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Русдронопорт



10.04.2025 Российские студенты создали для БПЛА наземный порт с автоматической заменой аккумуляторов 1
30.05.2024 Власти заказали за миллиард систему для взлома и перехвата БПЛА 1
02.06.2023 «Почта России» протестирует дронопорты-почтоматы 1
27.01.2023 В России создадут систему грузоперевозок с помощью дронов. Грандиозному проекту дан «зеленый свет» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Русдронопорт и организации, системы, технологии, персоны:

Конверсавиа беспилотные системы 1 1
Лаборатория будущего 9 1
ЦОД БТС - Центр организации движения беспилотных транспортных средств 2 1
Почта России ПАО 2142 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2971 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6032 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2738 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 87 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2998 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12154 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31408 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67858 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Климат-контроль - Climate control 38 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2292 1
Видеокамера - Camcorder 2280 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12755 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5414 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20158 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14319 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11785 1
РЭБ - Радиоэлектронная борьба - Electronic warfare - радиопомехи - глушилки - блокиратор сигнала - помехопостановщик - radio interference - jammers - signal blocker - jamming device 240 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3214 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11241 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51917 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11301 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1371 1
Аметист Групп - Gaskar Group - HIVE Дронопорт 6 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3273 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5006 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 224 1
Камнев Павел 6 1
Халимов Ренат 9 1
Ряшин Николай 9 1
Сергушев Сергей 10 1
Белоусов Андрей 141 1
Россия - РФ - Российская федерация 147177 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17659 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 569 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2967 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3042 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7153 2
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1590 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5713 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5031 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8691 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 562 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6495 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51986 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8157 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 726 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7830 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6272 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18953 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 923 1
ЭПР - Экспериментальный правовой режим 34 1
Ведомости 1054 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 189 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 137 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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