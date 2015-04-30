Freshtel - Alternet - Украинские новейшие технологии - Фрештел - ИнтерПроект

«Ростелеком» купил WiMAX-оператора без доплаты за LTE Совет директоров «Ростелекома» одобрил сделку по покупке WiMAX-оператора Freshtel, включающего юрлица «Интерпроект», «Орион», «Прогресс» и «Столица». Сумма сделки сос

Совет директоров «Ростелекома» одобрил приобретение российского бизнеса оператора Freshtel лки по покупке российского бизнеса группы компаний «Фрештел» – приобретению 100% долей в компаниях «Интерпроект», «Орион», «Прогресс» и «Столица». Стоимость приобретения 100% долей суммарно сос

«Ростелеком» превратит мобильный интернет в фиксированный тимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство «Ростелекома» о покупке компаний, входящих в группу Freshtel: «Интерпроект», «Столица», «Прогресс» и «Орион». Группа Freshtel владеет част

ВЭБ приобрел 4G-частоты для «Ростелекома» нк развития и внешнеэкономической деятельности» («Внешэкономбанк», ВЭБ) приобретает WiMAX-оператора Freshtel. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила об одобрении сделки по покупке ВЭ

Елена Минич назначена президентом WiMAX-оператора «FreshTel Украина» Президентом WiMAX-оператора «Украинские новейшие технологии» (торговая марка FreshTel) назначена Елена Минич. Она займется укреплением позиции оператора связи четвертого

Freshtel запускает в коммерческую эксплуатацию сеть 4G в четырех городах России ородах России – Серпухове, Чехове, Туле и Новомосковске – начинается коммерческая эксплуатация сети FreshTel 4G. Абонентская база в этих городах насчитывает 12 тыс. активных пользователей, что

Украинский оператор Freshtel ввел в коммерческую эксплуатацию сеть WiMAX в Киеве ания "Украинские Новейшие Технологии" (оператор WiMAX) ввела в коммерческую эксплуатацию WiMAX-сеть FreshTel в Киеве, сообщает Прайм-Тасс. На сегодняшний день сеть покрывает все районы Киева и

Мобильный WiMAX за $200 млн: в России появился новый игрок и WiMax. Оператор создается на базе компании «Интерпроект» и будет предоставлять услуги под брендом Freshtel в 11 регионах в Центральном и Южном федеральных округах России. Возглавил «Интерпрое