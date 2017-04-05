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Индексная книга (каталог) CNews*
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SAP Certified SAP Partner Network SAP Value Partnership Партнёрские статусы, сертификаты и программы SAP ICC SAP Integration and Certification Center Центр интеграции и сертификации SAP

СОБЫТИЯ

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05.04.2017 «Корус Консалтинг» подтвердил соответствие стандартам SAP PCoE

Группа компаний «Корус Консалтинг» прошла аудит на соответствие SAP Partner Center of Expertise (PCoE), подтвердив высокий уровень качества оказываемой технической поддержки решений SAP, отвечающий признанным в мире техническим и организационным требованиям
10.03.2016 SAP представил новую программу сертификации партнерских облачных продуктов

рынка корпоративных приложений, представила новое предложение Центра интеграции и сертификации SAP (SAP ICC) по сертификации партнерских решений, созданных на базе облачной платформы SAP HANA C
08.02.2016 SAP ICC сертифицировал решение «Контур.ERP»

Центр интеграции и сертификации SAP (SAP Integration and Certification Center, SAP ICC) сертифицировал решение «Контур.ERP». Об этом CNews сообщили в компании «СКБ Контур»,
23.06.2015 SAP открывает офис Центра интеграционной сертификации в Москве

Компания SAP анонсировала открытие московского подразделения Центра интеграционной сертификации (SAP ICC). Как сообщили CNews в SAP, с 1996 г. SAP ICC вел деятельность по сертификации
11.02.2013 SAP дополнила программу PartnerEdge облачными решениями

Компания SAP AG объявила о расширении программы SAP PartnerEdge: теперь в нее добавлен портфель облачных решений SAP. В результате в 2013 г. в программе примут участие свыше 500 новых партнеров дочерней компании SAP — SuccessFactors. Как соо

