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Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы

 

Мяли танки теплые хлеба,
И горела, как свеча, изба.
Шли деревни. Не забыть вовек
Визга умирающих телег,
Как лежала девочка без ног,
Как не стало на земле дорог.


Но тогда на жадного врага
Ополчились нивы и луга,
Разъярился даже горицвет,
Дерево и то стреляло вслед,


Ночью партизанили кусты
И взлетали, как щепа, мосты,
Шли с погоста деды и отцы,
Пули подавали мертвецы,


И, косматые, как облака,
Врукопашную пошли века.
Шли солдаты бить и перебить,
Как ходили прежде молотить.


Смерть предстала им не в высоте,
А в крестьянской древней простоте,
Та, что пригорюнилась, как мать,
Та, которой нам не миновать.


Затвердело сердце у земли,
А солдаты шли, и шли, и шли,
Шла Урала темная руда,
Шли, гремя, железные стада,


Шел Смоленщины дремучий бор,
Шел глухой, зазубренный топор,
Шли пустые, тусклые поля,
Шла большая русская земля.
 
И. Эренбург, 1941 г.

 

Федюнин Фёдор Викторович (род. 1968) "Вторжение. 22 июня 1941 года" Федюнин Фёдор Викторович (род. 1968) "Вторжение. 22 июня 1941 года"
«Сироты», 1975 г. Кугач Юрий Петрович Холст, масло 155 х 160 см Государственное музейное объединение "Художественная культура Русского Севера" «Сироты», 1975 г. Кугач Юрий Петрович Холст, масло 155 х 160 см Государственное музейное объединение "Художественная культура Русского Севера"
«Немцы пришли», 1941 г. Пластов Аркадий Александрович Холст, масло 126 x 188 см Тульский музей изобразительных искусств «Немцы пришли», 1941 г. Пластов Аркадий Александрович Холст, масло 126 x 188 см Тульский музей изобразительных искусств
"Утро 22 июня 1941 года", Линогравюра, 1961 год. Художник — Георгий Васильевич Малаков. "Утро 22 июня 1941 года", Линогравюра, 1961 год. Художник — Георгий Васильевич Малаков.
«22 июня 1941»,1980 г. Обозненко Дмитрий Георгиевич (1930 - 2002) «22 июня 1941»,1980 г. Обозненко Дмитрий Георгиевич (1930 - 2002)
В 4:31 утра 22 июня 1941 года несанкционированная фотография Сталина внутри Кремля показывает тот самый момент, когда ему сообщили, что Германия начала свое вторжение в Советский Союз. В 4:31 утра 22 июня 1941 года несанкционированная фотография Сталина внутри Кремля показывает тот самый момент, когда ему сообщили, что Германия начала свое вторжение в Советский Союз.
Женщина сидит на пепелище родного дома, разрушенного немцами. За годы войны на советской территории было разрушено 1710 городов и поселков городского типа, более 70 тысяч сел и деревень, 32 тысячи промышленных предприятий, разгромлено 98 тысяч колхозов, 1876 совхозов. В целом материальные потери Советского Союза оцениваются суммой около 2 трлн 600 млрд рублей -материальный ущерб составлял около 30% национального богатства. Женщина сидит на пепелище родного дома, разрушенного немцами. За годы войны на советской территории было разрушено 1710 городов и поселков городского типа, более 70 тысяч сел и деревень, 32 тысячи промышленных предприятий, разгромлено 98 тысяч колхозов, 1876 совхозов. В целом материальные потери Советского Союза оцениваются суммой около 2 трлн 600 млрд рублей -материальный ущерб составлял около 30% национального богатства.
Ватолина Н.Н. В 1945 году в Государственном издательстве «Искусство» вышел пронзительный плакат «Товарищ боец, помни!» напоминающий красноармейцам о советских людях, томящихся в рабстве. На плакате изображена молодая девушка, пережившая кошмар оккупации. За ее спиной отображена картина недавнего прошлого: расстрел немцами мирных жителей и разрушенный город. Плакат призывает воинов Красной Армии отомстить за невинные жертвы фашистам и помнить, сколько погибло ни в чем не повинных мирных граждан. Ватолина Н.Н. В 1945 году в Государственном издательстве «Искусство» вышел пронзительный плакат «Товарищ боец, помни!» напоминающий красноармейцам о советских людях, томящихся в рабстве. На плакате изображена молодая девушка, пережившая кошмар оккупации. За ее спиной отображена картина недавнего прошлого: расстрел немцами мирных жителей и разрушенный город. Плакат призывает воинов Красной Армии отомстить за невинные жертвы фашистам и помнить, сколько погибло ни в чем не повинных мирных граждан.
«Боец Красной Армии! Ты не дашь любимую на позор и бесчестье гитлеровским солдатам!» Советский плакат времен Великой Отечественной войны. Антонов Ф., 1942 год. «Боец Красной Армии! Ты не дашь любимую на позор и бесчестье гитлеровским солдатам!» Советский плакат времен Великой Отечественной войны. Антонов Ф., 1942 год.
«Воин Красной Армии, спаси!», 1942 Худ. В. Копецкий «Воин Красной Армии, спаси!», 1942 Худ. В. Копецкий
Отомсти! Советский плакат, символизирующий месть за разрушения во время войны. Автор неизвестен, 1942г. Отомсти! Советский плакат, символизирующий месть за разрушения во время войны. Автор неизвестен, 1942г.
«Дни и ночи ждём тебя, боец!» Художник Иванов В. 1944 год. «Дни и ночи ждём тебя, боец!» Художник Иванов В. 1944 год.
Борис Манаков "В неволю" (1985) Борис Манаков "В неволю" (1985)
«Воины Красной Армии и Военно-морского флота, беспощадно мстите гитлеровским детоубийцам!» Плакат времен ВОВ. Иванов В., 1944 год. «Воины Красной Армии и Военно-морского флота, беспощадно мстите гитлеровским детоубийцам!» Плакат времен ВОВ. Иванов В., 1944 год.
Отомсти 1943 г. Щеглов Валериан Васильевич (1901-1984) Отомсти 1943 г. Щеглов Валериан Васильевич (1901-1984)
"Русский солдат", 1947 г. Холст, масло. 205 х 165,5 см Государственный Русский музей, Санкт-Петербург Автор: Невежин Федор Иванович "Русский солдат", 1947 г. Холст, масло. 205 х 165,5 см Государственный Русский музей, Санкт-Петербург Автор: Невежин Федор Иванович
"Фашист пролетел", художник Аркадий Пластов, 1942 год. В 1943 году по распоряжению Сталина полотно привезли на Тегеранскую конференцию и повесили напротив тех мест, где во время переговоров сидели Черчилль и Рузвельт. Результатом встречи стало открытие «второго фронта», и существует предположение: на решение британского и американского лидеров повлияли не только социально-политические факторы, но и картина Аркадия Пластова «Фашист пролетел». "Фашист пролетел", художник Аркадий Пластов, 1942 год. В 1943 году по распоряжению Сталина полотно привезли на Тегеранскую конференцию и повесили напротив тех мест, где во время переговоров сидели Черчилль и Рузвельт. Результатом встречи стало открытие «второго фронта», и существует предположение: на решение британского и американского лидеров повлияли не только социально-политические факторы, но и картина Аркадия Пластова «Фашист пролетел».
«Фашизм - злейший враг женщин. Все на борьбу с фашизмом!» Плакат СССР времен Великой Отечественной войны. Витолина Н., 1941 год. «Фашизм - злейший враг женщин. Все на борьбу с фашизмом!» Плакат СССР времен Великой Отечественной войны. Витолина Н., 1941 год.
Фашизм - концлагерь народов! Плакат, посвященный Великой Отечественной войне, крупнейшему военному конфликту в истории человечества, спровоцированному фашистской Германией. Изображена огромная тяжеловесная свастика, покрытая кровью жертв чудовищных нацистских преступлений. Вокруг зловещего изваяния лежат тела узников концентрационных лагерей - дети и старики, мужчины и женщины; с левой стороны показана казнь через повешение. Позади горит ужасный огонь, поднимается вверх бесконечный столп удушливого дыма из печей крематориев в концлагерях. Автор неизвестен, 1941г. Фашизм - концлагерь народов! Плакат, посвященный Великой Отечественной войне, крупнейшему военному конфликту в истории человечества, спровоцированному фашистской Германией. Изображена огромная тяжеловесная свастика, покрытая кровью жертв чудовищных нацистских преступлений. Вокруг зловещего изваяния лежат тела узников концентрационных лагерей - дети и старики, мужчины и женщины; с левой стороны показана казнь через повешение. Позади горит ужасный огонь, поднимается вверх бесконечный столп удушливого дыма из печей крематориев в концлагерях. Автор неизвестен, 1941г.
"Фашизм - враг культуры." (Б. Пророков) 1939 год "Фашизм - враг культуры." (Б. Пророков) 1939 год
Фашизм — враг человечества. Смерть фашизму! (Неизвестный художник) 1943 год Фашизм — враг человечества. Смерть фашизму! (Неизвестный художник) 1943 год
«Все на “Г”», 1941 Худ. Д. Моор «Все на “Г”», 1941 Худ. Д. Моор
Вставай, страна огромная! (Долгоруков Н.) 1958 год Вставай, страна огромная! (Долгоруков Н.) 1958 год
«Родина-мать зовёт!» В руках Родина-мать держит присягу, принятие которой было обязательным перед отправкой на фронт для борьбы с войсками немецких оккупантов. Позади женщины видно множество штыков, что символизирует мощную силу, стоящую за спиной всей страны. Ираклий Тоидзе, конец июня 1941 года. «Родина-мать зовёт!» В руках Родина-мать держит присягу, принятие которой было обязательным перед отправкой на фронт для борьбы с войсками немецких оккупантов. Позади женщины видно множество штыков, что символизирует мощную силу, стоящую за спиной всей страны. Ираклий Тоидзе, конец июня 1941 года.
За Родину-мать! (Тоидзе И.) 1943 год За Родину-мать! (Тоидзе И.) 1943 год
«Родина-мать зовет» 1972 г. Макатуха Василий Иванович (1922-2006) «Родина-мать зовет» 1972 г. Макатуха Василий Иванович (1922-2006)
«Будь героем!», 1941 Худ. В. Корецкий «Будь героем!», 1941 Худ. В. Корецкий
"Последний сын.1943 г." 1987 год Автор: Назаров Николай "Последний сын.1943 г." 1987 год Автор: Назаров Николай
"Прощальный взгляд", 1972г. Игошев Владимир Владимир Александрович Игошев (1921-2007) — советский, российский художник-живописец. Народный художник СССР. Окончил Уфимское театрально-художественное училище. Участник войны. В сюжет легли личные воспоминания о матери, когда художник уходил на фронт. "Прощальный взгляд", 1972г. Игошев Владимир Владимир Александрович Игошев (1921-2007) — советский, российский художник-живописец. Народный художник СССР. Окончил Уфимское театрально-художественное училище. Участник войны. В сюжет легли личные воспоминания о матери, когда художник уходил на фронт.
"Провожает в партизанский отряд", 1967г. Сысоев Николай Николай Александрович Сысоев (1918-2001) — русский и советский живописец, продолжатель традиций русской реалистической школы живописи. Окончил Московское художественно-педагогическое училище «Памяти 1905 года». Члены Союза художников СССР. Во время ВОВ был строил оборонительные рубежи Москвы. "Провожает в партизанский отряд", 1967г. Сысоев Николай Николай Александрович Сысоев (1918-2001) — русский и советский живописец, продолжатель традиций русской реалистической школы живописи. Окончил Московское художественно-педагогическое училище «Памяти 1905 года». Члены Союза художников СССР. Во время ВОВ был строил оборонительные рубежи Москвы.
Адольф Алексеев "Проводы на фронт" (1970) Адольф Алексеев "Проводы на фронт" (1970)
Римма Камкина-Панова "Проводы в июне", из серии "В тревожном 41-м" (1975) Римма Камкина-Панова "Проводы в июне", из серии "В тревожном 41-м" (1975)
«Проводы». 1942 год. Пименов Георгий (Юрий) Иванович (13 (26).11.1903, Москва - 06.09.1977, там же). «Проводы». 1942 год. Пименов Георгий (Юрий) Иванович (13 (26).11.1903, Москва - 06.09.1977, там же).
Юность 40-х. 1984 г. Боровик Виталий Львович (род. 1949) Юность 40-х. 1984 г. Боровик Виталий Львович (род. 1949)
Ни Виктор Трофимович (1934 - 1979) «Проводы». 1969г Ни Виктор Трофимович (1934 - 1979) «Проводы». 1969г
«Я вернусь», 1982 г. Виктор Алексеевич Сафронов (род. 1932) «Я вернусь», 1982 г. Виктор Алексеевич Сафронов (род. 1932)
«Добровольцы Донбасса» Журавлёв В.В. (1881—1967) «Добровольцы Донбасса» Журавлёв В.В. (1881—1967)
"Лето 41-го", 2015г. Овчаренко Илья Овчаренко Илья Валерьевич (1975-) — живописец и педагог. Сын художника Валерия Овчаренко. Учился на отделение живописи СПб ГАИЖиА им. И. Е. Репина. "Лето 41-го", 2015г. Овчаренко Илья Овчаренко Илья Валерьевич (1975-) — живописец и педагог. Сын художника Валерия Овчаренко. Учился на отделение живописи СПб ГАИЖиА им. И. Е. Репина.
"Прощание", 1982г. Леонид Шилов - Леонид Георгиевич Шилов (1943-) — советский, украинский художник, живописец. Учился в ИЖСиАн им. И. Е. Репина. - Работает в станковой живописи. В ранний период использовал жанр соцреализма, позже — модерн и символизм. "Прощание", 1982г. Леонид Шилов - Леонид Георгиевич Шилов (1943-) — советский, украинский художник, живописец. Учился в ИЖСиАн им. И. Е. Репина. - Работает в станковой живописи. В ранний период использовал жанр соцреализма, позже — модерн и символизм.
«41 год — суровый год», 1973 Худ. Сорокин Иван Герасимович «41 год — суровый год», 1973 Худ. Сорокин Иван Герасимович
Татьяна Ерёмина "В метро" (1942) Татьяна Ерёмина "В метро" (1942)
«Народ и армия непобедимы!», 1941 Худ. В. Корецкий «Народ и армия непобедимы!», 1941 Худ. В. Корецкий
Вперед, в наступленье, вперед! (Неизвестный художник) Вперед, в наступленье, вперед! (Неизвестный художник)
На всякое нападение и удар мы будем отвечать тройными ударами всей мощи нашей доблестной красной армии (К. Ворошилов) 1940-е годы На всякое нападение и удар мы будем отвечать тройными ударами всей мощи нашей доблестной красной армии (К. Ворошилов) 1940-е годы
«Да здравствует наша родная непобедимая Красная Армия!», 1936 Худ. К. Вялов «Да здравствует наша родная непобедимая Красная Армия!», 1936 Худ. К. Вялов
За Родину, за честь, за свободу! (Иванов В.) 1941 год За Родину, за честь, за свободу! (Иванов В.) 1941 год
"Били, бьём и будем бить!" (Оболенский М.В., Докторов З.Л.) 1941 год "Били, бьём и будем бить!" (Оболенский М.В., Докторов З.Л.) 1941 год
Одна из самых известных фотографий Великой Отечественной войны. Ее название «Комбат». На фото изображен Алексей Гордеевич Ерёменко - младший политрук одной из рот 220-го стрелкового полка 4-й стрелковой дивизии. Снимок был сделан советским фотографом Максом Альпертом за несколько мгновений до смерти Еременко. В воспоминаниях говорится о том, что во время ожесточенных боев за Ворошиловград (современный Луганск) Еременко, пытаясь остановить дрогнувших под натиском немецкого наступления сослуживцев, встал в полный рост и с криком «За мной! За Родину! Вперед!» бросился в сторону вражеских позиций. Воодушевленные Еременко солдаты устремились за ним и смогли отразить немецкое наступление. К сожалению, Еременко был смертельно ранен и погиб во время этой атаки. Одна из самых известных фотографий Великой Отечественной войны. Ее название «Комбат». На фото изображен Алексей Гордеевич Ерёменко - младший политрук одной из рот 220-го стрелкового полка 4-й стрелковой дивизии. Снимок был сделан советским фотографом Максом Альпертом за несколько мгновений до смерти Еременко. В воспоминаниях говорится о том, что во время ожесточенных боев за Ворошиловград (современный Луганск) Еременко, пытаясь остановить дрогнувших под натиском немецкого наступления сослуживцев, встал в полный рост и с криком «За мной! За Родину! Вперед!» бросился в сторону вражеских позиций. Воодушевленные Еременко солдаты устремились за ним и смогли отразить немецкое наступление. К сожалению, Еременко был смертельно ранен и погиб во время этой атаки.
