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Сибур Холдинг ЗапСибНефтехим

Сибур Холдинг - ЗапСибНефтехим


10.04.2025 Российские студенты создали для БПЛА наземный порт с автоматической заменой аккумуляторов 1
23.09.2022 На «Казаньоргсинтезе» появились экзоскелеты для рабочих 1
14.02.2022 «Сибур» провел в Западной Сибири испытания российского дронопорта 3
01.10.2021 «Сибур»: 70% производственных камер работают в умном режиме благодаря машинному обучению 1
27.07.2021 IBS выполнила миграцию данных для ПАО «СИБУР холдинг» 1
05.11.2020 «Сибур» одним из первых в мире внедрил систему цифрового моделирования в нефтехимическое производство 1
25.08.2020 «Сибур» автоматизировал процесс контейнерных перевозок 1
10.08.2020 «Сибур» автоматизировал склады с помощью SAP EWM 2
10.07.2020 «Сибур» запустил AR-сервис для дистанционного обслуживания и ремонта промышленного оборудования 1
19.06.2020 Кастомизация CRM: как доработать ИТ-систему под себя 2
22.04.2020 «Сибур» испытал новое оборудование для промышленного интернета вещей 2
01.07.2019 «Корус Консалтинг» внедрил чат-бота в НИПИГАЗ 1
03.04.2019 Проекты в сфере интернета вещей надо тщательно просчитывать 1
18.02.2019 «КРОК» оцифровал крупнейший завод «СИБУРа» 2
13.08.2018 IBS завершила вторую волну тиражирования SAP ERP на предприятиях «Сибура» 1
23.07.2018 «СИБУР» объединил производственные площадки с помощью SAP ERP 1
17.05.2018 Выручка КРОК по итогам 2017 года составила 22,54 млрд рублей 1
20.03.2018 Станьте участником четвертой промышленной революции вместе с СИБУРом 2
12.10.2017 КРОК создал для «ЗапСибНефтехима» мультимедийную и ВКС-инфраструктуру 3
13.12.2016 «Сибур» запустил систему телеприсутствия Polycom OTX 300 на тобольской промышленной площадке 1
29.06.2016 «Мегафон» привез «Сибуру» «Камаз» связи 3
06.06.2016 ИТ-директор «Сибура» об информационных технологиях в частной нефтехимии 1

Публикаций - 22, упоминаний - 33

Сибур Холдинг и организации, системы, технологии, персоны:

Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 87 8
SAP SE 5311 6
Крок - Croc 1781 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1642 3
SAP CIS - САП СНГ 855 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 632 1
HP Inc. 5706 1
Oracle Corporation 6741 1
Корус Консалтинг ГК 1238 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 1
Aspen - AspenTech - Aspen Technology - Аспен Технолоджи 61 1
ТЛС - Технология Логистических Систем 9 1
М-Плата - mPlata - Электронные приборы и компоненты 5 1
МегаФон 9129 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 234 1
G-Core Labs 73 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 404 1
Seiko Epson Corporation 898 1
Газпромнефть Цифровые решения - ранее ИТСК - Информационно-технологическая сервисная компания 30 1
Intact - Интакт 15 1
Siemens AG - Siemens Group 2598 1
Аметист Групп - Gaskar Group - Гаскар Групп - Гаскар Интеграция - Гаскар Технологии - Диджитал лаб 15 1
Ростех - Автоматика Концерн 1654 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 441 1
Oracle Siebel Systems 508 1
SAP Академический центр компетенции 21 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13017 1
Аметист Групп - Amethyst Capital - Аметист Кэпитал - Аметист ИК 4 1
Системы документооборота 498 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 463 20
Сибур Холдинг - НИОСТ - НИО Сибур-Томскнефтехим 22 4
Воронежсинтезкаучук АО 17 3
Сибур Холдинг - Сибур Химпром 24 3
Сибур Холдинг - ТюменьГаз - СибурТюменьГаз - Сибур Тюмень - Юграгазпереработка 12 3
Сибур Холдинг - Сибур Нефтехим 8 2
Сибур Холдинг - Кстово 4 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7477 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2844 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 490 1
Газпромнефть МНПЗ - Московский НПЗ - Московский нефтеперерабатывающий завод 19 1
ФосАгро 127 1
BP - British Petroleum 182 1
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 43 1
ФК Краснодар - российский футбольный клуб 9 1
Castorama - Касторама 31 1
Borealis 3 1
Газпромнефть ОНПЗ - Омский НПЗ - Омский нефтеперерабатывающий завод - Газпромнефть Омск 18 1
Велобайк 12 1
Газпром ПАО 1357 1
Газпром нефть 630 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 431 1
Сибур Холдинг - КЗСК - Красноярский завод синтетического каучука 1 1
Лента - Сеть розничной торговли 2121 1
Аэропорт Тобольск имени Семёна Ремезова 2 1
Сибур Холдинг - Сибур Тобольск - Тобольск-Нефтехим - Тобольский нефтехимический комбинат 8 1
Сибур Холдинг - НИПИГАЗ - НИПИгазпереработка 14 1
Сибур Холдинг - Сибур Юг КЦО - Корпоративный Центр Оздоровления 3 1
CNPC - Sinopec Yanshan Petrochemical 9 1
Сибур Холдинг - Казаньоргсинтез 21 1
Ямал СПГ 10 1
Газпром - Амурский ГПЗ - Амурский газоперерабатывающий завод 7 1
Федеральное казначейство России 1799 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2971 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3087 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 98 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 45 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 790 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1397 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 1
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Apple Safari - браузер 859 1
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Polycom RealPresence Group - Polycom RealPresence Immersive - Polycom RealPresence Immersive Studio - Polycom RealPresence Cloud 60 1
NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 85 1
КИС СОЮ Москвы - Комплексная информационная система судов общей юрисдикции города Москвы 57 1
Microsoft Codex 22 1
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 79 1
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 118 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
МегаФон Наши люди 48 1
Аметист Групп - Gaskar Group - HIVE Дронопорт 6 1
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Реестр добросовестных экспортеров 200 1
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37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

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Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

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