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Гордеев Константин


19.03.2025 билайн бизнес обеспечил связью территорию компании «Уральская Сталь» 1
24.01.2006 Священники и чекисты подправят закон о персональных данных 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Гордеев Константин и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8801 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 426 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 79 1
Уральская сталь УК - Уральская Сталь АО 19 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 206 1
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ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3161 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 315 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28055 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3515 1
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Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 711 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8850 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2340 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18821 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11034 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10045 1
Физика - Physics - область естествознания 2664 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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