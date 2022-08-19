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Сетевое оборудование Router WiFI Роутер WiFI точки доступа Wi-Fi



19.08.2022 Eltex начала производство Wi-Fi-роутера RG-5440G-Wac

скорости. Технологию MU-MIMO 4×4 дополняет технология TX Beamforming. Она увеличивает скорость и стабильность подключения за счёт концентрирования сигнала к пользовательским беспроводным устройствам. Wi-Fi-роутер Eltex RG-5440G-Wac За счёт производительных комплектующих и эффективных технологий роутер имеет внушительную суммарную пропускную способность 2033 Мбит/с: до 300 Мбит/c для диапазо
14.01.2022 «Дом.ру» провел аудит пользовательского парка Wi-Fi-роутеров

Специалисты по информационной безопасности интернет-провайдера «Дом.ру» провели аудит пользовательского парка Wi-Fi-роутеров. Уязвимость CVE-2021-45388, позволяющая злоумышленникам использовать устаревшие пользовательские устройства для майнинга и проведения DDoS-атак, в оборудовании «Дом.ру» не обнару
06.09.2021 Три вещи, которые нужно проверить перед покупкой Wi-Fi-роутера

Пользователи чаще обращают внимание на технические характеристики видеокарт, процессоров и мониторов, чем на параметры роутеров. Хотя есть как минимум три вещи, которые стоит проверить перед покупкой Wi-Fi-роутера. О них и поговорим.Убедитесь в поддержке частотного диапазона 5 ГГц Сети Wi-Fi работают на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц. Второй стандарт более новый, поэтому поддерживается далеко не

29.10.2020 TCL расширяет линейку сетевых решений Alcatel и представляет 4G Wi-Fi-роутер Alcatel LINKZONE MW45V

i-Fi-роутера Alcatel LINKZONE MW45V – нового устройства для обеспечения стабильного высокоскоростного доступа к интернету практически из любой удобной точки для широкого круга пользователей. Новый 4G Wi-Fi-роутер дополняет линейку сетевых решений Alcatel на платформе Qualcomm, которые были представлены в августе этого года: интернет-центр Alcatel LINKHUB HH71V1 и 4G USB-модем Alcatel LINKKE
01.10.2020 Mercusys представила новый двухдиапазонный гигабитный Wi-Fi-роутер MR50G. Цена. Фото

сокращает время ожидания и повышает эффективность сети. Mercusys MR50G – двухдиапазонный гигабитный Wi-Fi-роутер стандарта AC1900. Устройство оснащено шестью внешними антеннами с высоким коэффи
21.10.2016 15% домашних Wi-Fi-роутеров плохо защищены от взлома

к управлению командной оболочкой операционной системы. 8% — XSS-уязвимости. Они позволяют атакующим внедрять вредоносный код в HTML-страницы сайтов, которые открывают пользователи. «Тест доказал, что Wi-Fi-роутеры легко атаковать при помощи уязвимостей, — рассказал Петер Станчик, эксперт Eset. — Это ставит под угрозу безопасность домашних сетей, а также малого бизнеса». В новом поколении ан
07.04.2015 Задержан похититель Wi-Fi-роутеров из столичного метро

ом». Технически Wi-Fi-сеть московского метро выглядит следующим образом. В каждом вагоне установлен Wi-Fi-роутер, который и раздает пассажирам доступ в интернет. Такими устройствами сейчас обор
11.02.2015 «Билайн» снижает цену на 4G/WiFi-роутер

«Билайн» снизил стоимость брендированного 4G/WiFi-роутера в 2 раза. Приобрести гаджет теперь можно за i799 в любом офисе обслуживания и продаж «Билайн» Московского региона. Данная цена действительна при покупке 4G/WiFi-роутера в ко
18.12.2014 «Билайн» расширяет линейку 4G/WiFi-роутеров

«ВымпелКом» (бренд «Билайн») расширил линейку мобильных устройств и представил новый высокоскоростной 4G/WiFi-роутер Alcatel One Touch Y850V0 в офисах обслуживания и продаж «Билайн» Московского региона. Alcatel One Touch Y850V0 – 4G/WiFi-роутер нового поколения с упрощенной системой настрой
05.03.2014 Trojan.Rbrute взламывает Wi-Fi-роутеры

Специалисты компании «Доктор Веб» исследовали вредоносную программу Trojan.Rbrute, предназначенную для взлома паролей Wi-Fi-роутеров методом перебора (brute force), а также подмены адресов DNS-серверов, указанных в настройках этих устройств. Злоумышленники используют данную вредоносную программу для распростра
06.11.2013 «Мегафон» начал продажи полноценнного LTE-Wi-Fi-роутера

