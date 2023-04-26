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Транспорт общественный Транспортная карта

СОБЫТИЯ

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26.04.2023 На сети Tele2 заработал новый мобильный оператор «Городмобайл»

атора мобильной связи «Городмобайл». Услуги нового мобильного оператора ориентированы на владельцев транспортной карты «Тройка», которые смогут оплачивать до 99% расходов на мобильную связь бон
25.08.2022 Пассажиры ЦППК стали чаще записывать проездные документы на транспортные карты

С начала 2022 г. пассажиры ЦППК записали на транспортные карты 850 тыс. разовых билетов. В июле-августе 2022 г. таким образом было оформлено почти на 61% больше билетов, чем за аналогичный период 2021 г. Чаще всего разовые проездные доку
10.12.2021 «Сбер» запустил в Сосновом Бору проект единой транспортной карты региона

гом к модернизации системы общественного транспорта Ленинградской области и повышению комфорта пассажиров. А развитая сеть банкоматов Сбера позволит пассажирам быстро и в удобное время пополнить свою транспортную карту». «В этом году мы подписали соглашение о сотрудничестве с главой Ленинградской области. Мы благодарны нашим коллегам за доверие и активное участие региона во всех вопросах по
08.10.2021 «Сбер» запустил в Карелии проект единой транспортной карты региона

«Сбер» запустил в Карелии проект единой транспортной карты региона. Теперь пассажирам троллейбусов транспортных предприятий ПМУП «Городской транспорт» и ГУП РК «Карелавтотранс» города Петрозаводска стала доступна оплата проезда транс
06.11.2019 Сбербанк представил технологию виртуальной транспортной карты

ель председателя правления, руководитель блока «Розничный бизнес» Сбербанка, отметила: «Виртуальная транспортная карта — это очередной шаг в стратегии отказа от пластика. Теперь пассажиры смогу
29.11.2018 «РЖД», «ТрансТелеКом» и ВТБ разработают Единую транспортную карту

ние о сотрудничестве по реализации нового проекта – Единой транспортной карты РЖД (ЕТК РЖД). Единая транспортная карта (ЕТК) станет проездным документом, а также универсальным платежным инструм
04.10.2018 «Транстелеком» представил прототип Единой транспортной карты

«Транстелеком» в рамках масштабного международного транспортно-логистического форума «PRO// ДВИЖЕНИЕ. 1520», который прошел в Сочи с 1 по 3 октября, представил прототип нового продукта – Единой транспортной карты. Гости и участники Форума ознакомились с прототипом решения Единой транспортной карты (ЕТК), которое создал «Транстелеком». Прежде всего, представленные в рамках Форум
26.10.2015 «Стрелка» - пример эффективного государственно-частного партнерства

екабря 2014 г. было организовано голосование за дизайн и название карты, а 1 февраля 2015 г. единая транспортная карта «Стрелка» заработала на территории целого ряда городов Московской области.
19.10.2015 Пополнить транспортную карту «Тройка» можно в Росавтобанке

Оплатить проезд в метро, наземном транспорте и пригородных электропоездах стало удобнее — теперь в Росавтобанке можно пополнить транспортную карту «Тройка». Об этом CNews сообщили в Росавтобанке. Как отмечается, положить деньги на карту можно в кассах любого офиса банка. Пополнение «Тройки» происходит без комиссии, потр
16.09.2015 Федеральная транспортная карта может быть создана на базе «Стрелки»

Компания «УЭК» готова создать федеральную транспортную карту к Чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в 2018 г. Необходимые технологии уже созданы и успешно используются в проекте единой транспортной карты Московской обла
10.09.2015 Транспортные карты «Золотая Корона» появились в Новокузнецке

автоматизации городских пассажирских перевозок, предлагает новокузнечанам новый современный сервис «Транспортная карта» — общегражданский проездной, удобный как для горожан, так и для гостей го
20.08.2015 Глава УЭК: Транспортные карты Москвы, Подмосковья и Петербурга должны покрывать все три региона

