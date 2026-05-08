Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы

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Мяли танки теплые хлеба,
И горела, как свеча, изба.
Шли деревни. Не забыть вовек
Визга умирающих телег,
Как лежала девочка без ног,
Как не стало на земле дорог.
Но тогда на жадного врага
Ополчились нивы и луга,
Разъярился даже горицвет,
Дерево и то стреляло вслед,
Ночью партизанили кусты
И взлетали, как щепа, мосты,
Шли с погоста деды и отцы,
Пули подавали мертвецы,
И, косматые, как облака,
Врукопашную пошли века.
Шли солдаты бить и перебить,
Как ходили прежде молотить.
Смерть предстала им не в высоте,
А в крестьянской древней простоте,
Та, что пригорюнилась, как мать,
Та, которой нам не миновать.
Затвердело сердце у земли,
А солдаты шли, и шли, и шли,
Шла Урала темная руда,
Шли, гремя, железные стада,
Шел Смоленщины дремучий бор,
Шел глухой, зазубренный топор,
Шли пустые, тусклые поля,
Шла большая русская земля.
И. Эренбург, 1941 г.
СОБЫТИЯ
|08.05.2026
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ую добавить в чат с нейросетью этот промпт: Помоги найти информацию о моем родственнике — участнике Великой Отечественной войны. [ФИО, год рождения, год смерти, если есть]. К 9 Мая я хочу узнат
|07.05.2026
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ний для гостевого интернета, зафиксировала значительный рост подключений к публичным точкам Wi-Fi в Москве в связи с временными ограничениями мобильной связи в центре города, связанными с проведением Парада Победы. Об этом CNews сообщили представители Hot-WiFi. По данным Hot-WiFi, общее количество подключений к публичным сетям увеличилось на 92%. Максимальную нагрузку продемонстрировали лок
|07.05.2025
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«Яндекс Такси», «Ситимобил», СБП предупредили москвичей о сбоях в работе из-за проблем со связью
Безопасность в приоритете Связь в Москве будет работать с перебоями с 7 по 9 мая 2025 г., сообщает пресс-служба мэра Москвы. Также будут действовать и другие ограничени
|07.05.2025
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Трансляцию парада Победы будут смотреть 65% россиян
застать подготовку. Мужчины чаще женщин проявляют активный интерес к подобным событиям в преддверии Дня Победы (11% против 8% соответственно). Среди жителей столицы от 35 до 45 лет больше тех,
|07.05.2025
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Мошенники атакуют жителей России фальшивками о новых социальных выплатах к 9 Мая
Компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, в преддверии Дня Победы зафиксировала распространение поддельных новостей о социальных выплатах. Злоумышле
|06.05.2025
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Злоумышленники эксплуатируют тему Дня Победы для целевых кибератак на российскую промышленность
сотрудника одного из министерств и запрашивают отчёт о проведении торжественных мероприятий в честь Дня Победы. Однако на деле их цель — установить на устройство жертвы бэкдор (ПО для скрытого
|06.05.2025
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9 мая 2025 г. видеоконтент на платформах VK будет без рекламы
ay.vk.company, где все желающие смогут выбрать интересующий контент и перейти на него в один клик. «День Победы — важнейший день для всех россиян. Все больше людей, особенно молодое поколение,
|30.04.2025
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В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне билайн запускает проект «Держим связь»
где герои прошлого вдохновляют нас сегодня. В компании создали библиотеку историй героев-связистов Великой Отечественной войны. Каждая из них — это пример настоящего мужества: люди, которые шл
|30.04.2025
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Сбербанк запустил цифровые инициативы ко Дню Победы
В год 80-летия Великой Победы Сбербанк представил серию цифровых проектов, созданных с применением технологи
|29.04.2025
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Кибермошенники стали использовать День Победы в схемах обмана россиян
чения (ПО). Схема обмана перед 9 Мая Мошенники начали использовать новую схему обмана. В преддверии Дня Победы аферисты звонят пожилым людям и выманивают личные данные, обещая выплаты и подарки
|29.04.2025
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F6: перед 9 Мая мошенники запустили инвестскам от имени фонда «Защитники Отечества»
пания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, предупреждает о новом сценарии мошенничества, в котором используется бренд государственного фонда «Защитники Отечества». В преддверии Дня Победы злоумышленники создали сайты, на которых от имени фонда предлагают заработать до 30 млн руб. в поддельной социальной программе. Специалисты компании F6 направили на блокировку данные
|22.04.2025
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«Бессмертный полк онлайн»: технологии Сбербанка помогут сохранить память о героях Великой Победы для будущих поколений
й, где миллионы людей могут увековечить своего героя. 2025 г. — особенный для всей страны: 80-летие Великой Победы. Это не только государственный праздник, но и часть национальной и личной памя
|21.04.2025
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VK Play запускает спецпроект «Искры Победы» к 80-летию Великой Победы
К 80-летию Великой Победы российская игровая платформа VK Play представила проект «Искры Победы», посвящ
|15.04.2025
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К юбилею Победы «МегаФон» обнулит трафик на сайты о героях войны
участвуют в акции «Бессмертный полк», делятся воспоминаниями о своих родственниках, участвовавших в ВОВ, а молодое поколение обращается к архивам, чтобы осмыслить историю страны и своей семьи.
