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Камнев Павел



29.01.2025 Путин поручил создать в России новый класс воздушного пространства. Там разрешат летать БПЛА 1
25.09.2024 На защиту российских аэропортов от БПЛА выделили 11 миллиардов 1
13.06.2024 Минпромторг построит государственные полигоны, где будет тестироваться оборудование для выпуска электроники 1
30.05.2024 Власти заказали за миллиард систему для взлома и перехвата БПЛА 1
20.09.2023 Россиянам разрешат «сбивать» БПЛА 1
04.09.2023 Власти России выделят 60 миллиардов на льготный лизинг БПЛА 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Камнев Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2897 1
МегаФон 8847 1
BTLab 14 1
Русдронопорт 3 1
Техключи.рф 2 1
Элемент ГК - Elementec - ELMT 84 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие 60 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1161 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3221 1
Флай дрон - Fly Drone 16 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 375 3
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 336 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 42 1
Аэродинамика - Базэл Аэро 42 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2812 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2994 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 674 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11658 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4757 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5923 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3334 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 40 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4521 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5444 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1393 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2937 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66168 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19359 3
РЭБ - Радиоэлектронная борьба - Electronic warfare - радиопомехи - глушилки - блокиратор сигнала - помехопостановщик - radio interference - jammers - signal blocker - jamming device 238 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27480 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13438 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2851 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30749 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8004 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3005 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 529 1
5G NR - 5G New Radio 83 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11631 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10141 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9332 1
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 301 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13139 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4170 1
Электроника - Фотолитография - Extreme Ultraviolet Lithography, EUV, EUVL - FinFet EUV-литография - Фотолитография в глубоком ультрафиолете - вид фотолитографии в наноэлектронике - Optical Proximity Correction - Коррекция оптической близости 138 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7883 1
БПЛА FPV - first point view - вид от первого лица 33 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11964 1
FreePik 995 3
NVision Барьер 650 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3224 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4975 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1566 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации - ЕС ОрВД - АУВД - автоматизированное управление воздушным движением 41 1
Хомнет Лизинг - программный комплекс для лизинговых компаний 35 1
Ряшин Николай 8 3
Путин Владимир 3176 1
Новиков Андрей 32 1
Дитрих Евгений 14 1
Плахотный Павел 5 1
Кондратьев Максим 2 1
Бойко Алексей 53 1
Россия - РФ - Российская федерация 144512 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17399 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 839 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52136 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17053 1
Япония 13292 1
Европа 21778 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 165 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1956 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1565 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43224 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51105 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18523 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АэроНет - AeroNet 39 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5661 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3488 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6136 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 372 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 550 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4979 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6406 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 495 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8644 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5835 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1205 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 287 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9953 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 701 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6978 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2479 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1206 1
Льготы - Льготный лизинг 9 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2130 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1692 1
Ведомости 1004 4
Коммерсантъ - Издательский дом 1867 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 247 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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