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Русдронопорт
Русдронопорт и организации, системы, технологии, персоны:
|Конверсавиа беспилотные системы 1 1
|Лаборатория будущего 9 1
|ЦОД БТС - Центр организации движения беспилотных транспортных средств 2 1
|Почта России ПАО 2142 1
|Камнев Павел 6 1
|Халимов Ренат 9 1
|Ряшин Николай 9 1
|Сергушев Сергей 10 1
|Белоусов Андрей 141 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147177 3
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17659 1
|Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 569 1
|Россия - ПФО - Татарстан Республика 2967 1
|Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3042 1
|Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 189 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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