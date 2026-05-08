Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы

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В Москве на День Победы отключат мобильный интернет и SMS, включая «белые списки» общениями SMS. Такие меры объясняются необходимостью обеспечения безопасности во время празднования Дня Победы в Великой Отечественной Войне. При этом домашний интернет и Wi-Fi должны будут про

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Ко Дню Победы: Caviar представил кастомный iPhone 17 Pro, оснащенный фрагментом поверженного танка «Тигр» Caviar выпустил две новые модели ко Дню Победы. Смартфоны «День Победы» и «Триумф Победы» получили титановое усиление корпуса, вставки из натуральной ко

На портале «Память народа» опубликованы новые документы о героях Великой Отечественной войны я 2025 г. на портал «Память народа» было загружено более 4,5 млн новых записей о судьбах участников ВОВ. Чтобы получить эти данные специалисты «Элар» оцифровали 3,9 млн страниц архивных докумен

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«Яндекс Такси», «Ситимобил», СБП предупредили москвичей о сбоях в работе из-за проблем со связью Безопасность в приоритете Связь в Москве будет работать с перебоями с 7 по 9 мая 2025 г., сообщает пресс-служба мэра Москвы. Также будут действовать и другие ограничени

Трансляцию парада Победы будут смотреть 65% россиян застать подготовку. Мужчины чаще женщин проявляют активный интерес к подобным событиям в преддверии Дня Победы (11% против 8% соответственно). Среди жителей столицы от 35 до 45 лет больше тех,

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Злоумышленники эксплуатируют тему Дня Победы для целевых кибератак на российскую промышленность сотрудника одного из министерств и запрашивают отчёт о проведении торжественных мероприятий в честь Дня Победы. Однако на деле их цель — установить на устройство жертвы бэкдор (ПО для скрытого

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Сбербанк запустил цифровые инициативы ко Дню Победы В год 80-летия Великой Победы Сбербанк представил серию цифровых проектов, созданных с применением технологи

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F6: перед 9 Мая мошенники запустили инвестскам от имени фонда «Защитники Отечества» пания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, предупреждает о новом сценарии мошенничества, в котором используется бренд государственного фонда «Защитники Отечества». В преддверии Дня Победы злоумышленники создали сайты, на которых от имени фонда предлагают заработать до 30 млн руб. в поддельной социальной программе. Специалисты компании F6 направили на блокировку данные

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VK Play запускает спецпроект «Искры Победы» к 80-летию Великой Победы К 80-летию Великой Победы российская игровая платформа VK Play представила проект «Искры Победы», посвящ

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Caviar представил коллекцию, посвященную 80-летию Великой Победы В честь 80-летия Великой Победы российский ювелирный бренд Caviar представил коллекцию «Победа 80», посвященну

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В Курганской области оцифровывают документы времен Великой Отечественной войны на «ЭларСкан» х изданий и другие виды печатной продукции. Элар В Курганской области оцифровывают документы времен Великой Отечественной войны на «ЭларСкан» На новом «ЭларСкан» А2-600Р планируется оцифровать

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Число пользователей сервиса «Блокада Ленинграда» за год превысило 31 тыс. человек 024 г. В раздел «Медаль памяти» вошел архив с данными о гражданских лицах, представленных к медали «За оборону Ленинграда». В его основу лег совместный проект Архивов Санкт-Петербурга и Комитет

Уникальные архивные документы о прорыве блокады Ленинграда представлены на портале Президентской библиотеки енности и продовольственном снабжении Ленинграда, об оказании помощи семьям фронтовиков и инвалидов Великой Отечественной войны, о сборе ленинградцами средств для нужд Красной Армии за 1942–194

На портале «Память народа» опубликованы новые документы времен Великой Отечественной войны На портале «Память народа» опубликованы новые документы времен Великой Отечественной войны. Новые массивы документов уже доступны на портале в преддверии Дн

Нейросеть визуализировала героев ВОВ: мультимедийный проект в МГУ ны МГУ открылась первая edutainment-выставка «Эхо героев», сгенерированная искусственным интеллектом. Первый цикл экспозиции познакомит зрителей с историями преподавателей и выпускников вуза – героев Великой Отечественной войны. Для выставки отстроили специальный куб, внутри которого создается видеопроекция. Мощный видеоряд и саунд-дизайн погружают посетителя в атмосферу времени. Внутри куб

«Ростелеком» организует звуковое сопровождение Парада Победы в Челябинскек ы челябинского радиоузла не уступает той, что сопровождает Парад в Москве, утверждают в компании. В День Победы в Челябинске звук торжественного построения поступит из микрофонов в радиоузел, у

В Новосибирске оцифрованы списки больных и умерших в госпиталях в годы Великой Отечественной войны учреждений области (1943 г.), в целом о медицинском обслуживании населения. Электронные копии созданы для большого и ценного пласта архивных документов, отражающих картину работы госпиталей во время Великой Отечественной войны. «Списки госпиталей за 1941 г., списки больных и умерших в госпиталях в период с 1942 по 1944 гг., приказы по отделу эвакогоспиталей, протоколы совещаний врачей, гос

БФ «Система» и Sitronics Group передали Ленино-Снегиревскому военно-историческому музею оборудование кционное оборудование и программное обеспечение для создания Интерактивной виртуальной энциклопедии Великой Отечественной войны «Путь к Победе. 1941–1945». Общая стоимость проекта составила 1,7

Mail.ru Cloud Solutions совместно с «Жить в небе» поддержали «Бессмертный полк» омпанией «Жить в небе» помогли крупнейшему онлайн-сервису по хранению летописей и историй поколения Великой Отечественной войны обеспечить доступность сайта во время празднования Дня Победы. Он

«Ростелеком» обнулил стоимость звонков с домашних телефонов для ветеранов ВОВ и блокадников В честь 75-летия Великой Победы участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также жители блокадного Ленинграда, которые пользуются домашними телефонами «Ростелекома», будут переведен

«Ростелеком» предоставит бесплатную стационарную телефонную связь ветеранам войны и блокадникам еждугородной стационарной телефонной связи для всех ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. Об этом президент компании Михаил Осеевский заявил на заседании Совета

МТС купила за 2 миллиарда киностудию, снявшую «Елки» и «Сталинград» ице-президент. В планах у МТС производство контента — сначала по партнерской схеме, а затем, возможно, и самостоятельное производство. Сотовый оператор МТС купил киностудию, где создавались «Елки» и «Сталинград» В беседе с ТАСС представители МТС пояснили, что монетизировать собственный контент оператор собирается за счет увеличения числа подписок и подключений к своим ТВ-продуктам. С целью