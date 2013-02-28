Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц - Олимпик Пента Ренессанс - Olympic Penta Renaissance - Aerostar Hotels - Аэростар

Получите все материалы CNews по ключевому слову
|28.02.2013
Azimut Hotels под защитой бизнес-решения Eset
й эксперт в сфере киберпреступности и защиты от компьютерных угроз, сообщила о поставке сети отелей Azimut Hotels комплексного программного продукта Eset NOD32 Antivirus Business Edition. На се
|24.12.2009
«Глобус-Телеком» обеспечит бесплатным доступом в Сеть гостей отеля «Аэростар»
ус-Телеком» в рамках новогодней акции предоставит бесплатный доступ в глобальную сеть гостям отеля «Аэростар». Интернет-услуга будет бесплатной не только в номерах, которых в «Аэростаре» более
|06.07.2009
«Глобус-Телеком» подключил к своей сети«Аэростар»
Компания «Глобус-Телеком», оператор фиксированной связи, завершила очередной этап работ по подключению к собственной сети передачи данных отеля «Аэростар». В результате проведенных работ оператор организовал стык с сетью передачи данных со скоростью 1 Гбит/с вместо 100 Мб/с. Это расширит возможности предоставления телекоммуникационных у
|17.03.2009
«Глобус-Телеком» обеспечил связью «Аэростар»
Компания «Глобус-Телеком» реализовала комплекс телекоммуникационных работ в новом крыле гостинично-офисного комплекса «Аэростар». Оператор построил дополнительную распределенную телекоммуникационную сеть, которая позволила обеспечить телефонной связью и доступом в глобальную Сеть 5 конференц-залов и все гостини
|04.12.2003
"Комбеллга" установила хот-споты в отелях "Аэростар" и "Пента Ренессанс"
ужба компании "Комбеллга" сообщила об установке точек беспроводного доступа в интернет в гостиницы "Аэростар" и "Пента Ренессанс Отель". "Комбеллга" предоставила "Аэростару" и высокоскоростной
