S8 Capital - Next Mobile

Next Mobile – оператор мобильной связи на территории Российской Федерации, который обеспечивает работу сим-карт во всех крупных сотовых сетях, автоматически подключаясь к наиболее качественному соединению, предоставляя лучшее покрытие из возможного. Уникальность проекта обеспечивается за счет собственной инфраструктуры, которая включает в себя HLR, STP, GMSC, GGSN, SMSC, CGW, BSS, DPI, SRF, COPМ 1,2,3 с возможностью кастомизации под различные бизнес-задачи. Компания также выступает в роли агрегатора MVNO, обеспечивая на собственной платформе запуск новых виртуальных операторов для любых бизнесов в сжатые сроки с минимальными вложениями.

Next Mobile основан в 2014 году и входит в многопрофильный российский холдинг S8 Capital, объединяющий промышленные и высокотехнологические активы из разных секторов экономики: от крупнейшего производителя лифтового оборудования «Отис» до развлекательных платформ и аналитических сервисов. В общей сложности в структурах холдинга работают более 7 000 специалистов.