Как львы, дрались советские пограничники, принявшие на себя первый удар врага! (Тоидзе И.) 1946 год Как львы, дрались советские пограничники, принявшие на себя первый удар врага! (Тоидзе И.) 1946 год
"Парад на Красной площади в 1941 году" Адольф Евгеньевич Алексеев (1934 - 2000) "Парад на Красной площади в 1941 году" Адольф Евгеньевич Алексеев (1934 - 2000)
"На фронт. Зима 1941", 1941-1943 гг. Черкес Даниил Яковлевич (1899 - 1971) "На фронт. Зима 1941", 1941-1943 гг. Черкес Даниил Яковлевич (1899 - 1971)
Дмитрий Дмитриев "Вставай, страна огромная!" (1957) Дмитрий Дмитриев "Вставай, страна огромная!" (1957)
"Утро Москвы. 1942 год", 1942 г. Юон Константин Фёдорович (1875, Москва — 1958, Москва) "Утро Москвы. 1942 год", 1942 г. Юон Константин Фёдорович (1875, Москва — 1958, Москва)
"Тоска по Родине" 1974 Автор:Васильев Константин Алексеевич "Тоска по Родине" 1974 Автор:Васильев Константин Алексеевич
Александр Дейнека "Танки идут на фронт. Белорусский вокзал" (1947) Александр Дейнека "Танки идут на фронт. Белорусский вокзал" (1947)
"Вступайте в ряды народного ополчения!" (А.Ситтаро) 1941 год "Вступайте в ряды народного ополчения!" (А.Ситтаро) 1941 год
«За Москву. Народное ополчение», 1960-е Худ. Садуков Николай Александрович «За Москву. Народное ополчение», 1960-е Худ. Садуков Николай Александрович
"Враг под Москвой", 1950 год. Художник - Осенев Николай Иванович. "Враг под Москвой", 1950 год. Художник - Осенев Николай Иванович.
«Смерть немецким оккупантам!» Ефимов Б. Долгоруков Н., 1942 год. «Смерть немецким оккупантам!» Ефимов Б. Долгоруков Н., 1942 год.
«Смерть фашизму» Революционный и военно-патриотический плакат. Художники Певзнер, Шишмарева, Власов, 1941 год «Смерть фашизму» Революционный и военно-патриотический плакат. Художники Певзнер, Шишмарева, Власов, 1941 год
В 1960 году Мальцев П.Т. удостоен диплома I степени и золотой медали Академии художеств СССР за создание диорамы «Штурм Сапун-горы» (1959). В 1968 году удостоен золотой медали имени М. Б. Грекова за участие в воссоздании панорамы Ф. Рубо «Бородинская битва» (1967). Лауреат Государственной премии РСФСР имени И. Е. Репина за диораму «Военно-воздушный десант под Вязьмой в 1942 году» (1973). В 1982 году награжден Почетной медалью Советского фонда мира за участие в создании панорамы «Сталинградская битва». Живописные и графические работы Петра Мальцева находятся в крупнейших музеях России: Центральном музее Вооружённых Сил в Москве (ЦМВС РФ), музеях стран бывшего СССР, российских и зарубежных частных коллекциях; тиражные плакаты – в Государственном историческом музее (ГИМ), Центральном музее Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.(ЦМВОВ); макеты и эскизы плакатов – в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. (ЦМВОВ), частных московских коллекциях и других. В 1960 году Мальцев П.Т. удостоен диплома I степени и золотой медали Академии художеств СССР за создание диорамы «Штурм Сапун-горы» (1959). В 1968 году удостоен золотой медали имени М. Б. Грекова за участие в воссоздании панорамы Ф. Рубо «Бородинская битва» (1967). Лауреат Государственной премии РСФСР имени И. Е. Репина за диораму «Военно-воздушный десант под Вязьмой в 1942 году» (1973). В 1982 году награжден Почетной медалью Советского фонда мира за участие в создании панорамы «Сталинградская битва». Живописные и графические работы Петра Мальцева находятся в крупнейших музеях России: Центральном музее Вооружённых Сил в Москве (ЦМВС РФ), музеях стран бывшего СССР, российских и зарубежных частных коллекциях; тиражные плакаты – в Государственном историческом музее (ГИМ), Центральном музее Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.(ЦМВОВ); макеты и эскизы плакатов – в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. (ЦМВОВ), частных московских коллекциях и других.
Колупаев Николай Владимирович (род. 1954) "Клятва 1942 г". Колупаев Николай Владимирович (род. 1954) "Клятва 1942 г".
"ОТ НАРОДНОЙ МЕСТИ НЕ УЙТИ ВРАГУ!" Рабичев И. 1941г "ОТ НАРОДНОЙ МЕСТИ НЕ УЙТИ ВРАГУ!" Рабичев И. 1941г
Бубнов А.П. 《Молодая партизанка》. Окно ТАСС, 1942 Бубнов А.П. 《Молодая партизанка》. Окно ТАСС, 1942
Всегда на страже колхозник-патриот, налетчик вражий его не проведет! (Громицкий И.) 1941 год Всегда на страже колхозник-патриот, налетчик вражий его не проведет! (Громицкий И.) 1941 год
Ловля на «живца», 1942 Худ.: Борис Ефимов Ловля на «живца», 1942 Худ.: Борис Ефимов
Ребята защищайте Родину! Выслеживайте врагов, сообщайте взрослым! (А. Ф. Пахомов) 1941 год Плакат обращается к пионерам и другим советским ребятам и просит о помощи в борьбе с ненавистным врагом. Ребята защищайте Родину! Выслеживайте врагов, сообщайте взрослым! (А. Ф. Пахомов) 1941 год Плакат обращается к пионерам и другим советским ребятам и просит о помощи в борьбе с ненавистным врагом.
"На задание", 1980г. Богатырёв Михаил Михаил Юрьевич Богатырёв — русский поэт, художник и писатель, живёт во Франции. Родился в 1963 году в Ужгороде. Окончил факультет психологии Ленинградского университета. С 1993 года живёт во Франции. "На задание", 1980г. Богатырёв Михаил Михаил Юрьевич Богатырёв — русский поэт, художник и писатель, живёт во Франции. Родился в 1963 году в Ужгороде. Окончил факультет психологии Ленинградского университета. С 1993 года живёт во Франции.
"Сталинград наш и остаётся нашим!", 1950г. Ванециан Арам Арам Врамшапу Ванециан (1901-1971) — советский график и живописец. Учился в Вхутемасе. Во время обучения в Строгановском училище создал ряд зарисовок событий Февральской революции. В 1924 году был приглашён в Большой театр и принял участие в создании эскизов и декораций. "Сталинград наш и остаётся нашим!", 1950г. Ванециан Арам Арам Врамшапу Ванециан (1901-1971) — советский график и живописец. Учился в Вхутемасе. Во время обучения в Строгановском училище создал ряд зарисовок событий Февральской революции. В 1924 году был приглашён в Большой театр и принял участие в создании эскизов и декораций.
Владимир Юдин "Салют, Пионерия!" (1985) Владимир Юдин "Салют, Пионерия!" (1985)
Николай Гутиев "Лепельская партизанская бригада. Лобанок летит бомбить немецкий гарнизон" (1958) Николай Гутиев "Лепельская партизанская бригада. Лобанок летит бомбить немецкий гарнизон" (1958)
Выслеживай и уничтожай врага (В. Соколов) 1941 год Выслеживай и уничтожай врага (В. Соколов) 1941 год
Да здравствуют наши славные партизаны и партизанки! Мщение и смерть немецким людоедам! (А. В. Васильев) 1943 год Да здравствуют наши славные партизаны и партизанки! Мщение и смерть немецким людоедам! (А. В. Васильев) 1943 год
«Слава героям партизанам, разрушающим фашистский тыл!» Плакат СССР времен Великой Отечественной войны. Горелый П., 1941 год. «Слава героям партизанам, разрушающим фашистский тыл!» Плакат СССР времен Великой Отечественной войны. Горелый П., 1941 год.
"Лужские партизаны 1943", 1986 год. Художник — Бабков Сергей Фёдорович. "Лужские партизаны 1943", 1986 год. Художник — Бабков Сергей Фёдорович.
«Говорит Москва» 1960-е Ломакин Николай Григорьевич (1928-2010) «Говорит Москва» 1960-е Ломакин Николай Григорьевич (1928-2010)
Партизан, мсти за Родину! (П. Кривоногов) 1943 год Партизан, мсти за Родину! (П. Кривоногов) 1943 год
"Ведут пленных немцев", 1942 г. Гапоненко Тарас Гурьевич Холст, масло "Ведут пленных немцев", 1942 г. Гапоненко Тарас Гурьевич Холст, масло
Евгений Горовых "Партизаны. Рельсовая война" (1978) Евгений Горовых "Партизаны. Рельсовая война" (1978)
«Поработал на славу» Советский агитационный плакат. Художник Корецкий В, 1944 год «Поработал на славу» Советский агитационный плакат. Художник Корецкий В, 1944 год
Корецкий В. "До последнего патрона" 1942 г. Корецкий В. "До последнего патрона" 1942 г.
«Во имя Родины вперед, богатыри!» Тоидзе И., 1941 год. «Во имя Родины вперед, богатыри!» Тоидзе И., 1941 год.
«Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков!» Иванов В., 1941 год. «Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков!» Иванов В., 1941 год.
"Бьёмся мы здорово..." (Кукрыниксы) 1941 год "Бьёмся мы здорово..." (Кукрыниксы) 1941 год
«Славна богатырями земля наша!» Патриотический плакат Говорков В., 1941 год. «Славна богатырями земля наша!» Патриотический плакат Говорков В., 1941 год.
Подборка ленинградских плакатов, вышедших в 1941-1943 годах. Плакаты поднимали дух народа, помогали держаться в столь трудное время. Подборка ленинградских плакатов, вышедших в 1941-1943 годах. Плакаты поднимали дух народа, помогали держаться в столь трудное время.
Ленинград не отдадим! (Долгоруков Н.) 1958 год Ленинград не отдадим! (Долгоруков Н.) 1958 год
Иван Михайлов "Помощь с Большой Земли", из серии "Блокада Ленинграда" (2011) Иван Михайлов "Помощь с Большой Земли", из серии "Блокада Ленинграда" (2011)
Иллюстрация "Тревога!", из листка "Боевой карандаш" №56 за 1942 г. Иллюстрация "Тревога!", из листка "Боевой карандаш" №56 за 1942 г.
В. Печатин "Крейсер Аврора в 1941 году" (1997) В. Печатин "Крейсер Аврора в 1941 году" (1997)
Патвакан Григорьянц "Регулировщица" (1943) Патвакан Григорьянц "Регулировщица" (1943)
Михаил Кудреватый "Ленинградский трамвай" (2011) Михаил Кудреватый "Ленинградский трамвай" (2011)
С.П. Светлицкий "Слиповый путь-1942" (Ладога) 1986 С.П. Светлицкий "Слиповый путь-1942" (Ладога) 1986
Виктор Прошкин "Ладога - дорога жизни" (1943) Виктор Прошкин "Ладога - дорога жизни" (1943)
Аристарх Лентулов "Оборона Ленинграда" (1942) Аристарх Лентулов "Оборона Ленинграда" (1942)
"Дорога между жизнью и смертью" Александр Самсонов "Дорога между жизнью и смертью" Александр Самсонов
М.А. Кузнецов "Эвакуация детей через Ладогу в 1941 году" (1991) М.А. Кузнецов "Эвакуация детей через Ладогу в 1941 году" (1991)
"Воспоминание о хлебных карточках во время войны", 1960-е гг. Юрий Иванович Пименов (1903 - 1977) "Воспоминание о хлебных карточках во время войны", 1960-е гг. Юрий Иванович Пименов (1903 - 1977)
Подборка ленинградских плакатов, вышедших в 1941-1943 годах. Плакаты поднимали дух народа, помогали держаться в столь трудное время. Подборка ленинградских плакатов, вышедших в 1941-1943 годах. Плакаты поднимали дух народа, помогали держаться в столь трудное время.
Ленинград. Стрелка Васильевского острова. Зенитчицы. Юрий Пименов, 1942-1944 Третьяковская галерея, Москва Ленинград. Стрелка Васильевского острова. Зенитчицы. Юрий Пименов, 1942-1944 Третьяковская галерея, Москва
Подборка ленинградских плакатов, вышедших в 1941-1943 годах. Плакаты поднимали дух народа, помогали держаться в столь трудное время. Подборка ленинградских плакатов, вышедших в 1941-1943 годах. Плакаты поднимали дух народа, помогали держаться в столь трудное время.
Подборка ленинградских плакатов, вышедших в 1941-1943 годах. Плакаты поднимали дух народа, помогали держаться в столь трудное время. Подборка ленинградских плакатов, вышедших в 1941-1943 годах. Плакаты поднимали дух народа, помогали держаться в столь трудное время.
Подборка ленинградских плакатов, вышедших в 1941-1943 годах. Плакаты поднимали дух народа, помогали держаться в столь трудное время. Подборка ленинградских плакатов, вышедших в 1941-1943 годах. Плакаты поднимали дух народа, помогали держаться в столь трудное время.
Подборка ленинградских плакатов, вышедших в 1941-1943 годах. Плакаты поднимали дух народа, помогали держаться в столь трудное время. Подборка ленинградских плакатов, вышедших в 1941-1943 годах. Плакаты поднимали дух народа, помогали держаться в столь трудное время.
Михаил Бобышов "Ленинград. Танки идут на фронт" (1941) Михаил Бобышов "Ленинград. Танки идут на фронт" (1941)
Подборка ленинградских плакатов, вышедших в 1941-1943 годах. Плакаты поднимали дух народа, помогали держаться в столь трудное время. Подборка ленинградских плакатов, вышедших в 1941-1943 годах. Плакаты поднимали дух народа, помогали держаться в столь трудное время.
Соломон Боим "Блокадный трамвай" (1948) Соломон Боим "Блокадный трамвай" (1948)
Подборка ленинградских плакатов, вышедших в 1941-1943 годах. Плакаты поднимали дух народа, помогали держаться в столь трудное время. Подборка ленинградских плакатов, вышедших в 1941-1943 годах. Плакаты поднимали дух народа, помогали держаться в столь трудное время.
Подборка ленинградских плакатов, вышедших в 1941-1943 годах. Плакаты поднимали дух народа, помогали держаться в столь трудное время. Подборка ленинградских плакатов, вышедших в 1941-1943 годах. Плакаты поднимали дух народа, помогали держаться в столь трудное время.
«Ладога - дорога жизни», 1949 г. Боим Соломон Самсонович (1899 - 1978) «Ладога - дорога жизни», 1949 г. Боим Соломон Самсонович (1899 - 1978)
Ленинград не отдадим! Плакат посвящен освобождению города от военной блокады. Блокада Ленинграда - самая продолжительная осада города за всю историю человечества, она длилась 900 дней и ночей. Н. Долгоруков, 1958г. Ленинград не отдадим! Плакат посвящен освобождению города от военной блокады. Блокада Ленинграда - самая продолжительная осада города за всю историю человечества, она длилась 900 дней и ночей. Н. Долгоруков, 1958г.
Плакат начала 1944 г. "Финны злейшие враги наши" Плакат начала 1944 г. "Финны злейшие враги наши"
Вперед, балтийцы! Служащий ВМФ СССР изображен крупным планом, его сосредоточенный взгляд направлен в небо. Художник великолепно передал динамику беспокойного военного неба - плотные облака, клубы дыма, военные самолеты. Один из художественных эффектов - алая тень от огня отражается на левой части лица моряка. В. Соколов, 1943г. Вперед, балтийцы! Служащий ВМФ СССР изображен крупным планом, его сосредоточенный взгляд направлен в небо. Художник великолепно передал динамику беспокойного военного неба - плотные облака, клубы дыма, военные самолеты. Один из художественных эффектов - алая тень от огня отражается на левой части лица моряка. В. Соколов, 1943г.
Моряки Ладожской флотилии! Успешными грузоперевозками поможем Красной Армии и Флоту разгромить фашистские полчища! (Самойлов-Бабин Л.) 1942 год Плакат времен Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) посвящен периоду блокады Ленинграда, в частности, героическому подвигу Ладожской флотилии, которая обеспечивала перевозку грузов в блокадный город и из него, обеспечивая связь между Ленинградом и фронтом. Моряки Ладожской флотилии! Успешными грузоперевозками поможем Красной Армии и Флоту разгромить фашистские полчища! (Самойлов-Бабин Л.) 1942 год Плакат времен Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) посвящен периоду блокады Ленинграда, в частности, героическому подвигу Ладожской флотилии, которая обеспечивала перевозку грузов в блокадный город и из него, обеспечивая связь между Ленинградом и фронтом.
"Зимние залпы Балтики" 1942 г. Ромас Яков Дорофеевич (1902 - 1969) "Зимние залпы Балтики" 1942 г. Ромас Яков Дорофеевич (1902 - 1969)
Александр Елфимов "Подводник 1943 года" (1975) Александр Елфимов "Подводник 1943 года" (1975)
Балтийцы! Точным огнем кораблей и береговой артиллерии уничтожайте врага! Плакат был создан и издан в блокадном Ленинграде (Н. А. Павлов) 1942 год Балтийцы! Точным огнем кораблей и береговой артиллерии уничтожайте врага! Плакат был создан и издан в блокадном Ленинграде (Н. А. Павлов) 1942 год
"Клятва балтийцев", 1946 г. Мыльников Андрей Андреевич "Клятва балтийцев", 1946 г. Мыльников Андрей Андреевич
Народ, армия, Сталин - спали тебя, Москва! Художник: В. С. Иванов, 1947г. Народ, армия, Сталин - спали тебя, Москва! Художник: В. С. Иванов, 1947г.
«Окраина Москвы. Ноябрь 1941 года», 1941 г. Дейнека Александр Александрович Холст, масло 92 x 134.5 см Государственная Третьяковская галерея, Москва «Окраина Москвы. Ноябрь 1941 года», 1941 г. Дейнека Александр Александрович Холст, масло 92 x 134.5 см Государственная Третьяковская галерея, Москва
Москва. 1941 год. Часы тревоги Юрий Пименов, 1943 Саратовский государственный художественный музей им. А.Н.Радищева Москва. 1941 год. Часы тревоги Юрий Пименов, 1943 Саратовский государственный художественный музей им. А.Н.Радищева
«Москва 1941» 1988 г. Авакимян Олег Арцвикович (1949-2013) «Москва 1941» 1988 г. Авакимян Олег Арцвикович (1949-2013)
"Враг под Москвой", 1950 год. Художник — Осенев Николай Иванович. "Враг под Москвой", 1950 год. Художник — Осенев Николай Иванович.
"Воздушная тревога", 1942г. Автор: Белуха Евгений Дмитриевич "Воздушная тревога", 1942г. Автор: Белуха Евгений Дмитриевич
«Преследование (Не уйдёшь!)», 1947 г. Волков Юрий Васильевич Холст, масло 72.5 х 99 см Симферопольский художественный музей «Преследование (Не уйдёшь!)», 1947 г. Волков Юрий Васильевич Холст, масло 72.5 х 99 см Симферопольский художественный музей
Плакат "Полундра, заполярные фрицы!" (1943) Плакат "Полундра, заполярные фрицы!" (1943)
«Враг коварен — будь на-чеку!», 1945 Худ. В. Иванов «Враг коварен — будь на-чеку!», 1945 Худ. В. Иванов
"Буть бдителен! Разоблачай врага под любой маской." (Торич Л.) 1941 год "Буть бдителен! Разоблачай врага под любой маской." (Торич Л.) 1941 год
«ИСКОРЕНИМ ШПИОНОВ И ДИВЕРСАНТОВ!» С. Игумнов, 1937 год. «ИСКОРЕНИМ ШПИОНОВ И ДИВЕРСАНТОВ!» С. Игумнов, 1937 год.
"Помогай Красной Армии вылавливать шпионов..." (Вандышев П.) 1941 год "Помогай Красной Армии вылавливать шпионов..." (Вандышев П.) 1941 год
У фашистов есть уши. Береги государственную тайну! (Д. Моор) 1940-1945 год У фашистов есть уши. Береги государственную тайну! (Д. Моор) 1940-1945 год
Вражью кукушку бери на мушку! Плакат, входящий в серию "Окна ТАСС" № 781, которая выпускалась в первые дни Великой Отечественной войны, дабы поднять боевой дух войск. К. Вялов, 1940г. Вражью кукушку бери на мушку! Плакат, входящий в серию "Окна ТАСС" № 781, которая выпускалась в первые дни Великой Отечественной войны, дабы поднять боевой дух войск. К. Вялов, 1940г.
«На земле и над землей мы зажмем врага петлей!» Советский плакат о мужественных защитниках Родины. Соколов- Скаля П., 1941 год. «На земле и над землей мы зажмем врага петлей!» Советский плакат о мужественных защитниках Родины. Соколов- Скаля П., 1941 год.
«Таран-оружие героев!» С первых дней ВОВ летчики Красной армии проявляли массовый героизм, совершая воздушные тараны, в том числе огненные. За время ВОВ отмечено около 600 случаев таранов, из них 506 по наземной цели. Настоящие герои не носят плащи... М.А. Волошин 1941 г. «Таран-оружие героев!» С первых дней ВОВ летчики Красной армии проявляли массовый героизм, совершая воздушные тараны, в том числе огненные. За время ВОВ отмечено около 600 случаев таранов, из них 506 по наземной цели. Настоящие герои не носят плащи... М.А. Волошин 1941 г.
Плакат 1941 г. "Сталинские соколы, бейте фашистских пиратов!" (А. Локтионов, Н. Пильщиков) Плакат 1941 г. "Сталинские соколы, бейте фашистских пиратов!" (А. Локтионов, Н. Пильщиков)
А. Волошин "Таран - оружие героев" (1941) А. Волошин "Таран - оружие героев" (1941)
Степан Развозжаев "Летчик" (1944) Степан Развозжаев "Летчик" (1944)
Виталий Никонов "Зенитчицы" (1980) Виталий Никонов "Зенитчицы" (1980)
Петр Баранов "Конец поединка" (1955) Петр Баранов "Конец поединка" (1955)
"Кто силен в воздухе, тот в наше время вообще силён" (Дени В., Долгоруков Н., Юмашев А.) 1938 год "Кто силен в воздухе, тот в наше время вообще силён" (Дени В., Долгоруков Н., Юмашев А.) 1938 год
Виктор Крысин "Над Днепром. Ночной рейд" (1960-е) Виктор Крысин "Над Днепром. Ночной рейд" (1960-е)
Михаил Гордон, Лев Орехов, плакат "Слава сталинским соколам" (1945) Михаил Гордон, Лев Орехов, плакат "Слава сталинским соколам" (1945)
Виктор Корецкий "Каждую бомбу в цель" (1943) Виктор Корецкий "Каждую бомбу в цель" (1943)
Пинчук Вениамин "Славные соколы города Ленина", плакат 1942 г. Пинчук Вениамин "Славные соколы города Ленина", плакат 1942 г.
Долгоруков Николай "Сталинские соколы, громите вражеские танки..." (1942) Долгоруков Николай "Сталинские соколы, громите вражеские танки..." (1942)
Владимир Штраних "На бомбежку" (1943) Владимир Штраних "На бомбежку" (1943)
Благой Борисов "Погрузка бомб на Пе-2 на севере" (2017) Благой Борисов "Погрузка бомб на Пе-2 на севере" (2017)
"Слава героям Отечественной войны! Слава сталинским соколам!" (П. Вандышев, Л. Торич) 1941 год "Слава героям Отечественной войны! Слава сталинским соколам!" (П. Вандышев, Л. Торич) 1941 год
"Сбитый ас", 1943 г. Дейнека Александр Александрович Холст, масло 283 х 188 см Музей на крейсере "'Аврора", Санкт-Петербург "Сбитый ас", 1943 г. Дейнека Александр Александрович Холст, масло 283 х 188 см Музей на крейсере "'Аврора", Санкт-Петербург
"Всё для фронта! Всё для победы!" (Сайфуллин Р., Ахмадеев Т.) 1941 год "Всё для фронта! Всё для победы!" (Сайфуллин Р., Ахмадеев Т.) 1941 год
"Оборона Севастополя", 1942 г. Холст, масло. 200 x 400 см Государственный Русский музей, Санкт-Петербург Автор: Дейнека Александр Александрович "Оборона Севастополя", 1942 г. Холст, масло. 200 x 400 см Государственный Русский музей, Санкт-Петербург Автор: Дейнека Александр Александрович
«Защитники Севастополя». 1978 год. Художник — Коваленко Виктор Карпович (29.05.1930, Туапсе - 2017, Севастополь). «Защитники Севастополя». 1978 год. Художник — Коваленко Виктор Карпович (29.05.1930, Туапсе - 2017, Севастополь).
"Дружба", 1951 г. Шавыкин Дмитрий Николаевич (1902 - 1965) "Дружба", 1951 г. Шавыкин Дмитрий Николаевич (1902 - 1965)
«За Родину!», 1942 Худ. А. Кокорекин «За Родину!», 1942 Худ. А. Кокорекин
«ЗА РОДИНУ, ЗА ЧЕСТЬ, ЗА СВОБОДУ !» В. Иванов, 1941 год. «ЗА РОДИНУ, ЗА ЧЕСТЬ, ЗА СВОБОДУ !» В. Иванов, 1941 год.
«Бей немецких зверей!» Плакат посвящен битве на Курской дуге. Автор иносказательно употребив слово зверь и нарисовав тигра дает понять, что немецкие танки «Тигр» в битве у станции Прохоровка были разбиты красной армией и больше не представляют угрозы для советского народа. Климашин В., 1943 год. «Бей немецких зверей!» Плакат посвящен битве на Курской дуге. Автор иносказательно употребив слово зверь и нарисовав тигра дает понять, что немецкие танки «Тигр» в битве у станции Прохоровка были разбиты красной армией и больше не представляют угрозы для советского народа. Климашин В., 1943 год.
Бей фашистского гада! (А.Кокорекин) 1941 год Бей фашистского гада! (А.Кокорекин) 1941 год
Советские конники сорвали замысел врага Плакат, созданный в период Великой Отечественной войны в 1942 году в Ленинграде. Изображено сражение при одной из оборонительных операций летом на Калининском фронте. Советские воины смело отражают атаку фашистов, обстреливая их танки и наступая конным отрядом на врага. М. Маризе, 1942г. Советские конники сорвали замысел врага Плакат, созданный в период Великой Отечественной войны в 1942 году в Ленинграде. Изображено сражение при одной из оборонительных операций летом на Калининском фронте. Советские воины смело отражают атаку фашистов, обстреливая их танки и наступая конным отрядом на врага. М. Маризе, 1942г.
«Военный комиссар - отец и душа своей части» Советский плакат времен Великой Отечественной войны. П.Т. Мальцев, 1941 год. «Военный комиссар - отец и душа своей части» Советский плакат времен Великой Отечественной войны. П.Т. Мальцев, 1941 год.
«Боевое знамя», 1985 г. Виктор Сафронов «Боевое знамя», 1985 г. Виктор Сафронов
"На дорогах войны", 1983 год. Художник — Муравьёв Александр Сергеевич (1921-1996) "На дорогах войны", 1983 год. Художник — Муравьёв Александр Сергеевич (1921-1996)
Фронтовая дорога Юрий Пименов, 1944 Фронтовая дорога Юрий Пименов, 1944
"Он защищал Родину (Подвиг Юрия Смирнова)", 1947г. Потехин Алексей "Он защищал Родину (Подвиг Юрия Смирнова)", 1947г. Потехин Алексей
"Подвиг пяти черноморцев", 1948г. Волков Юрий Юрий Васильевич Волков (1921-1991) — советский живописец-баталист. До войны поступил в Симферопольское художественное училище. В 1941 призван на фронт, защищал Севастополь. Попал в плен, бежал, был тяжело ранен. Награждён орденами и медалями. "Подвиг пяти черноморцев", 1948г. Волков Юрий Юрий Васильевич Волков (1921-1991) — советский живописец-баталист. До войны поступил в Симферопольское художественное училище. В 1941 призван на фронт, защищал Севастополь. Попал в плен, бежал, был тяжело ранен. Награждён орденами и медалями.
"Обед на передовой", 1979г. Фирсов Алексей - Алексей Петрович Фирсов (1920–1993) — художник-живописец, член Союза Художников РСФСР. - Участник Великой Отечественной войн, награждён несколькими орденами и медалями. - Окончил Всероссийскую Академию Художеств, получил квалификацию художника-живописца. "Обед на передовой", 1979г. Фирсов Алексей - Алексей Петрович Фирсов (1920–1993) — художник-живописец, член Союза Художников РСФСР. - Участник Великой Отечественной войн, награждён несколькими орденами и медалями. - Окончил Всероссийскую Академию Художеств, получил квалификацию художника-живописца.
"Комиссар крепости", 1967 г. Кривоногов Пётр Александрович (1910— 1967) "Комиссар крепости", 1967 г. Кривоногов Пётр Александрович (1910— 1967)
"Обед на передовой", 1979г. Фирсов Алексей - Алексей Петрович Фирсов (1920–1993) — художник-живописец, член Союза Художников РСФСР. - Участник Великой Отечественной войн, награждён несколькими орденами и медалями. - Окончил Всероссийскую Академию Художеств, получил квалификацию художника-живописца. "Обед на передовой", 1979г. Фирсов Алексей - Алексей Петрович Фирсов (1920–1993) — художник-живописец, член Союза Художников РСФСР. - Участник Великой Отечественной войн, награждён несколькими орденами и медалями. - Окончил Всероссийскую Академию Художеств, получил квалификацию художника-живописца.
"До последнего патрона", 1966г. Вадим Карпов Вадим Петрович Карпов (1931–2014) — советский и российский художник-живописец. Художественное образование получил в Костромском художественном училище. Тема Великой Отечественной войны — главная в творчестве Карпова. "До последнего патрона", 1966г. Вадим Карпов Вадим Петрович Карпов (1931–2014) — советский и российский художник-живописец. Художественное образование получил в Костромском художественном училище. Тема Великой Отечественной войны — главная в творчестве Карпова.
"Во имя жизни", 1965г. Бут Николай Николай Яковлевич Бут (1928-1989) — народный художник РСФСР, один из ведущих мастеров Студии военных художников имени М. Б. Грекова, почётный гражданин города-героя Керчи. "Во имя жизни", 1965г. Бут Николай Николай Яковлевич Бут (1928-1989) — народный художник РСФСР, один из ведущих мастеров Студии военных художников имени М. Б. Грекова, почётный гражданин города-героя Керчи.
Следы шин. Юрий Иванович Пименов • Живопись, 1944, 30×52 см Следы шин. Юрий Иванович Пименов • Живопись, 1944, 30×52 см
"Шли солдаты", 1987г. Столяренко Пётр Пётр Кузьмич Столяренко (1925-2018) — советский и украинский художник. До войны посещал мастерскую К. Ф. Богаевского. Принимал участие в Великой Отечественной войне — был связным в партизанском отряде. "Шли солдаты", 1987г. Столяренко Пётр Пётр Кузьмич Столяренко (1925-2018) — советский и украинский художник. До войны посещал мастерскую К. Ф. Богаевского. Принимал участие в Великой Отечественной войне — был связным в партизанском отряде.
«Земля опалённая», 1961 год. Художник — Борис Михайлович Неменский. «Земля опалённая», 1961 год. Художник — Борис Михайлович Неменский.
"Солдаты", 1975г. Рутштейн Владимир Владимир Абрамович Рутштейн (1922–1987) — советский и российский живописец, член Ленинградского Союза художников. Учился в художественном училище при ИЗОРАМе, где окончил четыре курса. Учавствовал в Великой Отечественной войны. "Солдаты", 1975г. Рутштейн Владимир Владимир Абрамович Рутштейн (1922–1987) — советский и российский живописец, член Ленинградского Союза художников. Учился в художественном училище при ИЗОРАМе, где окончил четыре курса. Учавствовал в Великой Отечественной войны.
"Тишина", 1987г. Фетисов Евгений Фетисов Евгений Васильевич (1959-) — живописец, заслуженный художник Российской Федерации. Учился в Ленинградском художественном училище им. В. А. Серова, затем окончил ЛИЖВиЗ им. И. Е. Репина. Член Союза художников РСФСР. "Тишина", 1987г. Фетисов Евгений Фетисов Евгений Васильевич (1959-) — живописец, заслуженный художник Российской Федерации. Учился в Ленинградском художественном училище им. В. А. Серова, затем окончил ЛИЖВиЗ им. И. Е. Репина. Член Союза художников РСФСР.
"Старшина" 1969 г. Литвинов Виктор Яковлевич (1925 - 1999) "Старшина" 1969 г. Литвинов Виктор Яковлевич (1925 - 1999)
Орест Верейский "Фронтовой водитель" (1947) Орест Верейский "Фронтовой водитель" (1947)
"Дороги войны", 1967 г. Лавренко Борис Михайлович (1920 - 2001) "Дороги войны", 1967 г. Лавренко Борис Михайлович (1920 - 2001)
Василий Белан "Фронтовые дороги", из серии "Военное детство" (1985) Василий Белан "Фронтовые дороги", из серии "Военное детство" (1985)
"К своим", 1967 г. Бельский Михаил Григорьевич (1922-1994) "К своим", 1967 г. Бельский Михаил Григорьевич (1922-1994)
«Каждый рубеж – решающий!» (В. Иванов) 1942 год «Каждый рубеж – решающий!» (В. Иванов) 1942 год
Вперед, в наступленье, вперед! Плакат предназначался для наглядной агитации в частях и формирования боевого духа советских солдат в борьбе с фашизмом. На плакате Воины решительно движутся на своем пути, сметая врага. В. Кобелев, 1941г. Вперед, в наступленье, вперед! Плакат предназначался для наглядной агитации в частях и формирования боевого духа советских солдат в борьбе с фашизмом. На плакате Воины решительно движутся на своем пути, сметая врага. В. Кобелев, 1941г.
Мы под Москвой врага остановили, впервые сбили спесь с врага! (Лисогорский Н.) 1981 год Мы под Москвой врага остановили, впервые сбили спесь с врага! (Лисогорский Н.) 1981 год
Укротитель тигров. (Мазрухо М.) 1950-е годы Укротитель тигров. (Мазрухо М.) 1950-е годы
Летчики-североморцы - Герои Советского Союза! (Неизвестный художник) 1944 год Летчики-североморцы - Герои Советского Союза! (Неизвестный художник) 1944 год
Иллюстратор Пётр Пинкисевич Пётр Наумович Пинкисевич (1925-2004) — советский и российский художник-график и иллюстратор. Член Союза художников СССР. Участник Великой Отечественной войны. Иллюстратор Пётр Пинкисевич Пётр Наумович Пинкисевич (1925-2004) — советский и российский художник-график и иллюстратор. Член Союза художников СССР. Участник Великой Отечественной войны.
"Катюши" Витинг Николай Иосифович( 1910 - 1991) "Катюши" Витинг Николай Иосифович( 1910 - 1991)
"Окна ТАСС Смерть врагу", предположительно, 1942г. Мадиссон Александра Александра Рихардовна Мадиссон (1900-1987) — художник-живописец и график. Обучалась на живописном отделении Высшей художественной школы «Паллас». Работал над плакатами «Окон ТАСС». Член Союза художников СССР. "Окна ТАСС Смерть врагу", предположительно, 1942г. Мадиссон Александра Александра Рихардовна Мадиссон (1900-1987) — художник-живописец и график. Обучалась на живописном отделении Высшей художественной школы «Паллас». Работал над плакатами «Окон ТАСС». Член Союза художников СССР.
"Ночные ведьмы. Перед вылетом". 1988 год. Мишова Галина Мишова Галина Ивановна (1947-) — художник, живописец и педагог. Родилась в Медногорске, Оренбургская область. Училась в Пензенском художественном училище, затем окончила живописный факультет Киевского государственного художественного института. "Ночные ведьмы. Перед вылетом". 1988 год. Мишова Галина Мишова Галина Ивановна (1947-) — художник, живописец и педагог. Родилась в Медногорске, Оренбургская область. Училась в Пензенском художественном училище, затем окончила живописный факультет Киевского государственного художественного института.
"Журавли. Фронтовая весна" 1957 г. Вакс Борис (Бенцион) Иосифович (1912-1989) "Журавли. Фронтовая весна" 1957 г. Вакс Борис (Бенцион) Иосифович (1912-1989)
"На окраине Сталинграда", 1972г. Марченко Георгий Марченко Георгий Иванович (1913–1981) — советский художник-живописец. В 1941 году окончил Харьковский государственный художественный институт. В годы Великой Отечественной войны воевал на Северо-Кавказском фронте. "На окраине Сталинграда", 1972г. Марченко Георгий Марченко Георгий Иванович (1913–1981) — советский художник-живописец. В 1941 году окончил Харьковский государственный художественный институт. В годы Великой Отечественной войны воевал на Северо-Кавказском фронте.
"Артиллеристы Черноморского флота в обороне Новороссийска", 1955 год. Художник — Саморезов Виктор Константинович (1919-1993). "Артиллеристы Черноморского флота в обороне Новороссийска", 1955 год. Художник — Саморезов Виктор Константинович (1919-1993).
"Ночной бой", 1957г. Усыпенко Фёдор - Фёдор Павлович Усыпенко (1917-2000) — советский и российский художник-график, живописец, баталист. - Учился на военных курсах в Студии военных художников имени М. Б. Грекова и в Киевском художественном институте. - Участник Великой Отечественной войны, закончил военную службу в звании майора. Член Союза художников СССР. "Ночной бой", 1957г. Усыпенко Фёдор - Фёдор Павлович Усыпенко (1917-2000) — советский и российский художник-график, живописец, баталист. - Учился на военных курсах в Студии военных художников имени М. Б. Грекова и в Киевском художественном институте. - Участник Великой Отечественной войны, закончил военную службу в звании майора. Член Союза художников СССР.
Василий Брыжко "Воспоминание. Триптих" (1963) Василий Брыжко "Воспоминание. Триптих" (1963)
Сергей Мочалов "Первый салют в Ленинграде" (1947) Сергей Мочалов "Первый салют в Ленинграде" (1947)
"Снайперы", 1976 г. Караваев Василий Иванович "Снайперы", 1976 г. Караваев Василий Иванович
Борис Макаров "Суровая юность" (1968) Борис Макаров "Суровая юность" (1968)
"Били, бьём и будем бить!" (Оболенский М.В., Докторов З.Л.) 1941 год "Били, бьём и будем бить!" (Оболенский М.В., Докторов З.Л.) 1941 год
"Единый удар! По единой цели!" (Курдов В.) 1941 год "Единый удар! По единой цели!" (Курдов В.) 1941 год
Оружие Советским Армиям / 1941–1943 Советский пропагандистский плакат времён Великой Отечественной войны - иллюстрирует поставки союзниками, в частности Великобританией, военной техники и материалов в СССР в рамках программы ленд-лиза. Оружие Советским Армиям / 1941–1943 Советский пропагандистский плакат времён Великой Отечественной войны - иллюстрирует поставки союзниками, в частности Великобританией, военной техники и материалов в СССР в рамках программы ленд-лиза.
Назначили народы-братья … / 1943 Советский агитационный плакат времён Второй мировой войны. На самолётах и бомбах — символы Великобритании (Юнион Джек) и СССР (красная звезда). “Назначили народы-братья над вражьим городом свидание. При каждом их рукопожатьи трещит фашистская Германия.” Назначили народы-братья … / 1943 Советский агитационный плакат времён Второй мировой войны. На самолётах и бомбах — символы Великобритании (Юнион Джек) и СССР (красная звезда). “Назначили народы-братья над вражьим городом свидание. При каждом их рукопожатьи трещит фашистская Германия.”
В.П. Яркин "Разгрузка союзного конвоя в Мурманске в 1942 году" (2010) В.П. Яркин "Разгрузка союзного конвоя в Мурманске в 1942 году" (2010)
Charles Pears "Convoy to Russia" (1944) Charles Pears "Convoy to Russia" (1944)
Красная армия совместно с армиями наших союзников сломает хребет фашистскому зверю. (Л. Орлов, Л. Петров) 1943 год 7 сентября 1945 года парад войск стран антигитлеровской коалиции состоялся. По словам Жукова, "это было торжество, символизирующее победу антигитлеровской коалиции над кровавой фашистской агрессией". Красная армия совместно с армиями наших союзников сломает хребет фашистскому зверю. (Л. Орлов, Л. Петров) 1943 год 7 сентября 1945 года парад войск стран антигитлеровской коалиции состоялся. По словам Жукова, "это было торжество, символизирующее победу антигитлеровской коалиции над кровавой фашистской агрессией".
Врага раздавим! Пуще других неприятных вещей Гитлер боялся этих клещей… Близятся сроки: клещами зажатый, будет раздавлен бандит безноватый! / 1944 Советский пропагандистский плакат времён Великой Отечественной войны. На нём изображена сцена, где нацистская Германия (символизированная фигурой Гитлера) находится в тисках, представляющих союзные страны — СССР, США и Великобританию. Врага раздавим! Пуще других неприятных вещей Гитлер боялся этих клещей… Близятся сроки: клещами зажатый, будет раздавлен бандит безноватый! / 1944 Советский пропагандистский плакат времён Великой Отечественной войны. На нём изображена сцена, где нацистская Германия (символизированная фигурой Гитлера) находится в тисках, представляющих союзные страны — СССР, США и Великобританию.
"Британский и русский солдаты" 1939 - 1946 гг. Роуленд Хилдер (Великобритания, 1905 - 1993) "Британский и русский солдаты" 1939 - 1946 гг. Роуленд Хилдер (Великобритания, 1905 - 1993)
«Так будет с фашистским зверем!», 1944 Худ. А. Кокорекин «Так будет с фашистским зверем!», 1944 Худ. А. Кокорекин
"Русский немцу задал перцу!" (Курдов В.) 1941 год "Русский немцу задал перцу!" (Курдов В.) 1941 год
«СТАЛИНГРАДСКИЙ УДАР» А. Волков, 1943 год. «СТАЛИНГРАДСКИЙ УДАР» А. Волков, 1943 год.
«МОЛНИЕНОСНАЯ ВОЙНА ЗАТЯЖНАЯ» И. Астапов и В. Курдов, 1943 год. «МОЛНИЕНОСНАЯ ВОЙНА ЗАТЯЖНАЯ» И. Астапов и В. Курдов, 1943 год.
"Сестрица", 1954 г. Марат Самсонов Холст, масло "Сестрица", 1954 г. Марат Самсонов Холст, масло
Спасти жизнь бойца - долг патриотки! (Бубнов А.) 1943 год Благодаря неустанной деятельности медицинских работников и четкой организации медицинской службы Советскому государству в годы Великой Отечественной войны удалось избежать повальных инфекционных болезней и на фронте, и в тылу. При районных отделах здравоохранения формировались подвижные эпидотряды, была организована деятельность общественных санинструкторов. Происходила быстрая интенсификация санитарно-просветительской работы. В короткие сроки был развернут обширный комплекс мер для профилактики инфекционных заболеваний на фронте и в тылу. Спасти жизнь бойца - долг патриотки! (Бубнов А.) 1943 год Благодаря неустанной деятельности медицинских работников и четкой организации медицинской службы Советскому государству в годы Великой Отечественной войны удалось избежать повальных инфекционных болезней и на фронте, и в тылу. При районных отделах здравоохранения формировались подвижные эпидотряды, была организована деятельность общественных санинструкторов. Происходила быстрая интенсификация санитарно-просветительской работы. В короткие сроки был развернут обширный комплекс мер для профилактики инфекционных заболеваний на фронте и в тылу.
"Берёзовый сок", 1980-1982гг. Мезенцев Сергей Сергей Николаевич Мезенцев (1914-2000) — советский и российский художник, живописец, график. Учился живописи самостоятельн0 Член товарищества «Кировский художник». Член Союза художников. Участник боёв на Халхин-Голе, Великой Отечественной и войны с Японией. "Берёзовый сок", 1980-1982гг. Мезенцев Сергей Сергей Николаевич Мезенцев (1914-2000) — советский и российский художник, живописец, график. Учился живописи самостоятельн0 Член товарищества «Кировский художник». Член Союза художников. Участник боёв на Халхин-Голе, Великой Отечественной и войны с Японией.
"Командарм Ефремов". Сафронов Виктор Виктор Алексеевич Сафронов (1932-) — советский и российский художник-живописец. Обучался в Горьковском художественном училище. Основной тематикой в художественном творчестве Сафронова была Великая Отечественная война. "Командарм Ефремов". Сафронов Виктор Виктор Алексеевич Сафронов (1932-) — советский и российский художник-живописец. Обучался в Горьковском художественном училище. Основной тематикой в художественном творчестве Сафронова была Великая Отечественная война.
"Солдаты", 1972г. Пузырьков Виктор Виктор Григорьевич Пузырьков (1918-1999) — советский, украинский художник-живописец, педагог. Окончил Киевский художественный институт. Народный художник СССР. "Солдаты", 1972г. Пузырьков Виктор Виктор Григорьевич Пузырьков (1918-1999) — советский, украинский художник-живописец, педагог. Окончил Киевский художественный институт. Народный художник СССР.
"Военные корреспонденты", 1965г. Никич-Криличевский Анатолий Анатолий Юрьевич Никич-Криличевский (1918–1994) — живописец. Обучался в Московском институте изобразительных искусств. Член Московского Союза советских художников с 1944 года. Участвовал в Великой Отечественной войне. "Военные корреспонденты", 1965г. Никич-Криличевский Анатолий Анатолий Юрьевич Никич-Криличевский (1918–1994) — живописец. Обучался в Московском институте изобразительных искусств. Член Московского Союза советских художников с 1944 года. Участвовал в Великой Отечественной войне.
"Памяти медсестёр", 1988 год. Художник — Фетисов Евгений Васильевич (1959 г.р., Брянск). "Памяти медсестёр", 1988 год. Художник — Фетисов Евгений Васильевич (1959 г.р., Брянск).
«Во имя Родины», 1973 год. Холст, масло; 165 х 220 см. Художник — Сулименко Пётр Степанович. «Во имя Родины», 1973 год. Холст, масло; 165 х 220 см. Художник — Сулименко Пётр Степанович.
Владимир Одинцов "Девушки едут на фронт" (1942) Владимир Одинцов "Девушки едут на фронт" (1942)
«Машенька. Сёстры наши», 1952-1956 гг. Неменский Борис Михайлович «Машенька. Сёстры наши», 1952-1956 гг. Неменский Борис Михайлович
Военный хлеб Юрий Пименов, 1941 Третьяковская галерея, Москва 170 x 137 см Военный хлеб Юрий Пименов, 1941 Третьяковская галерея, Москва 170 x 137 см
"Медсестра операционного взвода Хвостова. 1-й Белорусский фронт (этюд)", 1945 год. Художник — Козлов Николай Георгиевич (1900-1978). "Медсестра операционного взвода Хвостова. 1-й Белорусский фронт (этюд)", 1945 год. Художник — Козлов Николай Георгиевич (1900-1978).
"Как молоды мы были" Вахтанг Григорьевич Ахвледиани, 1969 год. "Как молоды мы были" Вахтанг Григорьевич Ахвледиани, 1969 год.
Александр Волков "Освобождение" (1947) Александр Волков "Освобождение" (1947)
"Весна. 1945 год", 1970 г. Кудревич Раиса Владимировна (1919–2000) "Весна. 1945 год", 1970 г. Кудревич Раиса Владимировна (1919–2000)
«Урал - фронту!» Советский плакат времен Великой Отечественной войны. Караченцов П., 1942 год. «Урал - фронту!» Советский плакат времен Великой Отечественной войны. Караченцов П., 1942 год.
Как в бою - так и в труде (В. Корецкий) 1948 год Эта четкая лаконичная фраза с плаката времен Великой Отечественной войны стала девизом жизни тыла всей огромной страны. Жизнь в тылу – это та сторона войны, где не было боев, крови, массовых смертей. Как в бою - так и в труде (В. Корецкий) 1948 год Эта четкая лаконичная фраза с плаката времен Великой Отечественной войны стала девизом жизни тыла всей огромной страны. Жизнь в тылу – это та сторона войны, где не было боев, крови, массовых смертей.
Павел Салмасов "Урал - фронту" (1975) Павел Салмасов "Урал - фронту" (1975)
Ж/д плакат военного времени (точный год не известен) Ж/д плакат военного времени (точный год не известен)
«Каждый улар молота - удар по врагу!» Плакат о борьбе с фашистами. Дени В., 1941 год. «Каждый улар молота - удар по врагу!» Плакат о борьбе с фашистами. Дени В., 1941 год.
Плакат «Самоотверженно трудитесь на помощь фронту!» 1944 Худ.: Алексей Фёдорович Пахомов Плакат «Самоотверженно трудитесь на помощь фронту!» 1944 Худ.: Алексей Фёдорович Пахомов
Все для фронта, все для победы! (Дормидонтов Н.) 1972 год Все для фронта, все для победы! (Дормидонтов Н.) 1972 год
Плакат Ш.А. Мирзаяна "Чем больше горючего будет у нас" (1941) Плакат Ш.А. Мирзаяна "Чем больше горючего будет у нас" (1941)
