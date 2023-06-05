Индексная книга CNews*
Транспорт общественный Транспортная карта
Публикаций - 208, упоминаний - 262
Транспорт общественный упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Попов Алексей 330 24
|Орловский Виктор 351 13
|Кисляков Евгений 92 7
|Ликсутов Максим 59 5
|Шадаев Максут 713 5
|Казаков Михаил 12 4
|Маркелов Константин 32 4
|Исаев Максим 51 3
|Арсентьев Андрей 63 3
|Горыня Кирилл 24 3
|Чурсин Дмитрий 43 3
|Рудычева Наталья 92 3
|Симановский Евгений 5 3
|Гришин Александр 15 3
|Нечепоренко Юрий 27 2
|Лысенко Эдуард 279 2
|Новиков Алексей 47 2
|Стрелков Юрий 2 2
|Ковнир Евгений 75 2
|Путин Владимир 2810 2
|Малых Дмитрий 44 2
|Пьянковский Евгений 2 1
|Дмитриев Кирилл 102 1
|Лядов Михаил 9 1
|Циварев Антон 5 1
|Богданов Кирилл 112 1
|Матвиенко Валентина 108 1
|Свириденко Кирилл 40 1
|Назипов Дмитрий 85 1
|Мыздриков Иван 27 1
|Осипов Андрей 7 1
|Смирнова-Крелль Оксана 52 1
|Ким Борис 74 1
|Красилова Анастасия 1 1
|Самодуров Михаил 2 1
|Симакович Валерий 1 1
|Ишенин Денис 1 1
|Маилов Игорь 2 1
|Тихонов Николай 1 1
|Мурзин Роман 2 1
|Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 77 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11041 1
|РИА Новости 816 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1366 1
|Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 130 1
|Комсомольская правда ИД 64 1
|91Mobiles 1735 1
|Российская газета 243 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1240445, в очереди разбора - 850630.
Создано именных указателей - 122231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1240445, в очереди разбора - 850630.
Создано именных указателей - 122231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.