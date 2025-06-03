Получите все материалы CNews по ключевому слову
Казанский метрополитен
УПОМИНАНИЯ
Казанский метрополитен и организации, системы, технологии, персоны:
|PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 73 1
|Телков Алексей 25 2
|Агафонов Андрей 19 2
|Кирсанова Светлана 70 1
|Шигапов Антон 10 1
|Demetrio Russo - Руссо Деметрио 33 1
|Хайруллин Айрат 105 1
|Пивоваров Леонид 1 1
|Гармажанов Дмитрий 2 1
|Шакиров Марат 61 1
|OpenSignal 5 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363414, в очереди разбора - 753911.
Создано именных указателей - 175941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.