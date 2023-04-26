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Транспорт общественный Транспортная карта
СОБЫТИЯ
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|26.04.2023
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На сети Tele2 заработал новый мобильный оператор «Городмобайл»
атора мобильной связи «Городмобайл». Услуги нового мобильного оператора ориентированы на владельцев транспортной карты «Тройка», которые смогут оплачивать до 99% расходов на мобильную связь бон
|25.08.2022
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Пассажиры ЦППК стали чаще записывать проездные документы на транспортные карты
С начала 2022 г. пассажиры ЦППК записали на транспортные карты 850 тыс. разовых билетов. В июле-августе 2022 г. таким образом было оформлено почти на 61% больше билетов, чем за аналогичный период 2021 г. Чаще всего разовые проездные доку
|10.12.2021
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«Сбер» запустил в Сосновом Бору проект единой транспортной карты региона
гом к модернизации системы общественного транспорта Ленинградской области и повышению комфорта пассажиров. А развитая сеть банкоматов Сбера позволит пассажирам быстро и в удобное время пополнить свою транспортную карту». «В этом году мы подписали соглашение о сотрудничестве с главой Ленинградской области. Мы благодарны нашим коллегам за доверие и активное участие региона во всех вопросах по
|08.10.2021
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«Сбер» запустил в Карелии проект единой транспортной карты региона
«Сбер» запустил в Карелии проект единой транспортной карты региона. Теперь пассажирам троллейбусов транспортных предприятий ПМУП «Городской транспорт» и ГУП РК «Карелавтотранс» города Петрозаводска стала доступна оплата проезда транс
|06.11.2019
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Сбербанк представил технологию виртуальной транспортной карты
ель председателя правления, руководитель блока «Розничный бизнес» Сбербанка, отметила: «Виртуальная транспортная карта — это очередной шаг в стратегии отказа от пластика. Теперь пассажиры смогу
|29.11.2018
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«РЖД», «ТрансТелеКом» и ВТБ разработают Единую транспортную карту
ние о сотрудничестве по реализации нового проекта – Единой транспортной карты РЖД (ЕТК РЖД). Единая транспортная карта (ЕТК) станет проездным документом, а также универсальным платежным инструм
|04.10.2018
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«Транстелеком» представил прототип Единой транспортной карты
«Транстелеком» в рамках масштабного международного транспортно-логистического форума «PRO// ДВИЖЕНИЕ. 1520», который прошел в Сочи с 1 по 3 октября, представил прототип нового продукта – Единой транспортной карты. Гости и участники Форума ознакомились с прототипом решения Единой транспортной карты (ЕТК), которое создал «Транстелеком». Прежде всего, представленные в рамках Форум
|26.10.2015
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«Стрелка» - пример эффективного государственно-частного партнерства
екабря 2014 г. было организовано голосование за дизайн и название карты, а 1 февраля 2015 г. единая транспортная карта «Стрелка» заработала на территории целого ряда городов Московской области.
|19.10.2015
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Пополнить транспортную карту «Тройка» можно в Росавтобанке
Оплатить проезд в метро, наземном транспорте и пригородных электропоездах стало удобнее — теперь в Росавтобанке можно пополнить транспортную карту «Тройка». Об этом CNews сообщили в Росавтобанке. Как отмечается, положить деньги на карту можно в кассах любого офиса банка. Пополнение «Тройки» происходит без комиссии, потр
|16.09.2015
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Федеральная транспортная карта может быть создана на базе «Стрелки»
Компания «УЭК» готова создать федеральную транспортную карту к Чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в 2018 г. Необходимые технологии уже созданы и успешно используются в проекте единой транспортной карты Московской обла
|10.09.2015
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Транспортные карты «Золотая Корона» появились в Новокузнецке
автоматизации городских пассажирских перевозок, предлагает новокузнечанам новый современный сервис «Транспортная карта» — общегражданский проездной, удобный как для горожан, так и для гостей го
|20.08.2015
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Глава УЭК: Транспортные карты Москвы, Подмосковья и Петербурга должны покрывать все три региона
льный стимул для развития решений в сфере ЖКХ в регионах, повышения их качества. В сфере транспорта мы реализовали один из лучших транспортных проектов в стране – внедрили в Московской области единую транспортную карту «Стрелка». Она выгодна абсолютно всем. Граждане экономят деньги, транспортные предприятия увеличивают выручку за счет перехода к безналичной оплате, область получает больше н
|28.07.2015
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Транспортные карты «Стрелка» и «Тройка» могут объединиться
Московская транспортная карта «Тройка» может быть объединена с подмосковной «Стрелкой», рассказал в эфир
|25.06.2015
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Пополнить транспортную карту «Стрелка» теперь можно в терминалах «Европлат»
ЕТК (дочерняя компания УЭК по созданию «Стрелки»), оператор проекта Единая транспортная карта «Стрелка», и «Яндекс.Деньги» представили новый способ пополнения транспортной карты «Стрелка» — через сеть терминалов «Европлат». В Москве и Московской области доступно более 500 терминалов, сообщили CNews в пресс-службе Единой транспортной карты «Стр
|18.06.2015
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Пополнить транспортную карту «Стрелка» теперь можно с помощью WebMoney
Международная система расчетов WebMoney Transfer совместно с УЭК представила услугу моментального пополнения баланса единой транспортной карты «Стрелка». Об этом CNews сообщили в пресс-службе Единой транспортной карты «Стрелка». Зачислить средства на карту можно через встроенную витрину в WebMoney Keeper, в т
|08.06.2015
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Транспортную карту «Стрелка» теперь можно пополнить через платежный сервис Qiwi
также возможным на сайте www.qiwi.com или в мобильных приложениях электронного кошелька Visa Qiwi Wallet. «В своей работе мы постоянно учитываем пожелания и предложения владельцев “Стрелки”. Спрос на транспортные карты растет с каждым днем. Владельцами карты стали уже более 300 тыс. человек. По “Стрелке” ежедневно совершают более 180 тыс. поездок», — отметил вице-президент УЭК Евгений Кисля
|11.03.2015
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Число пользователей транспортной карты «Стрелка» достигло 30 тыс.
ской областях. Ведем переговоры еще с десятком субъектов, - рассказал в интервью CNews Алексей Попов, президент «УЭК». - Надеюсь, в скором времени жители этих регионов смогут ездить по одной и той же транспортной карте не только внутри своей области, но и за ее пределами. Это очень важно. Фактически сейчас нами реализуется федеральный стандарт».
|03.02.2015
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Единую транспортную карту за 3 дня приобрели 2000 жителей Подмосковья
За три дня действия единой транспортной карты «Стрелка» пассажирам Подмосковья продано уже более 2 000 карт. По словам Губернатора Московской области Андрея Воробьева, проект внедрения единой транспортной карты «С
|02.02.2015
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«Евросеть» запустила услугу пополнения новой единой транспортной карты Московской области «Стрелка»
ах в Красногорском районе и в городском округе Балашиха, сообщили CNews в «Евросети». Напомним, что транспортная карта «Стрелка» стала доступна жителям Московской области с 1 февраля 2015 г. В
|02.02.2015
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Новую транспортную карту Подмосковья можно пополнять через интернет
рминалах Сбербанка, на сайте Яндекс.Денег и в салонах «Евросети». Чтобы пополнить карту «Стрелка», достаточно указать её номер и сумму платежа. Комиссии при любом способе пополнения нет. Активировать транспортную карту не нужно — деньги поступают на неё в течение нескольких минут, после чего ей можно сразу пользоваться. Платежи с карты выгоднее покупки билетов в кассе: в течение 30 дней сто
|02.02.2015
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На общественном транспорте Подмосковья начали принимать единую транспортную карту «Стрелка»
ых городах. С 1 марта на карту можно будет также записать билет для проезда на подмосковных электричках. В планах Правительства Московской области и инвестора проекта ОАО «УЭК» - использование единой транспортной карты на троллейбусах и автобусах частных перевозчиков. Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максут Шадаев подчеркнул важность
|01.02.2015
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В Подмосковье появилась единая транспортная карта
игородной пассажирской компании (МТППК). В перспективе можно будет оплачивать проезд в безналичной форме на других видах транспорта: троллейбусах, трамваях, маршрутных такси. В основе создания единой транспортной карты лежит принцип «чем больше ездишь, тем меньше платишь». При совершении регулярных поездок в течение 30 дней стоимость проезда снижается с 28 рублей до 18 рублей (первые 10 пое
