На сети Tele2 заработал новый мобильный оператор «Городмобайл»

Tele2, российский оператор мобильной связи, мобильное приложение «Город» для держателей карты «Тройка» и Next Mobile запустили виртуального оператора мобильной связи «Городмобайл». Услуги нового мобильного оператора ориентированы на владельцев транспортной карты «Тройка», которые смогут оплачивать до 99% расходов на мобильную связь бонусами приложения Город. Запуск MVNO на базе транспортной карты – уникальный бизнес-кейс, который не имеет аналогов в России и мире. Об этом CNews сообщили представители Tele2.

Новый оператор «Городмобайл» уже начал оказывать услуги связи жителям и гостям столичного региона. Клиенты смогут оплачивать сотовую связь бонусами мобильного приложения «Город» или рублями в любом соотношении. Чтобы использовать все возможности нового мобильного оператора, пользователю достаточно заплатить 1 руб. Всю оставшуюся сумму можно внести бонусами, начисленными за пополнение карты «Тройка» и совершение различных покупок внутри мобильного приложения «Город». Для абонентов нового оператора действуют пять тарифов с абонентской платой от 49 до 500 руб. в месяц.

SIM-карты «Городмобайл» можно получить в комплекте с картой «Тройка» на стойках «Живое общение» и в фирменных магазинах на 29 станциях Московского метрополитена. При этом активация SIM-карты, заключение договора и идентификация личности автоматизированы, полностью дистанционны и могут быть выполнены новым абонентом без участия службы поддержки. Управлять услугами, пополнять баланс и менять тариф можно через мобильное приложение «Город». Оператор «Городмобайл» работает в столичном регионе по модели MVNO на сети Tele2.

Еще в 2018 г. Tele2 обеспечила полное indoor-покрытие LTE-сети всех станций метро и сопутствующей инфраструктуры. Tele2 провела масштабные технические работы по установке новейшего оборудования в перегонах Московского метрополитена. Общая протяженность фидерного кабеля в столичном метро составила 520 км.

С запуском оператора для пользователей транспортной карты Tele2 и Next Mobile пополняют портфолио уникальных бизнес-кейсов в MVNO-бизнесе. Мировой и российский опыт включает запуск виртуальных операторов для сообщества профессиональных водителей и поддержки системы экстренного реагирования при ДТП. Однако впервые речь идет о создании MVNO для владельцев транспортной карты.

Tele2 развивает фабрику MVNO с 2016 г., сейчас компания обслуживает более 20 партнеров. На стагнирующем телеком-рынке именно виртуальные операторы демонстрируют двузначные темпы роста абонентской базы.

Сергей Волков, директор по развитию сегмент виртуальных операторов и партнерств Tele2: «Tele2 как фабрика MVNO обладает широкой экспертизой в запуске виртуальных операторов: наши партнеры успешно наращивают клиентские базы, интегрируют услуги связи в свои экосистемы и повышают лояльность пользователей. С запуском «Городмобайл» мы входим в еще один новый сегмент MVNO-бизнеса. Это первый в мире кейс по запуску мобильного оператора на базе транспортной карты. Учитывая востребованность «Тройки» и возможности экосистемы приложения Город, новый мобильный оператор будет актуален для всех пассажиров общественного транспорта в столичном регионе. Выгодные тарифы и формат работы «Городмобайл» будут также привлекательны для гостей столицы и туристов. Мы предлагаем клиентам нового оператора качественную связь, широкое покрытие и скоростной мобильный интернет, который позволяет пользоваться стриминговыми сервисами в том числе и в столичном метро».

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Никита Нечаев, руководитель мобильного приложения «Город»:«Городмобайл – первое решение в мире, объединяющее мобильного оператора и транспортную карту. Простая и прозрачная оплата связи бонусами «Города» (1 бонус = 1 руб.) позволяет получать выгоду здесь и сейчас, уменьшая свои повседневные траты. Для оплаты мобильной связи бонусами «Города», пользователям достаточно пополнять карту «Тройка» с кешбэком 3% или совершать покупки у партнеров приложения. Мы стремимся к тому, чтобы в едином удобном приложении нашим пользователям были доступны кешбэк, скидки и бонусы в каждом сегменте повседневной жизни, включая теперь и мобильную связь Городмобайл».

Михаил Самодуров, руководитель отдела по развитию бизнеса Next Mobile: «Next Mobile и мобильное приложение «Город» сделали максимально высокотехнологичный и выгодный для пользователей продукт. Next Mobile предоставляет всю свою инфраструктуру для использования «Городмобайл», и потому ключевыми факторами успеха станут надежная связь и быстрый интернет, а также удобный личный кабинет и экосистема приложения «Город» для держателей карты «Тройка». Новый мобильный оператор объединит в себе все преимущества традиционных сотовых операторов и ежедневную потребность людей в транспортных услугах. При этом от пользователей не требуется дополнительных действий».

SIM-карты «Городмобайл» можно купить на 29 станциях метрополитена (стойки «Живое общение» и фирменные магазины метро): «Александровский сад», «Баррикадная», «Белорусская (кольцевая линия)», «Киевская (кольцевая линия)», «Китай-город», «Кузнецкий мост», «Курская (кольцевая линия)», «Площадь революции», «Пушкинская», «Сретенский бульвар», «Арбатская», «Черкизовская», «Комсомольская (кольцевая линия)», «Комсомольская», «Тургеневская», «Славянский бульвар», «Улица 1905 года», «Савеловская», «Павелецкая», «Павелецкая (кольцевая линия)», «Дмитровская», «Чкаловская», «Октябрьская (кольцевая линия)», «Воробьевы горы», «Выставочная», «Парк культуры», «Трубная», «Нижегородская», «Маяковская».

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Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 г. Компания оказывает услуги в 69 регионах страны, включая Москву и Московскую область. Продуктовый портфель Tele2 включает предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов.