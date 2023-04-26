Транспорт общественный Транспортная карта

На сети Tele2 заработал новый мобильный оператор «Городмобайл» атора мобильной связи «Городмобайл». Услуги нового мобильного оператора ориентированы на владельцев транспортной карты «Тройка», которые смогут оплачивать до 99% расходов на мобильную связь бон

Пассажиры ЦППК стали чаще записывать проездные документы на транспортные карты С начала 2022 г. пассажиры ЦППК записали на транспортные карты 850 тыс. разовых билетов. В июле-августе 2022 г. таким образом было оформлено почти на 61% больше билетов, чем за аналогичный период 2021 г. Чаще всего разовые проездные доку

«Сбер» запустил в Сосновом Бору проект единой транспортной карты региона гом к модернизации системы общественного транспорта Ленинградской области и повышению комфорта пассажиров. А развитая сеть банкоматов Сбера позволит пассажирам быстро и в удобное время пополнить свою транспортную карту». «В этом году мы подписали соглашение о сотрудничестве с главой Ленинградской области. Мы благодарны нашим коллегам за доверие и активное участие региона во всех вопросах по

«Сбер» запустил в Карелии проект единой транспортной карты региона «Сбер» запустил в Карелии проект единой транспортной карты региона. Теперь пассажирам троллейбусов транспортных предприятий ПМУП «Городской транспорт» и ГУП РК «Карелавтотранс» города Петрозаводска стала доступна оплата проезда транс

Сбербанк представил технологию виртуальной транспортной карты ель председателя правления, руководитель блока «Розничный бизнес» Сбербанка, отметила: «Виртуальная транспортная карта — это очередной шаг в стратегии отказа от пластика. Теперь пассажиры смогу

«РЖД», «ТрансТелеКом» и ВТБ разработают Единую транспортную карту ние о сотрудничестве по реализации нового проекта – Единой транспортной карты РЖД (ЕТК РЖД). Единая транспортная карта (ЕТК) станет проездным документом, а также универсальным платежным инструм

«Транстелеком» представил прототип Единой транспортной карты «Транстелеком» в рамках масштабного международного транспортно-логистического форума «PRO// ДВИЖЕНИЕ. 1520», который прошел в Сочи с 1 по 3 октября, представил прототип нового продукта – Единой транспортной карты. Гости и участники Форума ознакомились с прототипом решения Единой транспортной карты (ЕТК), которое создал «Транстелеком». Прежде всего, представленные в рамках Форум

«Стрелка» - пример эффективного государственно-частного партнерства екабря 2014 г. было организовано голосование за дизайн и название карты, а 1 февраля 2015 г. единая транспортная карта «Стрелка» заработала на территории целого ряда городов Московской области.

Пополнить транспортную карту «Тройка» можно в Росавтобанке Оплатить проезд в метро, наземном транспорте и пригородных электропоездах стало удобнее — теперь в Росавтобанке можно пополнить транспортную карту «Тройка». Об этом CNews сообщили в Росавтобанке. Как отмечается, положить деньги на карту можно в кассах любого офиса банка. Пополнение «Тройки» происходит без комиссии, потр

Федеральная транспортная карта может быть создана на базе «Стрелки» Компания «УЭК» готова создать федеральную транспортную карту к Чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в 2018 г. Необходимые технологии уже созданы и успешно используются в проекте единой транспортной карты Московской обла

Транспортные карты «Золотая Корона» появились в Новокузнецке автоматизации городских пассажирских перевозок, предлагает новокузнечанам новый современный сервис «Транспортная карта» — общегражданский проездной, удобный как для горожан, так и для гостей го

Глава УЭК: Транспортные карты Москвы, Подмосковья и Петербурга должны покрывать все три региона льный стимул для развития решений в сфере ЖКХ в регионах, повышения их качества. В сфере транспорта мы реализовали один из лучших транспортных проектов в стране – внедрили в Московской области единую транспортную карту «Стрелка». Она выгодна абсолютно всем. Граждане экономят деньги, транспортные предприятия увеличивают выручку за счет перехода к безналичной оплате, область получает больше н

Транспортные карты «Стрелка» и «Тройка» могут объединиться Московская транспортная карта «Тройка» может быть объединена с подмосковной «Стрелкой», рассказал в эфир

Пополнить транспортную карту «Стрелка» теперь можно в терминалах «Европлат» ЕТК (дочерняя компания УЭК по созданию «Стрелки»), оператор проекта Единая транспортная карта «Стрелка», и «Яндекс.Деньги» представили новый способ пополнения транспортной карты «Стрелка» — через сеть терминалов «Европлат». В Москве и Московской области доступно более 500 терминалов, сообщили CNews в пресс-службе Единой транспортной карты «Стр

Пополнить транспортную карту «Стрелка» теперь можно с помощью WebMoney Международная система расчетов WebMoney Transfer совместно с УЭК представила услугу моментального пополнения баланса единой транспортной карты «Стрелка». Об этом CNews сообщили в пресс-службе Единой транспортной карты «Стрелка». Зачислить средства на карту можно через встроенную витрину в WebMoney Keeper, в т

Транспортную карту «Стрелка» теперь можно пополнить через платежный сервис Qiwi также возможным на сайте www.qiwi.com или в мобильных приложениях электронного кошелька Visa Qiwi Wallet. «В своей работе мы постоянно учитываем пожелания и предложения владельцев “Стрелки”. Спрос на транспортные карты растет с каждым днем. Владельцами карты стали уже более 300 тыс. человек. По “Стрелке” ежедневно совершают более 180 тыс. поездок», — отметил вице-президент УЭК Евгений Кисля

Число пользователей транспортной карты «Стрелка» достигло 30 тыс. ской областях. Ведем переговоры еще с десятком субъектов, - рассказал в интервью CNews Алексей Попов, президент «УЭК». - Надеюсь, в скором времени жители этих регионов смогут ездить по одной и той же транспортной карте не только внутри своей области, но и за ее пределами. Это очень важно. Фактически сейчас нами реализуется федеральный стандарт».

