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Казанский метрополитен


УПОМИНАНИЯ


03.06.2025 Россияне создали первую отечественную базовую станцию 5G 1
13.02.2024 МТС обеспечила полное покрытие всех станций казанского метро высокоскоростным интернетом 2
10.03.2022 Tele2 подвела итоги технологического развития сети в 2021 году 2
10.06.2021 В российском метро включили бесплатное 5G 2
10.06.2021 Tele2 запустила 5G в Казанском метро 2
14.12.2018 Сбербанк сделал Казанский метрополитен полностью безналичным 3
30.05.2018 Платежный модуль «Лантер» LAN-4Tap прошел сертификацию PCI PA-DSS v3.2 1
14.06.2016 «Лантер» реализовал бесконтактную оплату проезда в метрополитене Казани 2
08.07.2013 Универсиада в Казани увеличила нагрузку на сеть «Билайн» в 4 раза 1
01.12.2011 Волгоградский метротрам оборудовали современными системами автоматики, сигнализации и связи 1
08.09.2011 Optima оснастила Казанское метро комплексной системой обеспечения безопасности населения на транспорте 2
14.04.2006 Россия: в метро появились машинисты-киборги 1
15.10.2004 Казанское метро оснастят современными средствами связи 1

Публикаций - 13, упоминаний - 21

Казанский метрополитен и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2964 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5704 2
Ланит - Лантер 36 2
Ростех - Автоматика Концерн 1673 2
Ростелеком 9946 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13262 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8903 1
Deiteriy - Дейтерий 72 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3012 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 379 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 646 1
Ростелеком ТВЕ-телеком 7 1
Lenovo Motorola 3508 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 319 1
Motorola Inc 1148 1
Freshtel - Alternet - Украинские новейшие технологии - Фрештел - ИнтерПроект 76 1
МС-СпецТелеком - MVNO-оператор мобильной связи 12 1
Optima Transport 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7609 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 2
Метроэлектротранс МУП 3 2
Visa International 1953 1
Ак Барс Арена - Казань Арена - футбольный стадион 10 1
MR Group - МР Групп 36 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 475 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Технопарк имени А.С. Попова в Иннополисе - Административно-деловой центр им. А.С. Попова 6 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ММНКЦ им. С.П. Боткина - Московский многопрофильный научно-клинический центр им. С.П. Боткина - ГКБ им С. П. Боткина - Городская клиническая больница имени С. П. Боткина - Боткинская больница 17 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 996 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3222 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4629 1
Минтранс РФ - Росжелдор - Федеральное агентство железнодорожного транспорта Российской Федерации 18 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5067 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 685 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5572 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 73 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68221 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8137 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8646 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12604 3
5G - пятое поколение мобильной связи 2253 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24731 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52958 3
Gen V - кибератаки пятого поколения 1216 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3678 3
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1415 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16404 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6544 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7831 2
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1564 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3012 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21152 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13806 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12326 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10266 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3817 2
Сетевое оборудование - Router WiFI - Роутер WiFI - точки доступа Wi-Fi 409 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1313 1
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 678 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4732 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1029 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2383 1
PA-DSS - Payment Application Data Security Standard - Стандарт безопасности данных платежных приложений 27 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1043 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20763 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5882 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12905 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1206 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 227 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1785 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26030 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12855 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24937 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5001 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1473 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1514 1
Apple Pay 493 1
Samsung Pay 292 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 407 1
Microsoft Windows 10 1806 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 175 1
Ланит - Лантер - LAN-4Tap - Платежный модуль 6 1
Ericsson Radio System - ERS 74 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 5G-сеть 11 1
Optima Workflow - Optima Document Management 56 1
TETRA - ТЕТРАРУС - ТЕТРАРУС - проект создания российской федеральной сети профессиональной мобильной связи 8 1
Телков Алексей 25 2
Агафонов Андрей 19 2
Кирсанова Светлана 70 1
Шигапов Антон 10 1
Demetrio Russo - Руссо Деметрио 33 1
Хайруллин Айрат 105 1
Пивоваров Леонид 1 1
Гармажанов Дмитрий 2 1
Шакиров Марат 61 1
Россия - РФ - Российская федерация 149227 10
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3096 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3023 6
Россия - СФО - Новосибирск 4438 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44252 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17867 2
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Земля - планета Солнечной системы 10472 2
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Европа Восточная 3109 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1056 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 628 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 637 1
Россия - СФО - Кемеровская область 943 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1446 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7740 1
Швеция - Королевство 3645 1
Европа 24389 1
Финляндия - Финляндская Республика 3626 1
Россия - УФО - Челябинская область 1280 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 580 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 714 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19255 9
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 583 6
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2689 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49279 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3703 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52658 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2480 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2528 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10195 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4047 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2553 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5116 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30200 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9120 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 173 1
Аудит - аудиторский услуги 2824 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1607 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2571 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6068 1
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 136 1
OpenSignal 5 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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