лько в LTE. Реализация Yota Ruby в сети «Мегафона» лишена этого ограничения. Yota Ruby в реализации «Мегафона» работает как LTE, так и в 3G Год назад «Мегафон» уже запускал продажи другого карманного Wi-Fi/LTE-роутера MR100-1 производства китайской Quanta. Его цена на старте продаж также составляла 5 тыс. руб, но сейчас она снижена до 4 тыс. руб. В отличие от представленного сейчас роутера,
05.11.2013 «МегаФон» представил новый Wi-Fi-роутер с поддержкой 4G

Компании «МегаФон» и Yota Devices выпускают новый высокоскоростной Wi-Fi-роутер с поддержкой сети 4G. Wi-Fi-роутер существенно повышает комфорт использования интернета по сравнению с проводным подключением. Устройство, подключаясь к мобильной сети, може
07.08.2013 Как лидер японского рынка хранилищ и WiFi-роутеров пытается завоевать Россию

вном для себя родном рынке с долей свыше 50%. Масаси Макино намерен сделать акцент в России на NAS, WiFi-роутеры и развитие проектной дистрибуции Макино назвал CNews ориентировочные российские

25.07.2013 МТС в Кемеровской области оснастила трамваи Wi-Fi-роутерами

периода будет принято решение об оснащении дополнительных единиц общественного транспорта Кемерова Wi-Fi-роутерами. «Компания МТС, как интегрированный оператор, стремится создать для своих або
24.06.2013 Yota скрестила USB-модем с WiFi-роутером

ство - USB-модем, способный создавать WiFi-сеть Сейчас Yota Devices разрабатывает и новый мобильный WiFi-роутер под кодовым название Rubby. В отличие от существующего мобильного роутера от Yota
26.04.2013 «Билайн» начал продажи брендированного WiFi-роутера Smart Box

«Билайн» Smart Box в городах присутствия услуги домашнего интернета «Билайн». «Билайн» Smart Box – WiFi-роутер нового поколения с увеличенным радиусом действия и скоростью соединения до 300 Мб
27.02.2012 В московском метро появился бесплатный Wi-Fi-невидимка

на 18% и 16% соответственно. Для работы беспроводной сети в каждом вагоне этих поездов установлены Wi-Fi-роутеры. Сейчас компания тестирует 5 моделей различных производителей. Устанавливаются

03.11.2011 Huawei начал продажи бюджетного смартфона со встроенным Wi-Fi-роутером

. Новинка снабжена процессором, тактовая частота которого составляет 528 МГц, и оперативной памятью 512 МБ. Диагональ экрана составляет 2,8 дюйма. Устройство работает в сетях 3G и оснащено встроенным Wi-Fi-роутером. Благодаря этому высокоскоростной доступ в интернет будет доступен на всех устройствах, которые поддерживают Wi-Fi. В смартфоне, базирующемся на Android 2.2, есть все необходимое
01.04.2011 TP-Link показала Wi-Fi-роутеры для ADSL

ый модем автоматически восстанавливает соединение с провайдером. Маршрутизаторы поддерживают контроль доступа на основе времени суток, на базе MAC-адреса, IP-адреса или имени домена. TP-Link показала Wi-Fi-роутеры для ADSL Рекомендованная розничная цена TP-LINK TD-W8961ND составляет 1999 рублей, младшей модели TD-W8951ND – 1499 рублей.
22.12.2010 «Скай Линк» начал продажи мобильного 3G/Wi-Fi-роутера производства Vertex Wireless

Оператор мобильной связи «Скай Линк» запустил в продажу мобильный беспроводной 3G/Wi-Fi-роутер производства Vertex Wireless, предназначенный для организации многопользовательс
16.12.2010 «Билайн» начинает продажи 3G/Wi-Fi-роутеров

рой можно подключить компьютеры и другие устройства, оснащенные модулем Wi-Fi. Устройство обладает автономным питанием (от аккумулятора), что позволяет экономить заряд батареи ноутбука. «С помощью 3G/Wi-Fi-роутера «Билайн» абоненты смогут получить мобильный высокоскоростной доступ в сеть там, где им это необходимо. Роутеры «Билайн» в первую очередь подойдут активным пользователям интернета,
23.11.2010 МТС представила 3G/WiFi-роутер и модемы с поддержкой скоростей 7,2 и 14,4 Мбит/с

бильные ТелеСистемы» (МТС) обновила линейку оборудования для мобильного интернета и представляет 3G/WiFi-роутер и новые модели высокоскоростных модемов «МТС Коннект», которые позволяют абонента
18.05.2010 «Скай Линк» начал продажи мобильного Wi-Fi-роутера Smartwiser W450

акже для интернет-доступа в домашних условиях – в том числе в загородных коттеджах и новостройках». Wi-Fi-роутер Smartwiser W450 Роутер Smartwiser W450 обладает размерами 47х90х14 мм и весом 10
19.03.2010 Москвичам бесплатно раздадут WiFi-роутеры