льный стимул для развития решений в сфере ЖКХ в регионах, повышения их качества. В сфере транспорта мы реализовали один из лучших транспортных проектов в стране – внедрили в Московской области единую транспортную карту «Стрелка». Она выгодна абсолютно всем. Граждане экономят деньги, транспортные предприятия увеличивают выручку за счет перехода к безналичной оплате, область получает больше н
28.07.2015 Транспортные карты «Стрелка» и «Тройка» могут объединиться

Московская транспортная карта «Тройка» может быть объединена с подмосковной «Стрелкой», рассказал в эфир
25.06.2015 Пополнить транспортную карту «Стрелка» теперь можно в терминалах «Европлат»

ЕТК (дочерняя компания УЭК по созданию «Стрелки»), оператор проекта Единая транспортная карта «Стрелка», и «Яндекс.Деньги» представили новый способ пополнения транспортной карты «Стрелка» — через сеть терминалов «Европлат». В Москве и Московской области доступно более 500 терминалов, сообщили CNews в пресс-службе Единой транспортной карты «Стр
18.06.2015 Пополнить транспортную карту «Стрелка» теперь можно с помощью WebMoney

Международная система расчетов WebMoney Transfer совместно с УЭК представила услугу моментального пополнения баланса единой транспортной карты «Стрелка». Об этом CNews сообщили в пресс-службе Единой транспортной карты «Стрелка». Зачислить средства на карту можно через встроенную витрину в WebMoney Keeper, в т
08.06.2015 Транспортную карту «Стрелка» теперь можно пополнить через платежный сервис Qiwi

также возможным на сайте www.qiwi.com или в мобильных приложениях электронного кошелька Visa Qiwi Wallet. «В своей работе мы постоянно учитываем пожелания и предложения владельцев “Стрелки”. Спрос на транспортные карты растет с каждым днем. Владельцами карты стали уже более 300 тыс. человек. По “Стрелке” ежедневно совершают более 180 тыс. поездок», — отметил вице-президент УЭК Евгений Кисля
11.03.2015 Число пользователей транспортной карты «Стрелка» достигло 30 тыс.

ской областях. Ведем переговоры еще с десятком субъектов, - рассказал в интервью CNews Алексей Попов, президент «УЭК». - Надеюсь, в скором времени жители этих регионов смогут ездить по одной и той же транспортной карте не только внутри своей области, но и за ее пределами. Это очень важно. Фактически сейчас нами реализуется федеральный стандарт».
03.02.2015 Единую транспортную карту за 3 дня приобрели 2000 жителей Подмосковья

За три дня действия единой транспортной карты «Стрелка» пассажирам Подмосковья продано уже более 2 000 карт. По словам Губернатора Московской области Андрея Воробьева, проект внедрения единой транспортной карты «С
02.02.2015 «Евросеть» запустила услугу пополнения новой единой транспортной карты Московской области «Стрелка»

ах в Красногорском районе и в городском округе Балашиха, сообщили CNews в «Евросети». Напомним, что транспортная карта «Стрелка» стала доступна жителям Московской области с 1 февраля 2015 г. В

02.02.2015 Новую транспортную карту Подмосковья можно пополнять через интернет

рминалах Сбербанка, на сайте Яндекс.Денег и в салонах «Евросети». Чтобы пополнить карту «Стрелка», достаточно указать её номер и сумму платежа. Комиссии при любом способе пополнения нет. Активировать транспортную карту не нужно — деньги поступают на неё в течение нескольких минут, после чего ей можно сразу пользоваться. Платежи с карты выгоднее покупки билетов в кассе: в течение 30 дней сто
02.02.2015 На общественном транспорте Подмосковья начали принимать единую транспортную карту «Стрелка»

ых городах. С 1 марта на карту можно будет также записать билет для проезда на подмосковных электричках. В планах Правительства Московской области и инвестора проекта ОАО «УЭК» - использование единой транспортной карты на троллейбусах и автобусах частных перевозчиков. Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максут Шадаев подчеркнул важность

