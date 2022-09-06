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ФЦП Информационное общество Федеральная целевая программа



06.09.2022 В Челябинске пройдет Всероссийский форум «Информационное общество: цифровое развитие регионов»

т импортозамещение, развитие цифровых технологий, их практическое применение в бизнесе и на государственном уровне для цифровой трансформации отраслей экономики Юбилейный десятый Всероссийский форум «Информационное общество: цифровое развитие регионов» состоится 29-30 сентября 2022 года на площадке отеля Radisson Blu (ул. Труда, 179). Участников мероприятия ожидает насыщенная деловая програ
05.03.2021 Власти радикально пересмотрели бюджет и цели «Информационного общества»

Масштабный пересмотр приоритетов Госпрограмма «Информационное общество» будет приведена в соответствие с параметрами госбюджета на ближайшие
21.12.2020 Минцифры готовит изменения госпрограммы «Информационное общество». Из нее исключат четыре основных показателя и сократят еще шесть

Минцифры разработало проект постановления Правительства России, вносящий изменения в госпрограмму «Информационное общество». В частности, документ предусматривает корректировку сведений о пока
12.01.2018 «Информационное общество» подорожает на 42 миллиарда стараниями Минкомсвязи

Новые миллиарды на информационное общество На государственную программу «Информационное общество (2011-20
04.08.2017 Госпрограмма «Информационное общество» выполняется хуже среднего

Показатели «Информационного общества»Результаты госпрограммы «Информационное общество (2011-2020 гг.)» не дотягивают до среднего уровня, если сравнивать с

10.05.2017 Путин требует запретить в России иностранные платежные системы

Новая Стратегия развития информационного общества Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию развития инфор
10.04.2017 Почему в 2017 г. госпрограмма «Информационное общество» подорожала до 114 миллиардов

«Информационное общество» продолжает дорожать Финансирование госпрограммы «Информационное общество» в 2017 г. будет увеличено до p113,8 млрд. Соответствующее постановление подписал предсе
28.12.2016 Из госпрограммы «Информационное общество» удаляют пункт о технологической независимости России

исимости России отсутствует в обновленном министерством перечне ожидаемых результатов госпрограммы «Информационное общество (2011—2020 годы)». Подготовленный Минкомсвязи проект постановления Пр
19.10.2016 Госфинансирование «Информационного общества» урежут на 10 млрд, «Развития электронной промышленности» - на 22%

"О федеральном бюджете на 2016 год"». Этот законопроект был внесен в Госудуму Правительством России 8 октября 2016 г. Дата его рассмотрения в первом чтении пока не назначена. В частности, программа «Информационное общество (2011 – 2020 гг.)», на финансирование которой в бюджете отведено 122,8 млрд руб., после принятия поправок лишится 8,6% этой суммы, в результате чего объем выделенных на 
26.07.2016 Как создается информационное общество в Тульской области

вья. Количество электронных записей на прием к врачу Источник: Правительство Тульской области, 2016 Информационное общество: перспективы 2020 В апреле 2016 г. согласно постановлению Правительст
10.05.2016 Москва возглавила рейтинг Минкомсвязи по уровню развития информационного общества в регионах

По итогам 2015 г. Москва заняла первое место среди субъектов Российской Федерации по уровню развития информационного общества. Рейтинг подготовлен Минкомсвязью России. В основу индекса развития информационного общества каждого региона легли показатели использования информационно-коммуни
28.04.2016 В Минкомсвязи состоялось заседание рабочей группы высокого уровня по развитию информационного общества

В Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации состоялось заседание рабочей группы высокого уровня по развитию информационного общества (РГВУ) под председательством замглавы Минкомсвязи России Рашида Исмаилова. В ходе заседания участники обсудили приоритетные направления деятельности РГВУ, а также одобр
21.04.2016 Минкомсвязи России представило рейтинг регионов по уровню развития информационного общества

я достижения целей Концепции региональной информатизации и реализации государственной программы РФ «Информационное общество (2011–2020 годы)». «Нам как министерству данный рейтинг нужен, чтобы

28.03.2016 В Минкомсвязи России рассмотрели ключевые показатели госпрограммы «Информационное общество» за 2015 г.