Александр Волков "Всё, что потребует фронт" (Окно ТАСС №1181, 1945) Александр Волков "Всё, что потребует фронт" (Окно ТАСС №1181, 1945)
Таисия Емельянова "Подарок - фронту" (1947) Таисия Емельянова "Подарок - фронту" (1947)
Плакат "Работай по военному!" (1942-1943) Плакат "Работай по военному!" (1942-1943)
Иван Осипов "Зима 1943 года" (1987) Иван Осипов "Зима 1943 года" (1987)
Плакат Б. Мухина "Военный заем" (1945) Плакат Б. Мухина "Военный заем" (1945)
Григорий Кравчук "Помощь фронту" (1942) Григорий Кравчук "Помощь фронту" (1942)
Виталий Никонов "Годы войны" (1975) Виталий Никонов "Годы войны" (1975)
«1942 год», 1985 г. Дибров Виктор Семёнович (1930 - 2011) «1942 год», 1985 г. Дибров Виктор Семёнович (1930 - 2011)
"Пусть мой рубль по немцам-гадам бьёт и бомбой и снарядом!" (Курдов В.) 1943 год "Пусть мой рубль по немцам-гадам бьёт и бомбой и снарядом!" (Курдов В.) 1943 год
советский плакат «Дадим фронту больше танков». Издан в 1942 году. советский плакат «Дадим фронту больше танков». Издан в 1942 году.
Женщины и девушки! Овладевайте мужскими профессиями, заменяйте мужчин, ушедших на фронт! (Колочков И.Т.) 1942 год Женщины и девушки! Овладевайте мужскими профессиями, заменяйте мужчин, ушедших на фронт! (Колочков И.Т.) 1942 год
Товарищ! Восстанавливая свой завод, свое предприятие — ты помогаешь Красной Армии громить врага, ты приближаешь победу! Плакат военных лет, обращенный к труженикам тыла. Он подчеркивал единство фронта и тыла: каждый восстановленный станок, каждый выпущенный сверх плана снаряд приближал день Победы. Товарищ! Восстанавливая свой завод, свое предприятие — ты помогаешь Красной Армии громить врага, ты приближаешь победу! Плакат военных лет, обращенный к труженикам тыла. Он подчеркивал единство фронта и тыла: каждый восстановленный станок, каждый выпущенный сверх плана снаряд приближал день Победы.
«Заменим!» Плакат направлен на призыв советских женщин заменить мужчин, уходящих на фронт, во всех отраслях народного хозяйства. На плакате изображена женщина, одевающая рабочие рукавицы. А на дальнем плане - идущие на фронт мужчины в военной форме. Серов В., 1941 год. «Заменим!» Плакат направлен на призыв советских женщин заменить мужчин, уходящих на фронт, во всех отраслях народного хозяйства. На плакате изображена женщина, одевающая рабочие рукавицы. А на дальнем плане - идущие на фронт мужчины в военной форме. Серов В., 1941 год.
«РЕБЯТА, ЗАМЕНИМ ОТЦОВ И БРАТЬЕВ, УШЕДШИХ НА ФРОНТ! ПОМОЖЕМ УБРАТЬ УРОЖАЙ!» «РЕБЯТА, ЗАМЕНИМ ОТЦОВ И БРАТЬЕВ, УШЕДШИХ НА ФРОНТ! ПОМОЖЕМ УБРАТЬ УРОЖАЙ!»
«В ЭТОЙ ФРОНТОВОЙ СВОДКЕ ЕСТЬ И МОЙ БОЕВОЙ ТРУД!» Кокорекин А., 1943 год «В ЭТОЙ ФРОНТОВОЙ СВОДКЕ ЕСТЬ И МОЙ БОЕВОЙ ТРУД!» Кокорекин А., 1943 год
Фронт и тыл – родных два брата! (Долгоруков Н.) 1952 год Фронт и тыл – родных два брата! (Долгоруков Н.) 1952 год
Советский агитационный плакат "Рабочий и работница! Вместе с Красной армией ты куешь победу Родине!". Литография Московского государственного художественного института. 1941 год. Советский агитационный плакат "Рабочий и работница! Вместе с Красной армией ты куешь победу Родине!". Литография Московского государственного художественного института. 1941 год.
Виктор Орешников, Владимир Оболенский "Мы смерть врагу несем своим полетом" (1941, плакат) Виктор Орешников, Владимир Оболенский "Мы смерть врагу несем своим полетом" (1941, плакат)
Больше металла — больше оружия! (Н. Аввакумов) 1941 год Больше металла — больше оружия! (Н. Аввакумов) 1941 год
Антигитлеровский плакат времен Второй мировой войны “У нас одна цель - Берлин”, созданный Советским Союзом в 1940-х годах. Антигитлеровский плакат времен Второй мировой войны “У нас одна цель - Берлин”, созданный Советским Союзом в 1940-х годах.
«Обеспечим высокий урожай в 1944 году!» Советский сельскохозяйственный плакат. Корецкий В., 1944 год. «Обеспечим высокий урожай в 1944 году!» Советский сельскохозяйственный плакат. Корецкий В., 1944 год.
«СВЕТ РАЗУМНО ЭКОНОМЯ? ДОЛЖЕН КАЖДЫЙ ПОМНИТЬ В ДОМЕ, ЧТО ЛИМИТ - ВОЙНЫ ЗАКОН: ПОМОГАЕТ ФРОНТУ ОН!» «СВЕТ РАЗУМНО ЭКОНОМЯ? ДОЛЖЕН КАЖДЫЙ ПОМНИТЬ В ДОМЕ, ЧТО ЛИМИТ - ВОЙНЫ ЗАКОН: ПОМОГАЕТ ФРОНТУ ОН!»
«Все для фронта! Все для победы!», 1942 Худ. Л. Лисицкий «Все для фронта! Все для победы!», 1942 Худ. Л. Лисицкий
Владимир Попов "1942-й. Тревожный рейс" (1965) Владимир Попов "1942-й. Тревожный рейс" (1965)
"Пусть мой рубль по немцам-гадам бьёт и бомбой и снарядом!" (Курдов В.) 1943 год "Пусть мой рубль по немцам-гадам бьёт и бомбой и снарядом!" (Курдов В.) 1943 год
На трактор девушки садятся смело, дают бойцам уверенный наказ: фашистов бейте храбро и умело, а мы уж поработаем за вас! (Еремина Т.) 1941 год На трактор девушки садятся смело, дают бойцам уверенный наказ: фашистов бейте храбро и умело, а мы уж поработаем за вас! (Еремина Т.) 1941 год
Рабочие и служащие, создавайте свои огороды! Художник: А. Зайков, 1941г. Рабочие и служащие, создавайте свои огороды! Художник: А. Зайков, 1941г.
Пионеры и школьники, уничтожайте сорняки! Борьба за высокий урожай...на фронте! Художник: И. Ф. Соколов, Государственное издательство «Искусство», 1942г. Пионеры и школьники, уничтожайте сорняки! Борьба за высокий урожай...на фронте! Художник: И. Ф. Соколов, Государственное издательство «Искусство», 1942г.
Моя любовь с тобой, мой храбрый воин! (Л. Ф. Голованов) 1943 год Моя любовь с тобой, мой храбрый воин! (Л. Ф. Голованов) 1943 год
Подпиской на военный заем поможем Красной Армии разгромить врага! (Гинц С.) 1942 год Плакат посвящен самому первому военному займу, который был введен в начале Великой Отечественной войны в 1942 г. и должен был воплотиться «в новые тысячи танков, самолетов, орудий, в новые эшелоны вооружения и боеприпасов для фронта» [газета «Красная Звезда» 14 апреля 1942 г.] Подпиской на военный заем поможем Красной Армии разгромить врага! (Гинц С.) 1942 год Плакат посвящен самому первому военному займу, который был введен в начале Великой Отечественной войны в 1942 г. и должен был воплотиться «в новые тысячи танков, самолетов, орудий, в новые эшелоны вооружения и боеприпасов для фронта» [газета «Красная Звезда» 14 апреля 1942 г.]
«Покупайте билеты денежно-вещевой лотереи! Укрепляйте боевую мощь Красной Армии!» (В. Хурамов) 1941 год «Покупайте билеты денежно-вещевой лотереи! Укрепляйте боевую мощь Красной Армии!» (В. Хурамов) 1941 год
«УРОДЫ ТЫЛА» Ф. Заборовский, 1943 год. «УРОДЫ ТЫЛА» Ф. Заборовский, 1943 год.
«НА МОСКВУ! ХОХ!» В. Дени, 1941 - 1942 годы. «НА МОСКВУ! ХОХ!» В. Дени, 1941 - 1942 годы.
Советский политический плакат «Выступали - веселились, отступали – обслезились» создан в 1942 году. Авторами плаката являются художники Н.А. Долгоруков и Б.Е. Ефимов. Плакат создан в стиле карикатуры и разделен на два сюжета. В верхнем сюжете на переднем плане изображен браво марширующий в сторону СССР солдат-фашист. На дальнем плане изображены Геринг, Гитлер и Геббельс, провожающие солдата в направлении "Nach USSR". В нижнем формате плаката, на переднем плане изображен побитый в изодранной одежде убегающий от красных штыков немецкий солдат. Внизу, в снегу видны части тела и амуниция убитых фашистов, а на дальнем плане - кресты над убитыми врагами. Плакат «Выступали - веселились, отступали – обслезились» посвящен первому серьёзному поражению немецко-фашистских войск под Москвой. Советский политический плакат «Выступали - веселились, отступали – обслезились» создан в 1942 году. Авторами плаката являются художники Н.А. Долгоруков и Б.Е. Ефимов. Плакат создан в стиле карикатуры и разделен на два сюжета. В верхнем сюжете на переднем плане изображен браво марширующий в сторону СССР солдат-фашист. На дальнем плане изображены Геринг, Гитлер и Геббельс, провожающие солдата в направлении "Nach USSR". В нижнем формате плаката, на переднем плане изображен побитый в изодранной одежде убегающий от красных штыков немецкий солдат. Внизу, в снегу видны части тела и амуниция убитых фашистов, а на дальнем плане - кресты над убитыми врагами. Плакат «Выступали - веселились, отступали – обслезились» посвящен первому серьёзному поражению немецко-фашистских войск под Москвой.
Красноармейские уроки: Сталинградская битва На графическом листе в сатирической манере изображен военный урок, который советский солдат преподает немецкой "побитой" армии. На доске у него обозначены разные военные приемы. Н. Долгоруков, 1958г. Красноармейские уроки: Сталинградская битва На графическом листе в сатирической манере изображен военный урок, который советский солдат преподает немецкой "побитой" армии. На доске у него обозначены разные военные приемы. Н. Долгоруков, 1958г.
"Сверхчеловеки. Сталинград." 1944 г. холст, масло Антон Рефрежье (США, 1905 - 1979) "Сверхчеловеки. Сталинград." 1944 г. холст, масло Антон Рефрежье (США, 1905 - 1979)
Сталинград, 1946 Худ.: Барабанщиков Г.И. Сталинград, 1946 Худ.: Барабанщиков Г.И.
"Сталинград. Бой за город", 2015г. Штрикман Леонид Леонид Львович Штрикман (1968-) — живописец, художник Студии военных художников имени М. Б. Грекова. Окончил Московское государственное училище памяти 1905 года. С 1992 года работает в Студии. В творчестве Штрикмана важное место занимает тема Родины, воплощённая в многочисленных пейзажах. Художник создаёт картины военной тематики, отражающие жизнь Российской армии, её будни и праздники, а также славное прошлое, победы на суше, на воде и в воздухе. "Сталинград. Бой за город", 2015г. Штрикман Леонид Леонид Львович Штрикман (1968-) — живописец, художник Студии военных художников имени М. Б. Грекова. Окончил Московское государственное училище памяти 1905 года. С 1992 года работает в Студии. В творчестве Штрикмана важное место занимает тема Родины, воплощённая в многочисленных пейзажах. Художник создаёт картины военной тематики, отражающие жизнь Российской армии, её будни и праздники, а также славное прошлое, победы на суше, на воде и в воздухе.
Четвертая операция для Гитлера На плакате изображен Адольф Гитлер, раненый и перевязанный со всех сторон. На его бинтах написаны названия разгромных и великих битв: "Московская" (30 сентября 1941 - 20 апреля 1942), "Сталинградская" (17 июля 1942 - 2 февраля 1943), "Курская" (5 июля - 23 августа 1943), "Ленинградская", самая длительная (10 июля 1941 - 9 августа 1944), торчащая из его тела красным штыком. М. Марзухо, 1973г. Четвертая операция для Гитлера На плакате изображен Адольф Гитлер, раненый и перевязанный со всех сторон. На его бинтах написаны названия разгромных и великих битв: "Московская" (30 сентября 1941 - 20 апреля 1942), "Сталинградская" (17 июля 1942 - 2 февраля 1943), "Курская" (5 июля - 23 августа 1943), "Ленинградская", самая длительная (10 июля 1941 - 9 августа 1944), торчащая из его тела красным штыком. М. Марзухо, 1973г.
Курская битва: здесь вражья наглость обрела свою позорную могилу! (Долгоруков Н.) 1958 год Курская битва: здесь вражья наглость обрела свою позорную могилу! (Долгоруков Н.) 1958 год
Уральский хребет. (Муратов Н.) 1941 год Произведение высмеивает амбиции Гитлера в Великой Отечественной войне и его планы по захвату одной из богатейших промышленных областей СССР - Урала. Уральский хребет. (Муратов Н.) 1941 год Произведение высмеивает амбиции Гитлера в Великой Отечественной войне и его планы по захвату одной из богатейших промышленных областей СССР - Урала.
"Как гитлеровское командование «из Савла превращается в Павла" (Астапов И.) 1943 год "Как гитлеровское командование «из Савла превращается в Павла" (Астапов И.) 1943 год
Слава героям Ленинграда! Художник: В. Б. Корецкий, 1944г. Слава героям Ленинграда! Художник: В. Б. Корецкий, 1944г.
«Ходил немец «в гости»! Скоро будет на погосте!» Советский военный плакат. Дени (Денисов) В. Н., 1944 год. «Ходил немец «в гости»! Скоро будет на погосте!» Советский военный плакат. Дени (Денисов) В. Н., 1944 год.
"Разгром немецких войск под Москвой" (1942) — первый фильм в истории СССР, получивший "Оскар". Документальную ленту сняли фронтовые операторы под руководством Ильи Копалина и Леонида Варламова. Картину наградили специальным призом в 1943 году. Для американского проката её перемонтировали в привычной для Голливуда манере повествования. Интересно, что награду фильм разделил с двумя другими лентами о Второй мировой — из США и Австралии. "Разгром немецких войск под Москвой" (1942) — первый фильм в истории СССР, получивший "Оскар". Документальную ленту сняли фронтовые операторы под руководством Ильи Копалина и Леонида Варламова. Картину наградили специальным призом в 1943 году. Для американского проката её перемонтировали в привычной для Голливуда манере повествования. Интересно, что награду фильм разделил с двумя другими лентами о Второй мировой — из США и Австралии.
Враг остановлен на 41 км от Москвы.1966. Художник — Усыпенко Федор Павлович (1917-2000) Враг остановлен на 41 км от Москвы.1966. Художник — Усыпенко Федор Павлович (1917-2000)
Coвeтcкий плaкат, 1944 гoд. Coвeтcкий плaкат, 1944 гoд.
"Противостояние" Васюков Пётр Петрович (род. 1953) "Противостояние" Васюков Пётр Петрович (род. 1953)
Карикатура на фашистов, 1943 Карикатура на фашистов, 1943
"Народ в Великой Отечественной войне", 1948 год. Художник — Дейнека Александр Александрович. "Народ в Великой Отечественной войне", 1948 год. Художник — Дейнека Александр Александрович.
Псков освобожден от немецких захватчиков! (Т. И. Ксенофонтова) 1944 год Псков освобожден от немецких захватчиков! (Т. И. Ксенофонтова) 1944 год
Советская земля окончательно очищена от немецко-фашистских захватчиков! Плакат, созданный в 1944 году, подводил итог одному из важнейших этапов войны — полному изгнанию врага с территории СССР. Советская земля окончательно очищена от немецко-фашистских захватчиков! Плакат, созданный в 1944 году, подводил итог одному из важнейших этапов войны — полному изгнанию врага с территории СССР.
ПЬЕМ ВОДУ РОДНОГО ДНЕПРА, БУДЕМ ПИТЬ ИЗ ПРУТА, НЕМАНА И БУГА! ОЧИСТИМ СОВЕТСКУЮ ЗЕМЛЮ ОТ ФАШИСТСКОЙ НЕЧИСТИ! (В. С. Иванов) 1943 год Был создан после освобождения Киева и Левобережной Украины от немецко-фашистских захватчиков. ПЬЕМ ВОДУ РОДНОГО ДНЕПРА, БУДЕМ ПИТЬ ИЗ ПРУТА, НЕМАНА И БУГА! ОЧИСТИМ СОВЕТСКУЮ ЗЕМЛЮ ОТ ФАШИСТСКОЙ НЕЧИСТИ! (В. С. Иванов) 1943 год Был создан после освобождения Киева и Левобережной Украины от немецко-фашистских захватчиков.
Юрий Непринцев «Отдых После Боя», 1951, 1953 И 1955. Юрий Непринцев «Отдых После Боя», 1951, 1953 И 1955.
Форсирование Днепра в 1943 году (Долгоруков Н.) 1958 год Форсирование Днепра в 1943 году (Долгоруков Н.) 1958 год