Публикаций - 74, упоминаний - 91

SAP Certified и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5601 71
SAP CIS - САП СНГ 868 17
Oracle Corporation 7074 6
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 6
ITG Group - Saprun - Сапран групп - Сапран Софт 68 6
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IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 4
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Microsoft Corporation 25775 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 3
ICC AOKpass 46 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 3
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 3
SAP Академический центр компетенции 21 2
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 2
Квазар-Микро - КМ 166 2
Ситроникс Башкортостан 12 2
Broadcom - VMware 2610 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 2
Softline - Софтлайн 3743 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 2
Ланит - Норбит - Norbit 431 2
Компьюлинк ГК - Compulink 456 2
МТ-Интеграция - GMCS 374 2
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 2
Qualtrics 25 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 2
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 2
ITG Group - INLINE Technologies Group 120 2
Прайм Груп - Prime Group 74 2
OpenText 238 2
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 309 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 1
Северсталь ПАО - Северсталь Инфоком - Северсталь-Инфоком Софт - СВС-Инфоком 106 1
ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 135 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Газпром ПАО 1493 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 3
ПСБ - Промсвязьбанк 963 3
Газпром нефть 725 3
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 3
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 42 2
Самрук-Казына - Казатомпром НАК - национальная атомная компания Казахстана - МАЭК-Казатомпром - Ульбинский металлургический завод 39 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
ВТБ - ВТБ24 671 2
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 2
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 2
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 72 1
Воронежсинтезкаучук АО 17 1
Газпром трансгаз 157 1
КазМунайГаз - ҚазМұнайГаз 21 1
Сибур Холдинг - Сибур Химпром 25 1
РЖД Логистика 21 1
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 59 1
Сибур Холдинг - Сибур Нефтехим 8 1
Сибур Холдинг - ТюменьГаз - СибурТюменьГаз - Сибур Тюмень - Юграгазпереработка 12 1
ЭнергоБизнесТехнологии 2 1
Сибур Холдинг - НИОСТ - НИО Сибур-Томскнефтехим 22 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 1
Татфондбанк АИКБ 81 1
Гепард - Гранат - торговая сеть 1 1
Ситроникс ИТ Учебный центр 5 1
Unicon - Юникон Консалтинг 38 1
Алтайский бизнес-инкубатор 2 1
Гарантия фонд 1 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 1
Сибур Холдинг - Кстово 4 1
МДМ Банк - УРСА Банк - Сибакадембанк - Уралвнешторгбанк 34 1
Омскгоргаз 2 1
Разгуляй 40 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 132 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 84 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Клинический санаторий Барвиха 2 1
Верховная рада Украины - парламент Украины 57 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 1
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии - National Imagery and Mapping Agency, NIMA - Агентство по спутниковому зондированию и картогр 73 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Федеральное казначейство России 1949 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 170 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 26
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 22
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 13
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 11
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 9
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SAP Business Suite - mySAP Business Suite 207 7
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SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 228 5
SAP SuccessFactors - SAP SF 190 4
Apple iPhone 6 4861 4
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 4
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 4
SAP Basis 16 4
SAP MaxAttention 7 3
SAP NetWeaver Portal - SAP Enterprise Portal - mySAP Enterprise Portal 38 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 3
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 66 3
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SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 48 3
SAP Business One - SAP B1 99 3
SAP Notes 14 2
SAP Store - SAP Marketplace 8 2
Linux OS 11533 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 101 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 2
SAP ERP ECC - SAP ERP Central Component 24 2
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 2
SAP SCP - SAP Cloud Platform 88 2
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SAP C/4HANA - SAP Hybris 96 2
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 115 2
Oracle Hyperion Planning - Oracle Hyperion Budgeting Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 134 2
openSUSE - SUSE Linux Enterprise Server - SLES 224 2
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 751 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
SAP App Center 9 2
SAP Security Note - SAP Security Optimization 9 1
SAP ICM - SAP Incentives and Commissions Management 5 1
SAP Management Console 5 1
Гонтарев Павел 122 3
Пьявкин Александр 14 2
Юргелас Мария 42 2
Семичастнова Наталья 13 2
Биветски Андрей 14 2
Дмитриев Владимир 38 1
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Ивицкий Дмитрий 21 1
Мильштейн Дмитрий 13 1
Костров Дмитрий 39 1
Передеряева Ольга 1 1
Ефаров Юрий 8 1
Алейнов Юрий 3 1
Пименов Павел 2 1
Al-Saleh Adel - Аль-Салех Адель 2 1
Киселева Надежда 10 1
Гасилин Денис 11 1
Артюх Геннадий 1 1
Гуцко Дмитрий 3 1
Булгаков Кирилл 133 1
Leukert Bernd - Лейкерт Бернд 13 1
Khan Imran - Хан Имран 10 1
Новинский Виктор 6 1
Mueller Juergen - Мюллер Юрген 6 1
Рыбаков Дмитрий 15 1
Кондарев Сергей 14 1
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Ткачук Лариса 53 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 1
Новиков Константин 24 1
Армяков Дмитрий 11 1
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Удодов Александр 8 1
Чистов Александр 22 1
Прозоровский Василий 40 1
Чимиричкина Мария 30 1
Ярославцева Ирина 2 1
Толкачева Екатерина 43 1
Потапенко Андрей 27 1
Димитренко Егор 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 46
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
Германия - Федеративная Республика 13221 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 4
Казахстан - Республика 6048 3
Европа 24964 3
Беларусь - Белоруссия 6289 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 3
Украина 7928 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Норвегия - Королевство 1858 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 2
Африка - Африканский регион 3641 2
Ближний Восток 3154 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 2
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 168 1
Россия - СФО - Алтайский край - Бийский район - Бийск 120 1
Израиль - Иерусалим 109 1
Украина - Житомирская область - Житомир 29 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Выксунский район - Выкса 67 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Шебекино 17 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Боровичский район - Боровичи 35 1
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Земля - планета Солнечной системы 10865 1
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Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
Канада 5081 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 1
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