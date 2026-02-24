Получите все материалы CNews по ключевому слову
S8 Capital Next Mobile
Next Mobile – оператор мобильной связи на территории Российской Федерации, который обеспечивает работу сим-карт во всех крупных сотовых сетях, автоматически подключаясь к наиболее качественному соединению, предоставляя лучшее покрытие из возможного. Уникальность проекта обеспечивается за счет собственной инфраструктуры, которая включает в себя HLR, STP, GMSC, GGSN, SMSC, CGW, BSS, DPI, SRF, COPМ 1,2,3 с возможностью кастомизации под различные бизнес-задачи. Компания также выступает в роли агрегатора MVNO, обеспечивая на собственной платформе запуск новых виртуальных операторов для любых бизнесов в сжатые сроки с минимальными вложениями.
Next Mobile основан в 2014 году и входит в многопрофильный российский холдинг S8 Capital, объединяющий промышленные и высокотехнологические активы из разных секторов экономики: от крупнейшего производителя лифтового оборудования «Отис» до развлекательных платформ и аналитических сервисов. В общей сложности в структурах холдинга работают более 7 000 специалистов.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
S8 Capital и организации, системы, технологии, персоны:
|Самодуров Михаил 3 2
|Волков Сергей 106 2
|Скопинский Андрей 2 1
|Кушнир Леонид 19 1
|Нечаев Никита 3 1
|Ходжаев Азам 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421308, в очереди разбора - 726352.
Создано именных указателей - 190918.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.