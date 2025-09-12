Разделы

Горбушкин Двор ТЦ Дворец культуры имени Горбунова ДК Горбунова гипермолл


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


12.09.2025 На «Горбушке» силовики изъяли тысячи смартфонов, ноутбуков и игровых приставок

Борьба с контрафактом В московском торговом центре «Горбушкин двор» изъяли 4,8 тыс. единиц незаконно ввезенной в Россию электроники — смартфонов,
13.01.2025 США внесли «Авито», «Вконтакте», Rutracker и «Горбушкин двор» в список распространителей контрафакта и пиратской продукции

вительственное агентство упомянуло российские рынки «Дубровка» и «Садовод», а также торговый центр «Горбушкин двор». Среди других стран, где проблема пиратства и контрафакта является актуальной
03.12.2012 Microsoft и «Горбушкин двор» добились сокращения объемов пиратской продукции на территории техномолла

Корпорация Microsoft и техномолл «Горбушкин двор» подвели промежуточные итоги стратегического взаимодействия по борьбе с распро
27.04.2012 «Горбушкин двор» объявил себя зоной, свободной от компьютерного пиратства

Техномолл «Горбушкин двор» и корпорация Microsoft подписали соглашение «О соблюдении авторских прав прои
03.03.2009 НР открыла первый магазин в Москве

больше чем годом ранее магазин Dell, он расположился на территории московского торгового комплекса «Горбушкин двор». Российский магазин HP стал всего четвертым по счету магазином компании во вс
10.09.2008 Пиратской «Горбушке» полный конец

тора-два года назад при аналогичной проверке контрафакт был бы найден в каждом торговом павильоне. «Горбушкин двор», который в 2002 г. принял торговцев с ликвидированного стихийного рынка у ДК

10.09.2008 «Горбушкин двор» расторгает договоры с торговцами контрафактом

Торговый комплекс «Горбушкин двор» продолжает борьбу с распространением контрафактной продукции. В ходе проверок
20.06.2008 Российская премьера MGS 4

ующих магазинах:GamePark:ТРЦ «Европейский», Площадь Киевского вокзала, владение 1, м. «Киевская»ТЦ «Горбушкин Двор», павильон H2-001, Багратионовский пр., 7, м. «Багратионовская»Наличие игры в

07.11.2007 ТК "Горбушкин Двор" эвакуирован

По данным CNews, в торговом комплексе "Горбушкин Двор" сегодня произошла эвакуация в связи с угрозой теракта. ТК "Горбушкин двор<
15.01.2007 Из "Горбушки" были эвакуированы все посетители и продавцы

14 ноября в торговом центре "Горбушкин двор" произошло ЧП. Около 15:30 мск аноним позвонил дежурному диспетчеру службы "02" и сообщил, что в здании заложена бомба. Незамедлительно было принято решение об эвакуации всех пос
27.03.2006 В комплексе "Горбушкин Двор" запущена беспроводная сеть Wi-Fi

В Торговом комплексе «Горбушкин Двор» развернута, успешно прошла тестирование и введена в эксплуатацию беспроводная
02.03.2006 Первый в мире бренд-шоп Motorola открылся в Москве

, у него есть опасения, что салон Motorola привлечет злоумышленников, которых и без того немало на «Горбушке». Он пригрозил «побить воришек», которые вздумают посягнуть на выставленные образцы.
31.03.2003 На Горбушке пройдет «Весенний праздник технологий Intel»

4 апреля в московском торгово-выставочном центре «Горбушкин двор» откроется выставка новых компьютерных достижений «Весенний праздник технологи
17.02.2003 Торговать на «Горбушке» станет невыгодно

бъяснив надбавку необходимостью инвестиций в развитие торгового комплекса. В последние год-полтора "Горбушкин двор" действительно разрастался: были открыты новые торговые сектора E и F, в уже с
08.08.2001 "Горбушку" снова проверили на пиратские CD

и Мэре и Правительстве Москвы был проведен плановый рейд на территории Торгово-Выставочного Центра "Горбушка" в новом здании под названием "Ля-Ля" Парк.В ходе проверки сотрудниками ОБПСПР были

14.03.2001 Cотрудниками ОБПСПР г. Москвы и специалистами Комиссии по безопасности информационного рынка при Мэре и Правительстве Москвы проведен рейд

едпринимателей при Мэре и Правительстве Москвы был проведен рейд на территории ТВЦ "Горбушка" и ТК "Горбушкин двор". В ходе работы детальной проверке подверглись торговые точки, реализующие CD-
27.10.2000 Sun Microsystems, TV-6 и фестиваль "Горбушка" проведут антипиратскую акцию

а" проводит антипиратскую акцию "Начни с себя". Акция пройдет 28-29 октября 2000 года на территории Горбушки (Филевский Парк). Цель акции - сделать доступным легальное программное обеспечение.

03.08.1999 Милиция проводит очередной рейд на Горбушке

В воскресенье, 1 августа 1999 проведен очередной рейд на территории рынка "ДК Горбуново" направленный на пресечение торговой деятельности розничной сети, занимающейся распространением видеокассет порнографического содержания. В ходе мероприятия из незаконного торговог

