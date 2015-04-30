Freshtel - Alternet - Украинские новейшие технологии - Фрештел - ИнтерПроект

Получите все материалы CNews по ключевому слову
|30.04.2015
«Ростелеком» купил WiMAX-оператора без доплаты за LTE
Совет директоров «Ростелекома» одобрил сделку по покупке WiMAX-оператора Freshtel, включающего юрлица «Интерпроект», «Орион», «Прогресс» и «Столица». Сумма сделки сос
|30.04.2015
|
Совет директоров «Ростелекома» одобрил приобретение российского бизнеса оператора Freshtel
лки по покупке российского бизнеса группы компаний «Фрештел» – приобретению 100% долей в компаниях «Интерпроект», «Орион», «Прогресс» и «Столица». Стоимость приобретения 100% долей суммарно сос
|06.10.2014
|
«Ростелеком» превратит мобильный интернет в фиксированный
тимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство «Ростелекома» о покупке компаний, входящих в группу Freshtel: «Интерпроект», «Столица», «Прогресс» и «Орион». Группа Freshtel владеет част
|04.08.2014
|
ВЭБ приобрел 4G-частоты для «Ростелекома»
нк развития и внешнеэкономической деятельности» («Внешэкономбанк», ВЭБ) приобретает WiMAX-оператора Freshtel. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила об одобрении сделки по покупке ВЭ
|02.09.2010
|
Елена Минич назначена президентом WiMAX-оператора «FreshTel Украина»
Президентом WiMAX-оператора «Украинские новейшие технологии» (торговая марка FreshTel) назначена Елена Минич. Она займется укреплением позиции оператора связи четвертого
|01.04.2010
|
Freshtel запускает в коммерческую эксплуатацию сеть 4G в четырех городах России
ородах России – Серпухове, Чехове, Туле и Новомосковске – начинается коммерческая эксплуатация сети FreshTel 4G. Абонентская база в этих городах насчитывает 12 тыс. активных пользователей, что
|18.01.2010
|
Украинский оператор Freshtel ввел в коммерческую эксплуатацию сеть WiMAX в Киеве
ания "Украинские Новейшие Технологии" (оператор WiMAX) ввела в коммерческую эксплуатацию WiMAX-сеть FreshTel в Киеве, сообщает Прайм-Тасс. На сегодняшний день сеть покрывает все районы Киева и
|04.06.2009
|
Мобильный WiMAX за $200 млн: в России появился новый игрок
и WiMax. Оператор создается на базе компании «Интерпроект» и будет предоставлять услуги под брендом Freshtel в 11 регионах в Центральном и Южном федеральных округах России. Возглавил «Интерпрое
|10.10.2006
|
Alternet развивает первую в СНГ коммерческую сеть WiMAX
Компания «Украинские новейшие технологии» (торговая марка Alternet) запустила в коммерческую эксплуатац