"Май 1945 года". Минский Григорий Григорий Семёнович Минский (1912-2011) — художник, член Союза художников СССР. Учился в Одесском Художественном институте и Киевском государственном художественном институте. Участник ВОВ. "Май 1945 года". Минский Григорий Григорий Семёнович Минский (1912-2011) — художник, член Союза художников СССР. Учился в Одесском Художественном институте и Киевском государственном художественном институте. Участник ВОВ.
"Защитникам Родины", 1961 год. Художник — Игошев Владимир Александрович. "Защитникам Родины", 1961 год. Художник — Игошев Владимир Александрович.
Василий Монастырный "Концерт на передовой" (1980-е) Василий Монастырный "Концерт на передовой" (1980-е)
«Освободим Европу от цепей фашистского рабства!» Плакат символически показывает, как советский солдат разрывает цепь с фашистской свастикой. Ираклий Тоидзе, 1945 год. «Освободим Европу от цепей фашистского рабства!» Плакат символически показывает, как советский солдат разрывает цепь с фашистской свастикой. Ираклий Тоидзе, 1945 год.
Сквозь дым боев и зарево пожарищ мы на границу вновь пришли. Как сокол, зорким будь, товарищ, на рубеже родной земли. Плакат посвящен историческому событию — восстановлению государственной границы СССР после победы над фашизмом. (М. В. Мальцев) 1945 год Сквозь дым боев и зарево пожарищ мы на границу вновь пришли. Как сокол, зорким будь, товарищ, на рубеже родной земли. Плакат посвящен историческому событию — восстановлению государственной границы СССР после победы над фашизмом. (М. В. Мальцев) 1945 год
«Вперед! На Запад!» Плакат поднимающий моральный дух во времена ВОВ. Художник Иванов. В. 1942 год «Вперед! На Запад!» Плакат поднимающий моральный дух во времена ВОВ. Художник Иванов. В. 1942 год
«Знамя Победы», 1949 год. Холст, масло; 161 х 281 см. Художник — Сулименко Пётр Степанович. «Знамя Победы», 1949 год. Холст, масло; 161 х 281 см. Художник — Сулименко Пётр Степанович.
"Морская пехота", 1976г. Жураковский Виктор Виктор Петрович Жураковский (1928–2001) — советский украинский живописец. Участник Великой Отечественной войны. Обучался на живописно-педагогическом отделении Одесского художественного училища им. М. Б. Грекова. "Морская пехота", 1976г. Жураковский Виктор Виктор Петрович Жураковский (1928–2001) — советский украинский живописец. Участник Великой Отечественной войны. Обучался на живописно-педагогическом отделении Одесского художественного училища им. М. Б. Грекова.
«Обрушим всю силу могучей боевой техники против наглого врага!» 1941 год издания Художник Петр Мальцев. «Обрушим всю силу могучей боевой техники против наглого врага!» 1941 год издания Художник Петр Мальцев.
"Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года", 1959г. Мальцев Пётр Пётр Тарасович Мальцев (1907–1993) — советский, российский художник-живописец. Автор произведений на военно-исторические темы, создатель диорам. Учился в Запорожской художественной школе. Во время войны служил художником отдела культпросветработы Северного флота. "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года", 1959г. Мальцев Пётр Пётр Тарасович Мальцев (1907–1993) — советский, российский художник-живописец. Автор произведений на военно-исторические темы, создатель диорам. Учился в Запорожской художественной школе. Во время войны служил художником отдела культпросветработы Северного флота.
"Бой за универмаг", 1968г. Гальков Юрий Гальков Юрий Константинович (1928–1971) — советский живописец, монументалист, художник-баталист. Окончил факультет живописи Тбилисской государственной академии художеств. Член Союза художников РСФСР. "Бой за универмаг", 1968г. Гальков Юрий Гальков Юрий Константинович (1928–1971) — советский живописец, монументалист, художник-баталист. Окончил факультет живописи Тбилисской государственной академии художеств. Член Союза художников РСФСР.
"Черноморцы", 1947г. Пузырьков Виктор Виктор Григорьевич Пузырьков (1918-1999) — советский художник-живописец, педагог. В начале Великой Отечественной войны ушёл добровольцем на фронт, был тяжело ранен. В 1946 году закончил Киевский художественный институт. "Черноморцы", 1947г. Пузырьков Виктор Виктор Григорьевич Пузырьков (1918-1999) — советский художник-живописец, педагог. В начале Великой Отечественной войны ушёл добровольцем на фронт, был тяжело ранен. В 1946 году закончил Киевский художественный институт.
Атака морской пехоты (1940-1950-е) Баранов В. Г. Атака морской пехоты (1940-1950-е) Баранов В. Г.
Анатолий Сергиенко "Краснофлотцы-десантники" (1985) Анатолий Сергиенко "Краснофлотцы-десантники" (1985)
"Сталинградец", 1949 г. Богородский Фёдор Семёнович (1895 - 1959) "Сталинградец", 1949 г. Богородский Фёдор Семёнович (1895 - 1959)
Плакат "Все дальше и дальше на запад!" (1944, автор Михаил Гордон) Плакат "Все дальше и дальше на запад!" (1944, автор Михаил Гордон)
"Наше дело правое - победа будет за нами", Виктор Корецкий, Июнь 1941. "Наше дело правое - победа будет за нами", Виктор Корецкий, Июнь 1941.
"Часовой. Детство, отменённое войной". Толочко Виктор Виктор Иванович Толочко (1922-2006) — украинский и советский живописец. В 1940 году был призван в РККА, служил в Средней Азии. Воевал на Центральном фронте. Окончил Харьковский художественный институт. "Часовой. Детство, отменённое войной". Толочко Виктор Виктор Иванович Толочко (1922-2006) — украинский и советский живописец. В 1940 году был призван в РККА, служил в Средней Азии. Воевал на Центральном фронте. Окончил Харьковский художественный институт.
Мельников А.А. "На Берлин" 1970 г. Мельников А.А. "На Берлин" 1970 г.
Слава победоносной Красной Армии! (Панкратов С.) 1945 год Уникальный, крупноформатный плакат-литография посвящен геройскому подвигу солдат Красной Армии, которые в ходе Берлинской наступательной операции в 1945 г. одержали окончательную победу над фашистской Германией в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.) Слава победоносной Красной Армии! (Панкратов С.) 1945 год Уникальный, крупноформатный плакат-литография посвящен геройскому подвигу солдат Красной Армии, которые в ходе Берлинской наступательной операции в 1945 г. одержали окончательную победу над фашистской Германией в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.)
Александр Курзанов "На Берлин" (1985) Александр Курзанов "На Берлин" (1985)
Николай Витинг "На перекрестке военных дорог" (1943) Николай Витинг "На перекрестке военных дорог" (1943)
Владимир Пантелеев "Дороги войны" (1975) Владимир Пантелеев "Дороги войны" (1975)
Советские регулировщики у плаката «Вот, она, проклятая Германия!» в Восточной Пруссии. Декабрь 1945 г. Советские регулировщики у плаката «Вот, она, проклятая Германия!» в Восточной Пруссии. Декабрь 1945 г.
Taбличка, на которой нaпиcaна цитата Гитлepa: «Дайте мне 5 лет, и вы не узнаете Гepмaнию», Бepлин, 1945 год. Taбличка, на которой нaпиcaна цитата Гитлepa: «Дайте мне 5 лет, и вы не узнаете Гepмaнию», Бepлин, 1945 год.
Н.Х. "Бранденбургские ворота" (б/г) Н.Х. "Бранденбургские ворота" (б/г)
Знамя Победы — штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водружённый 1 мая 1945 года на крыше здания рейхстага в городе Берлине военнослужащими Красной Армии Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария. Знамя Победы — штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водружённый 1 мая 1945 года на крыше здания рейхстага в городе Берлине военнослужащими Красной Армии Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария.
Фельдмаршал Вильгельм Кейтель подписывает Акт о безоговорочной капитуляции Германии. Берлин, 8 мая 1945 г., 22:43 по центрально европейскому времени (9 мая в 0:43 по московскому времени). Фельдмаршал Вильгельм Кейтель подписывает Акт о безоговорочной капитуляции Германии. Берлин, 8 мая 1945 г., 22:43 по центрально европейскому времени (9 мая в 0:43 по московскому времени).
"Капитуляция", середина 20 века. Кривоногов Пётр Пётр Александрович Кривоногов (1910-1967) — советский живописец-баталист, фронтовик. Первый живописец, удостоенный Золотой медали имени М. Б. Грекова. Закончил Институт живописи, скульптуры и архитектуры. "Капитуляция", середина 20 века. Кривоногов Пётр Пётр Александрович Кривоногов (1910-1967) — советский живописец-баталист, фронтовик. Первый живописец, удостоенный Золотой медали имени М. Б. Грекова. Закончил Институт живописи, скульптуры и архитектуры.
"Конец", 1948 г. Кукрыниксы Холст, масло Кукрыниксы — творческий коллектив советских художников-графиков и живописцев. В его состав входили Михаил Куприянов (1903–1991), Порфирий Крылов (1902–1990) и Николай Соколов (1903–2000). "Конец", 1948 г. Кукрыниксы Холст, масло Кукрыниксы — творческий коллектив советских художников-графиков и живописцев. В его состав входили Михаил Куприянов (1903–1991), Порфирий Крылов (1902–1990) и Николай Соколов (1903–2000).
"Победа", 1948 г. Пётр Александрович Кривоногов Холст, масло Кривоногов Петр Александрович - советский живописец, известный своими мощными батальными полотнами и глубокими историческими сценами. Его работы - это не просто картины, а настоящие эмоциональные документы эпохи, запечатлевшие героизм и трагедию войны. "Победа", 1948 г. Пётр Александрович Кривоногов Холст, масло Кривоногов Петр Александрович - советский живописец, известный своими мощными батальными полотнами и глубокими историческими сценами. Его работы - это не просто картины, а настоящие эмоциональные документы эпохи, запечатлевшие героизм и трагедию войны.
Маршалы СССР Георгий Жуков и Константин Рокоссовский, британский генерал-фельдмаршал Бернард Лоу Монтгомери. Берлин. Июль 1945 года. Маршалы СССР Георгий Жуков и Константин Рокоссовский, британский генерал-фельдмаршал Бернард Лоу Монтгомери. Берлин. Июль 1945 года.
"Встреча на Эльбе" 1970 гг. гуашь Эдвард Вебелл (США, 1921 - 2018) "Встреча на Эльбе" 1970 гг. гуашь Эдвард Вебелл (США, 1921 - 2018)
«Победа!», 1985г. Автор: Бондаренко Юрий Михайлович «Победа!», 1985г. Автор: Бондаренко Юрий Михайлович
«Они сохранили мир» Советский плакат о памяти павших солдат в бою. Юрчук И., 1990 год. «Они сохранили мир» Советский плакат о памяти павших солдат в бою. Юрчук И., 1990 год.
"Первый день мира", 1975г. Окороков Борис Борис Владимирович Окороков (1933–2005) — советский и российский художник, заслуженный художник РСФСР. Учился в Московском государственном художественном институте им. В. И. Сурикова. "Первый день мира", 1975г. Окороков Борис Борис Владимирович Окороков (1933–2005) — советский и российский художник, заслуженный художник РСФСР. Учился в Московском государственном художественном институте им. В. И. Сурикова.
«Большая Медведица» Реализм, символизм Автор: Ринат Волигамси, 2008. Сияющие звёзды на полотне — огоньки сигарет. Задумав серию работ, где «с главными персонажами происходят полуфантастические процессы, причастность к которым они не осознают», художник выбрал образ солдата. «Лежащие в окопах максимально близки к звёздам», — пояснил он. Пространство, где застыли эти потерянные во времени люди, сумрачно и туманно. Призрачность сюжета усиливают ассоциации со старой фотографией — эффект, созданный живописной манерой Волигамси. «Большая Медведица» Реализм, символизм Автор: Ринат Волигамси, 2008. Сияющие звёзды на полотне — огоньки сигарет. Задумав серию работ, где «с главными персонажами происходят полуфантастические процессы, причастность к которым они не осознают», художник выбрал образ солдата. «Лежащие в окопах максимально близки к звёздам», — пояснил он. Пространство, где застыли эти потерянные во времени люди, сумрачно и туманно. Призрачность сюжета усиливают ассоциации со старой фотографией — эффект, созданный живописной манерой Волигамси.
«Весна 1945 года», 1960 год. Холст, масло; 128 х 192 см. Художник — Мелихов Георгий Степанович (24.05.1908, Харьков - 22.04.1985, Киев). "День Победы в Берлине" 1960 г. Мелихов Георгий Степанович (1908 - 1985) «Весна 1945 года», 1960 год. Холст, масло; 128 х 192 см. Художник — Мелихов Георгий Степанович (24.05.1908, Харьков - 22.04.1985, Киев). "День Победы в Берлине" 1960 г. Мелихов Георгий Степанович (1908 - 1985)
1945 (Стильве В.) 1978 год Советский плакат, посвященный победе в Великой отечественной войне. Черные геометрические фигуры, складываясь в причудливых сочетаниях, выделяют из красного фона пятиконечную звезду. 1945 (Стильве В.) 1978 год Советский плакат, посвященный победе в Великой отечественной войне. Черные геометрические фигуры, складываясь в причудливых сочетаниях, выделяют из красного фона пятиконечную звезду.
"Пленные в Москве. Июнь 1944 года", 1979 г. Алексей Сергеевич Михайлов (1926 -1993) "Пленные в Москве. Июнь 1944 года", 1979 г. Алексей Сергеевич Михайлов (1926 -1993)
Михаил Хмелько «Триумф Победившей Родины», (1949г.) Сюжетный центр картины «Триумф победившей Родины» составляет знаменитый Парад Победы 24 июня 1945 года, в котором приняло участие около 35 тысяч человек. Кульминацией стало низвержение вражеских знамен к ногам военачальников, полководцев-победителей. Одним из важных военных трофеев стало древко штандарта 1-й танковой дивизии СС «Адольф Гитлер». Михаил Хмелько «Триумф Победившей Родины», (1949г.) Сюжетный центр картины «Триумф победившей Родины» составляет знаменитый Парад Победы 24 июня 1945 года, в котором приняло участие около 35 тысяч человек. Кульминацией стало низвержение вражеских знамен к ногам военачальников, полководцев-победителей. Одним из важных военных трофеев стало древко штандарта 1-й танковой дивизии СС «Адольф Гитлер».
4 мая 1945 года в Берлине состоялся первый парад победы. Советские солдаты торжественным маршем прошли от Рейхстага до Бранденбургских ворот. 4 мая 1945 года в Берлине состоялся первый парад победы. Советские солдаты торжественным маршем прошли от Рейхстага до Бранденбургских ворот.
Церемония повержения вражеских знамен и штандартов на самом первом историческом Параде победы 24 июня 1945. Парадными войсками командовал Константин Рокоссовский, а принимал парад маршал Георгий Жуков. Церемония повержения вражеских знамен и штандартов на самом первом историческом Параде победы 24 июня 1945. Парадными войсками командовал Константин Рокоссовский, а принимал парад маршал Георгий Жуков.
Танки ИС-2 в Москве на улице Горького (сейчас — Тверская) перед вступлением на Красную Площадь во время парада в честь Победы 24 июня 1945 года. Танки ИС-2 в Москве на улице Горького (сейчас — Тверская) перед вступлением на Красную Площадь во время парада в честь Победы 24 июня 1945 года.