коммуникаций РФ Олега Пака, посвященное подведению итогов реализации государственной программы РФ «Информационное общество (2011–2020 годы)» в 2015 г. Во встрече приняли участие представители

01.03.2016 Из 59 регионов, попросивших у Минкомсвязи денег на ИТ, получат их только 25

вленные на становление в субъектах РФ информационного общества в рамках одноименной госпрограммы — «Информационное общество (2011–2020 годы)». В 2016 г. соответствующие средства из федерального
15.02.2016 Минкомсвязи даст регионам на информатизацию денег в полтора раза меньше, чем в прошлые годы

направленные на становление информационного общества в 2016 г. в рамках одноименной госпрограммы — «Информационное общество (2011–2020 годы)».Министерство сообщает, что выбрало для поддержки те
13.01.2016 Минкомсвязи раздаст деньги на информатизацию регионам, не отчитавшимся за 2015 год

ия субсидированияВыделение рассматриваемых субсидий Минкомсвязи осуществляет в рамках госпрограммы «Информационное общество (в 2011—2020 гг.).В 2015 г. ведомство распределило порядка p550 млн м
29.12.2015 В госпрограмму «Информационное общество» добавят 22,7 млрд на пропаганду

Экономии не произошлоМинкомсвязи подготовило проект постановления Правительства, касающийся изменений в госпрограмме «Информационное общество» (на 2011-2020 гг.) и корректировок объема ее финансирования в 2016 г.Как следует из документов, размещенных на тематическом сайте для общественного обсуждения нормативн
28.05.2015 В Челябинске подвели итоги форума «Информационное общество-2015: вызовы и задачи»

В Челябинске завершил работу пятый Всероссийский форум «Информационное общество-2015: вызовы и задачи», ставший открытой площадкой для обсуждения фед
15.05.2015 21 мая в Челябинске начнет работу Всероссийский форум «Информационное общество — 2015: вызовы и задачи»

С 21 по 23 мая 2015 года в Челябинске, в отеле Radisson Blu, состоится Всероссийский форум «Информационное общество — 2015: вызовы и задачи». К участию в работе форума приглашены предст
13.01.2015 В Ивановской области назначен начальник департамента развития информационного общества

Новым начальником департамента развития информационного общества Ивановской области стал Дмитрий Косарев, до этого, в 2010-2014 гг. работавший в департаменте социальной защиты населения Ивановской области начальником отдела автоматиз
28.10.2014 Эдуард Лысенко - Информатизация - это сложный социальный процесс, связанный с изменениями в образе жизни населения

CNews: Как развивается информационное общество в вашем регионе? Эдуард Лысенко: Государственная программа «Развитие

20.08.2014 Cloud4Y предоставила антиспам решение для Министерства развития информационного общества Калужской области

Компания Cloud4Y предоставила корпоративную систему защиты электронной почты от спама и вредоносного ПО для Министерства развития информационного общества Калужской области. Данная услуга представляет из себя комплексное облачное решение для защиты корпоративной электронной почты от спама, вирусов, программ-шпионов, фишин
14.08.2014 Утвержден новый план мероприятий «Информационного общества»

Правительство утвердило скорректированный план госпрограммы «Информационное общество» на 2011—2020 гг. Подобные документы публикуются ежегодно. В пресс-сл
24.04.2014 Правительство утвердило новую редакцию ФЦП «Информационное общество»

Правительство России утвердило новую редакцию Федеральной целевой программы «Информационное общество (2011–2020 годы)». Согласно сообщению, опубликованному на сайте Прави
21.04.2014 В Москве пройдет федеральный конгресс по электронной демократии

висимости и цифрового суверенитета России. В рамках конгресса планируется обсудить следующие темы: «Информационное общество и электронная демократия в России: застой, затишье перед рывком или н
25.12.2013 Минкомсвязь России заканчивает прием заявок на конкурс по субсидиям на создание информационного общества

осударственных и муниципальных услуг в электронной форме. Субсидии из государственной программы РФ «Информационное общество (2011–2020 годы)» предоставляются на условиях софинансирования из рег
18.10.2013 Медведев утвердил план реализации госпрограммы «Информационное общество» в 2013 – 2015 гг.

