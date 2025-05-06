Завод ISBC выпустил специальный тираж транспортных карт к 80-летию Победы

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне завод ISBC, российский эксперт в области разработки, производства и дистрибуции RFID-технологий, по заказу автоматизированной системы оплаты проезда «Электронный проездной», транспортных операторов «Волна Балтики» (Калининград) и «Электронные транспортные системы» выпустил лимитированную серию транспортных смарт-карт с праздничным дизайном. Об этом CNews сообщили представители ISBC.

Проект охватил девять регионов России, включая Липецкую и Тамбовскую области, а также города Южно-Сахалинск, Владивосток, Бийск, Магадан, Хабаровск, Ульяновск и Калининград. Каждая карта посвящена местным памятникам Великой Отечественной войны, подчеркивая вклад регионов в общую Победу.

«Этот проект – дань уважения героям войны. Мы рады, что вместе с нашими партнерами – системой «Электронный проездной», «Волной Балтики» и «Электронными транспортными системами» – смогли создать не просто транспортные карты, а символ памяти», – отметила Ольга Шахворостова, руководитель направления по работе с региональными партнерами ГК ISBC.

Специальные тиражи по 1000 экземпляров в каждом регионе уже доступны для приобретения в городах-участниках. Ожидается, что проект привлечет внимание не только пользователей общественного транспорта, но и коллекционеров, а также всех, кто чтит историю своей страны.