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SAP Certified SAP Partner Network SAP Value Partnership Партнёрские статусы, сертификаты и программы SAP ICC SAP Integration and Certification Center Центр интеграции и сертификации SAP
СОБЫТИЯ
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|05.04.2017
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«Корус Консалтинг» подтвердил соответствие стандартам SAP PCoE
Группа компаний «Корус Консалтинг» прошла аудит на соответствие SAP Partner Center of Expertise (PCoE), подтвердив высокий уровень качества оказываемой технической поддержки решений SAP, отвечающий признанным в мире техническим и организационным требованиям
|10.03.2016
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SAP представил новую программу сертификации партнерских облачных продуктов
рынка корпоративных приложений, представила новое предложение Центра интеграции и сертификации SAP (SAP ICC) по сертификации партнерских решений, созданных на базе облачной платформы SAP HANA C
|08.02.2016
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SAP ICC сертифицировал решение «Контур.ERP»
Центр интеграции и сертификации SAP (SAP Integration and Certification Center, SAP ICC) сертифицировал решение «Контур.ERP». Об этом CNews сообщили в компании «СКБ Контур»,
|23.06.2015
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SAP открывает офис Центра интеграционной сертификации в Москве
Компания SAP анонсировала открытие московского подразделения Центра интеграционной сертификации (SAP ICC). Как сообщили CNews в SAP, с 1996 г. SAP ICC вел деятельность по сертификации
|11.02.2013
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SAP дополнила программу PartnerEdge облачными решениями
Компания SAP AG объявила о расширении программы SAP PartnerEdge: теперь в нее добавлен портфель облачных решений SAP. В результате в 2013 г. в программе примут участие свыше 500 новых партнеров дочерней компании SAP — SuccessFactors. Как соо
SAP Certified и организации, системы, технологии, персоны:
|АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
|OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
|Гонтарев Павел 122 3
|Пьявкин Александр 14 2
|Юргелас Мария 42 2
|Семичастнова Наталья 13 2
|Биветски Андрей 14 2
|Дмитриев Владимир 38 1
|Маркин Владимир 17 1
|Ивицкий Дмитрий 21 1
|Мильштейн Дмитрий 13 1
|Костров Дмитрий 39 1
|Передеряева Ольга 1 1
|Ефаров Юрий 8 1
|Алейнов Юрий 3 1
|Пименов Павел 2 1
|Al-Saleh Adel - Аль-Салех Адель 2 1
|Киселева Надежда 10 1
|Гасилин Денис 11 1
|Артюх Геннадий 1 1
|Гуцко Дмитрий 3 1
|Булгаков Кирилл 133 1
|Leukert Bernd - Лейкерт Бернд 13 1
|Khan Imran - Хан Имран 10 1
|Новинский Виктор 6 1
|Mueller Juergen - Мюллер Юрген 6 1
|Рыбаков Дмитрий 15 1
|Кондарев Сергей 14 1
|Юрьев Илья 47 1
|Ткачук Лариса 53 1
|Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 1
|Новиков Константин 24 1
|Армяков Дмитрий 11 1
|Тоскин Алексей 29 1
|Удодов Александр 8 1
|Чистов Александр 22 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Ярославцева Ирина 2 1
|Толкачева Екатерина 43 1
|Потапенко Андрей 27 1
|Димитренко Егор 9 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
|Ведомости 1466 2
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
|РИА Новости 1033 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
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