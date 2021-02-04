SAP Certified

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04.02.2021 SAP сертифицировала SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications для размещения в своем центре приложений 1
26.01.2021 «Инфосистемы джет» предоставит набор сертифицированных услуг по обслуживанию SAP 1
10.12.2020 SAP расширит возможности разработки для SAP Business Technology Platform 1
20.11.2020 «Детский мир» и «Инфосистемы джет» продлили контракт по ИТ-аутсорсингу 1
31.08.2020 «Рамакс Интернейшнл» сертифицировала решение на SAP Cloud Platform для инвентаризации предметов временного пользования 2
22.04.2020 SAP сертифицировала интеграционное решение СБИС SAPPER 1
19.09.2019 «Сапран групп» представила решения для цифровизации горно-металлургической отрасли 1
14.05.2019 SAP объявила о расширении партнерской программы 3
26.12.2018 «Газпром» отдал 115 млн интегратору ПО SAP, созданному прямо на тендере и принадлежащему парикмахерше 1
22.11.2018 InfoWatch и SAP CIS займутся защитой корпоративных данных российских клиентов 2
23.07.2018 «СИБУР» объединил производственные площадки с помощью SAP ERP 1
19.09.2017 SAP сертифицировала решение «Корус Консалтинг» для интеграции с ИС «Меркурий» 1
11.09.2017 Техносерв Cloud запускает новый сервис «Хостинг SAP HANA» 2
15.08.2017 На КАМАЗе внедрена мобильная система управления складскими запасами 1
08.06.2017 BFG Group разработала коннектор для бесшовной интеграции с SAP ERP 1
05.06.2017 «Детский мир» и «Инфосистемы Джет» продлили сотрудничество в области ИТ-аутсорсинга на год 1
10.05.2017 SAP и Объединенная металлургическая компания объявили о результатах международного аудита ИТ-процессов в ОМК 2
24.04.2017 Эксперты Positive Technologies обнаружили уязвимости в решениях SAP 1
05.04.2017 «Корус Консалтинг» подтвердил соответствие стандартам SAP PCoE 1
26.10.2016 SAP провел практикум по разработке программных решений на базе SAP HCP 1
26.09.2016 TerraLink начала сертификацию TerraLink xDE в SAP 2
19.07.2016 «Казтрансойл» получил сертификат центра экспертизы клиента SAP уровня Advanced 1
24.03.2016 SAP и «Ростелеком» договорились о партнерстве по продвижению облачных сервисов 1
10.03.2016 SAP представил новую программу сертификации партнерских облачных продуктов 3
26.02.2016 «Алмазы России» остались верны ПО SAP 6
24.02.2016 «Самрук-Қазына» оптимизирует расходы на ПО: соглашение с SAP 1
16.02.2016 DataLine будет предоставлять приложения SAP по модели SaaS 3
08.02.2016 SAP ICC сертифицировал решение «Контур.ERP» 3
23.06.2015 SAP открывает офис Центра интеграционной сертификации в Москве 13
02.06.2015 Служба технической поддержки BI Partner прошла аудит SAP 1
19.01.2015 «Инфосистемы Джет» предоставили «Детскому миру» ИТ-инфраструктуру для работы бизнес-приложений SAP 1
24.12.2014 Составлен ранкинг поставщиков услуг поддержки решений SAP 1
01.12.2014 SAP обучит партнеров искусству создания инновационных приложений 3
09.10.2014 «Техносерв Консалтинг» подтвердил сертификат по сопровождению программных продуктов SAP 1
23.09.2014 IBA Group локализовала SAP ERP HCM для Беларуси 1
12.09.2014 «Норбит» прошел аудит на соответствие стандартам SAP 1
29.05.2014 SAP и VMware запустили SAP HANA на базе VMware vSphere 5.5 1
28.03.2014 TSC выпустила новую серию промышленных принтеров MX240 1
20.01.2014 Вышла новая версия отраслевого решения Norbit for Retail на платформе SAP 1
09.09.2013 ИТ-консалтинг уже невозможен без консультантов от бизнеса 1

Публикаций - 57, упоминаний - 95

SAP Certified упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3218 48
SAP CIS - САП СНГ 757 13
Saprun - Сапран групп 38 5
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 54 5
Инфосистемы Джет 675 4
Oracle Corporation 3360 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
Корус Консалтинг ГК 808 3
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 2
Ситроникс - Sitronics 565 2
OpenText 160 2
Ланит - Норбит - Norbit 203 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 2
VMware 1829 2
IBM 3554 1
Ланит ГК 1160 1
GMCS 224 1
Компьюлинк ГК - Compulink 214 1
HP Inc. 2930 1
Softline - Софтлайн 1475 1