в утвердил план реализации в 2013 г. и в плановый период 2014 и 2015 гг. государственной программы «Информационное общество (2011—2020 годы)». План включает 5 подпрограмм. Первая – «Информацион
04.10.2013 КБР выделит 5,5 млрд руб. на развитие информационного общества

Правительством Кабардино-Балкарской Республики одобрен проект Государственной программы «Информационное общество» на 2013 - 2018 гг. Программа включает две подпрограммы: «Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской деятельности КБР» и «Снижение административных б
03.10.2013 Дворкович поручил Минкомсвязи отчитываться об «Информационном обществе» раз в 2 недели

По итогам рассмотрения хода реализации программы «Информационное общество» заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович поручил Мин
12.09.2013 ФЦП «Информационное общество» замерла. Медведев требует наказать виновных

от запланированного бюджета), «Безопасность полётов госавиации» (1%), «Развитие туризма» (7,8%) и «Информационное общество» (1,1%). «У меня такое предложение, - отреагировал премьер-министр Дм
29.07.2013 Дмитрий Медведев утвердил кураторов программы «Информационное общество»

Кураторами программы «Информационное общество (2011–2020 годы)» председатель правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил Аркадия Дворковича, заместителя председателя правительства РФ, и Сергея Приходько, заместителя

17.05.2013 Сегодня отмечается «Всемирный день ИТ-шника»

17 мая отмечается Всемирный день электросвязи и информационного общества. Считается, что этот праздник касается всех программистов, системных администраторов, веб-дизайнеров, сотрудников телекоммуникационных компаний, редакторов интернет-изд
16.05.2013 Россия впервые провела семинар по развитию информационного общества в рамках Всемирного форума по политике в области электросвязи

страновой семинар. Министр отметил, что работа Минкомсвязи идет в рамках государственной программы «Информационное общество» и напомнил о ключевых целях, которые стоят перед министерством на пе
06.05.2013 В «Ростелекоме» назначен ответственный за программу «Информационное общество»

Андрей Чеглаков назначен старшим вице-президентом «Ростелекома». Он будет отвечать за реализацию проектов в рамках федеральной программы «Информационное общество». Андрей Чеглаков окончил Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова (МГУ), является кандидатом экономических наук. С 1991 г. по 1999 г. Андрей Чеглаков -
12.02.2013 В администрации Томской области создан департамент по развитию информационного общества

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин усилил блок, отвечающий за развитие информационных технологий. На должность начальника вновь созданного департамента по развитию информационного общества глава региона назначил Ярослава Браневского, советником губернатора Томской области стала Наталья Маслова. В администрации региона Ярослав Браневский и Наталья Маслова

13.12.2012 Правительство утвердило субсидии регионам на развитие информационного общества

Правительство РФ утвердило распределение субсидий регионам на развитие информационного общества. Об этом рассказал глава Минкомсвязи Николай Никифоров. «Только что утвердили на Правительстве распределение субсидий регионам на развитие Инф.общества», - написал Ники
26.11.2012 Регионы РФ смогут получить до 50 млн руб. на поддержку проектов в сфере информационного общества

Минкомсвязи объявило о проведении конкурсного отбора на право получения субсидий из федерального бюджета бюджетами субъектов Российской Федерации на поддержку проектов, направленных на становление информационного общества. Согласно приказу комиссия по конкурсному отбору определяет регионы, бюджетам которых из федерального бюджета будут предоставлены субсидии, и уточняет объем выделяемых

24.04.2012 Минкомсвязи не смогло отчитаться по половине программы «Информационное общество»

Минкомсвязи опубликовало годовой отчет о выполнении десятилетней программы «Информационное общество» в 2011 г. Документ был подписан замминистра Ильей Массухом. Расходов
21.12.2011 «Информационное общество» переписали: половина расходов на пропаганду и субсидирование госСМИ

Председатель правительства Владимир Путин подписал новую версию программы «Информационное общество». Программа была обновлена в связи с новым подходом к бюджетированию