|09.04.2025
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Caviar представил коллекцию, посвященную 80-летию Великой Победы
В честь 80-летия Великой Победы российский ювелирный бренд Caviar представил коллекцию «Победа 80», посвященну
|07.04.2025
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Kion и Музей Победы собирают в Нижегородской области письма ВОВ солдат и матерей для видеопроекта с российскими актерами
ТС совместно с Музеем Победы запускает всероссийский проект по сбору писем сыновей и матерей времен Великой Отечественной войны. Исторические послания, написанные в 1941-1945 гг., станут осново
|13.03.2025
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К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне Caviar украсил iPhone 16 Pro автоматом Калашникова
пущены такие модели, как «Победа» и «Говорит Президент». Бренд начал подготовку к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и представил видео самой первой модели из новой серии. При создан
|12.12.2024
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Документы времен ВОВ и метрические книги, - в Сибири оцифруют уникальные документы
в советского и постсоветского периодов – преимущественно документы учреждений и организаций периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., отражающие жизнь округа в военные годы и вклад жит
|03.10.2024
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В Курганской области оцифровывают документы времен Великой Отечественной войны на «ЭларСкан»
х изданий и другие виды печатной продукции. Элар В Курганской области оцифровывают документы времен Великой Отечественной войны на «ЭларСкан» На новом «ЭларСкан» А2-600Р планируется оцифровать
|22.05.2024
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«Элар» оцифровал подшивки газет Кронштадтский вестник» 19 века и за период Великой Отечественной войны
овых подшивок), также электронные копии были созданы для номеров газеты «Рабочий Кронштадт» периода Великой Отечественной войны: было оцифровано пять годовых подшивок за период с 1941 по 1945 г
|08.05.2024
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ГК «Солар»: в преддверии Дня Победы увеличилось число фейковых сайтов, обещающих социальные выплаты
Эксперты центра мониторинга внешних цифровых Solar Aura в преддверии 9 мая зафиксировали рост количества фейковых сайтов, обещающих социальные выплаты пожилым люд
|08.05.2024
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Столичная компания к 9 мая оцифровала свыше 550 тыс. документов времен Великой Отечественной войны
азрабатывающая сканеры и платформы для организации электронных архивов, оцифровала документы времен Великой Отечественной войны к 9 мая для портала «Память народа». Об этом сообщил министр прав
|06.05.2024
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Caviar выпустила «победный» комплект iPhone 15 Pro к 9 мая
силу и энергию в русской культуре. «Мы отдаем дань уважения великому празднику, Дню Победы, героям Великой Отечественной войны и всем, кто участвует в сегодняшних победах» – отметил Сергей Кит
|17.04.2024
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Мошенники подготовили атаку на ветеранов ко Дню Победы
ницы любыми возможными способами. В данном случае в качестве жертв злоумышленники выбрали ветеранов ВОВ и членов их семей. Жертвам обещали выплаты от 50 тыс. руб. до 300 тыс. руб. Чтобы потороп
|25.01.2024
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Число пользователей сервиса «Блокада Ленинграда» за год превысило 31 тыс. человек
024 г. В раздел «Медаль памяти» вошел архив с данными о гражданских лицах, представленных к медали «За оборону Ленинграда». В его основу лег совместный проект Архивов Санкт-Петербурга и Комитет
|18.01.2024
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Уникальные архивные документы о прорыве блокады Ленинграда представлены на портале Президентской библиотеки
енности и продовольственном снабжении Ленинграда, об оказании помощи семьям фронтовиков и инвалидов Великой Отечественной войны, о сборе ленинградцами средств для нужд Красной Армии за 1942–194
