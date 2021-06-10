Спецпроекты

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ Техника
|

В российском метро включили бесплатное 5G

Tele2 совместно с Nokia запустил тестовую зону 5G под землей. Она заработала на всех станциях Казанского метро. К сети могут подключаться абоненты других операторов через Wi-Fi. Сеть 5G Tele2 работает в диапазоне 26,5-27,5 ГГц, и пользоваться ею можно бесплатно – трафик полностью безлимитный и не тарифицируется.

5G-сети спустились под землю

Оператор связи Tele2 из состава «Большой четверки» запустил в метро Казани тестовую зону 5G. Как сообщили CNews его представители, проект был осуществлен при содействии финской телеком-компании Nokia.

Пиковые значения скорости передачи данных в этой сети достигают 3,8 Гбит/с. Примечательно, что подключиться к ней могут абоненты любых сотовых операторов. Пользующиеся услугами Tele2 жители и гости Казани могут выбрать 5G в настройках сети своего смартфона. Все остальные могут протестировать связь нового поколения при помощи Wi-Fi.

Для этого Tele2 развернул беспроводную сеть Tele2WiFi5G. Скорость доступа будет напрямую зависеть от поддерживаемого смартфоном стандарта Wi-Fi. Например, модули Wi-Fi 4 (802.11n) выдадут максимум 600 Мбит/с, а более современные Wi-Fi 5 (802.11ac) рассчитаны на скорость вплоть до 6,77 Гбит/с.

Доступность сети

Tele2 запустил 5G во всем Казанском метро. Его строительство началось в конце августа 1997 г., а первый отрезок «Кремлевская – Горки» протяженностью около семи километров, состоявший из пяти станций, был открыт в конце августа 2005 г. На момент публикации материала метро Казани насчитывало 11 станций и имело протяженность около 17 км.

metrokazan600.jpg
Tele2 обещает бесплатный и безлимитный интернет на высокой скорости всем пассажирам метро Казани

Беспроводная сеть Wi-Fi Tele2WiFi5G доступна пока только на платформе и входных группах центральной станции «Кремлевская». Сроки появления Wi-Fi-сети на других станциях представители Tele2 не уточняют.

Пилотная зона 5G в метрополитене Казани будет работать до конца 2021 г. «Именно до этого времени действует разрешение на ввоз оборудования вендора (Nokia – прим. CNews)», – сообщили CNews сотрудники Tele2. О возможности продления периода ее действия представители Tele2 и Nokia не говорят. «На протяжении всего времени эксплуатации тестовой сети Tele2 и Nokia планируют предложить пассажирам и городу новые кейсы 5G – для обеспечения безопасности транспортного объекта, мониторинга эпидемиологической ситуации и демонстрации жителям Казани развлечений на базе AR/VR», – рассказали они.

Заместитель генерального директора по технической инфраструктуре Tele2 Алексей Телков сообщил CNews, почему тестовая зона 5G была запущена в Казани именно в метро. С его слов, исследование 5G под землей не создает помех для других сетей. «Тестовый запуск сети на таком сложном инфраструктурном объекте, как метро – это проект федерального значения. Успешный опыт построения здесь сети 5G с нуля следует продвигать на всероссийском уровне», – добавил он.

metrokazan601.jpg
Схема Казанского метро, актуальная на июнь 2021 года

На вопрос CNews о вероятности появления тестовых 5G-сетей Tele2 за пределами метро Казани представители Tele2 ответили, что оператор «рассматривает различные варианты запуска новых зон». «Однако строительство сети на таком сложном инфраструктурном объекте, как метро – уникальный проект. Его особенность – в способности единовременно обслуживать интересы частных пользователей и B2G-заказчиков. Если сеть развернута на улице, то она ориентирована на потребности В2С-клиентов. Если зона пятого поколения построена на предприятии, ее назначение – обслуживать промышленные нужды. В казанском метро мы, по сути, выполняем две задачи одновременно – с одной стороны, предлагаем пользователям увидеть в действии технологию, которая интересна самым разным аудиториям. С другой – проект позволяет метро оценить, как можно качественно улучшить инфраструктуру объекта за счет развития сервисов на базе 5G. Сеть можно использовать для повышения безопасности в метро и мониторинга ковидной обстановки», – сообщили CNews представители Tele2.

Техническая и финансовая составляющие

Как сообщили CNews представители оператора связи, сеть 5G Tele2 построена с использованием миллиметрового диапазона, точнее, полосы 26,5-27,5 ГГц. Голосовой сервис в сети проходит через 3G и тарифицируется в соответствии со стандартными тарифами Tele2, тогда как сама сеть 5G используется только для пакетной передачи данных.

Представители Tele2 рассказали CNews, сеть 5G в Казанском метро тестовая, поэтому коммерческий сервис на ней не предоставляется. «Пользование мобильным интернетом в сети 5G не тарифицируется вне зависимости от того, как подключится абонент – напрямую или через Wi-Fi-роутер. Трафик безлимитный и бесплатный», – уточнили они.

metrokazan602.jpg
Звонить через пилотную сеть 5G Tele2 нельзя

В России на момент публикации материала не существовало ни одной полноценной сети пятого поколения, доступной не в каком-либо определенном месте, а в различных населенных пунктах и на территориях, их соединяющих. В первую очередь это связано с запретом на использование «международного» диапазона частот 3,4-3,8 ГГц, который в России занят военными и силовиками.

Тысячи предпринимателей готовы поспособствовать инновационному развитию Москвы
Инновации и стартапы

Также власти хотят, чтобы отечественные сети 5G строились на отечественном же оборудовании, что тоже накладывает значительные ограничения на операторов. 5G-сети в России, с высокой степенью вероятности, будут работать на частотах 24,25–29,5 ГГц или на 4,7-4,9 ГГц. В последнем случае без сетей связи нового поколения останутся десятки миллионов россиян из-за международных ограничений, о которых CNews писал в феврале 2021 г.

При этом оператор «Ростелеком», владелец Tele2, ранее предпринимал попытку запуска 5G-сети в метро Казани с использованием «международного» диапазона. По информации «Ведомостей», в марте 2021 г. его дочерняя компания Freshtel подала соответствующую заявку в Госкомиссию по радиочастотам (ГКРЧ), однако на 10 июня 2021 г. ее рассмотрение комиссией не проводилось.

Достижения конкурентов

Собственные тестовые сети 5G есть не только у Tele2. CNews писал, что в начале марте 2021 г. МТС запустил первую в России сеть 5G, к которой могут подключиться обычные пользователи. Но, в отличие от проекта Tele2, подключиться к пилотной сети МТС могут не все.

Эта сеть работает лишь в нескольких районах Москвы, плюс к этому доступ к ней получат только абоненты, отобранные самим оператором по целому ряду параметров. К тому же сеть работает на частотах 4,4-5 ГГц вместо «международного» диапазона 3,4-3,8 ГГц.

В начале июня 2021 г. МТС совместно со шведской Ericsson развернули собственную 5G-сеть в Иннополисе, находящемся всего в 42 километрах от Казани (а по прямой – и вовсе в 24 километрах. Пиковая скорость передачи данных в этой сети, как сообщили CNews представители МТС, составляет 3,5 Гбит/с, а сама она работает на частоте 28 ГГц.

Сеть развернута с использованием оборудования AIR 1281 из продуктовой линейки Ericsson Radio System. Она будет действовать на постоянной основе на территории технопарка им. А. С. Попова. Пилотная зона, как сообщили в МТС, в первую очередь рассчитана на тестирование решений Smart City, которые позволят повысить безопасность в Татарстане, оптимизировать транспортную систему региона, эффективно управлять городскими службами.

Эльяс Касми

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Цены на видеокарты отправляются в космос. Для их роста найдена новая причина

Intel хочет запретить менять процессоры в ПК

В «падении» половины мирового интернета и отключении десятков сайтов виноват один-единственный пользователь

За звонки по мобильнику теперь можно не платить. Новая фича WhatsApp может разорить сотовых операторов

Анонимность биткоина кончилась? ФБР перехватило более половины выкупа, заплаченного хакерам после атаки на трубопровод

Защищенный почтовый сервис ушел из России, чтобы не воевать с Роскомнадзором. Как продолжить им пользоваться

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие программы для записи видео с экрана ПК: выбор ZOOM

Лучшие системы автоматического полива для дачи: выбор ZOOM

Как выбрать роутер для дачи: Wi-Fi на всем участке

Показать еще

Наука

Революция в добыче металлов: «лапароскопический» метод позволяет достать руду без вреда природе

Как новый материал изменит форму самолетов-невидимок?

Новый научный эксперимент — аккумуляторы из цемента
Показать еще