На Горбушке затопило склады с iPhone, Dyson и гаджетами «Яндекса» на десятки миллионов

На «Горбушке» в Москве произошел потоп – вода уничтожила восемь офисов с техникой Apple и продукцией других брендов, включая «Яндекс» и Dyson. Общий ущерб прогнозируется в пределах 30 млн руб., но может увеличиться по мере подсчета. Суммарное количество пострадавшей техники – на уточнении.

Мокрое яблоко

На известном российском рынке «Горбушка» в Москве, где на протяжении десятилетий продается всевозможная техника, произошел крупномасштабный потоп. Как пишет Telegram-канал Baza, пострадало, по меньшей мере, восемь офисов с техникой Apple.

Воздействию воды подверглись, в частности, новые смартфоны iPhone. Другие устройства Apple тоже уничтожены водой – ущерб еще предстоит подсчитать.

Но пострадала не только продукция Apple. По информации канала, вода подпортила устройства еще как минимум двух популярных в России брендов – Dyson и «Яндекса». Первый известен в стране в основном благодаря своим пылесосам, фенам и стайлерам, тогда как «Яндекс» начинал с умных колонок, а теперь продает очень широкий ассортимент техники под своим основным брендом и массой суббрендов.

rawpixel.com / FreePik Пока неясно, попадет ли утопленная техника в продажу после восстановления или будет утилизирована

О пострадавших в результате затопления работниках или посетителях «Горбушки» не сообщается.

Изолента работает не всегда

Причиной потопа стал прорыв трубы отопления на седьмом этаже (самом верхнем) здания «Горбушка». Несколькими днями ранее там разбилось окно, которое довольно быстро заделали сотрудники управляющей компании.

Позже на том же этаже была включена подача отопления. Труба не выдержала давления горячей воды и лопнула.

Как пишет Baza, сотрудники попытались остановить течь изолентой, однако это не дало никакого результата. Как итог – десятки экземпляров затопленной техники на сумму более 30 млн руб. по предварительным оценкам. Какого цвета изолента использовалась для устранения прорыва, канал не уточняет.

Публикация Baza

Кипяток залил целый пролет здания рынка. Пострадали и другие арендаторы, не только те, кто торгуют техникой, хотя им досталось больше других.

Где акты, «Горбушка»?

Как пишет Baza, попытки пострадавших от затопления арендаторов помещения «Горбушки» получить от управляющей компании акты о затоплении пока что к успеху не привели. Между тем, такие акты – это крайне важный документ, без которого возместить ущерб арендаторы не смогут.

Акт о затоплении после получения будет предоставить в страховую компанию. Затем будет произведен процесс оценки, и только потом арендаторы получат возможность частично или полностью вернуть деньги за пострадавшее или утраченное в результате форс-мажора имущество.

Пока неизвестно, собираются ли арендаторы подавать судебный иск на управляющую компанию.

«Горбушке» не везет

Потоп на седьмом этаже «Горбушки» – не единственное чрезвычайное происшествие за последние полгода в этом торговом центре. В сентябре 2025 г. CNews писал о рейде силовиков по ТЦ «Горбушкин Двор» (так теперь называется «Горбушка»).

В сентябре 2025 г. ТЦ «Горбушкин двор» в Москве было изъято 4,8 тыс. единиц незаконно ввезенной в Россию электроники. Это в первую очередь смартфоны, ноутбуки, а также планшетные компьютеры и игровые приставки, в сумме на 3 млрд руб.