|12.09.2025
|
На «Горбушке» силовики изъяли тысячи смартфонов, ноутбуков и игровых приставок
Борьба с контрафактом В московском торговом центре «Горбушкин двор» изъяли 4,8 тыс. единиц незаконно ввезенной в Россию электроники — смартфонов,
|13.01.2025
|
США внесли «Авито», «Вконтакте», Rutracker и «Горбушкин двор» в список распространителей контрафакта и пиратской продукции
вительственное агентство упомянуло российские рынки «Дубровка» и «Садовод», а также торговый центр «Горбушкин двор». Среди других стран, где проблема пиратства и контрафакта является актуальной
|03.12.2012
|
Microsoft и «Горбушкин двор» добились сокращения объемов пиратской продукции на территории техномолла
Корпорация Microsoft и техномолл «Горбушкин двор» подвели промежуточные итоги стратегического взаимодействия по борьбе с распро
|27.04.2012
|
«Горбушкин двор» объявил себя зоной, свободной от компьютерного пиратства
Техномолл «Горбушкин двор» и корпорация Microsoft подписали соглашение «О соблюдении авторских прав прои
|03.03.2009
|
НР открыла первый магазин в Москве
больше чем годом ранее магазин Dell, он расположился на территории московского торгового комплекса «Горбушкин двор». Российский магазин HP стал всего четвертым по счету магазином компании во вс
|10.09.2008
|
Пиратской «Горбушке» полный конец
тора-два года назад при аналогичной проверке контрафакт был бы найден в каждом торговом павильоне. «Горбушкин двор», который в 2002 г. принял торговцев с ликвидированного стихийного рынка у ДК
|10.09.2008
|
«Горбушкин двор» расторгает договоры с торговцами контрафактом
Торговый комплекс «Горбушкин двор» продолжает борьбу с распространением контрафактной продукции. В ходе проверок
|20.06.2008
|
Российская премьера MGS 4
ующих магазинах:GamePark:ТРЦ «Европейский», Площадь Киевского вокзала, владение 1, м. «Киевская»ТЦ «Горбушкин Двор», павильон H2-001, Багратионовский пр., 7, м. «Багратионовская»Наличие игры в
|07.11.2007
|
ТК "Горбушкин Двор" эвакуирован
По данным CNews, в торговом комплексе "Горбушкин Двор" сегодня произошла эвакуация в связи с угрозой теракта. ТК "Горбушкин двор<
|15.01.2007
|
Из "Горбушки" были эвакуированы все посетители и продавцы
14 ноября в торговом центре "Горбушкин двор" произошло ЧП. Около 15:30 мск аноним позвонил дежурному диспетчеру службы "02" и сообщил, что в здании заложена бомба. Незамедлительно было принято решение об эвакуации всех пос
|27.03.2006
|
В комплексе "Горбушкин Двор" запущена беспроводная сеть Wi-Fi
В Торговом комплексе «Горбушкин Двор» развернута, успешно прошла тестирование и введена в эксплуатацию беспроводная
|02.03.2006
|
Первый в мире бренд-шоп Motorola открылся в Москве
, у него есть опасения, что салон Motorola привлечет злоумышленников, которых и без того немало на «Горбушке». Он пригрозил «побить воришек», которые вздумают посягнуть на выставленные образцы.
|31.03.2003
|
На Горбушке пройдет «Весенний праздник технологий Intel»
4 апреля в московском торгово-выставочном центре «Горбушкин двор» откроется выставка новых компьютерных достижений «Весенний праздник технологи
|17.02.2003
|
Торговать на «Горбушке» станет невыгодно
бъяснив надбавку необходимостью инвестиций в развитие торгового комплекса. В последние год-полтора "Горбушкин двор" действительно разрастался: были открыты новые торговые сектора E и F, в уже с
|08.08.2001
|
"Горбушку" снова проверили на пиратские CD
и Мэре и Правительстве Москвы был проведен плановый рейд на территории Торгово-Выставочного Центра "Горбушка" в новом здании под названием "Ля-Ля" Парк.В ходе проверки сотрудниками ОБПСПР были
|14.03.2001
|
Cотрудниками ОБПСПР г. Москвы и специалистами Комиссии по безопасности информационного рынка при Мэре и Правительстве Москвы проведен рейд
едпринимателей при Мэре и Правительстве Москвы был проведен рейд на территории ТВЦ "Горбушка" и ТК "Горбушкин двор". В ходе работы детальной проверке подверглись торговые точки, реализующие CD-
|27.10.2000
|
Sun Microsystems, TV-6 и фестиваль "Горбушка" проведут антипиратскую акцию
а" проводит антипиратскую акцию "Начни с себя". Акция пройдет 28-29 октября 2000 года на территории Горбушки (Филевский Парк). Цель акции - сделать доступным легальное программное обеспечение.
|03.08.1999
|
Милиция проводит очередной рейд на Горбушке
В воскресенье, 1 августа 1999 проведен очередной рейд на территории рынка "ДК Горбуново" направленный на пресечение торговой деятельности розничной сети, занимающейся распространением видеокассет порнографического содержания. В ходе мероприятия из незаконного торговог
