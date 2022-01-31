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SUSE Software Solutions Germany GmbH.

SUSE Software Solutions Germany GmbH.

SUSE – поставщик программных продуктов на базе открытого исходного кода для бизнес-клиентов. Компания предлагает набор открытых решений для повышения управляемости и гибкости гибридной облачной инфраструктуры и среды периферийных вычислений. Основанная в 1992 году, SUSE стала первой компанией, выпустившей на рынок коммерческую ОС Linux, обеспеченную полным циклом разработки и поддержки пользователей. Штаб-квартира SUSE располагается в Нюрнберге (Германия), офисы распространены по всему миру. Московский офис SUSE отвечает за деятельность компании в России и странах СНГ, а также оказывает русскоязычную техническую поддержку пользователей.


31.01.2022 SUSE выпустила свободную платформу для обеспечения безопасности контейнеров NeuVector

опасности контейнеров. База кода NeuVector стала доступна сообществу разработчиков на GitHub. Раскрытие исходного кода этой ранее проприетарной технологии стало подтверждением приверженности компании SUSE культуре свободного ПО и выполнением обещания предлагать заказчикам самые современные открытые решения. NeuVector – свободная платформа, обеспечивающая комплексную безопасность контейнеров
19.01.2022 Создание и управление гиперконвергентной инфраструктурой с Harvester

21 января 2022 компания SUSE проведет вебинар, посвященный выходу Harvester – единственного в своем классе открытого

12.01.2022 Создание и управление гиперконвергентной инфраструктурой с Harvester

21 января 2022 компания SUSE проведет вебинар, посвященный выходу Harvester – единственного в своем классе открытого

08.12.2021 Подтверждена совместимость ПО Eset и ОС SLES

Fortis, специализированный дистрибьютор в области решений информационной безопасности, инициировала проведение технологического тестирования продуктов Eset и компании Suse –поставщика программных продуктов на базе открытого исходного кода. В ходе тестирования была подтверждена совместимость продуктовой линейки Eset с операционной системой Suse Linux E
01.11.2021 SUSE расскажет на CNews Forum об актуальных технологиях для управления мультикластерной средой Kubernetes

о жизненного цикла. Справиться с этими задачами можно при помощи единственного в своем роде решения SUSE Rancher — современной и передовой платформы для управления кластерами Kubernetes. Компан
12.04.2021 Решения SUSE с открытым кодом станут доступны в маркетплейсе Yandex.Cloud

x.Cloud станут доступны продукты поставщика программных решений на базе открытого программного кода SUSE. Речь идет о редакциях операционных систем SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 и

14.02.2021 Владимир Главчев, SUSE: У нас на глазах происходит очередная революция в ИТ

огии только одного производителя. Таким образом, конечный пользователь сохраняет свободу выбора, а также имеет возможность использовать решения от нескольких производителей. В этом идеологии компаний SUSE и Rancher Labs полностью совпадают. CNews: Но ведь у компании SUSE есть свой дистрибутив Kubernetes и программно-реализованная система хранения данных. Какова дальнейшая судьба этих
04.02.2021 SAP сертифицировала SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications для размещения в своем центре приложений

SUSE объявила о присвоении операционной системе SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications статуса SAP Endorsed App (одобренного SAP) и о размещении дистрибутива в центре приложений SAP App Center. В ходе проведенного тестирования

27.01.2021 Longhorn становится первым решением по организации хранилищ для периферийных сред Kubernetes

ановить Longhorn непосредственно из каталога приложений системы. Загрузка и использование Longhorn бесплатны, но при необходимости можно приобрести услуги поддержки, которые предоставляются компанией SUSE. При этом заключаются соглашения об уровне обслуживания, аналогичные применяемым для других продуктов, с которыми работает служба поддержки SUSE. Лицензионные взносы отсутствуют, а

09.12.2020 SUSE завершила приобретение Rancher Labs

В компании SUSE объявили о закрытии сделки по приобретению Rancher Labs, эксперта в области управления системой оркестрации контейнеров Kubernetes. Как заявляют в SUSE, объединенная компания помимо
08.12.2020 В SUSE сообщили об успехах в четвертом квартале и продолжении роста во всем мире

SUSE, разработчик программного обеспечения с открытым кодом, объявила о результатах за IV квартал 2020 финансового года, окончившийся для SUSE 31 октября 2020 г. Несмотря на пандемию COVID-19, показатель годовой стоимости контрактов (ACV) SUSE сохраняет мощную положительную динамику во всем мире. Двузначный рост ACV отмече
11.11.2020 SUSE представила SUSE Enterprise Storage 7

SUSE объявила о выходе решения для организации хранилищ данных корпоративного класса SUSE Enterprise Storage 7. Это один из первых коммерческих дистрибутивов, созданных на базе нового релиза системы организации сетей хранения с открытым кодом Ceph — Octopus. Как подчеркивают в

27.10.2020 SUSE поможет NVIDIA внедрять Искусственный интеллект от периферии до ЦОД и облака

В компании SUSE объявили о поддержке платформы NVIDIA EGX AI — комплекса программно-аппаратных решений, оптимизированных для построения систем искусственного интеллекта различного назначения. EGX AI стала
18.08.2020 Решение для управления ИТ-инфраструктурой SUSE Manager обновлено до версии 4.1

Компания SUSE сообщила о выходе SUSE Manager 4.1 — решения с открытым кодом для управления инфраструктурой ИТ и автоматизации. Среди обеспечиваемых им преимуществ в SUSE отмечают сокращени
06.08.2020 SUSE приобретает Rancher Labs, разработчика ПО в сегменте Kubernetes с открытым кодом

SUSE заключила окончательное соглашение о покупке Rancher Labs, поставщика платформы управления контейнерами Kubernetes с открытым кодом. По убеждению генерального директора SUSE Меллиссы Ди Донато, поскольку SUSE является одним из лидеров в области корпоративных дистрибутивов Linux, успешно применяемых для периферийных вычислений и искусственного интеллекта
06.08.2020 SUSE представила Cloud Application Platform 2.0

SUSE объявила о выпуске SUSE Cloud Application Platform 2.0 — новой версии решения для быстрой разработки приложений и непрерывной поставки ПО, созданного на базе платформы в виде сервиса Cloud Foundry и системы управ
06.08.2020 Число пользователей SAP Business One на SUSE Linux достигло десяти тысяч

SUSE сообщила о том, что количество ее клиентов, у которых решение SAP Business One для SAP HANA на базе SUSE Linux Enterprise Server (SLES), за два года выросло на 67% и достигло десяти тысяч. Такой успех в SUSE объясняют тем, что с точки зрения клиентов, партнерство SAP и SUSE озна
04.08.2020 В открытом доступе появились новые учебные курсы по Linux

моизоляции, многие люди открыли для себя еще и всю мощь дистанционного обучения, которое, похоже, станет трендом на долгие годы. Учитывая трансформацию глобальной парадигмы получения знаний, компания SUSE адаптировала собственные образовательные программы и за последнее время существенно расширила возможности виртуального обучения Linux-технологиям. Обмен информацией для общего блага В ныне
27.07.2020 SUSE планирует 3-кратный рост бизнеса за три года

CNews: SUSE уже более года выступает на рынке как самостоятельная компания, являясь крупнейшим в мире независимым производителем продуктов и решений с открытым исходным кодом. Можно ли подвести какие-
01.07.2020 КомпТек СА приступает к продвижению инфраструктурного ПО SUSE

Теперь партнерам КомпТек CA доступен полный спектр разработок из обширного портфолио SUSE для построения программно-реализуемой ИТ-инфраструктуры и управления ею. В продуктовый п
01.07.2020 Elcore Distribution подписала дистрибьюторское соглашение с компанией SUSE

ной Азии (Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Туркменистан). Объединяя усилия с Elcore Distribution, SUSE предлагает корпоративным клиентам широкий спектр инфраструктурного ПО на базе открытого

14.04.2020 Mail.ru Cloud Solutions стала облачным сервис-провайдером инфраструктурного ПО SUSE

Mail.ru Cloud Solutions предоставит клиентам облачные сервисы на основе технологий компании SUSE, независимого разработчика корпоративного ПО с открытым исходным кодом Linux. Партнерств
23.07.2019 Крупного разработчика Linux впервые возглавила женщина

Новый гендиректор Гендиректором SUSE, одного из старейших разработчиков дистрибутивов Linux, стала Мелисса Ди Донато (Melissa Di Donato), которая ранее была главным операционным директором (COO) в SAP. Об этом SUSE соо
05.04.2019 «Системный софт» предложил клиентам решения SUSE

«Системный софт» начал продажи коммерческих решений компании SUSE, разработчика ПО с открытым кодом. В марте 2019 г. компания SUSE, принадлежащая р
19.03.2019 Знаменитый создатель Linux SUSE окончательно продан и превращен в «крупнейшего в мире поставщика СПО»

SUSE обретает самостоятельность Шведский инвестиционный фонд EQT завершил сделку по приобретению подразделения SUSE, разработчика одного из старейших дистрибутивов GNU/Linux, у британской ИТ-компании Micro Focus. Сделка, которую Techcrunch оценивает в $2,5 млрд, была одобрена еще в июле 2018 г., но стор
11.02.2019 SUSE обеспечит переход к программно-реализованным ЦОДам с помощью СПО

воляет быстрее реагировать на изменяющиеся требования бизнеса и снизить риски. Специалисты компании SUSE, более 25 лет работающей на рынке СПО, прекрасно понимают эти проблемы. Стратегией компа
12.07.2017 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications теперь работает на базе облачной платформы Google

SUSE объявила о том, что ее SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications стала первой поддерживаемой операционной системой для решений SAP, работающей на базе Google Cloud Platform (GCP – облачной платформы Google).

11.07.2017 Microsoft начала раздавать Ubuntu для установки внутри Windows 10. На подходе SUSE и Fedora

ом появлении популярных дистрибутивов Linux в Windows Store было объявлено в мае на конференции Microsoft Build 2017 в Сиэтле, США. Компания сообщила, что после Ubuntu в магазин также будут добавлены SUSE и Fedora. Одновременно Microsoft собирается добавить совместимость с SUSE и Fedora в подсистему Windows для Linux (WSL), которая пока что рассчитана только на работу с Ubuntu.Под ус
12.05.2017 В Windows Store появятся Ubuntu, SUSE и Fedora для установки внутри Windows 10

Дистрибутивы Linux в Windows StoreUbuntu, SUSE и Fedora, популярные дистрибутивы Linux, будут доступны для скачивания и установки в магазине приложений Windows Store, что позволит запустить их внутри Windows 10. Об этом сообщил на конф
22.03.2017 Fujitsu расширила семейство Primeflex для OpenStack с помощью SUSE OpenStack Cloud

авный перенос своих локальных систем в облачные среды. Она обеспечивает надежную работу и высокую производительность корпоративного уровня и предлагает экономические преимущества платформы управления SUSE OpenStack Cloud.Новая система стала первой разработкой в рамках стратегического альянса Fujitsu и SUSE, о котором было объявлено в ноябре 2016 года. В рамках этого проекта будут раз
13.03.2017 Знаменитый создатель SUSE Linux купил у HPE облачные разработки

SUSE покупает решения HPEКомпания SUSE разработчик, известного одноименного дистрибутива Linux, приобрела ряд облачных разработок Hewlett Packard Enterprise (HPE) с правом их модификации. Сделка затрагивает комплекс решений, ра
08.12.2016 SUSE получит технологии HPE в области OpenStack Iaas и Cloud Foundry PaaS

SUSE и Hewlett Packard Enterprise (HPE) объявили о заключении соглашения, согласно которому SUSE получает технологии для расширения SUSE OpenStack Infrastructure-as-a-Service (IaaS) и ускорения вывода на рынок решений Platform-as-a-Service (PaaS) на базе технологии Cloud Foundr
08.09.2016 Micro Focus объявила о намерении слияния с софтверным подразделением Hewlett Packard Enterprise