Немецкие генералы перед маршем пленных немцев по Москве. Во время Белорусской наступательной операции советских войск из 47 генералов вермахта, служивших в качестве командиров корпусов и дивизий, 21 были взяты в плен. 19 из них были проведены по Москве впереди многотысячных колонн немецких пленных. Марш немецких пленных состоялся 17 июля 1944 года, демонстрируя советским людям, а также союзникам, не верившим в успехи Красной Армии, результаты разгрома немецких войск в Белоруссии. По Садовому кольцу и другим улицам Москвы прошли около 57 000 немецких солдат и офицеров, в основном захваченных в плен войсками 1-го, 2-го и 3-го Белорусского фронтов. Немецкие генералы перед маршем пленных немцев по Москве. Во время Белорусской наступательной операции советских войск из 47 генералов вермахта, служивших в качестве командиров корпусов и дивизий, 21 были взяты в плен. 19 из них были проведены по Москве впереди многотысячных колонн немецких пленных. Марш немецких пленных состоялся 17 июля 1944 года, демонстрируя советским людям, а также союзникам, не верившим в успехи Красной Армии, результаты разгрома немецких войск в Белоруссии. По Садовому кольцу и другим улицам Москвы прошли около 57 000 немецких солдат и офицеров, в основном захваченных в плен войсками 1-го, 2-го и 3-го Белорусского фронтов.
"Парад Победы на Красной площади 24 июня 1945 года" Штрикман Леонид Львович (род.1968) (соавторы панно А.К. Сытов, А.М. Ананьев, Д.А. Ананьев, И.П. Крившинко, И.М. Лебедев, В.В. Потогин, С.Н. Трошин) "Парад Победы на Красной площади 24 июня 1945 года" Штрикман Леонид Львович (род.1968) (соавторы панно А.К. Сытов, А.М. Ананьев, Д.А. Ананьев, И.П. Крившинко, И.М. Лебедев, В.В. Потогин, С.Н. Трошин)
"Салют победы в Ленинграде, 1945 год" 1946 Автор:Любимов Александр Михайлович "Салют победы в Ленинграде, 1945 год" 1946 Автор:Любимов Александр Михайлович
Виктор Дмитриевский «В День Победы» (1982 год) Виктор Дмитриевский «В День Победы» (1982 год)
"За великий народ!", 1947 г. Михаил Иванович Хмелько "За великий народ!", 1947 г. Михаил Иванович Хмелько
Коль забыли, где границы, мы поможем «приземлиться»! (Е. Малолетков) 1954 год Коль забыли, где границы, мы поможем «приземлиться»! (Е. Малолетков) 1954 год
Красной Армии метла нечисть вымела дотла! На графическом листе изображен отважный солдат Советской Армии, который держит в руках "метлу" в виде ружья, к дулу которого прикреплено множество штыков, подобно прутьям метлы. Ей он выметает жестокий фашистский режим в лице немецкого военачальника. В. Дени, 1945г. Красной Армии метла нечисть вымела дотла! На графическом листе изображен отважный солдат Советской Армии, который держит в руках "метлу" в виде ружья, к дулу которого прикреплено множество штыков, подобно прутьям метлы. Ей он выметает жестокий фашистский режим в лице немецкого военачальника. В. Дени, 1945г.
«Так было... Так будет!» Сверху на плакате изображен, убегающий Наполеон, потерявший сапог. В спину ему вонзился штык Красной армии. Снизу показана учесть, которая ждет Гитлера. Долгоруков Н., 1941 год. «Так было... Так будет!» Сверху на плакате изображен, убегающий Наполеон, потерявший сапог. В спину ему вонзился штык Красной армии. Снизу показана учесть, которая ждет Гитлера. Долгоруков Н., 1941 год.
«На Москву! Хох!» На Москву! Хох! от Москвы: ох! Дени В., 1941 - 1942 годы. «На Москву! Хох!» На Москву! Хох! от Москвы: ох! Дени В., 1941 - 1942 годы.
«ВОИНУ - ПОБЕДИТЕЛЮ - ВСЕНАРОДНАЯ ЛЮБОВЬ!» Кокорекин А., 1944 год «ВОИНУ - ПОБЕДИТЕЛЮ - ВСЕНАРОДНАЯ ЛЮБОВЬ!» Кокорекин А., 1944 год
Слава победоносной Красной Армии! (Панкратов С.) 1945 год Слава победоносной Красной Армии! (Панкратов С.) 1945 год
«9 мая 1945. Мир на Земле и свободу свою мы отстояли в бою» Воликов В. П., 1964 год. «9 мая 1945. Мир на Земле и свободу свою мы отстояли в бою» Воликов В. П., 1964 год.
Плакат «Победоносной Красной Армии слава!» 1945 Худ.: А. Соколов Плакат «Победоносной Красной Армии слава!» 1945 Худ.: А. Соколов
«В БИТВЕ ЗА РОДНУЮ ЗЕМЛЮ», 1948 — За что у вас Звезда? — На фронте потрудился. А у вас за что? — За урожай повоевала. Худ. Л. Бродаты «В БИТВЕ ЗА РОДНУЮ ЗЕМЛЮ», 1948 — За что у вас Звезда? — На фронте потрудился. А у вас за что? — За урожай повоевала. Худ. Л. Бродаты
«Письмо с фронта», 1947 год. Художник — Терпсихоров Николай Борисович (1890 - 1960). «Письмо с фронта», 1947 год. Художник — Терпсихоров Николай Борисович (1890 - 1960).
"Вести с фронта", 1943 год. Художник — Нина Николаевна Ватолина (1915-2002). "Вести с фронта", 1943 год. Художник — Нина Николаевна Ватолина (1915-2002).
И. Бабенко "Ожидание" 1945 год. 1975 И. Бабенко "Ожидание" 1945 год. 1975
"Возвращение", 1982г. Лавренко Борис Борис Михайлович Лавренко (1920-2001) — живописец, жанровый живописец. Учился в Ростовском художественном училище. С пятого курса был призван в Красную Армию. После войны окончил ЛИЖСиА имени И. Е. Репина. "Возвращение", 1982г. Лавренко Борис Борис Михайлович Лавренко (1920-2001) — живописец, жанровый живописец. Учился в Ростовском художественном училище. С пятого курса был призван в Красную Армию. После войны окончил ЛИЖСиА имени И. Е. Репина.
Видади Ягуб оглы Нариманбеков "В пути" (1963) Видади Ягуб оглы Нариманбеков "В пути" (1963)
"Возвращение с победой", 1985 г. Холст, масло 300 х 180 см Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Автор: Китаев Ахмед Ибадуллович "Возвращение с победой", 1985 г. Холст, масло 300 х 180 см Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Автор: Китаев Ахмед Ибадуллович
"Шахтеры возвращаются", 1985 г. Еремин Борис Александрович (1948) "Шахтеры возвращаются", 1985 г. Еремин Борис Александрович (1948)
Репин Н.Н. "С победой!" 1976г. Репин Н.Н. "С победой!" 1976г.
"После победы", 1980 год. Художник - Кугач Михаил Юрьевич (род. 1939 г.) "После победы", 1980 год. Художник - Кугач Михаил Юрьевич (род. 1939 г.)
Николай Чуприна "Домой с Победой" (1985) Николай Чуприна "Домой с Победой" (1985)
Николай Ерышев "Возвращение" (1988) Николай Ерышев "Возвращение" (1988)
"С Победой.(Встреча героя)", 1947 год. Художник — Решетников Фёдор Павлович. "С Победой.(Встреча героя)", 1947 год. Художник — Решетников Фёдор Павлович.
«Вернулся» 1947 г. Киселёв Виктор Васильевич (1907-1985) «Вернулся» 1947 г. Киселёв Виктор Васильевич (1907-1985)
Владимир Костецкий «Возвращение» (1945-1947 г.) В 1947 году, когда были свежи воспоминания о самой кровопролитной в истории человечества войне, Владимир Костецкий закончил свою лучшую картину «Возвращение». На полотне запечатлена трогательная встреча с семьёй вернувшегося с фронта солдата. А задумывалась работа ещё в годы войны… На картине изображён пришедший после победы солдат. Дверь ему открыла жена, на пороге застыла старушка-мать. Её лицо можно рассмотреть, хотя оно изображено не особенно чётко. Мужчина и женщина порывисто метнулись друг к другу, крепко обнялись да так и застыли, нечего не замечая вокруг, забыв обо всём на свете. Солдат изображён на картине спиной к зрителям, а лицо жены он заслоняет собой. Хорошо видны только её руки, крепко обвившиеся вокруг шеи мужа. К ногам героя прижался маленький мальчик, по лицу которого видно — насколько ребёнок растерян и счастлив. Владимир Костецкий «Возвращение» (1945-1947 г.) В 1947 году, когда были свежи воспоминания о самой кровопролитной в истории человечества войне, Владимир Костецкий закончил свою лучшую картину «Возвращение». На полотне запечатлена трогательная встреча с семьёй вернувшегося с фронта солдата. А задумывалась работа ещё в годы войны… На картине изображён пришедший после победы солдат. Дверь ему открыла жена, на пороге застыла старушка-мать. Её лицо можно рассмотреть, хотя оно изображено не особенно чётко. Мужчина и женщина порывисто метнулись друг к другу, крепко обнялись да так и застыли, нечего не замечая вокруг, забыв обо всём на свете. Солдат изображён на картине спиной к зрителям, а лицо жены он заслоняет собой. Хорошо видны только её руки, крепко обвившиеся вокруг шеи мужа. К ногам героя прижался маленький мальчик, по лицу которого видно — насколько ребёнок растерян и счастлив.
Мой папа герой! А ты? (Л. Голованов) 1943 год Мой папа герой! А ты? (Л. Голованов) 1943 год
«Дядя Коля с войны пришел», 1984 год. Художник - Абрамян Виктор Ашотович. «Дядя Коля с войны пришел», 1984 год. Художник - Абрамян Виктор Ашотович.
«Не плачь, деда!» В. Лихо 1985 год Крепость Бреста — 1985 год, фронтовик с букетом гвоздик в руке прижался головой к кирпичной стене с памятной доской, на которой можно разглядеть надпись «Здесь в июне 1941 года сражались пограничники…». Пожилой мужчина вспоминает друзей, которые пошли в неравный бой. А рядом внучка в белой юбочке и футболочке — будущее, за которое отданы жизни, чтобы у нового поколения было мирное небо над головой. «Не плачь, деда!» В. Лихо 1985 год Крепость Бреста — 1985 год, фронтовик с букетом гвоздик в руке прижался головой к кирпичной стене с памятной доской, на которой можно разглядеть надпись «Здесь в июне 1941 года сражались пограничники…». Пожилой мужчина вспоминает друзей, которые пошли в неравный бой. А рядом внучка в белой юбочке и футболочке — будущее, за которое отданы жизни, чтобы у нового поколения было мирное небо над головой.
"Наследие", 1973 г. Данциг Май Вольфович (1930 - 2017) "Наследие", 1973 г. Данциг Май Вольфович (1930 - 2017)
«Память Смоленской земли», 1984 год. Неменский Борис. Оргалит, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва. «Память Смоленской земли», 1984 год. Неменский Борис. Оргалит, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва.
Облака 1945 года. Из серии "Опаленные огнем войны". 1980 - 1985. Холст, масло. 200х190. Художник — Коржев Гелий Михайлович (1925, Москва - 2012) Облака 1945 года. Из серии "Опаленные огнем войны". 1980 - 1985. Холст, масло. 200х190. Художник — Коржев Гелий Михайлович (1925, Москва - 2012)
"Разговор с сыном", 1980 г Автор: Баскаков Николай Николаевич "Разговор с сыном", 1980 г Автор: Баскаков Николай Николаевич
"Никто не забыт", 1987 г. Автор: Лихачёв Михаил Иванович "Никто не забыт", 1987 г. Автор: Лихачёв Михаил Иванович
"Однополчане", 1947 г. Козлов Иван Александрович (1920 - 2015) "Однополчане", 1947 г. Козлов Иван Александрович (1920 - 2015)
"С Победой, сынки!", 1984 год. Автор: Кузнецов Валерий. "С Победой, сынки!", 1984 год. Автор: Кузнецов Валерий.
Ты с нами, сынок! (Старощук Т.) 1988 год Ты с нами, сынок! (Старощук Т.) 1988 год
«Не предать забвению!» Плакат СССР о Великой Отечественной войне. Гомозов В., год не определен. «Не предать забвению!» Плакат СССР о Великой Отечественной войне. Гомозов В., год не определен.
«Ясен план. Скорей за дело! Строить Родина велела» Иванов В., 1946 год. «Ясен план. Скорей за дело! Строить Родина велела» Иванов В., 1946 год.
«Восстановим!» Послевоенный плакат о восстановлении страны. Корецкий В., 1947 год. «Восстановим!» Послевоенный плакат о восстановлении страны. Корецкий В., 1947 год.
Сергей Светлицкий "Ярославль 1944 года. Перегрузка металлолома за автозаводом" (1960-е) Сергей Светлицкий "Ярославль 1944 года. Перегрузка металлолома за автозаводом" (1960-е)
"К мирному труду", 1960 г. Васецкий Григорий Степанович (род.1928) "К мирному труду", 1960 г. Васецкий Григорий Степанович (род.1928)
«Земля – 1945 год», 1986 Автор: Илья Глазунов «Земля – 1945 год», 1986 Автор: Илья Глазунов
«Впереди мир», 1984 год. Художник — Виктор Григорьевич Пузырьков (1918-1999). «Впереди мир», 1984 год. Художник — Виктор Григорьевич Пузырьков (1918-1999).
«Молодые ленинградцы! Отдадим все силы на восстановление родного города!» Советский плакат о готовности тружеников к выполнению 5-летних планов партии. Ксенофонтов Т., 1944 год. «Молодые ленинградцы! Отдадим все силы на восстановление родного города!» Советский плакат о готовности тружеников к выполнению 5-летних планов партии. Ксенофонтов Т., 1944 год.
"На восстановлении Сталинграда" 1943 г. Шварц Елизавета Исааковна (1912 - 1987) "На восстановлении Сталинграда" 1943 г. Шварц Елизавета Исааковна (1912 - 1987)
«Работай, сынок, как воевал!» Советский послевоенный плакат на промышленности. Шубина Г., 1946 год. «Работай, сынок, как воевал!» Советский послевоенный плакат на промышленности. Шубина Г., 1946 год.
Восстановим наши села, разрушенные немецко-фашистскими захватчиками! (Бурова О., Иванов В.) 1944 год Восстановим наши села, разрушенные немецко-фашистскими захватчиками! (Бурова О., Иванов В.) 1944 год
Нюрнбергские мастера пения На плакате изображены немецкие фашисты, сторонники реваншизма, мечтающие заполучить обратно немецкие территории, потерянные в ходе Второй мировой войны. На заднем плане восставший из мертвых Адольф Гитлер, наигрывает на фортепиано мотивы из своей запрещенной книги "Моя борьба". В. Гальба, 1966г. Нюрнбергские мастера пения На плакате изображены немецкие фашисты, сторонники реваншизма, мечтающие заполучить обратно немецкие территории, потерянные в ходе Второй мировой войны. На заднем плане восставший из мертвых Адольф Гитлер, наигрывает на фортепиано мотивы из своей запрещенной книги "Моя борьба". В. Гальба, 1966г.
Помните! (Шестаков В.) 1984 год Помните! (Шестаков В.) 1984 год
Мы этой памяти верны! (А. Настасюк) 1985 год Мы этой памяти верны! (А. Настасюк) 1985 год
Вам, товарищи, Слава! (Вертоградов Е.) 1985 год Вам, товарищи, Слава! (Вертоградов Е.) 1985 год
«И ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ…» «И ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ…»
1941-1945: В бессмертье пролегла дорога славы! (Курманаевский А., Курманаевская Е.) 1984 год 1941-1945: В бессмертье пролегла дорога славы! (Курманаевский А., Курманаевская Е.) 1984 год
Мы шли сквозь смерть, в дыму, в огне - во имя жизни на земле! (Курманаевский А., Курманаевская Е.) 1983 год Мы шли сквозь смерть, в дыму, в огне - во имя жизни на земле! (Курманаевский А., Курманаевская Е.) 1983 год
Земной поклон вам, герои Победы! (Иванов В.) 1965 год Земной поклон вам, герои Победы! (Иванов В.) 1965 год
«К вечному огню» 1984 год. Художник — Годына Сергей Митрофанович (27.06.1921, Полтава - 13.03.2012, Москва). «К вечному огню» 1984 год. Художник — Годына Сергей Митрофанович (27.06.1921, Полтава - 13.03.2012, Москва).
Подвиг народа бессмертен! Этот плакат посвящен памяти героев Великой Отечественной войны. Он стал одним из символов Победы и напоминанием о том, какой ценой она была достигнута. (Автор неизвестен) Подвиг народа бессмертен! Этот плакат посвящен памяти героев Великой Отечественной войны. Он стал одним из символов Победы и напоминанием о том, какой ценой она была достигнута. (Автор неизвестен)
Федюнин Фёдор Викторович (род. 1968) "Вторжение. 22 июня 1941 года"