СКБ Контур 416 1
АФК Система ПАО 997 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 1
Siemens AG - Сименс Россия 672 1
Deloitte - Делойт 187 1
Ниеншанц 45 1
TeamIdea - Тимидея Групп 17 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 318 1
ЕАЕ-Консалт 8 1
IBA Group 26 1
SAP Globalization Services 3 1
ClickSoftware Technologies 8 1
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 1
Microsoft Corporation 11143 1
Accenture - Аксенчер 533 1
3770 1
Газпром информ 23 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 126 4
Алроса АК 81 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 3
Газпром нефть 382 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
РусГидро ПАО 129 2
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 79 2
ВТБ24 583 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 20 2
Аэрофлот 493 2
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 158 2
SIBUR International GmbH 2 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
Visa International 1346 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 1
Транснефть 159 1
Евросеть 890 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 247 1
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 1
Воронежсинтезкаучук АО 7 1
Сибур Химпром 16 1
РЖД Логистика 12 1
Сибур Нефтехим 5 1
Сибур СибурТюменьГаз 3 1
ЭнергоБизнесТехнологии 2 1
Сибур НИОСТ - НИО Сибур-Томскнефтехим 8 1
МДМ Банк 150 1
ПГК - Первая грузовая компания 98 1
Газпром ПАО 524 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Норникель - Норильский никель 178 1
LinkedIn 521 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
X5 Group 599 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
Уралхим ОХК АО 43 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Правительство Тюменской области - Центр информационных технологий Тюменской области 22 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
ФЦИ При ЦИК России - Федеральный центр информатизации 26 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 184 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 1
Правительство Нижегородской области 28 1
Правительство Республики Казахстан 8 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 14
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1455 6
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 4
ИТ-аутсорсинг 671 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 236 2
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 198 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 157 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 927 1
DRM - Digital Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 135 1
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 118 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 442 1
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 74 1
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 267 1
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 1
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 120 1
BYOL - Bring Your Own License - Использование уже имеющихся лицензий 15 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 1
Big Data - Большие данные 1136 1
CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы 73 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
Call back - Обратный звонок 15 1
SAP хостинг 5 1
BPA - Business Process Analysis - Системы анализа бизнес-процессов 7 1
GPIO - General-purpose input/output - Интерфейс ввода/вывода общего назначения 45 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 41 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 82 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1706 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2990 1
Graphics DDR SDRAM - GDDR - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 196 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 1
Kubernetes 307 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 1
XSS Cross-Site Scripting - Межсайтовый скриптинг - Межсайтовое выполнение сценариев 100 1
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal 44 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 17
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 10