включая одобрение антимонопольной комиссии и согласие акционеров. Завершить сделку планируется к третьему кварталу 2017 г. Micro Focus и HPE также назвали неотъемлемой частью сделки намерение сделать SUSE предпочтительным Linux-партнером HPE. Предлагаемое слияние взаимно дополнит портфель двух крупных вендоров. Ежегодный уровень продаж компаний составит приблизительно $4,5 млрд — по мнению

28.04.2016 SUSE выпустила новую версию SUSE Manager

В продажу вышла новая версия SUSE Manager 3, которая позволит заказчикам упростить управление ИТ-инфраструктурой предприятия. Сегодня компании переходят на частные «облака», что обеспечивает экономию и гибкость в работе. Т
24.03.2016 ОС Huawei FusionSphere прошла тестирование SUSE Yes Certified

Открытая облачная операционная система FusionSphere компании Huawei прошла тестирование SUSE Yes Certified. Тестирование SUSE Yes Certified показывает совместимость решений SUSE с продукцией сторонних поставщиков, сообщили CNews в Huawei. Обширный список продуктов, и
12.11.2015 ActiveCloud стала партнером SUSE в сфере облачных технологий

Компания ActiveCloud (входит в группу Softline) стала партнером компании SUSE в сфере облачных технологий (SUSE Cloud Solution Provider). Как сообщили CNews в Softline, сотрудничество с SUSE предоставит ActiveCloud возможность предлагать заказчикам реш
22.10.2015 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications теперь доступна на портале Amazon Web Services

Платформа SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications теперь доступна в Amazon Web Services (AWS). Об этом CNews сообщили в SUSE. С помощью программы «воспользуйтесь собственной подпиской» (
25.08.2015 SUSE упростила установку Linux на мэйнфреймы при помощи KVM для IBM z Systems

Компания SUSE объявила о том, что операционная система JC SUSE Linux Enterprise Server поддерживает недавно вышедший KVM для мэйнфреймов IBM — серверное решение виртуализации на базе свободного П
06.08.2015 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications оснащена поддержкой SAP HANA на базе IBM Power Systems

Компания SUSE объявила о том, что теперь SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications поддерживает SAP HANA на базе IBM Power Systems. Как сообщили CNews в SUSE, это расширяет возможн
03.08.2015 Вышел SUSE Linux Enterprise 11 Service Pack 4

Компания SUSE выпустила очередной пакет обновлений для SUSE Linux Enterprise 11, который позволит заказчикам воспользоваться всеми возможностями новейшего оборудования и запускать высокомасштабир

Публикаций - 371, упоминаний - 389

SUSE Software Solutions Germany GmbH. упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Red Hat 1248 163
Microsoft Corporation 23765 109
IBM - International Business Machines Corp 9260 106
OpenText - Micro Focus - Novell 868 89
Intel Corporation 11753 76
Oracle Corporation 6396 44
TSG Group - SCO Group - Caldera Systems 160 42
TurboLinux - Pacific HiTech 91 41
SAP SE 4982 34
Dell EMC 4954 34
HP Inc. 5587 33
HP - Hewlett-Packard 3621 30
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 161 30
VMware 2186 24
AMD - Advanced Micro Devices 3917 21
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6421 21
HPE - Hewlett Packard Enterprise 573 21
Oracle - Sun Microsystems 2207 20
ИКС - Yadro - КНС Групп 312 17
Google LLC 11130 17
Samsung Electronics 9834 17
Dell Technologies - Dell Computer 2024 16
Canonical 192 15
Базальт СПО - BaseALT 420 14
Fujitsu 2048 14
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 733 13
Broadcom Inc - Avago Technologies 490 13
Huawei 3588 13
Amazon Inc - Amazon.com 2838 13
SGI - Silicon Graphics 375 13
Apple Inc 11389 13
Toshiba Corporation 2903 13
OpenText - Micro Focus - Novell - Ximian - Helix Code - International Gnome Support 27 12
Rancher Labs 19 12
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 555 12
OpenText - Micro Focus - Attachmate 23 12
Molex 28 11
Microsemi 14 11
РТИ Микрон - Micron 1287 11
Seagate Technology 717 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2500 9
ГПБ - Газпромбанк 966 7
РЖД - Российские железные дороги 1672 7
X5 Group 862 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6113 5
CarPrice - Карпрайс 36 5
Mary Kay - Мэри Кэй 101 5
Открытие ФК - Банк Открытие 2846 5
EQT - Шведский инвестиционный фонд 13 4
Societe Generale - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 81 3
Elliott Management - Elliott Associates 15 3
Uber 313 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6325 3
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц - Олимпик Пента Ренессанс - Olympic Penta Renaissance 25 3
Авилон - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 48 3
Mercedes-Benz Group - Daimler AG 180 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 358 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 275 2
Куданкулам АЭС - атомная электростанция Индии 22 2
Ростатом КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 90 2
Физприбор - Московский завод 8 2
Бушерская АЭС - атомная электростанция Ирана - Бушер 47 2
Май - Майский чай - российская торговая компания 1065 2
Агентство Финансовой Поддержки 7 2
Ростатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 52 2
Pony Express - Фрейт линк 63 2
ВсеИнструменты.ру 238 2
Deutsche Lufthansa AG 115 2
Ростатом - Ростовская АЭС - атомная электростанция 26 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Морозовская ДГКБ ДЗМ - Морозовская детская городская клиническая больница - Детская городская клиническая больница №1 8 2
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 46 2
Ростатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 42 2
ПГК - Первая грузовая компания 155 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 377 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 532 2
Boeing 990 2
Open Group 4 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 87 1
Walmart - Wal-Mart Stores 370 1
BMW Group 415 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9603 13
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18484 13
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2905 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3069 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2797 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1617 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10646 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3106 6
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 555 6
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 904 5
Федеральное казначейство России 1604 5
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 50 4
Судебная власть - Judicial power 2143 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1985 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2471 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1226 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3401 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2551 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1554 3
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 39 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2524 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1627 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3066 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 713 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1273 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 65 2
Правительство Москвы 2095 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3884 2
Франция - Парламент Франции - Parlement français 10 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 143 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 205 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 168 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 76 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 36 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 118 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 347 1
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 16 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 119 1
Верховный суд Российской Федерации 791 1
Минцифры РФ - Департамент развития облачных сервисов и управления данными 2 1
Linux Foundation 175 15
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 11
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 10
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 16 10
OpenCAPI Consortium 13 10
Gen-Z Consortium 11 10
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 28 6
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 105 5
SoGo - Open Source Groupware 8 5
OSI - Open Source Initiative 65 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1377 3
ECMA - European Computer Manufacturers Association 30 2
ASF - Apache Software Foundation 106 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2608 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 578 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 472 2
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 37 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 166 1
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 11 1
Die Grunen - Германская партия зеленых 12 1
PUBPAT - Public Patent Foundation 2 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 25 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 14 1
Creative Commons - некоммерческая организация 37 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
OIN - Open Invention Network 22 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 257 1
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22595 218
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26548 170
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6170 155
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55461 119
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18052 83
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19519 75
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13680 58
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 5052 52
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8597 49
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9783 48
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8355 41
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17713 40
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9490 40
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20964 35
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 40965 33
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8416 31
