В российском метро включили бесплатное 5G

Tele2 совместно с Nokia запустил тестовую зону 5G под землей. Она заработала на всех станциях Казанского метро. К сети могут подключаться абоненты других операторов через Wi-Fi. Сеть 5G Tele2 работает в диапазоне 26,5-27,5 ГГц, и пользоваться ею можно бесплатно – трафик полностью безлимитный и не тарифицируется.

5G-сети спустились под землю

Оператор связи Tele2 из состава «Большой четверки» запустил в метро Казани тестовую зону 5G. Как сообщили CNews его представители, проект был осуществлен при содействии финской телеком-компании Nokia.

Пиковые значения скорости передачи данных в этой сети достигают 3,8 Гбит/с. Примечательно, что подключиться к ней могут абоненты любых сотовых операторов. Пользующиеся услугами Tele2 жители и гости Казани могут выбрать 5G в настройках сети своего смартфона. Все остальные могут протестировать связь нового поколения при помощи Wi-Fi.

Для этого Tele2 развернул беспроводную сеть Tele2WiFi5G. Скорость доступа будет напрямую зависеть от поддерживаемого смартфоном стандарта Wi-Fi. Например, модули Wi-Fi 4 (802.11n) выдадут максимум 600 Мбит/с, а более современные Wi-Fi 5 (802.11ac) рассчитаны на скорость вплоть до 6,77 Гбит/с.

Доступность сети

Tele2 запустил 5G во всем Казанском метро. Его строительство началось в конце августа 1997 г., а первый отрезок «Кремлевская – Горки» протяженностью около семи километров, состоявший из пяти станций, был открыт в конце августа 2005 г. На момент публикации материала метро Казани насчитывало 11 станций и имело протяженность около 17 км.

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Беспроводная сеть Wi-Fi Tele2WiFi5G доступна пока только на платформе и входных группах центральной станции «Кремлевская». Сроки появления Wi-Fi-сети на других станциях представители Tele2 не уточняют.

Пилотная зона 5G в метрополитене Казани будет работать до конца 2021 г. «Именно до этого времени действует разрешение на ввоз оборудования вендора (Nokia – прим. CNews)», – сообщили CNews сотрудники Tele2. О возможности продления периода ее действия представители Tele2 и Nokia не говорят. «На протяжении всего времени эксплуатации тестовой сети Tele2 и Nokia планируют предложить пассажирам и городу новые кейсы 5G – для обеспечения безопасности транспортного объекта, мониторинга эпидемиологической ситуации и демонстрации жителям Казани развлечений на базе AR/VR», – рассказали они.

Заместитель генерального директора по технической инфраструктуре Tele2 Алексей Телков сообщил CNews, почему тестовая зона 5G была запущена в Казани именно в метро. С его слов, исследование 5G под землей не создает помех для других сетей. «Тестовый запуск сети на таком сложном инфраструктурном объекте, как метро – это проект федерального значения. Успешный опыт построения здесь сети 5G с нуля следует продвигать на всероссийском уровне», – добавил он.

Схема Казанского метро, актуальная на июнь 2021 года

На вопрос CNews о вероятности появления тестовых 5G-сетей Tele2 за пределами метро Казани представители Tele2 ответили, что оператор «рассматривает различные варианты запуска новых зон». «Однако строительство сети на таком сложном инфраструктурном объекте, как метро – уникальный проект. Его особенность – в способности единовременно обслуживать интересы частных пользователей и B2G-заказчиков. Если сеть развернута на улице, то она ориентирована на потребности В2С-клиентов. Если зона пятого поколения построена на предприятии, ее назначение – обслуживать промышленные нужды. В казанском метро мы, по сути, выполняем две задачи одновременно – с одной стороны, предлагаем пользователям увидеть в действии технологию, которая интересна самым разным аудиториям. С другой – проект позволяет метро оценить, как можно качественно улучшить инфраструктуру объекта за счет развития сервисов на базе 5G. Сеть можно использовать для повышения безопасности в метро и мониторинга ковидной обстановки», – сообщили CNews представители Tele2.

Техническая и финансовая составляющие

Как сообщили CNews представители оператора связи, сеть 5G Tele2 построена с использованием миллиметрового диапазона, точнее, полосы 26,5-27,5 ГГц. Голосовой сервис в сети проходит через 3G и тарифицируется в соответствии со стандартными тарифами Tele2, тогда как сама сеть 5G используется только для пакетной передачи данных.

Представители Tele2 рассказали CNews, сеть 5G в Казанском метро тестовая, поэтому коммерческий сервис на ней не предоставляется. «Пользование мобильным интернетом в сети 5G не тарифицируется вне зависимости от того, как подключится абонент – напрямую или через Wi-Fi-роутер. Трафик безлимитный и бесплатный», – уточнили они.

Звонить через пилотную сеть 5G Tele2 нельзя

В России на момент публикации материала не существовало ни одной полноценной сети пятого поколения, доступной не в каком-либо определенном месте, а в различных населенных пунктах и на территориях, их соединяющих. В первую очередь это связано с запретом на использование «международного» диапазона частот 3,4-3,8 ГГц, который в России занят военными и силовиками.

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Также власти хотят, чтобы отечественные сети 5G строились на отечественном же оборудовании, что тоже накладывает значительные ограничения на операторов. 5G-сети в России, с высокой степенью вероятности, будут работать на частотах 24,25–29,5 ГГц или на 4,7-4,9 ГГц. В последнем случае без сетей связи нового поколения останутся десятки миллионов россиян из-за международных ограничений, о которых CNews писал в феврале 2021 г.

При этом оператор «Ростелеком», владелец Tele2, ранее предпринимал попытку запуска 5G-сети в метро Казани с использованием «международного» диапазона. По информации «Ведомостей», в марте 2021 г. его дочерняя компания Freshtel подала соответствующую заявку в Госкомиссию по радиочастотам (ГКРЧ), однако на 10 июня 2021 г. ее рассмотрение комиссией не проводилось.

Достижения конкурентов

Собственные тестовые сети 5G есть не только у Tele2. CNews писал, что в начале марте 2021 г. МТС запустил первую в России сеть 5G, к которой могут подключиться обычные пользователи. Но, в отличие от проекта Tele2, подключиться к пилотной сети МТС могут не все.

Эта сеть работает лишь в нескольких районах Москвы, плюс к этому доступ к ней получат только абоненты, отобранные самим оператором по целому ряду параметров. К тому же сеть работает на частотах 4,4-5 ГГц вместо «международного» диапазона 3,4-3,8 ГГц.

В начале июня 2021 г. МТС совместно со шведской Ericsson развернули собственную 5G-сеть в Иннополисе, находящемся всего в 42 километрах от Казани (а по прямой – и вовсе в 24 километрах. Пиковая скорость передачи данных в этой сети, как сообщили CNews представители МТС, составляет 3,5 Гбит/с, а сама она работает на частоте 28 ГГц.

Сеть развернута с использованием оборудования AIR 1281 из продуктовой линейки Ericsson Radio System. Она будет действовать на постоянной основе на территории технопарка им. А. С. Попова. Пилотная зона, как сообщили в МТС, в первую очередь рассчитана на тестирование решений Smart City, которые позволят повысить безопасность в Татарстане, оптимизировать транспортную систему региона, эффективно управлять городскими службами.