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 6
SAP Solutions - SAP Solution Manager 26 6
SAP NetWeaver 62 5
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 4
SAP Business All-in-One 40 4
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 4
SAP NetWeaver Portal - SAP Enterprise Portal 24 3
SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform 29 3
SAP Basis 9 3
SAP SCP - SAP Cloud Platform 77 2
SAP Store - SAP Marketplace 8 2
SAP App Center 9 2
SAP SuccessFactors 110 2
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 2
SAP ERP ECC - SAP ERP Central Component 14 2
SAP Notes 13 2
SAP C/4HANA - SAP Hybris 57 2
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 44 2
SAP MaxAttention 5 2
MasterCard Gold 11 1
MasterCard Platinum 8 1
VMware vCloud Suite 24 1
Visa Platinum 22 1
SAP BTP - SAP Business Technology Platform 4 1
VMware HA - VMware High Availability 12 1
SAP SCP - SAP Cloud Platform Extension Suite 1 1
SAP NetWeaver JAVA 5 1
SAP Cloud Analytics - SAP Cloud for Analytic 18 1
SAP Management Console 5 1
SAP ICM - SAP Incentives and Commissions Management 5 1
SAP Security Note 5 1
SAP DW - SAP Data Warehouse Cloud 6 1
SAP Learning Hub - SAP E-Learning 10 1
SAP Ruum 1 1
SAP Data Hub 3 1
SAP SCP - SAP Cloud Platform Workflow Management 1 1
SAP One Domain Model 1 1
SAP Graph 1 1
Гонтарев Павел 69 3
Семичастнова Наталья 12 2
Биветски Андрей 14 2
Алейнов Юрий 3 1
Чимиричкина Мария 30 1
Киселева Надежда 9 1
Гасилин Денис 8 1
Артюх Геннадий 1 1
Гуцко Дмитрий 3 1
Булгаков Кирилл 40 1
Leukert Bernd - Лейкерт Бернд 13 1
Khan Imran - Хан Имран 4 1
Gelsinger Pat - Гелсингер Пэт 47 1
Новинский Виктор 6 1
Mueller Juergen - Мюллер Юрген 5 1
Рыбаков Дмитрий 6 1
Кондарев Сергей 8 1
Юрьев Илья 45 1
Ткачук Лариса 44 1
Новиков Константин 12 1
Армяков Дмитрий 10 1
Пьявкин Александр 12 1
Чистов Александр 1 1
Прозоровский Василий 40 1
Нуралиев Борис 205 1
Егоров Максим 23 1
Пилипенко Дмитрий 17 1
Зверева Татьяна 9 1
Скопа Александр 2 1
Ермолаев Алексей 7 1
Дубинский Андрей 1 1
Fahrbach Karl - Фарбах Карл 3 1
Дмитриев Александр 21 1
Самойлов Юрий 55 1
Парменова Наталия 62 1
Дергилёв Никита 40 1
Ефаров Юрий 5 1
Ключников Михаил 18 1
Касперская Наталья 197 1
Красюков Дмитрий 43 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 27
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 3
Казахстан - Республика 2646 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1153 2
Украина 3389 2
Беларусь - Белоруссия 2096 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 2
Европа 3781 2
Африка 1494 2
Ближний Восток 1478 2
Россия - Алтайский край - Бийск 45 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
США - Пало-Альто - Palo Alto 74 1
Россия - ПФО - Самара 1301 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 518 1
Россия - СФО - Новосибирск 1977 1
Россия - Краснодар 1040 1
Россия - Воронеж 693 1
Россия - Калининградская область 541 1
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 1
Россия - Калининград 675 1
Россия - Хабаровск 624 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1063 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 1
Россия - Набережные Челны 203 1
Россия - Белгород 245 1
Россия - Республика Саха (Якутия) 501 1
Россия - Нижегородская область 744 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 1
Россия - ПФО - Казань 1521 1
Канада 1309 1
Германия - Федеративная Республика 3664 1
Россия - Иннополис 292 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Восточная Европа 1688 1
США - Калифорния 975 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 317 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
МПС - Международные платежные системы 24 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 15 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
Thomson Reuters - Рейтер 1753 1
РИА Новости 654 1
IDC - International Data Corporation 2728 2
CNews Analytics 1991 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
SAP COIL - SAP Co-Innovation Lab - Лаборатория совместных инноваций SAP 8 3
SAP TechEd 8 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767291, в очереди разбора - 670976.
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