01.02.2015 В Подмосковье появилась единая транспортная карта

игородной пассажирской компании (МТППК). В перспективе можно будет оплачивать проезд в безналичной форме на других видах транспорта: троллейбусах, трамваях, маршрутных такси. В основе создания единой транспортной карты лежит принцип «чем больше ездишь, тем меньше платишь». При совершении регулярных поездок в течение 30 дней стоимость проезда снижается с 28 рублей до 18 рублей (первые 10 пое
14.01.2015 «Тинькофф Банк» запустил услугу по пополнению транспортной карты «Тройка»

«Тинькофф Банк» предоставил своим клиентам возможность быстрого и бесплатного пополнения московской транспортной карты «Тройка» через интернет-банк. С помощью карты «Тройка» можно расплачиваться за проезд на метро, наземном транспорте и электричках, сообщили CNews в «Тинькофф Банке». Услуга д
05.11.2014 Крупнейшие английские города введут единую транспортную карту

затем трамваи и поезда. В трамвайной системе Манчестера MetroLink уже действует смарт-карта get me there. Будет ли она интегрирована в новую схему, не уточняется. По мнению авторов инициативы, новая транспортная карта станет более масштабным проектом, чем лондонская система Oyster. В Лондоне введение Oyster привело к тому, что с лета 2014 г. в городских автобусах нельзя оплатить проезд нал
20.08.2014 Жители Одинцово начали оплачивать проезд в помощью Единой транспортной карты

августа 2014 г. на 7 автобусных маршрутах организована возможность оплаты проезда с помощью Единой транспортной карты Московской области. Всего с начала пилотного проекта реализовано 327 карт

20.06.2014 Подольск протестирует Единую транспортную карту Московской области

слуг в области аутсорсинга ИТ- и бизнес-процессов, запустил пилотный проект по использованию Единой транспортной карты (ЕТК) на основных автобусных маршрутах города Подольска. Цель проекта - пр
04.06.2013 Транспортные карты «Тройка» теперь можно пополнять на терминалах «Элекснет»

я новое билетное меню на общественном транспорте. Одно из нововведений для пассажиров — пополняемая транспортная карта «Тройка». Со 2 апреля на «Тройку» можно записать билеты на метро и наземны
20.11.2012 Через терминалы «Сбербанка» в Новосибирске и Кемерове теперь можно пополнить счет транспортной карты

В ноябре «Сибирский банк Сбербанка России» запустил сервис пополнения транспортных карт через свои банкоматы и терминалы в Кемерове и Новосибирске. «Для того чтобы зачислить средства на счет транспортной карты, в меню на экране устройства нужно выбрать кнопку “пополнение транспортных карт”, положить карту на считыватель, далее, следуя инструкциям терминала, внести деньги на карту.

13.11.2012 Клиенты «Банка Русский Стандарт» теперь могут пополнять транспортные карты через интернет-банк

в, первый заместитель председателя Комитета по транспорту. По информации «Банка Русский Стандарт», «Транспортная карта» принимается к оплате везде, где есть логотип платежной системы MasterCard
27.08.2012 Клиенты банка «АК Барс» теперь могут пополнять транспортную карту через интернет

банковского обслуживания банка «АК Барс», к которому добавлен новый получатель платежей — компания «Транспортная карта». При этом для активации перечисленной суммы на счет транспортной карты кл
16.12.2009 В метрополитене Екатеринбурга внедрена система оплаты проезда «Транспортная карта метро»

об успешном запуске в полномасштабную коммерческую эксплуатацию системы безналичной оплаты проезда «Транспортная карта метро». Система создана дочерней структурой Группы – ГК АСК, промышленным


