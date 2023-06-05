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Транспорт общественный Транспортная карта



05.06.2023 10 способов применения NFC: от бесконтактных платежей до медицины 1

26.04.2023 На сети Tele2 заработал новый мобильный оператор «Городмобайл» 2

27.03.2023 «Сбер» и правительство Ярославской области продолжают внедрение цифровых решений в регионе 1

27.02.2023 4500 школьных карт на чипе «Микрона» для учащихся Сахалинской области 1

23.01.2023 Как выбрать смартфон для ребенка: советы ZOOM 1

22.09.2022 Из соцсети «Вконтакте» можно будет записаться на прием к врачу 1

02.09.2022 МТС и «МТС банк» расширили спектр финансовых услуг в мобильном приложении «Мой МТС» 1

25.08.2022 Пассажиры ЦППК стали чаще записывать проездные документы на транспортные карты 1

14.07.2022 ЦППК начала тестирование нового интерфейса билетных автоматов 2

21.06.2022 Внедрение безналичной системы оплаты проезда в общественном транспорте Подмосковья 1

04.05.2022 Подсказки путешественникам: на горячей линии для туристов заработал голосовой помощник 1

28.04.2022 Количество скачиваний RuMarket превысило 100 тысяч 1

25.04.2022 В автобусах Твери выросла доля оплаты проезда по QR-коду после прекращения работы Apple Pay и Google Pay 1

14.04.2022 В Новосибирске стартовал проект оплаты проезда через СБП 1

15.03.2022 Общественный транспорт Конаковского района перешел на цифру 1

13.12.2021 aQsi оборудовала валидаторами общественный транспорт Ростова-на-Дону 1

10.12.2021 «Сбер» запустил в Сосновом Бору проект единой транспортной карты региона 1

30.11.2021 В России заработал сервис «умной» оплаты проезда в общественном транспорте через мобильное приложение 1

02.11.2021 Пользователи ВТБ Онлайн смогут войти в мобильное приложение в маске 1

08.10.2021 «Сбер» запустил в Карелии проект единой транспортной карты региона 1

14.09.2021 Поставить «двойку» школьному обеду можно с помощью мобильного приложения 1

16.07.2021 В Пензе запущен пилотный проект цифровизации транспорта 1

14.07.2021 Купить проездной для поездок в столичном метро теперь можно через «Сбербанк онлайн» 1

22.06.2021 В России выпущен бюджетный смартфон realme C25 1

21.06.2021 ЦППК начала запуск билетных автоматов новой модификации 2

04.06.2021 В Чите запущена система «Электронный проездной» 2

25.03.2021 «Магнит» запустил оплату услуг связи, ТВ и транспорта через Magnit Pay 1

05.03.2021 Samsung представила защищенный смартфон Galaxy XCover 5 1

15.02.2021 В билетных автоматах на МЦД можно пополнять «Тройку» безналичным способом 1

03.02.2021 АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ» подтвердило соответствие международному стандарту безопасности индустрии платёжных карт PCI DSS 1

22.01.2021 Мосметро в партнерстве с ВТБ, Google, Samsung и Mastercard приступили к запуску виртуальной «Тройки» 2

22.01.2021 CDTO Белгородской области Евгений Мирошников в интервью CNews — о самых интересных региональных ИТ-проектах 1

21.12.2020 МТС трансформирует мобильное приложение МТС Банка в смартбанк 1

26.11.2020 Компания АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ» стала лауреатом Национальной премии «Приоритет 2.0» 2

23.10.2020 Обзор BQ 5045L Wallet: смартфон с NFC за 5000 рублей 1

29.07.2020 Сбербанк подключил к системе безналичной оплаты проезда маршрутные автобусы в шести городах Ленобласти 1

27.07.2020 В банкоматах ВТБ можно приобрести и записать билет «Единый» на карту «Тройка» 1