Публикаций - 1305, упоминаний - 1462

ФЦП Информационное общество упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8849 245
Microsoft Corporation 23880 106
IBM - International Business Machines Corp 9210 46
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10089 44
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7404 44
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8128 40
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4284 35
АйТи 1311 34
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1223 32
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1946 32
Yandex - Яндекс 6149 30
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1552 28
Прогноз 1233 27
Google LLC 11118 27
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 936 27
Восход ФГБУ НИИ 580 27
Oracle Corporation 6394 27
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 315 26
NVision Group - Энвижн Груп 614 25
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2750 25
7358 23
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 22 23
Intel Corporation 11758 21
Cisco Systems 4919 21
SAP SE 4901 21
BSS - Банк Софт Системс - БСС 499 21
Pingwin Software - Пингвин софтвер 44 18
Ростелеком - Связьинвест 1650 18
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 796 18
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 747 18
Meta Platforms - Facebook 4296 17
Крок - Croc 1707 17
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 527 17
ABB Group - Asea Brown Boveri 237 16
БАРС Груп 516 16
AT Consulting - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 335 16
VK - Mail.ru Group 3247 15
Совзонд - Sovzond 118 15
123 солюшнс 641 15
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 385 15
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 569 63
Почта России ПАО 1941 45
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6398 42
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5655 40
Альфа-Банк 1553 17
Россети Ленэнерго 68 16
РЖД - Российские железные дороги 1707 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2370 15
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 145 15
Лайф ФГ - Финансовая группа 145 13
Новард УК - Novard 46 13
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 317 13
Газпром нефть 511 12
ПСБ - Промсвязьбанк 760 12
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 577 12
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 18 11
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 270 11
Открытие ФК - Банк Открытие 448 11
РВК - Российская венчурная компания 484 11
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 94 11
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 360 11
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 104 10
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 872 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1893 10
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 3 9
ЕС-лизинг 21 9
Mary Kay - Мэри Кэй 90 9
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 183 9
Familia - Фамилия - Торговая сеть 14 9
Газпром ПАО 1180 9
Citi - Citibank - Ситибанк 142 8
101Hotels.com 3 8
Роснефть НК - нефтяная компания 472 8
Visa International 1841 8
ВкусВилл - Избёнка 105 8
ГПБ - Газпромбанк 978 8
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 2 7
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 922 7
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 287 7
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 131 7
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Президент Российской Федерации 3376 177
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ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 394 35
Информация для всех ОД - Общественное движение 77 19
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 139 19
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 531 18
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 602 16
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 229 16
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Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 110 12
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 197 11
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 202 10
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 34 9
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 147 8
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 234 7
Единая Россия - Политическая партия 264 7
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 349 7
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 1 6
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RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 3 5
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 35 4
ФРИ - Фонд Развития Интернет 9 4
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 18 4
ICOMOS - International Council on Monuments and Sites - ИКОМОС - Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест 3 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 143 3
Российский Союз Молодежи - Общероссийская общественная организация 4 3
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий 29 3
Международная академия связи - МАС 25 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 197 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 246 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 261 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 94 2
OLPC - One Laptop per Child 72 2
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 1 2
Лига содействия оборонным предприятиям 3 2
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 66 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 2
Союз пенсионеров России 2 2
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 1 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 28 2
Ассоциация менеджеров 15 2
Коммунизм - Коммунистические партии 52 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20413 835
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21852 415
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27 273
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 854 241
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 3979 238
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 1289 235
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 10215 195
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 2337 144
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 3442 134
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 4765 122
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 6105 121
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 1042 118
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 7846 117
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 1074 116
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 15554 114
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6180 111
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 1476 109
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 3872 105
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 8164 102
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 10189 99
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть 34 96
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 243 95
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 2403 93
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 7150 89
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 1356 81
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 671 80
Стандартизация - Standardization 1583 73
ОС - Операционная система - OS - Operating system 13725 73
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 427 71
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 3756 65
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 11482 63
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 12 62