|05.05.2023
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На портале «Память народа» опубликованы новые документы времен Великой Отечественной войны
На портале «Память народа» опубликованы новые документы времен Великой Отечественной войны. Новые массивы документов уже доступны на портале в преддверии Дн
|01.03.2023
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Нейросеть визуализировала героев ВОВ: мультимедийный проект в МГУ
ны МГУ открылась первая edutainment-выставка «Эхо героев», сгенерированная искусственным интеллектом. Первый цикл экспозиции познакомит зрителей с историями преподавателей и выпускников вуза – героев Великой Отечественной войны. Для выставки отстроили специальный куб, внутри которого создается видеопроекция. Мощный видеоряд и саунд-дизайн погружают посетителя в атмосферу времени. Внутри куб
|06.05.2022
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«Ростелеком» организует звуковое сопровождение Парада Победы в Челябинскек
ы челябинского радиоузла не уступает той, что сопровождает Парад в Москве, утверждают в компании. В День Победы в Челябинске звук торжественного построения поступит из микрофонов в радиоузел, у
|02.12.2021
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В Новосибирске оцифрованы списки больных и умерших в госпиталях в годы Великой Отечественной войны
учреждений области (1943 г.), в целом о медицинском обслуживании населения. Электронные копии созданы для большого и ценного пласта архивных документов, отражающих картину работы госпиталей во время Великой Отечественной войны. «Списки госпиталей за 1941 г., списки больных и умерших в госпиталях в период с 1942 по 1944 гг., приказы по отделу эвакогоспиталей, протоколы совещаний врачей, гос
|22.06.2021
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БФ «Система» и Sitronics Group передали Ленино-Снегиревскому военно-историческому музею оборудование
кционное оборудование и программное обеспечение для создания Интерактивной виртуальной энциклопедии Великой Отечественной войны «Путь к Победе. 1941–1945». Общая стоимость проекта составила 1,7
|15.05.2020
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Mail.ru Cloud Solutions совместно с «Жить в небе» поддержали «Бессмертный полк»
омпанией «Жить в небе» помогли крупнейшему онлайн-сервису по хранению летописей и историй поколения Великой Отечественной войны обеспечить доступность сайта во время празднования Дня Победы. Он
|27.04.2020
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«Ростелеком» обнулил стоимость звонков с домашних телефонов для ветеранов ВОВ и блокадников
В честь 75-летия Великой Победы участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также жители блокадного Ленинграда, которые пользуются домашними телефонами «Ростелекома», будут переведен
|26.02.2020
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«Ростелеком» предоставит бесплатную стационарную телефонную связь ветеранам войны и блокадникам
еждугородной стационарной телефонной связи для всех ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. Об этом президент компании Михаил Осеевский заявил на заседании Совета
|29.08.2019
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МТС купила за 2 миллиарда киностудию, снявшую «Елки» и «Сталинград»
ице-президент. В планах у МТС производство контента — сначала по партнерской схеме, а затем, возможно, и самостоятельное производство. Сотовый оператор МТС купил киностудию, где создавались «Елки» и «Сталинград» В беседе с ТАСС представители МТС пояснили, что монетизировать собственный контент оператор собирается за счет увеличения числа подписок и подключений к своим ТВ-продуктам. С целью
|23.04.2019
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«Ростелеком» в честь Дня Победы подарит ветеранам бесплатное общение с однополчанами
В честь Дня Победы «Ростелеком» подарит участникам и инвалидам Великой Отечественной войны бесплатное общение с однополчанами, родными и близкими в других г
Вторая мировая война и организации, системы, технологии, персоны:
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