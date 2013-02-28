Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц - Олимпик Пента Ренессанс - Olympic Penta Renaissance - Aerostar Hotels - Аэростар

Azimut Hotels под защитой бизнес-решения Eset й эксперт в сфере киберпреступности и защиты от компьютерных угроз, сообщила о поставке сети отелей Azimut Hotels комплексного программного продукта Eset NOD32 Antivirus Business Edition. На се

«Глобус-Телеком» обеспечит бесплатным доступом в Сеть гостей отеля «Аэростар» ус-Телеком» в рамках новогодней акции предоставит бесплатный доступ в глобальную сеть гостям отеля «Аэростар». Интернет-услуга будет бесплатной не только в номерах, которых в «Аэростаре» более

«Глобус-Телеком» подключил к своей сети«Аэростар» Компания «Глобус-Телеком», оператор фиксированной связи, завершила очередной этап работ по подключению к собственной сети передачи данных отеля «Аэростар». В результате проведенных работ оператор организовал стык с сетью передачи данных со скоростью 1 Гбит/с вместо 100 Мб/с. Это расширит возможности предоставления телекоммуникационных у

«Глобус-Телеком» обеспечил связью «Аэростар» Компания «Глобус-Телеком» реализовала комплекс телекоммуникационных работ в новом крыле гостинично-офисного комплекса «Аэростар». Оператор построил дополнительную распределенную телекоммуникационную сеть, которая позволила обеспечить телефонной связью и доступом в глобальную Сеть 5 конференц-залов и все гостини