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17238 61
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 2087 61
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 863 58
Телевидение - Television - ТВ-вещание 3122 57
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 10263 57
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 353 56
Электронный документ - Electronic document 1231 55
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 660 54
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3810 333
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 898 113
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 990 82
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2272 67
Microsoft Windows 2000 940 62
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 44 39
Linux OS 8544 37
Microsoft Windows 14716 35
Apple iPhone 6 597 33
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2556 31
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 414 30
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 276 26
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 5 25
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 0 23
Минцифры РФ ТП НПП - Национальная программная платформа 2 22
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 122 21
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 140 21
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 193 19
Google Android 13014 19
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 402 18
Apple iPad 3624 16
Apple iOS 6918 16
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 42 15
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 1 14
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 33 14
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 100 14
Age of Kings 3459 13
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 396 13
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 198 12
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 207 12
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1502 12
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 296 12
Microsoft Office 3500 11
НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ 3 11
Apple iPhone - серия смартфонов 6534 11
Минцифры РФ - Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 391 11
ЭОС АИС МФЦ Дело 66 10
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 16 10
Huawei P30 - Серия смартфонов 175 9
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 129 9
Медведев Дмитрий 1637 92
Никифоров Николай 1162 91
Путин Владимир 2839 89
Щеголев Игорь 691 70
Рейман Леонид 1031 69
Гаттаров Руслан 141 52
Козырев Алексей 288 50
Разумовский Дмитрий 97 45
Лысенко Эдуард 279 43
Шадаев Максут 750 40
Бяхов Олег 59 37
Массух Илья 218 34
Кесельбренер Леонид 40 33
Гуральников Сергей 156 32
Попов Алексей 322 31
Громов Иван 90 26
Авербах Владимир 122 25
Ермолаев Артем 361 24
Сапельников Сергей 92 24
Евраев Михаил 246 24
Опенышева Светлана 56 23
Казак Максим 146 21
Чучелов Андрей 39 21
Орловский Виктор 351 20
Пак Олег 104 19
Фомичев Олег 119 18
Собянин Сергей 271 18
Нарышкин Сергей 51 17
Ухлинов Леонид 56 17
Лопаткин Герман 100 17
Шевченко Владимир 133 16
Казарин Станислав 135 15
Симаков Олег 98 15
Матвеева Татьяна 87 15
Никуличев Андрей 37 14
Нащекин Алексей 112 13
Стрельцов Андрей 56 13
Дворкович Аркадий 209 13
Деянышев Вадим 18 13
Носков Константин 232 13
Россия - РФ - Российская федерация 127288 1058
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39495 356
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14126 165
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50113 142
Европа 11995 110
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6267 108
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12796 101
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13426 96
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2442 90
Россия - ЦФО - Ярославская область 671 82
Россия - ЦФО - Калужская область 877 81
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 978 64
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15482 55
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8578 55
Россия - УФО - Челябинская область 1041 55
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 415 54
Россия - ЮФО - Волгоградская область 498 50
Россия - ПФО - Самарская область 1004 49
Германия - Федеративная Республика 8773 48
Казахстан - Республика 4932 47
Россия - УФО - Тюменская область 952 45
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2114 45
Россия - ЦФО - Тамбовская область 516 45
Россия - СФО - Новосибирск 3794 42
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1175 41
Россия - ПФО - Мордовия Республика 554 41
Беларусь - Белоруссия 4447 40
Россия - ЮФО - Ростовская область 1329 40
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 718 40
Россия - ПФО - Ульяновская область 555 40
Франция - Французская Республика 5485 39
Россия - СКФО - Ставропольский край 710 39
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1450 38
Украина 6789 38
Россия - УФО - Свердловская область 1228 37
Россия - ЦФО - Ивановская область 437 37
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1467 37
Россия - ПФО - Нижегородская область 1423 36
Россия - ДФО - Сахалинская область 730 36
Россия - ПФО - Пензенская область 504 36
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 28372 1041
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 7428 385
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8936 317
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 26899 260
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 6598 186
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2296 168
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 1928 162
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 1384 149
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 2335 140
Юриспруденция - Федеральное законодательство 2351 133
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 1132 126
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 5131 115
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 606 113
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 1669 112
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 799 112
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 1105 108
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 2335 101
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 7118 98
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3267 92
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 787 91
Страхование - Страховое дело - Insurance 3117 87
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 2104 86
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 534 79
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 2746 77
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2346 72
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 2709 63
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 9017 63
Энергетика - Energy - Energetically 2438 62
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4928 59
Паспорт - Паспортные данные 1817 59
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 1700 57
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5274 52
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 2573 51
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1074 51
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 1 48
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4466 48
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 1067 45
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 524 44
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 4407 44
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 82 44
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10518 102
Госрасходы - портал 35 13