орты для подключения обычного телефона, SIP-телефона, компьютера для выхода в интернет (по технологии DSL), приставки для IP-телевидения, видео-конференц-связи, кроме того, в устройство будет встроен WiFi-роутер. Возможен вариант с установкой дополнительных ЖК-дисплеев для отображения справочной информации, новостей и др. Впрочем, абонент может и отказаться от шлюза, продолжив пользоваться

18.10.2006 Netgear анонсировал первый цифровой медиаадаптер

ернета по домашней сети в телевизоры и домашние системы развлечений. Netgear прошла также сертификацию на совместимость с технологией Intel Viiv своих популярных беспроводных маршрутизаторов RangeMax Wireless Router (WPN824) и 54 Мбит/сек. Wireless Router (WGR614), что гарантирует простой процесс установления соединения между Digital Entertainer и ПК на базе технологии Intel Viiv. Те

Публикаций - 316, упоминаний - 369

Сетевое оборудование и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11948 72
Ростелеком 9490 50
МегаФон 8437 46
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8621 41
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1466 22
Huawei 3837 22
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2822 20
Netgear 236 13
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 13
Samsung Electronics 10154 12
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 11
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 821 11
Cisco Systems 5080 10
Qualcomm Technologies 1792 10
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 296 9
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2999 9
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 9
Apple Inc 11907 9
TP-Link - ТП-Линк 205 8
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5664 8
Триколор - Национальная спутниковая компания 324 8
X Corp - Twitter 2838 7
FON Wireless 36 7
Meta Platforms - Facebook 4420 6
Yandex - Яндекс 7003 6
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 139 6
Google LLC 11630 6
MStar Semiconductor - 晨星半導體股份有限公司 - Chénxīng Bàndǎotǐ Gǔfèn Yǒuxiàn Gōngsī 29 5
Xiaomi 1640 5
ZyXEL Communications 289 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 2027 5
Microsoft Corporation 24433 5
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 250 5
Yota Devices - YD 101 5
ZTE Corporation 742 4
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 373 4
ESET - ESET Software - ИСЕТ Софтвеа 1134 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3189 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2639 4
Связной ГК 1364 6
Евросеть 1404 5
Россети Ленэнерго 1700 4
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 95 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 450 3
Unsplash 572 3
РЖД - Российские железные дороги 1861 2
Garsdale Services 39 2
Казанский метрополитен 12 2
Май - Майский чай - российская торговая компания 1221 2
Администрация Санкт-Петербурга - Горэлектротранс СПб ГУП - Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие городского электрического транспорта 8 2
Техносила - СервисТрейд - Техношок 259 2
Лента - Сеть розничной торговли 2026 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2747 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7021 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2210 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 531 2
Global Ports - Глобал Портс УК 5 1
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 38 1
Lidl - Немецкая сеть супермаркетов 6 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 316 1
Правительство Москвы - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 63 1
Родник 87 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 38 1
Белый Ветер 356 1
БалтАвтоЛайн 1 1
РЭО - Российский экологический оператор 13 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 264 1
Constanta Advisory 1 1
Такси 555555 1 1
101Hotels.com 456 1
Арсенал Такси 1 1
Казань Экспо МВЦ - Международный выставочный центр 14 1
Мостотрест ГУП 13 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 805 1
Командир Такси 2 1
Enka - Энка - Рамэнка 4 1
Globaltrans - Глобалтранс 7 1
Народное такси 2 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 964 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11216 13
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5338 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5759 10
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 669 8
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4867 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3222 5
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 455 5
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 632 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2585 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2419 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1339 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1468 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2656 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 245 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 209 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2159 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 535 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 270 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 369 2
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 66 2
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 82 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4340 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2798 2
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 200 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3049 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 322 1
ДНР - Правительство Донецкой Народной Республики - органы государственной власти 11 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4566 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3825 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 385 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 967 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 326 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 429 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 246 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1838 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2944 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1898 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1120 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6231 22
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1419 3
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 77 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 523 1
WiMAX Forum 68 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 56 1
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 25 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12314 175
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6321 139
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15308 110
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23584 108
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9186 87
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12007 87
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Google Android 13795 27
Apple iOS 7596 15
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4925 11
Microsoft Windows 15441 10
Apple iPad 3842 10
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 297 9
МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 174 9
Linux OS 9635 9
Apple iPhone - серия смартфонов 6999 9
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4200 8
TP-Link Archer - серия роутеров - серия беспроводных маршрутизаторов 51 7
МТС 3G-сеть 116 7
МТС Планшет 21 7
Google Play - Google Store - Android Market 3235 7
GS Labs StingrayStream - GS Labs StingrayTV 18 6
Microsoft Skype 2051 6
Apple Mac - Apple Macintosh 2963 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4983 6
МТС - Комстар ОТС - Комстар-FON 15 5
Apple - macOS Time Machine 73 5
Yota Egg - WiMAX/WiFi-роутер 8 5
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