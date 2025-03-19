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Гордеев Константин
|19.03.2025
|билайн бизнес обеспечил связью территорию компании «Уральская Сталь» 1
|24.01.2006
|Священники и чекисты подправят закон о персональных данных 1
Гордеев Константин и организации, системы, технологии, персоны:
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8801 1
|ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 426 1
|Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 79 1
|Уральская сталь УК - Уральская Сталь АО 19 1
|Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 1
|РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 206 1
|Горейлишвили Давид 1 1
|Комков Сергей 5 1
|Ковалевский Игорь 1 1
|Дробаденко Константин 2 1
|Чаплин Всеволод 1 1
|Комиссаров Валерий 24 1
|Смирнов Сергей 38 1
|Макаркин Алексей 3 1
|Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 617 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43581 1
|Бельгия - Королевство 1155 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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