Единую транспортную карту за 3 дня приобрели 2000 жителей Подмосковья За три дня действия единой транспортной карты «Стрелка» пассажирам Подмосковья продано уже более 2 000 карт. По словам Губернатора Московской области Андрея Воробьева, проект внедрения единой транспортной карты «С

«Евросеть» запустила услугу пополнения новой единой транспортной карты Московской области «Стрелка» ах в Красногорском районе и в городском округе Балашиха, сообщили CNews в «Евросети». Напомним, что транспортная карта «Стрелка» стала доступна жителям Московской области с 1 февраля 2015 г. В

Новую транспортную карту Подмосковья можно пополнять через интернет рминалах Сбербанка, на сайте Яндекс.Денег и в салонах «Евросети». Чтобы пополнить карту «Стрелка», достаточно указать её номер и сумму платежа. Комиссии при любом способе пополнения нет. Активировать транспортную карту не нужно — деньги поступают на неё в течение нескольких минут, после чего ей можно сразу пользоваться. Платежи с карты выгоднее покупки билетов в кассе: в течение 30 дней сто

На общественном транспорте Подмосковья начали принимать единую транспортную карту «Стрелка» ых городах. С 1 марта на карту можно будет также записать билет для проезда на подмосковных электричках. В планах Правительства Московской области и инвестора проекта ОАО «УЭК» - использование единой транспортной карты на троллейбусах и автобусах частных перевозчиков. Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максут Шадаев подчеркнул важность

В Подмосковье появилась единая транспортная карта игородной пассажирской компании (МТППК). В перспективе можно будет оплачивать проезд в безналичной форме на других видах транспорта: троллейбусах, трамваях, маршрутных такси. В основе создания единой транспортной карты лежит принцип «чем больше ездишь, тем меньше платишь». При совершении регулярных поездок в течение 30 дней стоимость проезда снижается с 28 рублей до 18 рублей (первые 10 пое

«Тинькофф Банк» запустил услугу по пополнению транспортной карты «Тройка» «Тинькофф Банк» предоставил своим клиентам возможность быстрого и бесплатного пополнения московской транспортной карты «Тройка» через интернет-банк. С помощью карты «Тройка» можно расплачиваться за проезд на метро, наземном транспорте и электричках, сообщили CNews в «Тинькофф Банке». Услуга д

Крупнейшие английские города введут единую транспортную карту затем трамваи и поезда. В трамвайной системе Манчестера MetroLink уже действует смарт-карта get me there. Будет ли она интегрирована в новую схему, не уточняется. По мнению авторов инициативы, новая транспортная карта станет более масштабным проектом, чем лондонская система Oyster. В Лондоне введение Oyster привело к тому, что с лета 2014 г. в городских автобусах нельзя оплатить проезд нал

Жители Одинцово начали оплачивать проезд в помощью Единой транспортной карты августа 2014 г. на 7 автобусных маршрутах организована возможность оплаты проезда с помощью Единой транспортной карты Московской области. Всего с начала пилотного проекта реализовано 327 карт

Подольск протестирует Единую транспортную карту Московской области слуг в области аутсорсинга ИТ- и бизнес-процессов, запустил пилотный проект по использованию Единой транспортной карты (ЕТК) на основных автобусных маршрутах города Подольска. Цель проекта - пр

Транспортные карты «Тройка» теперь можно пополнять на терминалах «Элекснет» я новое билетное меню на общественном транспорте. Одно из нововведений для пассажиров — пополняемая транспортная карта «Тройка». Со 2 апреля на «Тройку» можно записать билеты на метро и наземны

Через терминалы «Сбербанка» в Новосибирске и Кемерове теперь можно пополнить счет транспортной карты В ноябре «Сибирский банк Сбербанка России» запустил сервис пополнения транспортных карт через свои банкоматы и терминалы в Кемерове и Новосибирске. «Для того чтобы зачислить средства на счет транспортной карты, в меню на экране устройства нужно выбрать кнопку “пополнение транспортных карт”, положить карту на считыватель, далее, следуя инструкциям терминала, внести деньги на карту.

Клиенты «Банка Русский Стандарт» теперь могут пополнять транспортные карты через интернет-банк в, первый заместитель председателя Комитета по транспорту. По информации «Банка Русский Стандарт», «Транспортная карта» принимается к оплате везде, где есть логотип платежной системы MasterCard

Клиенты банка «АК Барс» теперь могут пополнять транспортную карту через интернет банковского обслуживания банка «АК Барс», к которому добавлен новый получатель платежей — компания «Транспортная карта». При этом для активации перечисленной суммы на счет транспортной карты кл