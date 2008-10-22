TurboLinux Pacific HiTech
|22.10.2008
Novell, Mandriva и Turbolinux присоединилась к проекту Moblin
Разработчики GNU/Linux-дистрибутивов Novell, Mandriva и Turbolinux объявили о своем участии в открытом проекте Moblin, посвященном разработке решений для оптимизации работы Linux-систем на платформе Intel Atom. Предполагается, что Novell займется вы
|17.01.2008
Mandriva и Turbolinux объединились против Ubuntu
Компании Mandriva и Turbolinux объявили о создании совместной лаборатории Manbo-Labs. Разработчики планируют осуществлять обмен ресурсами и технологиями с целью создания базовой системы, которая будет выпущена в а
|17.01.2008
Mandriva и Turbolinux объединили разработку
Mandriva и Turbolinux объявили о создании совместной лаборатории Manbo Labs для обмена ресурсами и технологиями с целью разработки общего базового дистрибутива, который компании будут использовать в своих
|04.06.2007
TurboLinux объявила о выходе уникального медиаплеера
Японская компания TurboLinux анонсировала официальную дату выхода долгожданного медиаплеера TurboLinux W
|22.11.2006
Turbolinux записала Linux на плеер
Компания Turbolinux представила медиаплеер Wizpy. Главной особенностью плеера является то, что в его памяти записана операционная система Linux. При подключению к компьютеру плеер определяется как накоп
|04.07.2006
Epson представил десктоп на базе TurboLinux
ого десктопа заключается в том, что он будет поставляться с предустановленной операционной системой TurboLinux FUJI. Epson Endeavor LX7700b
|28.04.2004
Вендор Linux приобрел лицензию на ПО от Microsoft
Японская компания Turbolinux, вендор ОС Linux, купила лицензию на использование технологии Microsoft для проигр
|02.10.2003
Российский Acronis расширяет присутствие на японском рынке
Российская компания Acronis сообщила о достигнутом с японской компанией Turbolinux соглашении, согласно которому новый дистрибутив Turbolinux 10 Desktop будет
|03.09.2002
SRA увеличивает число акционеров недавно приобретенной Turbolinux
Software Research Associates, приобретшая недавно предприятие по разработке Linux-систем Turbolinux, собирается увеличить число акционеров этой компании, надеясь таким образом привле
|26.08.2002
Turbolinux продала японский филиал вместе с названием и переименовалась
ейший японский разработчик системного ПО, Software Research Associates Inc., сообщил о приобретении Turbolinux Japan KK - производителя и дистрибьютора Linux-систем. Родительская компания -
|10.01.2001
IBM расширила дистрибьюторские права Turbolinux
В среду компании IBM и Turbolinux объявят о расширении договора о сотрудничестве, благодаря чему последняя сможет предлагать полный пакет ПО от IBM. Ранее, как сообщает Cnet, Turbolinux продавала ПО баз данных
|26.12.2000
Компании Turbolinux и Compaq подписали дистрибьюторское OEM-соглашение
Корпорация Compaq и компания Turbolinux, поставщик высокопроизводительных решений Linux для поддержки инфраструктуры Internet, объявили на проходившей в Японии конференции Oracle OpenWorld о заключении глобального дистрибь
|15.12.2000
Compaq будет предустанавливать ОС Turbolinux на некоторые свои серверы
Операционная система Turbolinux будет предустанавливаться на некоторые серверы Compaq. Turbolinux и Compaq также планируют развивать совместные маркетинговые проекты. Соглашение между двумя компаниями имеет
|18.10.2000
TurboLinux выпустила коммерческий вариант Workstation Pro 6.1 с поддержкой IA-64
Компания TurboLinux, Inc. сообщила о выпуске программного продукта для рабочих станций TurboLinux
|17.08.2000
SuSE и TurboLinux добавят поддержку Java 2 в свои версии Linux
Sun Microsystems заключила два договора с компаниями SuSE и TurboLinux, направленные на добавление поддержки платформы Java 2 в их версии операционной системы Linux. Ранее уже были достигнуты договоренности о переносе Java 2 в версии Linux таких компани
|16.08.2000
TurboLinux использует технологию SGI Pro64 в версии Linux для IA-64
Компания TurboLinux заключила договор с SGI направленный на использование технологии компиляции SGI Pro64 в своей будущей версии Linux для архитектуры IA-64. Это позволит значительно повысить производит
|28.07.2000
TurboLinux стала лидером по продажам на японском рынке операционных систем
В Японии операционная система TurboLinux решительно продвигается на рынке операционных систем. Исследования, результаты кот
|28.07.2000
|02.06.2000
Вслед за Linuxcare начала сокращение штата TurboLinux
Похоже, что стремительный взлет Linux-компаний подошел к концу. TurboLinux стала уже второй компанией, приостановившей свой рост и объявившей о сокращении штата. По словам представителей TurboLinux такое решение было принято под давлением инвесторов,
|17.03.2000
|TurboLinux выпустит версию Linux для процессора Itanium
|24.01.2000
Программы IBM будут распространять фирмы Red Hat, TurboLinux и Caldera вместе со своими версиями операционных систем
упнейший производитель компьютеров, позволит продавать своё программное обеспечение фирмам Red Hat, TurboLinux и Caldera. Red Hat Inc., TurboLinux Inc. and Caldera Inc., дистрибьюторы Li
|23.12.1999
TurboLinux предоставит техническую поддержку фирме NEC
Компания TurboLinux, один из крупнейших поставщиков операционной системы Linux, объявила о подписании договора с фирмой NEC, направленного на обеспечение технической поддержки всех систем NEC работающих
|27.05.1999
Pacific HiTech переименована в TurboLinux
Компания Pacific HiTech объявила о смене своего названия на TurboLinux, по аналогии со своим главным продуктом, разновидностью ОС Linux. Это делается с ц
|19.05.1999
Computer Associates и Pacific HiTech заключили договор о совместном распространении приложений под Linux
Компании Pacific HiTech и Computer Associates заключили договор, согласно которому они будут совместно распространять ОС Linux и приложения под Linux по всему миру.
|05.05.1999
SuSE и Pacific HiTech объявили о поддержке нового ядра Linux
ка начала поставки своего продукта SuSE 6.1. Pacific HiTech в июне начнет продажу серверной системы TurboLinux.
|27.01.1999
Pacific HiTech выходит на американский рынок
из крупнейших азиатских разработчиков ПО на базе Linux, представила свой последний пакет приложений TurboLinux 3.0 на американский рынок. Он включает в себя, по словам представителей компании,
|21.01.1999
Pacific HiTech намерена завоевать лидерство в области ОС Linux на рынках США и Китая
ящихся завоевать лидирующие позиции в области ОС Linux. Одной из наиболее интересных здесь является Pacific HiTech из Окланда, Калифорния, сделавшая себе имя первоначально в Японии и теперь ста