Прайм - Агентство экономической информации 797 12
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 266 10
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 580 9
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 864 8
РИА Новости 781 7
Ведомости 671 7
Мобильные системы 116 7
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 60 6
ComNews - Медиа-бизнес 52 6
Коммерсантъ - Издательский дом 1305 6
ComputerWorld 146 6
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 2 5
РОИ - Российская общественная инициатива 44 5
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 306 5
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 2 4
CNews TV 719 4
CNews RND - R&D.CNews 0 4
Компьютерра - Компьюлента 9 3
ИнформКурьерСвязь 6 3
CRN 46 3
The Economist 44 3
Технополис ХХI 3 3
Будущее России. Национальные проекты 19 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2642 3
Известия ИД 473 3
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 28 3
Bloomberg Businessweek 78 3
PCweek 30 3
WikiLeaks 116 3
TAdviser - Центр выбора технологий 320 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5792 2
Nature 802 2
Россия К - телеканал 27 2
Optics 141 2
ВГТРК Гостелерадиофонд - Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм 2 2
РБК Санкт-Петербург - spb.rbc.ru 3 2
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 68 2
The Register 1230 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2894 133
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 1012 49
Gartner - Гартнер 3320 14
IDC - International Data Corporation 4775 14
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 13 10
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 212 9
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 266 5
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 23 5
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 1 4
The Economist Intelligence Unit 9 4
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 29 4
Juniper Research 510 3
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 1 3
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 23 3
Медиалогия 0 2
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 2 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 7 2
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 2 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 1 2
Forrester Research 801 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 191 2
Coleman Parkes 8 1
Wainhouse Research 0 1
Pew Charitable Trusts - Pew Research Center - Pew Global Attitudes 20 1
Gartner - Market-Visio - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 7 1
Gartner IT Key Metrics Data 1 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 13 1
Gartner Pace-Layered Application Strategy 1 1
Infonetics Research 50 1
Новая экономика - Фонд экономических исследований 4 1
CNews Мишень 17 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 23 1
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 1 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 169 1
Gartner - AMR Research 47 1
Moody's Investors Service 56 1
IBM Institute for Business Value 23 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 44 1
TAP Advisors 1 1
CNews Tenders 16 1
РАН - Российская академия наук 1780 42
ИРИО - Институт развития информационного общества 10 38
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 723 23
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 179 20
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1319 16
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 240 13
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 630 12
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 246 9
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 386 8
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 43 8
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 263 7
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 65 5
Fraunhofer IDMT - Institute for Digital Media Technology - Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen - FIIS, Fraunhofer IIS - Институт интегральных схем общества Фраунгофера 3 5
ИРИ - Институт развития интернета АНО 99 5
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 29 4
РАЕН - Российская академия естественных наук 5 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 695 4
МГУ Национальный центр цифровой экономики 4 4
НЭБ - Национальная электронная библиотека 29 4
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 155 4
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 37 4
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 24 3
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 135 3
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 68 3
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 84 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 106 3
Ростелеком - Азбука интернета 25 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 377 3
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 152 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 1 3
РНБ - Российская национальная библиотека 19 2
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 14 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 768 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 261 2
РГБ - Российская государственная библиотека 73 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 201 2
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 19 2
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 62 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 165 2
РГСУ - Российский государственный социальный университет 28 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 125
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1556 66
CNews FORUM Информационные технологии завтра 837 29
Электронное государство XXI века 14 22
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 187 16
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 490 16
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 66 15
День молодёжи - 27 июня 5 14
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 81 11
CNews AWARDS - награда 357 10
WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу 13 10
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 984 10
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 438 7
ИнфоКом 79 7
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 19 7
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 56 7
CNews APPWards 36 6
Infosecurity - выставка 3 6
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 60 6
РИФ - Российский Интернет Форум 55 5
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 4 5
Связь-Экспокомм 7 5
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 127 5
CeBIT 445 5
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 70 4
ITU - World Information Society Day - Всемирный день электросвязи и информационного общества - 17 мая 4 4
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 13 3
Инвалидность - Disability - Национальный инклюзивный договор 4 3
ВВУИО - Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества - World Summit on the Information Society 3 3
ЭОС Осенний документооборот 23 3
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 7 2
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 6 2
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 8 2
Intel Developer Forum - IDF 240 2
Международный женский день - 8 марта 27 2
Microsoft Imagine Cup 56 2
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 9 2
Руссофт НП - Russian Outsourcing & Software Summit 2 2
Час кода - международное движение 11 2
ICGA WCCC - World Computer Chess Championship - Чемпионат мира по шахматам среди компьютерных программ 1 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2023 годы.
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