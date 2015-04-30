Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188642
ИКТ 14600
Организации 11307
Ведомства 1493
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26533
Персоны 81628
География 2997
Статьи 1573
Пресса 1269
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2751
Мероприятия 878

Freshtel Alternet Украинские новейшие технологии Фрештел ИнтерПроект

Freshtel - Alternet - Украинские новейшие технологии - Фрештел - ИнтерПроект

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


30.04.2015 «Ростелеком» купил WiMAX-оператора без доплаты за LTE

Совет директоров «Ростелекома» одобрил сделку по покупке WiMAX-оператора Freshtel, включающего юрлица «Интерпроект», «Орион», «Прогресс» и «Столица». Сумма сделки сос
30.04.2015 Совет директоров «Ростелекома» одобрил приобретение российского бизнеса оператора Freshtel

лки по покупке российского бизнеса группы компаний «Фрештел» – приобретению 100% долей в компаниях «Интерпроект», «Орион», «Прогресс» и «Столица». Стоимость приобретения 100% долей суммарно сос
06.10.2014 «Ростелеком» превратит мобильный интернет в фиксированный

тимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство «Ростелекома» о покупке компаний, входящих в группу Freshtel: «Интерпроект», «Столица», «Прогресс» и «Орион». Группа Freshtel владеет част
04.08.2014 ВЭБ приобрел 4G-частоты для «Ростелекома»

нк развития и внешнеэкономической деятельности» («Внешэкономбанк», ВЭБ) приобретает WiMAX-оператора Freshtel. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила об одобрении сделки по покупке ВЭ
02.09.2010 Елена Минич назначена президентом WiMAX-оператора «FreshTel Украина»

Президентом WiMAX-оператора «Украинские новейшие технологии» (торговая марка FreshTel) назначена Елена Минич. Она займется укреплением позиции оператора связи четвертого

01.04.2010 Freshtel запускает в коммерческую эксплуатацию сеть 4G в четырех городах России

ородах России – Серпухове, Чехове, Туле и Новомосковске – начинается коммерческая эксплуатация сети FreshTel 4G. Абонентская база в этих городах насчитывает 12 тыс. активных пользователей, что

18.01.2010 Украинский оператор Freshtel ввел в коммерческую эксплуатацию сеть WiMAX в Киеве

ания "Украинские Новейшие Технологии" (оператор WiMAX) ввела в коммерческую эксплуатацию WiMAX-сеть FreshTel в Киеве, сообщает Прайм-Тасс. На сегодняшний день сеть покрывает все районы Киева и

04.06.2009 Мобильный WiMAX за $200 млн: в России появился новый игрок

и WiMax. Оператор создается на базе компании «Интерпроект» и будет предоставлять услуги под брендом Freshtel в 11 регионах в Центральном и Южном федеральных округах России. Возглавил «Интерпрое
10.10.2006 Alternet развивает первую в СНГ коммерческую сеть WiMAX

Компания «Украинские новейшие технологии» (торговая марка Alternet) запустила в коммерческую эксплуатац