СОБЫТИЯ


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17.04.2024 Мошенники подготовили атаку на ветеранов ко Дню Победы

ницы любыми возможными способами. В данном случае в качестве жертв злоумышленники выбрали ветеранов ВОВ и членов их семей. Жертвам обещали выплаты от 50 тыс. руб. до 300 тыс. руб. Чтобы потороп
25.01.2024 Число пользователей сервиса «Блокада Ленинграда» за год превысило 31 тыс. человек

024 г. В раздел «Медаль памяти» вошел архив с данными о гражданских лицах, представленных к медали «За оборону Ленинграда». В его основу лег совместный проект Архивов Санкт-Петербурга и Комитет
18.01.2024 Уникальные архивные документы о прорыве блокады Ленинграда представлены на портале Президентской библиотеки

енности и продовольственном снабжении Ленинграда, об оказании помощи семьям фронтовиков и инвалидов Великой Отечественной войны, о сборе ленинградцами средств для нужд Красной Армии за 1942–194
05.05.2023 На портале «Память народа» опубликованы новые документы времен Великой Отечественной войны

На портале «Память народа» опубликованы новые документы времен Великой Отечественной войны. Новые массивы документов уже доступны на портале в преддверии Дн
01.03.2023 Нейросеть визуализировала героев ВОВ: мультимедийный проект в МГУ

ны МГУ открылась первая edutainment-выставка «Эхо героев», сгенерированная искусственным интеллектом. Первый цикл экспозиции познакомит зрителей с историями преподавателей и выпускников вуза – героев Великой Отечественной войны. Для выставки отстроили специальный куб, внутри которого создается видеопроекция. Мощный видеоряд и саунд-дизайн погружают посетителя в атмосферу времени. Внутри куб
06.05.2022 «Ростелеком» организует звуковое сопровождение Парада Победы в Челябинскек

ы челябинского радиоузла не уступает той, что сопровождает Парад в Москве, утверждают в компании. В День Победы в Челябинске звук торжественного построения поступит из микрофонов в радиоузел, у
02.12.2021 В Новосибирске оцифрованы списки больных и умерших в госпиталях в годы Великой Отечественной войны

учреждений области (1943 г.), в целом о медицинском обслуживании населения. Электронные копии созданы для большого и ценного пласта архивных документов, отражающих картину работы госпиталей во время Великой Отечественной войны. «Списки госпиталей за 1941 г., списки больных и умерших в госпиталях в период с 1942 по 1944 гг., приказы по отделу эвакогоспиталей, протоколы совещаний врачей, гос
22.06.2021 БФ «Система» и Sitronics Group передали Ленино-Снегиревскому военно-историческому музею оборудование

кционное оборудование и программное обеспечение для создания Интерактивной виртуальной энциклопедии Великой Отечественной войны «Путь к Победе. 1941–1945». Общая стоимость проекта составила 1,7
15.05.2020 Mail.ru Cloud Solutions совместно с «Жить в небе» поддержали «Бессмертный полк»

омпанией «Жить в небе» помогли крупнейшему онлайн-сервису по хранению летописей и историй поколения Великой Отечественной войны обеспечить доступность сайта во время празднования Дня Победы. Он
27.04.2020 «Ростелеком» обнулил стоимость звонков с домашних телефонов для ветеранов ВОВ и блокадников

В честь 75-летия Великой Победы участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также жители блокадного Ленинграда, которые пользуются домашними телефонами «Ростелекома», будут переведен
26.02.2020 «Ростелеком» предоставит бесплатную стационарную телефонную связь ветеранам войны и блокадникам

еждугородной стационарной телефонной связи для всех ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. Об этом президент компании Михаил Осеевский заявил на заседании Совета
29.08.2019 МТС купила за 2 миллиарда киностудию, снявшую «Елки» и «Сталинград»

ице-президент. В планах у МТС производство контента — сначала по партнерской схеме, а затем, возможно, и самостоятельное производство. Сотовый оператор МТС купил киностудию, где создавались «Елки» и «Сталинград» В беседе с ТАСС представители МТС пояснили, что монетизировать собственный контент оператор собирается за счет увеличения числа подписок и подключений к своим ТВ-продуктам. С целью

23.04.2019 «Ростелеком» в честь Дня Победы подарит ветеранам бесплатное общение с однополчанами

В честь Дня Победы «Ростелеком» подарит участникам и инвалидам Великой Отечественной войны бесплатное общение с однополчанами, родными и близкими в других г

Публикаций - 661, упоминаний - 1173

Вторая мировая война и организации, системы, технологии, персоны:

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Ростелеком 10948 46
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 32
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VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 22
Microsoft Corporation 25774 21
Google LLC 12687 20
Yandex - Яндекс 9215 18
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 17
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МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 15
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Gaijin Entertainment 89 8
THQ 299 8
Apple Inc 13154 8
Telegram Group 2940 8
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Samsung Electronics 11064 7
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 7
X Corp - Twitter 2938 7
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1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 6
Cisco Systems 5372 6
Huawei 4675 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
Oracle Corporation 7074 6
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 6
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 5
Paradox Interactive 136 5
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 164 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 18
Почта России ПАО 2370 14
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 75 12
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 10
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 8
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 77 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 8
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 7
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Сталинградская битва Музей-заповедник 5 5
Музей Победы ФГБУК - Центральный музей Великой Отечественной войны 6 5
Связной ГК 1401 5
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1307 5
Альфа-Банк 1979 5
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 4
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 4
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 92 4
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 67 4
Россети Ленэнерго 1699 4
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 51 4
101Hotels.com 456 4
Газпром ПАО 1493 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 3
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 3
Верный - торговая сеть 326 3
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 96 3
МГОМЗ - Музей-заповедник Коломенское - Коломенский парк 23 3
Цезарь Сателлит 43 3
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 3
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Tesla Motors 461 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 49
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 46
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 32
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GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 8
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 6
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 2
OWASP - Open Web Application Security Project 146 2
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 2
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 2
СРП - Союз Российских Писателей 6 2
Коммунизм - Коммунистические партии 71 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 2
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ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Союз пенсионеров России 9 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
ДПЦ - Древлеправославная поморская церковь - беспоповцы 1 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
ФКР - Федерация космонавтики России 7 1
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 1
Федерация авиареставраторов России (ФАР) - Общероссийский союз общественных объединений 1 1
Элладская (Греческая) православная церковь - Церковь (Греции) Эллады 2 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
АПЭАП - Всероссийское общество слепых 13 1
Ассоциация операторов мобильной связи Японии 3 1
IADAS - International Academy of Digital Arts and Sciences - Международная академия цифровых искусств и наук 5 1
МФГС СНГ - Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ 10 1
Союз художников России 5 1
Союз СБ Урала - Союз руководителей служб безопасности Урала 3 1
ФРИТ - Фонд развития интернет-технологий 3 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
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CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 17
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Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4011 17
Оповещение и уведомление - Notification 5943 17
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 42
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 18
1С - Ubisoft - Ил-2 Штурмовик 58 15
Google Android 15243 15
Microsoft Windows 16882 14
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 13
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 13
Relic Entertainment - Company of Heroes - Компьютерная игра - Стратегия в реальном времени 70 12
ЭЛАР ЭларСкан 190 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - портал Окно в город 17 10
1С-СофтКлаб - Red Orchestra 14 10
Память народа 14 10
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 10
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 10
Microsoft Windows 2000 8678 9
ЭЛАР ЭларСкан - ЭЛАР ПланСкан 124 8
Apple iOS 8583 8
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 8
Google Earth - Google Планета Земля 490 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 7
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 7
FreePik 1841 7
Google YouTube - Видеохостинг 3002 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 6
Epic Games - Unreal Engine 337 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 6
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 6
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 6
Apple iPhone 6 4861 6
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 6
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 5
Stafory - робот Вера 377 5
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 5
Corel WordPerfect Office - Corel Paradox - реляционная СУБД 122 5
Linux OS 11533 5
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