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26838 30
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2276 30
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2577 30
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8596 29
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2235 27
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15274 27
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5194 25
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13257 25
Kubernetes - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 563 24
ARM64 - Архитектура процессора 1437 24
OpenStack 417 22
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 484 22
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5343 21
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 4560 21
Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация 1232 20
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13442 18
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 6661 17
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 906 17
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7057 17
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 9276 17
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 12653 16
Масштабируемость - Scalability 2781 16
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11571 16
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11223 16
Linux OS 8561 299
SUSE Linux 199 103
Microsoft Windows 14694 96
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 173 74
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 733 57
Linux - Debian GNU 374 55
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1461 42
Red Hat - Linux Fedora 200 33
Intel Itanium 622 30
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 418 29
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 974 27
Intel x86 - архитектура процессора 1652 25
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 274 22
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 415 21
HP UX - Hewlett Packard Unix 227 19
Oracle Java - язык программирования 2813 19
Microsoft Windows 2000 12839 18
Linux KDE Plasma 194 17
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 247 17
Apache OpenOffice 457 17
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 270 16
Red Hat Linux 180 16
SUSE openSUSE 70 16
Mozilla Firefox - браузер 1813 15
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 760 15
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 108 14
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3531 14
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 285 14
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 468 14
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 561 13
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 183 13
Microsoft Azure 1334 12
Microsoft Windows XP 2371 12
VMware vSphere 513 12
Microsoft Exchange 1354 12
IBM System Z - IBM eServer zSeries 187 12
Microsoft Office 3511 12
Samba 133 12
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 529 11
Apache HTTP Server - Apache Web Server 521 11
Главчев Владимир 21 20
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 158 15
Brauckmann Nils - Браукманн Нильс 13 12
Рамендик Михаил 19 7
Новодворский Алексей 107 7
Черепенников Антон 73 6
Miller Michael - Миллер Майкл 8 6
Лебедев Михаил 48 5
Буйлов Юрий 13 5
Коровко Вадим 17 4
Определенов Владимир 20 4
Perens Bruce - Перенс Брюс 11 4
Di Donato Melissa - Ди Донато Мелисса 4 4
Седов Анатолий 6 4
Смирнов Алексей 205 3
Минаев Андрей 12 3
Юдин Дмитрий 17 3
Stallman Richard - Столлман Ричард Мэттью 66 3
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 73 3
Самедов Тимур 21 3
Суслин Андрей 4 3
Сизоненко Григорий 31 3
Gates William Henry - Гейтс Билл 905 3
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 564 3
Жуков Павел 5 3
Изумрудов Олег 27 3
Тетерина Элла 13 3
Паршин Максим 292 2
Иващенко Андрей 12 2
Лебедев Сергей 35 2
Kroah-Hartman Greg - Кроа-Хартман Грег 20 2
Smith Brad - Смит Брэд 87 2
Извеков Алексей 8 2
Попов Александр 36 2
Myerson Terry - Майерсон Терри 64 2
Шадаев Максут 710 2
Шпак Василий 133 2
Чаркин Евгений 243 2
Арсентьев Илья 14 2
Шупенин Юрий 4 2
Россия - РФ - Российская федерация 126744 96
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50699 54
Германия - Федеративная Республика 12189 44
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13411 32
Европа 21516 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40247 24
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17270 22
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6540 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13085 12
Франция - Французская Республика 7623 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15465 11
Япония 13035 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15620 9
Азия - Азиатский регион 5169 8
США - Калифорния 4688 8
Америка Латинская 1720 7
США - Юта 189 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 6
Бразилия - Федеративная Республика 2254 5
Америка Северная 3123 5
Германия - Бавария - Мюнхен 469 4
Китай - Тайвань 3816 4
Швеция - Королевство 3547 4
Европа Западная 1420 4
Канада 4739 3
США - Юта - Прово 9 3
США - Калифорния - Сан-Франциско 1394 3
США - Вашингтон - Сиэтл 397 3
Финляндия - Финляндская Республика 3498 3
Ближний Восток 2699 3
Канада - Квебек 66 3
Солнце - звезда Солнечной системы 4951 3
Индия - Республика 5150 3
Франция - Иль-де-Франс - Париж 996 3
Африка - Африканский регион 3312 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2083 2
Иран - Исламская Республика Иран 1018 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1005 2
Земля - планета Солнечной системы 9995 2
Казахстан - Республика 5079 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 43103 55
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43215 44
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11201 35
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11090 31
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25077 23
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9578 20
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1218 19
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4808 18
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14442 17
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4157 15
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 4766 14
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5097 13
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8599 12
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ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2643 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21307 11
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6297 7
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 3839 7
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4407 7
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2502 6
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ZDnet 597 3
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Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 173 1
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НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 30 1
Universität Erfurt - Эрфуртский университет 1 1
University of Adelaide - Аделаидский университет - Университет Аделаиды 16 1
TU Graz - Graz University of Technology - Технологического университета в Граце - Грацский технический университет 5 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 94 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 496 1
МЭИ - Московский энергетический институт 94 1
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Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 143 1
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IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 287 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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