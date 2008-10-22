Novell, Mandriva и Turbolinux присоединилась к проекту Moblin Разработчики GNU/Linux-дистрибутивов Novell, Mandriva и Turbolinux объявили о своем участии в открытом проекте Moblin, посвященном разработке решений для оптимизации работы Linux-систем на платформе Intel Atom. Предполагается, что Novell займется вы

Mandriva и Turbolinux объединились против Ubuntu Компании Mandriva и Turbolinux объявили о создании совместной лаборатории Manbo-Labs. Разработчики планируют осуществлять обмен ресурсами и технологиями с целью создания базовой системы, которая будет выпущена в а

Mandriva и Turbolinux объединили разработку Mandriva и Turbolinux объявили о создании совместной лаборатории Manbo Labs для обмена ресурсами и технологиями с целью разработки общего базового дистрибутива, который компании будут использовать в своих

TurboLinux объявила о выходе уникального медиаплеера Японская компания TurboLinux анонсировала официальную дату выхода долгожданного медиаплеера TurboLinux W

Turbolinux записала Linux на плеер Компания Turbolinux представила медиаплеер Wizpy. Главной особенностью плеера является то, что в его памяти записана операционная система Linux. При подключению к компьютеру плеер определяется как накоп

Epson представил десктоп на базе TurboLinux ого десктопа заключается в том, что он будет поставляться с предустановленной операционной системой TurboLinux FUJI. Epson Endeavor LX7700b

Вендор Linux приобрел лицензию на ПО от Microsoft Японская компания Turbolinux, вендор ОС Linux, купила лицензию на использование технологии Microsoft для проигр

Российский Acronis расширяет присутствие на японском рынке Российская компания Acronis сообщила о достигнутом с японской компанией Turbolinux соглашении, согласно которому новый дистрибутив Turbolinux 10 Desktop будет

SRA увеличивает число акционеров недавно приобретенной Turbolinux Software Research Associates, приобретшая недавно предприятие по разработке Linux-систем Turbolinux, собирается увеличить число акционеров этой компании, надеясь таким образом привле

Turbolinux продала японский филиал вместе с названием и переименовалась ейший японский разработчик системного ПО, Software Research Associates Inc., сообщил о приобретении Turbolinux Japan KK - производителя и дистрибьютора Linux-систем. Родительская компания -

IBM расширила дистрибьюторские права Turbolinux В среду компании IBM и Turbolinux объявят о расширении договора о сотрудничестве, благодаря чему последняя сможет предлагать полный пакет ПО от IBM. Ранее, как сообщает Cnet, Turbolinux продавала ПО баз данных

Компании Turbolinux и Compaq подписали дистрибьюторское OEM-соглашение Корпорация Compaq и компания Turbolinux, поставщик высокопроизводительных решений Linux для поддержки инфраструктуры Internet, объявили на проходившей в Японии конференции Oracle OpenWorld о заключении глобального дистрибь

Compaq будет предустанавливать ОС Turbolinux на некоторые свои серверы Операционная система Turbolinux будет предустанавливаться на некоторые серверы Compaq. Turbolinux и Compaq также планируют развивать совместные маркетинговые проекты. Соглашение между двумя компаниями имеет

TurboLinux выпустила коммерческий вариант Workstation Pro 6.1 с поддержкой IA-64 Компания TurboLinux, Inc. сообщила о выпуске программного продукта для рабочих станций TurboLinux

SuSE и TurboLinux добавят поддержку Java 2 в свои версии Linux Sun Microsystems заключила два договора с компаниями SuSE и TurboLinux, направленные на добавление поддержки платформы Java 2 в их версии операционной системы Linux. Ранее уже были достигнуты договоренности о переносе Java 2 в версии Linux таких компани

TurboLinux использует технологию SGI Pro64 в версии Linux для IA-64 Компания TurboLinux заключила договор с SGI направленный на использование технологии компиляции SGI Pro64 в своей будущей версии Linux для архитектуры IA-64. Это позволит значительно повысить производит

TurboLinux стала лидером по продажам на японском рынке операционных систем В Японии операционная система TurboLinux решительно продвигается на рынке операционных систем. Исследования, результаты кот

Вслед за Linuxcare начала сокращение штата TurboLinux Похоже, что стремительный взлет Linux-компаний подошел к концу. TurboLinux стала уже второй компанией, приостановившей свой рост и объявившей о сокращении штата. По словам представителей TurboLinux такое решение было принято под давлением инвесторов,

Программы IBM будут распространять фирмы Red Hat, TurboLinux и Caldera вместе со своими версиями операционных систем упнейший производитель компьютеров, позволит продавать своё программное обеспечение фирмам Red Hat, TurboLinux и Caldera. Red Hat Inc., TurboLinux Inc. and Caldera Inc., дистрибьюторы Li

TurboLinux предоставит техническую поддержку фирме NEC Компания TurboLinux, один из крупнейших поставщиков операционной системы Linux, объявила о подписании договора с фирмой NEC, направленного на обеспечение технической поддержки всех систем NEC работающих

Pacific HiTech переименована в TurboLinux Компания Pacific HiTech объявила о смене своего названия на TurboLinux, по аналогии со своим главным продуктом, разновидностью ОС Linux. Это делается с ц

Computer Associates и Pacific HiTech заключили договор о совместном распространении приложений под Linux Компании Pacific HiTech и Computer Associates заключили договор, согласно которому они будут совместно распространять ОС Linux и приложения под Linux по всему миру.

SuSE и Pacific HiTech объявили о поддержке нового ядра Linux ка начала поставки своего продукта SuSE 6.1. Pacific HiTech в июне начнет продажу серверной системы TurboLinux.

Pacific HiTech выходит на американский рынок из крупнейших азиатских разработчиков ПО на базе Linux, представила свой последний пакет приложений TurboLinux 3.0 на американский рынок. Он включает в себя, по словам представителей компании,