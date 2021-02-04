Получите все материалы CNews по ключевому слову
IBM System i IBM eServer iSeries IBM eServer i5 IBM AS/400 IBM Application System/400
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|04.02.2021
|
Commvault и Skytap представили поддержку IBM i (AS/400) в Microsoft Azure
Commvault объявила о заключении партнерского соглашения со Skytap, предусматривающего защиту данных и миграцию рабочих нагрузок IBM i (AS/400), для которых Skytap предоставляет хостинг, в Microsoft Azure. Партнерство Commvault и Skytap ускорит переход корпоративных заказчиков в гибридное облако за счет возможности миграции, ис
|01.06.2004
|
IBM представил первые серверы на новых процессорах Power5
высокопроизводительным 64-разрядным микропроцессорам из всех когда-либо выпускавшихся IBM, серверы IBM eServer i5 способны интегрировать и исполнять одновременно различные ОС, включая i5/OS, W
|28.01.2003
|
IBM совершенствует серверы eServer iSeries
решения для электронного бизнеса, IBM объявил о самом крупном усовершенствовании в линейке серверов IBM eServer iSeries за последнее десятилетие. Новые серверы имеют готовые комплекты программн
|09.07.2002
|
Navision Attain теперь работает на платформе IBM eServer iSeries
Корпорация Navision объявила о том, что с сегодняшнего дня система Navision Attain работает на платформе IBM eServer iSeries. Navision Attain представляет собой интегрированное комплексное решение, охватывающее самые разные области - финансовый менеджмент, управление отношениями с клиентами и пост
|04.03.2002
|
IBM и Navision объединили свои усилия
м компаниям. Система Navision Attain уже работает на базе IBM eServer xSeries. Ее появление на базе IBM eServer iSeries ожидается во втором квартале 2002 года. Решения, созданные на базе сервер
|22.06.2001
|
IBM анонсировала новые процессоры и версию операционной системы для iSeries
астие в работе семинара. В 1995 году IBM анонсировала выпуск новых процессоров для серверов линейки AS/400, подкрепив это событие четкими планами ее развития. Выпуск новых процессоров не был за
|04.02.2000
|
Компания Cognitive Technologies по итогам 1999 года признана лучшим поставщиком решений на платформе IBM AS/400 в России
мпании Cognitive Technologies был вручен сертификат, в котором отмечены результаты ее работы в 1999 г. По итогам прошедшего года Cognitive Technologies названа лучшим поставщиком решений на платформе IBM AS/400 в России. Одним из результатов, достигнутых компанией Cognitive Technologies, в рамках совместных проектов в прошлом году, было создание информационно-аналитической системы. Система
|12.07.1999
|
Серверы IBM AS/400e поддерживают до 12 тыс. пользователей Baan
Компания Baan сертифицировала, что серверы IBM AS/400e способны поддерживать до 12 тыс. пользователей одновременно работающих с пакетом BaanERP. Это на 40% больше, чем у аналогичных систем других производителей и является рекордом в это
|29.06.1999
|
Trend Micro начала поставки антивирусного решения для Lotus Notes на платформе IBM AS/400
Компания Trend Micro, разработчик антивирусного ПО, имеющий статус Lotus Premium Partner, начала поставки первого антивирусного решения для Lotus Notes на платформе IBM AS/400 - ScanMail for Lotus Notes V1.8. ScanMail for Lotus Notes является "родным" приложением Notes. ScanMail обнаруживает и удаляет вирусы из почты Notes, совместно используемых баз, а та
|12.05.1999
|
IBM выпускает новую версию сервера Net.Commerce для AS/400.
IBM на этой неделе представит новую, третью версию сервера Net.Commerce для приложений электронной коммерции на базе AS/400. Продукт рассчитан на обслуживание как корпоративных рынков, так и индивидуальных пользователей. Третья версия ПО имеет обновленный Store Creation Wizard, мастер создания торговых сайтов
|28.04.1999
|
Citrix выпустила новую версию MetaFrame с поддержкой AS/400
Компания Citrix Systems представила модернизированную версию своего серверного ПО MetaFrame. Теперь оно совместимо с Netfinity Server для AS/400 компании IBM, системы, позволяющей производить установку сервера Wintel на базе AS/400. Система позволяет работать также с Windows NT 4.0 Terminal Server Edition, поддерживающим э
|02.04.1999
|
DMS2000 выпустила ПО для проверки соответствия приложений для IBM AS/400 новому формату временных данных
сайте бесплатную версию своего ПО ValiDate/400 2.2. Продукт предназначен для проверки приложений на IBM AS/400 на соответствие формату временных данных третьего тысячелетия. ValiDate/400 включа
|05.03.1999
|
IBM выпускает новую серию серверов AS/400
им числом моделей. Новая серия включает серверы AS/400e для предприятий и модель начального уровня с увеличенной производительностью, предназначенную для малого и среднего бизнеса. К улучшениям линии AS/400 относятся использование нового процессора и увеличение объема памяти в интегрированном сервере PC Server с процессором Pentium (IPCS), который встраивается в AS/400 и выполняет пр
|09.02.1999
|
IBM модернизирует серию компьютеров AS/400
Компания IBM модернизирует серию своих компьютеров AS/400. Она намерена объединить возможности серий 6xx и Sxx и представить новый модельный ряд AS/400 7xx. В нем также будет использоваться более новый процессор Northstar вместо устаревш
|05.02.1999
|
IBM готовит к выпуску новую серию серверов AS/400
На этой неделе корпорация IBM объявила о выпуске новой серии серверов AS/400 на базе новых процессоров, а также представила новую модель для малых предприятий. Новая серия будет состоять из трех моделей. В дополнение к этому IBM представила более мощную по сравне
|03.12.1998
|
Выпущена система для автоматизации банковской деятельности RS-Bank на платформе AS/400
Компания R-Style Software Lab. при участии специалистов IBM выпустила систему RS-Bank на платформе AS/400, предназначенную для автоматизации банковской деятельности. Это стало очередным этапом развития программы Solution Channel, которая с выходом RS-Bank н AS/400 распространилась и н
IBM System i и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
|Gartner - Dataquest 353 3
|IDC - International Data Corporation 4975 2
|Gartner - Гартнер 3658 2
|Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.