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TCL расширяет линейку сетевых решений Alcatel и представляет 4G Wi-Fi-роутер Alcatel LINKZONE MW45V

Техника

Компания TCL объявляет о старте продаж в России 4G Wi-Fi-роутера Alcatel LINKZONE MW45V – нового устройства для обеспечения стабильного высокоскоростного доступа к интернету практически из любой удобной точки для широкого круга пользователей. Новый 4G Wi-Fi-роутер дополняет линейку сетевых решений Alcatel на платформе Qualcomm, которые были представлены в августе этого года: интернет-центр Alcatel LINKHUB HH71V1 и 4G USB-модем Alcatel LINKKEY IK41VE1.

Компактный и легкий, весом всего 78 граммов, 4G Wi-Fi-роутер станет оптимальным решением для стабильного подключения к интернету во время деловых поездок, загородного отдыха или путешествий. Устройство оснащено съемной батареей повышенной емкости 2150 мАч, что позволяет ему работать в режиме веб-серфинга до 7 часов.

Для начала работы с Alcatel LINKZONE MW45V достаточно установить в роутер SIM-карту с поддержкой передачи данных и нажать на клавишу включения. Alcatel LINKZONE MW45V поддерживает передачу данных в сети 4G LTE со скоростью до 150 Мбит/с при загрузке и до 50 Мбит/с при отправке. Скорость передачи данных по Wi-Fi 802.11n 2,4 ГГц 2х2 MIMO – до 150 Мбит/с. Устройство позволяет подключать до 10 Wi-Fi-клиентов одновременно, обеспечивая высокую скорость доступа к интернету для всех пользователей.

Благодаря технологии RNDIS при подключении к компьютеру 4G Wi-Fi-роутер можно использовать как USB-модем без установки дополнительных программ.

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Alcatel LINKZONE MW45V

Важное преимущество Alcatel LINKZONE MW45V – наличие съемной батареи. При подключении к совместимому источнику внешнего питания, например, зарядному устройству от смартфона, роутер может работать без аккумуляторной батареи. Это дает возможность использовать устройство в стационарных сценариях, не переживая о выходе из строя его батареи.

Управление Alcatel LINKZONE MW45V легко осуществляется как с помощью приложения ALCATEL LINK для Android и iOS, так и с помощью удобного веб-интерфейса. В обоих случаях пользователь может просматривать состояние подключения, трафик, SMS и уровень заряда батареи. Кроме того, роутер позволяет блокировать клиентов, подключающихся к нему без разрешения.

Устройство представлено в двух цветовых вариантах – белом и черном.

Первые поставки Alcatel LINKZONE MW45V на российский рынок начала осуществлять компания Merlion, официальный дистрибьютор TCL в России.

Alcatel LINKZONE MW45V поступит в продажу 2 ноября 2020 г. по цене 2990 руб.

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