Публикаций - 225, упоминаний - 283

Транспорт общественный и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9216 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 11
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 10
МегаФон 10742 9
ЦФТ - Золотая Корона 362 9
Samsung Electronics 11065 8
Google LLC 12690 8
Apple Inc 13156 7
Webmoney - Вебмани.Ру 547 5
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 5
Сбер - Расчетные решения АО 29 5
Europlat - Европлат 24 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 4
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 4
ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы - Смарт Системз - Компания Смарт Карты 68 4
Датапакс 48 4
Ростелеком 10948 3
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
Telegram Group 2940 3
БАРС Груп 579 3
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 102 3
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 3
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 273 3
Abbyy - ATAPY Software - АТАПИ Софтвер 8 2
Rosan Finance - Розан Файнэнс - Экспресс Кард 16 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 2
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
Huawei 4677 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 2
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 2
Рексофт - Reksoft 488 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 2
Ramax - Рамакс 138 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 64
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 56
Мострансавто 69 29
Евросеть 1421 19
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 17
Visa International 1993 16
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 15
Почта России ПАО 2370 9
NanduQ - Qiwi 1013 8
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 156 7
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 7
Ак Барс Банк 283 6
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 5
НСПК - Национальная система платежных карт 948 5
Альфа-Банк 1979 5
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 4
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 4
РЖД МЖД - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 71 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
АПТ - АстраханьПассажирТранс 6 4
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 4
Правительство Чувашской Республики - Чувашавтотранс ГУП ЧР 4 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
МКБ - Московский кредитный банк 657 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
РЖД МТ ППК - Московско-Тверская пригородная пассажирская компания 6 2
Вкусный дом 2 2
Связной ГК 1401 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 2
X5 Group - Перекрёсток 640 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 174 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 161 2
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 30
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 15
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 15
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 12
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 9
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 9
Мосгортранс ГУП 139 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 8
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Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 7
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Электронный проездной билет 24 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 13
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 754 12
Оцифровка - Digitization 5185 11
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1204 11
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FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 887 11
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 10
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 10
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 10
ТТК - ЕТК - Единая транспортная карта 189 47
Google Android 15244 42
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 29
Apple iOS 8583 28
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 21
Правительство Московской области - Стрелка ЕТК - Единая транспортная карта Московской области - Единый транспортный билет Московской области - Транспорт Подмосковья 39 17
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 15
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 15
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 427 12
Apple Pay 519 10
Microsoft Windows 2000 8678 9
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 90 9
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 8
Apple - App Store 3109 8
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 8
ЕПБ - Единый проездной билет 71 8
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 7
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 7
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 179 7
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 66 7
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 6
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 6
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 6
Samsung Pay 296 6
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 6
NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 91 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 5
Oracle Java - язык программирования 3469 4
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 4
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис - Мир - Банковская карта платежной системы 213 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 4
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 132 4
Много приложений - RuStore - Рустор 628 3
УЭК онлайн 16 3
Microsoft Windows 16882 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 3
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 3
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса - ЮScan 254 3
Попов Алексей 339 24
Орловский Виктор 408 13
Ликсутов Максим 245 8
Кисляков Евгений 93 7
Шадаев Максут 1210 5
Буяджи Павел 21 5
Маркелов Константин 42 4
Казаков Михаил 14 4
Симановский Евгений 5 3
Собянин Сергей 538 3
Воробьев Андрей 199 3
Арсентьев Андрей 79 3
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Тартышев Дмитрий 19 2
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Россия - РФ - Российская федерация 166168 128
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 118
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 66
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 27
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 25
Россия - ЮФО - Астраханская область 763 16
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 14
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 14
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 14
Европа 24964 12
Россия - ЦФО - Орловская область 369 12
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 11
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 11
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 10
Россия - СФО - Новосибирск 4876 10
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 10
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 10
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 10
Россия - УФО - Свердловская область 1951 9
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Россия - СФО - Омская область 789 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 8
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 223 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 7
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 7
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 7
Германия - Федеративная Республика 13221 7
Россия - СЗФО - Республика Коми 835 7
Россия - ПФО - Самарская область 1577 7
Россия - УФО - Тюменская область 1365 7
Россия - ПФО - Пензенская область 637 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 6
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 681 6
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 467 6
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 5
Великобритания - Лондон 2432 5
Россия - ЦФО - Курская область 751 5
Россия - СФО - Кемеровская область 1065 5
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 154
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 100
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 91
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 55
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 39
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 33
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 27
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 23
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 20
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 20
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 611 19
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 18
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 17
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 14
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 14
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 12
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 11
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 11
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Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1560 10
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 10
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 9
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 9
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 8
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1243 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 7
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 794 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 7
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РИА Новости 1033 1
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Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 91 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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