23.07.2020 Билетная система сохранится, даже если билеты станут виртуальными 3

03.07.2020 O-City стала партнером Visa Ready for Transit 1

01.06.2020 В Москве заработал поиск утерянных цифровых пропусков 1


Публикаций - 208, упоминаний - 262

Транспорт общественный упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 5991 11
РТИ Микрон - Micron 1290 9
ЦФТ Золотая Корона 358 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7248 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9909 9
Samsung Electronics 9838 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8191 8
Google LLC 11139 7
Apple Inc 11400 7
Ситроникс - Sitronics 1124 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10331 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2589 4
Расчетные решения АО 20 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1897 4
Цифра ГК 2193 4
Датапакс 41 4
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 502 4
VK - Mail.ru Group 3241 3
ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы 50 3
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 299 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5622 3
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 237 3
Барс груп 523 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2931 3
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 370 2
Telegram Group 1237 2
Leta Group - Лета Групп 279 2
Рексофт - Reksoft 388 2
КриптоПРО - Крипто-ПРО 355 2
Thales - Gemalto 177 2
Ramax - Рамакс 98 2
ВТБ Мультикарта - процессинговая компания 219 2
Ростех - Автоматика Концерн 1536 2
Сбер - Цифровая Платформа 1 2
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 276 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 928 2
Amazon Inc - Amazon.com 2841 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1942 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 320 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1149 2
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 63
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6127 53
Евросеть 1402 19
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1787 17
Visa International 1888 16
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2504 13
Почта России ПАО 2049 9
Qiwi 938 8
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 85 7
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 135 7
Ак Барс Банк 252 6
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 340 5
НСПК - Национальная система платежных карт 644 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 594 4
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 380 4
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 481 4
Альфа-Банк 1628 4
РЖД - Российские железные дороги 1677 4
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 311 4
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 933 3
МКБ - Московский кредитный банк 459 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 727 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6719 3
Открытие ФК - Банк Открытие 2846 2
Связной ГК 1351 2
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 104 2
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация 24 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 350 2
РЖД Москва - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 47 2
Assist - Ассист 205 2
Лента - Сеть розничной торговли 1785 2
X5 Group - Перекрёсток 464 2
РЖД МЖД - Савёловская железная дорога - Савеловский вокзал 10 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1908 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 229 2
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 248 2
ГПБ - Газпромбанк 968 2
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 287 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 970 2
LEGO 227 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 905 26
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18504 22
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10656 15
Мосгортранс ГУП 99 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9628 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3890 8
Правительство Москвы 2098 7
Правительство Московской области - Губернатор Московской области 125 7
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1217 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1228 5
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 433 5
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 90 5
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия 52 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2058 3
Президент Российской Федерации 3828 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1555 3
Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска 21 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2434 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3109 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 221 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1709 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 317 2
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 56 2
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 112 2
Росархив - Федеральное архивное агентство 109 2
Федеральное казначейство России 1605 2
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 75 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 979 2
Правительство Астраханской области - Губернатор Астраханской области - органы государственной власти 35 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 551 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3072 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1274 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1618 2
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области 40 2
Правительство Тульской области - органы государственной власти 82 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 543 2
Петербургский метрополитен ГУП 120 1
Правительство Москвы - Мостуризм - Комитет по Туризму Города Москвы 10 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - ситуационный центр 24 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 103 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6158 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 476 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 36 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 30 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 191 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55558 87
FinTech - Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1346 54
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8684 50
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer 4549 46
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41062 45
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2666 45
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25867 34
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21961 28
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10515 28
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта 982 21
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22749 21
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9517 20
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26882 20
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13775 20
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1015 18
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей 3885 18
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Телебанкинг - Remote Banking 3780 17
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4242 17
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1038 16
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3118 16
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2077 15
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22617 14
FinTech - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1108 14
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 6667 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13696 13
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11241 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18391 12
ID-карты - Цифровые удостоверения личности - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Цифровой паспорт 594 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13344 11
Оцифровка - Digitization 3973 11
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7697 11
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт 804 11
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9236 10
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-dri 5932 10
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 1651 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10287 9
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1244 9
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 3578 9
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город 1217 9
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 913 9
Google Android 12906 36
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4295 27
Apple iOS 7027 25
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1030 19
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 780 15
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1126 15
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 625 12
Microsoft Windows 2000 12848 11
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 390 11
Apple Pay 470 9
Правительство Московской области - Стрелка - Единая транспортная карта Московской области 15 8
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 546 7
Google Play - Google Store - Android Market 3038 7
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1563 7
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 276 6
VK - Mail.ru Одноклассники 1514 6
Samsung Pay 283 6
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 626 6
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1817 5
Apple - App Store 2677 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 339 4
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 130 4
Apple iPhone - серия смартфонов 6730 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2551 4
Apple iPhone 6 6296 3
УЭК онлайн 16 3
Oracle Java - язык программирования 2814 3
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 401 3
Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 91 3
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 150 3
Электронный дневник - Цифровой дневник 134 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1107 3
Microsoft Windows 14708 3
Linux OS 8574 2
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 171 2
ЦФТ Золотая Корона - Денежные переводы - Межбанковская платежная система 79 2
Microsoft Office 3517 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 918 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 227 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 345 2
Попов Алексей 330 24
Орловский Виктор 351 13
Кисляков Евгений 92 7
Ликсутов Максим 59 5
Шадаев Максут 713 5
Казаков Михаил 12 4
Маркелов Константин 32 4
Исаев Максим 51 3
Арсентьев Андрей 63 3
Горыня Кирилл 24 3
Чурсин Дмитрий 43 3
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Симановский Евгений 5 3
Гришин Александр 15 3
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Лысенко Эдуард 279 2
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40288 109
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6547 64
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Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 619 14
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Россия - ПФО - Пензенская область 531 7
Россия - ПФО - Самарская область 1156 7
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 366 6
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация 540 6
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15680 138
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43261 89
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2335 85
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 43160 53
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3123 36
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21329 31
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8613 24
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9033 21
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5879 19
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14457 19
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25109 17
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 539 16
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 1931 15
Страхование - Страховое дело - Insurance 5303 14
Кредитование - Сrediting - Заём 6092 12
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6633 9
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6306 9
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5214 9
Паспорт - Паспортные данные 2159 9
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1026 9
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4746 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7153 7
Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат 863 7
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3847 7
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3933 7
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5667 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3281 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 6701 6
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 5003 6
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда - Цифровая трансформация транспортной отрасли - Умная дорога 984 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2548 6
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1069 5
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет 507 5
Английский язык 6252 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4602 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11222 5
Страхование - ОМС - Обязательное медицинское страхование 57 5
Энергетика - Energy - Energetically 4550 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3582 5
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3338 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 77 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11041 1
РИА Новости 816 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1366 1
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 130 1
Комсомольская правда ИД 64 1
91Mobiles 1735 1
Российская газета 243 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7583 6
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 942 2
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Technavio 25 2
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ABI Research 233 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 109 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 98 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 7 1
Mobile Research Group 69 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 65 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 91 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 926 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 315 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 747 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 388 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 36 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 139 1
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 9 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 128 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет 22 1
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СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 62 1
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ТулГУ - Тульский государственный университет - Тульский государственный политехнический университет 11 1
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 5 1
БГТУ имени В.Г. Шухова - Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова 13 1
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FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 687 4
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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