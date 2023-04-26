В России появился супердешевый сотовый оператор. Тарифы начинаются с 49 руб. в месяц

В метро Москвы заработал виртуальный оператор «Городмобайл», базирующийся на аппаратном обеспечении Tele2. Связь в нем стоит от 49 руб. в месяц, и есть тарифы без минут – только с мобильным интернетом. Tele2 не исключает запуска подобных операторов в других российских регионах, тем более что у него имеется опыт плодотворного сотрудничества с казанским метро.

Связь под землей

Федеральный оператор связи Tele2 сообщил CNews о запуске нового виртуального оператора «Городмобайл». Оператор работает на территории московского метро и ориентирован в первую очередь на владельцев карты «Тройка». За новым оператором стоит Tele2, предоставивший ему свои базовые станции. Проект разрабатывался при участии столичного виртуального оператора Next Mobile, который, в отличие от «Городмобайл», не привязан к одной конкретной сети – его абоненты могут звонить, писать SMS и выходить в интернет, виртуально подключившись к «Мегафону», МТС, «Билайну» или Tele2.

Как сообщили CNews в Tele2, владельцы транспортных карт «Тройка» могут оплачивать до 99% расходов на связь, будучи абонентом «Городмобайл» не деньгами, а бонусами в мобильном приложении «Город» 1 виртуальный бонус – это 1 реальный рубль.

Что важно, воспользоваться услугами «Городмобайл» могут не только москвичи. Гости столицы тоже могут подключиться к нему.

Сверхдоступная мобильная связь

На момент публикации материала «Городмобайл» предлагал абонентам шесть тарифов на выбор, самый дорогой из которых при этом не включал ни единой минуты разговора. Возможно, это связано с тем, что из-за характерного и для любого метро перманентного шума голосовое общение в нем затруднено. Такой тариф стоит 500 руб. в месяц и предлагает 20 ГБ мобильного интернета.

Фото: Mos.ru Для «жителей» столичного метро, проводящих в поездах несколько часов в день, новая связь может оказаться очень выгодной

На сайте оператора рассказывается лишь о пяти тарифах, но есть ссылка на документ, в котором есть подробная информация о всей сетке. Ни одного тарифа без абонентской платы у «Городмобайла» на день запуска не было

Тарифы, как и у всех других операторов связи, различаются объемами предоплаченных минут, SMS-сообщений и гигабайтов трафика. Начальный, получивший название «Лайт», оценивается в 49 руб., а если заплатить 150 руб., то оператор предоставит в 10 раз больше минут разговора, и в два раза больше SMS и трафика. Доступна покупка дополнительных пакетов минут, сообщений и гигабайтов без смены тарифного плана.

Сетка тарифов

При исчерпании тарифного лимита стоимость одной минуты разговора стоит 2,5 руб., а одно SMS-сообщение внутри России – 2 руб. В Tele2 сообщили CNews, что «Городмобайл» может работать во всех регионах присутствия Tele2. При этом международный роуминг его абонентам недоступен.

Как подключиться

Как сообщили CNews представители Tele2, оформить SIM-карту «Городмобайл» можно на 29 станциях московского метро, разработчики приложения «Город» утверждают, что их 27. При этом на сайте оператора перечислено лишь 26 станций на девяти линиях.

В Tele2 отметили, что процесс подключения автоматизирован, включая идентификацию личности абонента.

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Дальнейшее взаимодействие с оператором осуществляется через приложение «Город». Оно позволяет подключать и отключать услуги, вносить деньги на счет и менять действующий тарифный план.

Не только москвичам

На вопрос CNews, могут ли, в теории, виртуальные операторы связи, привязанные к той или иной транспортной сети быть запущены в любом регионе России, представители Tele2 ответили утвердительно. По их словам, это возможно «при наличии у партнера сформированной и качественной клиентской базы». «У любого крупного транспортного объекта таковая имеется, поэтому нам было бы интересно реализовать запуск с метро в других регионах России», – добавили в Tele2.

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При этом чем больше в России виртуальных операторов, тем сильнее нагрузка на реальные сети связи реальных операторов. В Tele2 это подтверждают, но уверяют, что имеющиеся в распоряжении оператора аппаратные мощности способны выдержать дополнительные нагрузки. «Наша сеть демонстрирует высокую устойчивость инфраструктуры – она готова к увеличению нагрузки от работы еще одного виртуального оператора на наших сетях», – заявили в Tele2.

Комментируя привязку «Городмобайл» к картам «Тройка», представители Tele2 рассказали CNews: «Оператор работает в любой точке, где есть сеть Tele2, то есть фактически везде. Речь о том, что конкретно этот проект несет дополнительные привилегии абонентам, как то - возможность оплаты баллами программы лояльности "Город" для клиентов, которые активно пользуются транспортной инфраструктурой столицы и картой "Тройка"».

На вопрос CNews о скорости привлечения новых абонентов «Городмобайл» в Tele2 ответили: «Темпы набора клиентской базы зависят от нашего партнера и стратегии продвижения нового оператора». В компании считают, что предлагаемые оператором условия помогут привлечь «лояльную клиентскую базу, в том числе используя хорошо развитый ресурс программы лояльности».

Отвечая на вопрос CNews, кому из участвующих сторон новый проект может принести большую выгоду, представители Tele2 сообщили: «Любой партнерский проект основывается на подходе win-win, в противном случае ни одна из сторон не пошла бы в его реализацию.

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Следует отметить, что у Tele2 есть опыт коллаборации с российскими подземными системами транспорта. Например, летом 2021 г. силами оператора в метро Казани была запущена бесплатная тестовая зона сотовой сети пятого поколения (5G). Притом к ней могли подключаться и абоненты других операторов, используя модуль Wi-Fi в своих смартфонах. Сеть 5G Tele2 работала и предлагала безлимитный и нетарифицируемый трафик. В проекте участвовала финская компания Nokia – в недавнем прошлом один из трех крупнейших поставщиков телеком-оборудования российским операторам связи наряду со шведской Ericsson и китайской Huawei. После 24 февраля 2022 г. она ушла из России, прекратив импорт и базовых станций, и смартфонов.