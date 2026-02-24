Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190918
ИКТ 14728
Организации 11405
Ведомства 1494
Ассоциации 1081
Технологии 3552
Системы 26618
Персоны 83034
География 3031
Статьи 1575
Пресса 1274
ИАА 748
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2767
Мероприятия 882

S8 Capital Next Mobile

S8 Capital - Next Mobile

Next Mobile –  оператор мобильной связи на территории Российской Федерации, который обеспечивает работу сим-карт во всех крупных сотовых сетях, автоматически подключаясь к наиболее качественному соединению, предоставляя лучшее покрытие из возможного. Уникальность проекта обеспечивается за счет собственной инфраструктуры, которая включает в себя HLR, STP, GMSC, GGSN, SMSC, CGW, BSS, DPI, SRF, COPМ 1,2,3 с возможностью кастомизации под различные бизнес-задачи. Компания также выступает в роли агрегатора MVNO, обеспечивая на собственной платформе запуск новых виртуальных операторов для любых бизнесов в сжатые сроки с минимальными вложениями.

Next Mobile основан в 2014 году и входит в многопрофильный российский холдинг S8 Capital, объединяющий промышленные и высокотехнологические активы из разных секторов экономики: от крупнейшего производителя лифтового оборудования «Отис» до развлекательных платформ и аналитических сервисов. В общей сложности в структурах холдинга работают более 7 000 специалистов.

 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


24.02.2026 От банков до селебрити – зачем разные бренды запускают свою мобильную связь 1
02.11.2024 Next Mobile отменяет роуминг в Белоруссии 1
26.04.2023 В России появился супердешевый сотовый оператор. Тарифы начинаются с 49 руб. в месяц 1
26.04.2023 На сети Tele2 заработал новый мобильный оператор «Городмобайл» 2
31.10.2022 Next Mobile стал партнером ООО «Тетрон» 1
17.09.2020 Tele2 и Next Mobile запускают виртуального оператора связи для бизнес-блогера 1
12.08.2020 Elari и Next Mobile объединились для запуска умных детских часов с универсальной SIM-картой, работающей в сети всех операторов связи. 2
01.07.2019 Samsung заплатит 40 000 долларов призовых за новые дизайнерские идеи 1

Публикаций - 8, упоминаний - 10

S8 Capital и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3166 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9255 2
S8 Capital - С8 Капитал 32 2
ВымпелКом - Билайн - Новая связь 4 1
Lycamobile - Лайкамобайл 6 1
Samsung Electronics 10729 1
МегаФон 10129 1
Huawei 4300 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14695 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5750 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3040 1
Telegram Group 2673 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 703 1
ELARI 44 1
Tetron - Тетрон 3 1
Migo Mobile 4 1
TracFone Wireless 3 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1031 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22055 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5203 6
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 684 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74085 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28987 4
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2572 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4043 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8852 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5697 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9005 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25757 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 961 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12400 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12330 2
Rendering - Рендеринг - просчет кадров для объединения их в один видеоряд 241 1
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 456 1
Транспорт общественный - Транспортная карта 220 1
Аксессуары 4140 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 835 1
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 626 1
Транспорт - Управление автопарком - FMS - Fleet Management Systems 332 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13079 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18925 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9486 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6952 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2389 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6242 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1328 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1381 1
HLR - Home Location Register - Регистр положения домашних абонентов 70 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12745 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3361 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5717 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1264 1
STP - Spanning Tree Protocol - Канальный протокол сети Ethernet 110 1
Голосовые сообщения - Voice messages - Голосовое SMS - Voice SMS 332 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 851 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4063 1
ELARI KidPhone - фитнес-браслет 14 1
ELARI SafeFamily 10 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 891 1
Samsung Galaxy 997 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2906 1
Google Android Package Kit - APK 266 1
Apple iPhone 6 4862 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 800 1
Samsung Galaxy Buds - Наушники 56 1
Samsung Galaxy Watch - умные часы 79 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 5G-сеть 11 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1065 1
Самодуров Михаил 3 2
Волков Сергей 106 2
Скопинский Андрей 2 1
Кушнир Леонид 19 1
Нечаев Никита 3 1
Ходжаев Азам 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 158807 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46192 3
Беларусь - Белоруссия 6088 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8244 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18401 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53623 1
Европа 24698 1
Земля - планета Солнечной системы 10701 1
Швеция - Королевство 3721 1
Финляндия - Финляндская Республика 3661 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3322 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14557 1
Россия - ЦФО - Курская область 710 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2156 1
США - Калифорния 4783 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 411 1
Москва - ЮЗАО - Воробьёвы горы 80 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6800 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20472 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7019 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5982 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51457 1
Энергетика - Energy - Energetically 5542 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1205 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1558 1
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 602 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 914 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5523 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 564 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55201 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 133 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421308, в очереди разбора - 726352.
Создано именных указателей - 190918.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще