют готовые комплекты программн

Navision Attain теперь работает на платформе IBM eServer iSeries Корпорация Navision объявила о том, что с сегодняшнего дня система Navision Attain работает на платформе IBM eServer iSeries. Navision Attain представляет собой интегрированное комплексное решение, охватывающее самые разные области - финансовый менеджмент, управление отношениями с клиентами и пост

IBM и Navision объединили свои усилия м компаниям. Система Navision Attain уже работает на базе IBM eServer xSeries. Ее появление на базе IBM eServer iSeries ожидается во втором квартале 2002 года. Решения, созданные на базе сервер

IBM анонсировала новые процессоры и версию операционной системы для iSeries астие в работе семинара. В 1995 году IBM анонсировала выпуск новых процессоров для серверов линейки AS/400, подкрепив это событие четкими планами ее развития. Выпуск новых процессоров не был за

Компания Cognitive Technologies по итогам 1999 года признана лучшим поставщиком решений на платформе IBM AS/400 в России мпании Cognitive Technologies был вручен сертификат, в котором отмечены результаты ее работы в 1999 г. По итогам прошедшего года Cognitive Technologies названа лучшим поставщиком решений на платформе IBM AS/400 в России. Одним из результатов, достигнутых компанией Cognitive Technologies, в рамках совместных проектов в прошлом году, было создание информационно-аналитической системы. Система

Серверы IBM AS/400e поддерживают до 12 тыс. пользователей Baan Компания Baan сертифицировала, что серверы IBM AS/400e способны поддерживать до 12 тыс. пользователей одновременно работающих с пакетом BaanERP. Это на 40% больше, чем у аналогичных систем других производителей и является рекордом в это

Trend Micro начала поставки антивирусного решения для Lotus Notes на платформе IBM AS/400 Компания Trend Micro, разработчик антивирусного ПО, имеющий статус Lotus Premium Partner, начала поставки первого антивирусного решения для Lotus Notes на платформе IBM AS/400 - ScanMail for Lotus Notes V1.8. ScanMail for Lotus Notes является "родным" приложением Notes. ScanMail обнаруживает и удаляет вирусы из почты Notes, совместно используемых баз, а та

IBM выпускает новую версию сервера Net.Commerce для AS/400. IBM на этой неделе представит новую, третью версию сервера Net.Commerce для приложений электронной коммерции на базе AS/400. Продукт рассчитан на обслуживание как корпоративных рынков, так и индивидуальных пользователей. Третья версия ПО имеет обновленный Store Creation Wizard, мастер создания торговых сайтов

Citrix выпустила новую версию MetaFrame с поддержкой AS/400 Компания Citrix Systems представила модернизированную версию своего серверного ПО MetaFrame. Теперь оно совместимо с Netfinity Server для AS/400 компании IBM, системы, позволяющей производить установку сервера Wintel на базе AS/400. Система позволяет работать также с Windows NT 4.0 Terminal Server Edition, поддерживающим э

DMS2000 выпустила ПО для проверки соответствия приложений для IBM AS/400 новому формату временных данных сайте бесплатную версию своего ПО ValiDate/400 2.2. Продукт предназначен для проверки приложений на IBM AS/400 на соответствие формату временных данных третьего тысячелетия. ValiDate/400 включа

IBM выпускает новую серию серверов AS/400 им числом моделей. Новая серия включает серверы AS/400e для предприятий и модель начального уровня с увеличенной производительностью, предназначенную для малого и среднего бизнеса. К улучшениям линии AS/400 относятся использование нового процессора и увеличение объема памяти в интегрированном сервере PC Server с процессором Pentium (IPCS), который встраивается в AS/400 и выполняет пр

IBM модернизирует серию компьютеров AS/400 Компания IBM модернизирует серию своих компьютеров AS/400. Она намерена объединить возможности серий 6xx и Sxx и представить новый модельный ряд AS/400 7xx. В нем также будет использоваться более новый процессор Northstar вместо устаревш

IBM готовит к выпуску новую серию серверов AS/400 На этой неделе корпорация IBM объявила о выпуске новой серии серверов AS/400 на базе новых процессоров, а также представила новую модель для малых предприятий. Новая серия будет состоять из трех моделей. В дополнение к этому IBM представила более мощную по сравне