Публикаций - 77, упоминаний - 123

Freshtel и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10367 35
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9217 30
МегаФон 9987 25
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14403 24
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1540 15
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 12
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3137 11
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 385 9
Huawei 4240 9
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 747 9
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2089 7
Киевстар - Kyivstar 557 7
Астелит 135 6
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 909 6
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 347 6
Ростелеком - Связьинвест 1714 5
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон 172 5
МегаФон - Синтерра - Synterra 808 5
Сторм 57 5
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 801 5
Неоспринт 6 4
AriaDSL 4 4
Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 199 4
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 383 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3311 4
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 258 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 3
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 291 3
Антарес 33 3
АйКомИнвест 22 3
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 615 3
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 131 3
Tiscali 57 3
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 61 3
ВымпелКом - Билайн Приволжский регион - билайн Самара 63 3
Airspan Networks 27 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5744 3
ZTE Corporation 774 3
Укртелеком 242 3
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 143 3
ICON Private Equity 15 14
Альфа-Групп 731 9
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1034 6
Intel Capital 148 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Крокус Сити Холл - Crocus City Hall - торгово-выставочный и деловой центр - Крокус Конгресс Холл - Crocus Event 29 3
SDEF - Sova Disciplined Equity Fund - ODEF - Otkritie Disciplined Equity Fund 3 3
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 3
Intec Holdings 3 3
Газпром ПАО 1423 3
Россети Ленэнерго 1699 2
Netton Consulting Group - Netton Telecom 37 2
MTG - Modern Times Group - Модерн Таймс Групп 23 2
Газпром ГПМХ - Медиа-Мост 36 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8253 2
Почта России ПАО 2254 2
Евросеть 1417 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 172 1
АБ Россия - Акционерный банк Россия 94 1
EPIC Telecom Invest 208 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 416 1
Sova Capital 5 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 293 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 120 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 199 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 146 1
PPF Real Estate - Comcity - Офисный парк 15 1
ПСБ - СМП банк - Мособлбанк - Московский областной банк 25 1
Полиметалл - Polymetal - Серебро Магадана - Амурский гидрометаллургический комбинат 35 1
Ай-Петри - Санаторий Ялта Крым 5 1
Казанский метрополитен 15 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Технопарк имени А.С. Попова в Иннополисе - Административно-деловой центр им. А.С. Попова 6 1
Связной Банк 105 1
СТГ - Стройтрансгаз 19 1
Фин-Партнер УК 4 1
A&NN 15 1
Бельбек - аэродром совместного базирования на северо-западе Севастополя 4 1
Amiscora 1 1
ОВК ВСЗ - ТВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 16 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 703 22
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12939 15
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 609 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3115 11
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2940 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2261 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3263 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1905 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4811 6
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 258 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3469 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5279 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5268 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1183 3
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 49 2
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 56 2
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 116 2
Судебная власть - Judicial power 2410 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3388 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1142 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 765 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 271 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1029 2
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 142 1
Парк Зарядье 43 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 188 1
Кабинет министров Украины - ФГИ Украины - Фонд госимущества Украины - Фонд государственного имущества Украины 47 1
Госкомитет по телекоммуникациям РФ - Государственный комитет Российской Федерации по телекоммуникациям 5 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 236 1
Музеон - парк искусств 19 1
Президент Украины 126 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ГИЦИУ КС - ГИКЦ имени Титова - Главный испытательный космический центр Министерства обороны Российской Федерации имени Г.С.Титова 13 1
Международный арбитраж 30 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 130 1
Районный суд Киева 25 1
Прокуратура Украины - Офис Генерального прокурора Украины 15 1
ООН ЮНКТАД - Конференция по торговле и развитию - UNCTAD - United Nations Conference on Trade and Development 15 1
Президент Украины - Госспецсвязи Украины - Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины - Госкомсвязи Украины 28 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 8
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 24 3
WiMAX Forum 68 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 465 3
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 74 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1288 57
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 33
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1617 33
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9393 28
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10530 27
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 26
5G - пятое поколение мобильной связи 2372 22
Gen V - кибератаки пятого поколения 1263 20
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73543 19
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17142 17
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13016 13
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8801 12
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8462 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 12
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6638 11
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 11
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25554 10
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 10
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4848 10
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1669 10
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6713 10
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 7
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2970 7
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 6
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4062 6
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2180 5
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1112 5
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11190 5
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2351 5
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1839 4
Телевидение мобильное - Mobile television - Mobile Multimedia Broadcasting 421 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12025 4
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 389 4
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование - Software testing - Тестирование ПО 391 3
WLAN - Wireless LAN - Wi-LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1066 3
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2570 3
Спутниковая связь - ЗССС - Земная станция спутниковой связи 64 3