|14.01.2015
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«Тинькофф Банк» запустил услугу по пополнению транспортной карты «Тройка»
«Тинькофф Банк» предоставил своим клиентам возможность быстрого и бесплатного пополнения московской транспортной карты «Тройка» через интернет-банк. С помощью карты «Тройка» можно расплачиваться за проезд на метро, наземном транспорте и электричках, сообщили CNews в «Тинькофф Банке». Услуга д
|05.11.2014
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Крупнейшие английские города введут единую транспортную карту
затем трамваи и поезда. В трамвайной системе Манчестера MetroLink уже действует смарт-карта get me there. Будет ли она интегрирована в новую схему, не уточняется. По мнению авторов инициативы, новая транспортная карта станет более масштабным проектом, чем лондонская система Oyster. В Лондоне введение Oyster привело к тому, что с лета 2014 г. в городских автобусах нельзя оплатить проезд нал
|20.08.2014
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Жители Одинцово начали оплачивать проезд в помощью Единой транспортной карты
августа 2014 г. на 7 автобусных маршрутах организована возможность оплаты проезда с помощью Единой транспортной карты Московской области. Всего с начала пилотного проекта реализовано 327 карт
|20.06.2014
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Подольск протестирует Единую транспортную карту Московской области
слуг в области аутсорсинга ИТ- и бизнес-процессов, запустил пилотный проект по использованию Единой транспортной карты (ЕТК) на основных автобусных маршрутах города Подольска. Цель проекта - пр
|04.06.2013
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Транспортные карты «Тройка» теперь можно пополнять на терминалах «Элекснет»
я новое билетное меню на общественном транспорте. Одно из нововведений для пассажиров — пополняемая транспортная карта «Тройка». Со 2 апреля на «Тройку» можно записать билеты на метро и наземны
|20.11.2012
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Через терминалы «Сбербанка» в Новосибирске и Кемерове теперь можно пополнить счет транспортной карты
В ноябре «Сибирский банк Сбербанка России» запустил сервис пополнения транспортных карт через свои банкоматы и терминалы в Кемерове и Новосибирске. «Для того чтобы зачислить средства на счет транспортной карты, в меню на экране устройства нужно выбрать кнопку “пополнение транспортных карт”, положить карту на считыватель, далее, следуя инструкциям терминала, внести деньги на карту.
|13.11.2012
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Клиенты «Банка Русский Стандарт» теперь могут пополнять транспортные карты через интернет-банк
в, первый заместитель председателя Комитета по транспорту. По информации «Банка Русский Стандарт», «Транспортная карта» принимается к оплате везде, где есть логотип платежной системы MasterCard
|27.08.2012
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Клиенты банка «АК Барс» теперь могут пополнять транспортную карту через интернет
банковского обслуживания банка «АК Барс», к которому добавлен новый получатель платежей — компания «Транспортная карта». При этом для активации перечисленной суммы на счет транспортной карты кл
|16.12.2009
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В метрополитене Екатеринбурга внедрена система оплаты проезда «Транспортная карта метро»
об успешном запуске в полномасштабную коммерческую эксплуатацию системы безналичной оплаты проезда «Транспортная карта метро». Система создана дочерней структурой Группы – ГК АСК, промышленным
Транспорт общественный и организации, системы, технологии, персоны:
|Попов Алексей 339 24
|Орловский Виктор 408 13
|Ликсутов Максим 245 8
|Кисляков Евгений 93 7
|Шадаев Максут 1210 5
|Буяджи Павел 21 5
|Маркелов Константин 42 4
|Казаков Михаил 14 4
|Симановский Евгений 5 3
|Собянин Сергей 538 3
|Воробьев Андрей 199 3
|Арсентьев Андрей 79 3
|Горыня Кирилл 25 3
|Чурсин Дмитрий 87 3
|Бисембаева Алина 13 3
|Исаев Максим 55 3
|Чистов Евгений 8 3
|Контрабаев Артур 70 3
|Рудычева Наталья 95 3
|Гришин Александр 31 3
|Туров Алексей 10 3
|Стрелков Юрий 2 2
|Cambriel Philippe - Камбриэль Филипп 7 2
|Каназирский Илья 2 2
|Путин Владимир 3454 2
|Ковнир Евгений 75 2
|Лысенко Эдуард 317 2
|Новиков Алексей 66 2
|Малых Дмитрий 67 2
|Кисляков Кирилл 7 2
|Тартышев Дмитрий 19 2
|Полтавченко Георгий 23 2
|Дроздова Александра 6 2
|Нестеров Андрей 23 2
|Исрапилов Арсен 10 2
|Алонсо Виктор Вентимилла 16 2
|Нечепоренко Юрий 27 2
|Дианов Алексей 17 2
|Чекмарев Александр 2 2
|Шилов Константин 26 2
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