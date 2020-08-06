Число пользователей SAP Business One на SUSE Linux достигло десяти тысяч

SUSE сообщила о том, что количество ее клиентов, у которых решение SAP Business One для SAP HANA на базе SUSE Linux Enterprise Server (SLES), за два года выросло на 67% и достигло десяти тысяч. Такой успех в SUSE объясняют тем, что с точки зрения клиентов, партнерство SAP и SUSE означает гарантии качества, надежности и высокого уровня обслуживания. Специалисты SUSE утверждают - когда решение SAP работает под управлением Linux, его проще администрировать, что дает клиентам возможность уделять больше внимания основной деятельности.

SAP Business One — это комплексная ERP-система для малых и средних предприятий, обеспечивающая управление различными аспектами хозяйственной деятельности. Как объясняют в SAP, благодаря мгновенному доступу к ключевой информации о работе предприятия, Business One способствует оптимизации бизнес-процессов и ускорению роста.

Многие из партнеров SUSE и SAP, предлагающие SAP Business One на платформе SLES, пользуются этими решениями и сами. В одной из таких реселлерских компаний отмечают, что после внедрения процесс подготовки отчетов уже не приводит к замедлению работы транзакционной системы – теперь нужные сведения поступают в режиме реального времени, помогая быстрее и эффективнее принимать бизнес-решения.

SUSE предлагает партнерам готовые образы операционной системы с необходимыми настройками и курсы обучения работе со SLES, окончив которые можно получить сертификат SUSE Academy. Кроме того, реселлеры могут пользоваться SUSE Installation Wizard — инструментом автоматизации развертывания SAP Business One для SAP HANA на SLES.