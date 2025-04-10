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Сибур Холдинг ЗапСибНефтехим
Сибур Холдинг и организации, системы, технологии, персоны:
|АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 1
|Пилипенко Дмитрий 18 2
|Ермолаев Алексей 7 2
|Ежов Василий 42 2
|Соколов Александр 41 2
|Черных Владимир 2 2
|Номоконов Василий 12 1
|Соколов Дмитрий 67 1
|Колесников Андрей 86 1
|Евсин Александр 12 1
|Лукашкин Сергей 26 1
|Бобровников Борис 104 1
|Бобров Антон 33 1
|Симонов Илья 12 1
|Шумилин Александр 8 1
|Головлёв Александр 2 1
|Куркин Андрей 2 1
|Лядов Михаил 11 1
|Чумакова Екатерина 1 1
|Калинко Олег 3 1
|Зубков Евгений 5 1
|Лякуев Сергей 1 1
|Schwab Klaus Martin - Шваб Клаус Мартин 6 1
|Смирнова-Крелль Оксана 52 1
|Клепинин Павел 12 1
|Городничев Андрей 1 1
|Медведев Дмитрий 1657 1
|Леус Александр 7 1
|Самошкин Дмитрий 20 1
|Хомяков Сергей 45 1
|Агаркова Ирина 6 1
|Бурлуцкий Андрей 5 1
|Шабанов Дмитрий 12 1
|Абдрахманов Рустам 14 1
|Щемелинин Вадим 17 1
|Шашкин Александр 2 1
|Прохоров Дмитрий 5 1
|Бородулин Валерий 1 1
|Тутов Сергей 1 1
|Борисова Дарья 2 1
|Васильева Анастасия 4 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8176 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 705 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 329 1
|СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 34 1
|CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 272 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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