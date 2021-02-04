Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
SAP Certified
SAP Partner Network
SAP Value Partnership
Партнёрские статусы, сертификаты и программы
SAP ICC
SAP Integration and Certification Center
Центр интеграции и сертификации SAP
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Публикаций - 57, упоминаний - 95
SAP Certified упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Гонтарев Павел 69 3
|Семичастнова Наталья 12 2
|Биветски Андрей 14 2
|Алейнов Юрий 3 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Киселева Надежда 9 1
|Гасилин Денис 8 1
|Артюх Геннадий 1 1
|Гуцко Дмитрий 3 1
|Булгаков Кирилл 40 1
|Leukert Bernd - Лейкерт Бернд 13 1
|Khan Imran - Хан Имран 4 1
|Gelsinger Pat - Гелсингер Пэт 47 1
|Новинский Виктор 6 1
|Mueller Juergen - Мюллер Юрген 5 1
|Рыбаков Дмитрий 6 1
|Кондарев Сергей 8 1
|Юрьев Илья 45 1
|Ткачук Лариса 44 1
|Новиков Константин 12 1
|Армяков Дмитрий 10 1
|Пьявкин Александр 12 1
|Чистов Александр 1 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Нуралиев Борис 205 1
|Егоров Максим 23 1
|Пилипенко Дмитрий 17 1
|Зверева Татьяна 9 1
|Скопа Александр 2 1
|Ермолаев Алексей 7 1
|Дубинский Андрей 1 1
|Fahrbach Karl - Фарбах Карл 3 1
|Дмитриев Александр 21 1
|Самойлов Юрий 55 1
|Парменова Наталия 62 1
|Дергилёв Никита 40 1
|Ефаров Юрий 5 1
|Ключников Михаил 18 1
|Касперская Наталья 197 1
|Красюков Дмитрий 43 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
|Thomson Reuters - Рейтер 1753 1
|РИА Новости 654 1
|Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767291, в очереди разбора - 670976.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767291, в очереди разбора - 670976.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru