Разделы

Техника
|

Завод ISBC выпустил специальный тираж транспортных карт к 80-летию Победы

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне завод ISBC, российский эксперт в области разработки, производства и дистрибуции RFID-технологий, по заказу автоматизированной системы оплаты проезда «Электронный проездной», транспортных операторов «Волна Балтики» (Калининград) и «Электронные транспортные системы» выпустил лимитированную серию транспортных смарт-карт с праздничным дизайном. Об этом CNews сообщили представители ISBC.

Проект охватил девять регионов России, включая Липецкую и Тамбовскую области, а также города Южно-Сахалинск, Владивосток, Бийск, Магадан, Хабаровск, Ульяновск и Калининград. Каждая карта посвящена местным памятникам Великой Отечественной войны, подчеркивая вклад регионов в общую Победу.

tk1.jpg

ISBC

«Этот проект – дань уважения героям войны. Мы рады, что вместе с нашими партнерами – системой «Электронный проездной», «Волной Балтики» и «Электронными транспортными системами» – смогли создать не просто транспортные карты, а символ памяти», – отметила Ольга Шахворостова, руководитель направления по работе с региональными партнерами ГК ISBC.

Специальные тиражи по 1000 экземпляров в каждом регионе уже доступны для приобретения в городах-участниках. Ожидается, что проект привлечет внимание не только пользователей общественного транспорта, но и коллекционеров, а также всех, кто чтит историю своей страны.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Японская компания требует миллиард с лишним у российского производителя спецсредств связи для Минобороны

Android больше не будет прежним. Google проболталась, что готовит радикальные изменения в облике системы

Китай в два счета обошел тарифы Трампа. Найдена простая и гениальная лазейка

Из-за недостатка госфинансирования на грани коллапса хостинг Linux Debian, Fedora и Gentoo

Создан планшет, который нельзя взломать и отследить. Продавать его будут не всем

Америка хочет дистанционно блокировать ИИ-ускорители, попавшие в Китай

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

5 причин, почему роботы-собаки так и не стали популярными

Круглосуточный стресс: как уведомления от гаджетов влияют на психику

Лучшие TWS-наушники с ANC стоимостью до 10 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Недостающее звено в эволюции: впервые обнаружены следы бронированных динозавров с булавой на хвосте, им 100 миллионов лет

Вымершие гигантские амфибии найдены после загадочной массовой гибели 230 миллионов лет назад

500-летние трансильванские летописи раскрывают жестокую правду Малого ледникового периода
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153