Apple iPhone 6 4861 6
Intel PRO/Wireless - Intel PROSet - серия адаптеров 135 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 2
Yota WiMAX-сеть 24 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden WiFi 19 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 760 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 662 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 247 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 193 1
Ericsson Radio System - ERS 74 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 5G-сеть 11 1
Лаборатория Наносемантика - SOVA - Smart Open Virtual Assistant 22 1
КамАЗ 1221 ШАТЛ - Беспилотный автобус 15 1
Citrix XenServer 94 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 248 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 1
Broadcom - VMware vSphere - vVols - VMware vSphere Virtual Volumes 20 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 253 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 1
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 44 1
HP UX - Hewlett Packard Unix 230 1
ВымпелКом - Билайн WiFi - Beeline WiFi 32 1
Broadcom - VMware VAAI - VMware vStorage API Integration 27 1
Pixabay 200 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар WiMAX 28 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
МегаФон - Nexign Peter-Service BISrt КИБС 12 1
Cisco Secure PIX Firewall - Cisco Secure Firewall - Cisco Secure Firewall Cloud Native - Cisco PIX - Cisco Private Internet eXchange 39 1
SuperCom - Alvarion - BreezeMAX - BreezeACCESS - BreezLINK - BreezNET 38 1
Т2 - Т2 Мобайл - MiXX мультиподписка 25 1
МегаФон - Fontel 13 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1628 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 554 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 954 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 288 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5880 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 825 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1223 1
Пинчук Виктор 43 8
Дмитриев Кирилл 117 6
Калугин Сергей 168 5
Иванов Олег 146 5
Ройтман Евгений 44 4
Юсуфов Виталий 26 4
Медведев Дмитрий 1663 4
Фетисов Глеб 21 4
Путин Владимир 3370 4
Мамут Александр 132 3
Несис Александр 6 3
Косачев Андрей 3 3
Кобец Юрий 3 3
Кобзарь Виталий 3 3
Ситников Сергей 79 3
Керимов Сулейман 26 3
Кучма Леонид 29 3
Павлишин Мирон 3 3
Авдеев Сергей 29 3
Чуйков Юрий 5 3
Щеголев Игорь 698 3
Акимов Максим 192 3
Осеевский Михаил 333 3
Свердлов Денис 201 3
Шадаев Максут 1155 3
Никифоров Николай 1137 3
Миронов Сергей 63 2
Пехтерев Сергей 55 2
Кусков Денис 221 2
Глухов Андрей 3 2
Анкилов Константин 115 2
Гусинский Владимир 19 2
Царевская Наталья 5 2
Ternutzer Brett - Тарнутцер Бретт 3 2
Soru Renato - Сору Ренато 3 2
Химич Роман 44 2
Кромский Дмитрий 28 2
Куликов Павел 27 2
Киселев Олег 33 2
Малиновский Евгений 11 2
Россия - РФ - Российская федерация 157687 58
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45935 36
Украина 7802 34
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18703 21
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8178 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53509 13
Украина - Киев 1141 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14520 10
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3196 9
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1453 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3231 8
Норвегия - Королевство 1833 8
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3291 8
Турция - Турецкая республика 2499 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1701 7
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 554 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18299 6
Казахстан - Республика 5820 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13572 6
Земля - планета Солнечной системы 10679 6
Швеция - Королевство 3716 6
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 623 6
Италия - Итальянская Республика 4432 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2974 6
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1454 6
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1241 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1345 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2220 5
Украина - Харьковская область - Харьков 219 4
Россия - ЦФО - Тульская область 1300 4
Япония 13555 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3052 4
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1579 4
Россия - СФО - Томская область - Томск 1002 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3238 3
Перу - Республика 288 3
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 335 3
Россия - ЦФО - Московская область - Чеховский район - Чехов 89 3
Россия - СЗФО - Калининградская область - Светлогорск 55 3
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 142 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 36
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 17
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 14
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 7
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 7
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 762 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 7
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4674 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 6
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 6
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1827 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7294 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1868 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4257 4
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1345 3
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 3
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1253 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 3
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 464 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6678 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3738 3
Доступный интернет - ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 125 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5314 2
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1210 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 2
Физика - Physics - область естествознания 2836 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7595 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 2
Энергетика - Energy - Energetically 5528 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 665 4
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11420 2
Ведомости 1265 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 1
Известия ИД 713 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
Forbes - Форбс 918 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1085 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 7
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1060 5
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
GSMA Intelligence 11 1
In-Stat 115 1
Adam Smith Institute - ASI - Институт Адама Смита 4 1
Gartner - Гартнер 3615 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 5
АйкомИнвест - НИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 4 4
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 10 3
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 164 2
Роскосмос РКС - Российские космические системы - МЭИ ОКБ - Особое конструкторское бюро Московского энергетического института 20 2
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
ТГУ - Томский государственный университет 214 1
TU Delft - Technische Universiteit Delft - Delft University of Technology - Делфтский технический университет - Делфтский технологический университет 45 1
Минобороны РФ - ВАС имени Буденного - Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого 20 1
АГТУ ФГБОУ ВО - Астраханский государственный технический университет 12 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 321 1
МНИИС - Московский научно-исследовательский институт связи 8 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 727 7
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 6
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 73 1
Связь-Экспокомм 113 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1412872, в очереди разбора - 730812.
Создано именных указателей - 188642.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще