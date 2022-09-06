ФЦП Информационное общество Федеральная целевая программа

В Челябинске пройдет Всероссийский форум «Информационное общество: цифровое развитие регионов» т импортозамещение, развитие цифровых технологий, их практическое применение в бизнесе и на государственном уровне для цифровой трансформации отраслей экономики Юбилейный десятый Всероссийский форум «Информационное общество: цифровое развитие регионов» состоится 29-30 сентября 2022 года на площадке отеля Radisson Blu (ул. Труда, 179). Участников мероприятия ожидает насыщенная деловая програ

Власти радикально пересмотрели бюджет и цели «Информационного общества» Масштабный пересмотр приоритетов Госпрограмма «Информационное общество» будет приведена в соответствие с параметрами госбюджета на ближайшие

Минцифры готовит изменения госпрограммы «Информационное общество». Из нее исключат четыре основных показателя и сократят еще шесть Минцифры разработало проект постановления Правительства России, вносящий изменения в госпрограмму «Информационное общество». В частности, документ предусматривает корректировку сведений о пока

«Информационное общество» подорожает на 42 миллиарда стараниями Минкомсвязи Новые миллиарды на информационное общество На государственную программу «Информационное общество (2011-20

Госпрограмма «Информационное общество» выполняется хуже среднего Показатели «Информационного общества»Результаты госпрограммы «Информационное общество (2011-2020 гг.)» не дотягивают до среднего уровня, если сравнивать с

Почему в 2017 г. госпрограмма «Информационное общество» подорожала до 114 миллиардов «Информационное общество» продолжает дорожать Финансирование госпрограммы «Информационное общество» в 2017 г. будет увеличено до p113,8 млрд. Соответствующее постановление подписал предсе

Из госпрограммы «Информационное общество» удаляют пункт о технологической независимости России исимости России отсутствует в обновленном министерством перечне ожидаемых результатов госпрограммы «Информационное общество (2011—2020 годы)». Подготовленный Минкомсвязи проект постановления Пр

Госфинансирование «Информационного общества» урежут на 10 млрд, «Развития электронной промышленности» - на 22% "О федеральном бюджете на 2016 год"». Этот законопроект был внесен в Госудуму Правительством России 8 октября 2016 г. Дата его рассмотрения в первом чтении пока не назначена. В частности, программа «Информационное общество (2011 – 2020 гг.)», на финансирование которой в бюджете отведено 122,8 млрд руб., после принятия поправок лишится 8,6% этой суммы, в результате чего объем выделенных на

Как создается информационное общество в Тульской области вья. Количество электронных записей на прием к врачу Источник: Правительство Тульской области, 2016 Информационное общество: перспективы 2020 В апреле 2016 г. согласно постановлению Правительст

Москва возглавила рейтинг Минкомсвязи по уровню развития информационного общества в регионах По итогам 2015 г. Москва заняла первое место среди субъектов Российской Федерации по уровню развития информационного общества. Рейтинг подготовлен Минкомсвязью России. В основу индекса развития информационного общества каждого региона легли показатели использования информационно-коммуни

В Минкомсвязи состоялось заседание рабочей группы высокого уровня по развитию информационного общества В Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации состоялось заседание рабочей группы высокого уровня по развитию информационного общества (РГВУ) под председательством замглавы Минкомсвязи России Рашида Исмаилова. В ходе заседания участники обсудили приоритетные направления деятельности РГВУ, а также одобр

Минкомсвязи России представило рейтинг регионов по уровню развития информационного общества я достижения целей Концепции региональной информатизации и реализации государственной программы РФ «Информационное общество (2011–2020 годы)». «Нам как министерству данный рейтинг нужен, чтобы

В Минкомсвязи России рассмотрели ключевые показатели госпрограммы «Информационное общество» за 2015 г. коммуникаций РФ Олега Пака, посвященное подведению итогов реализации государственной программы РФ «Информационное общество (2011–2020 годы)» в 2015 г. Во встрече приняли участие представители

Из 59 регионов, попросивших у Минкомсвязи денег на ИТ, получат их только 25 вленные на становление в субъектах РФ информационного общества в рамках одноименной госпрограммы — «Информационное общество (2011–2020 годы)». В 2016 г. соответствующие средства из федерального

Минкомсвязи даст регионам на информатизацию денег в полтора раза меньше, чем в прошлые годы направленные на становление информационного общества в 2016 г. в рамках одноименной госпрограммы — «Информационное общество (2011–2020 годы)».Министерство сообщает, что выбрало для поддержки те

Минкомсвязи раздаст деньги на информатизацию регионам, не отчитавшимся за 2015 год ия субсидированияВыделение рассматриваемых субсидий Минкомсвязи осуществляет в рамках госпрограммы «Информационное общество (в 2011—2020 гг.).В 2015 г. ведомство распределило порядка p550 млн м

В госпрограмму «Информационное общество» добавят 22,7 млрд на пропаганду Экономии не произошлоМинкомсвязи подготовило проект постановления Правительства, касающийся изменений в госпрограмме «Информационное общество» (на 2011-2020 гг.) и корректировок объема ее финансирования в 2016 г.Как следует из документов, размещенных на тематическом сайте для общественного обсуждения нормативн

В Челябинске подвели итоги форума «Информационное общество-2015: вызовы и задачи» В Челябинске завершил работу пятый Всероссийский форум «Информационное общество-2015: вызовы и задачи», ставший открытой площадкой для обсуждения фед

21 мая в Челябинске начнет работу Всероссийский форум «Информационное общество — 2015: вызовы и задачи» С 21 по 23 мая 2015 года в Челябинске, в отеле Radisson Blu, состоится Всероссийский форум «Информационное общество — 2015: вызовы и задачи». К участию в работе форума приглашены предст

В Ивановской области назначен начальник департамента развития информационного общества Новым начальником департамента развития информационного общества Ивановской области стал Дмитрий Косарев, до этого, в 2010-2014 гг. р

Эдуард Лысенко - Информатизация - это сложный социальный процесс, связанный с изменениями в образе жизни населения CNews: Как развивается информационное общество в вашем регионе? Эдуард Лысенко: Государственная программа «Развитие

Cloud4Y предоставила антиспам решение для Министерства развития информационного общества Калужской области Компания Cloud4Y предоставила корпоративную систему защиты электронной почты от спама и вредоносного ПО для Министерства развития информационного общества Калужской области. Данная услуга представляет из себя комплексное облачное решение для защиты корпоративной электронной почты от спама, вирусов, программ-шпионов, фишин

Утвержден новый план мероприятий «Информационного общества» Правительство утвердило скорректированный план госпрограммы «Информационное общество» на 2011—2020 гг. Подобные документы публикуются ежегодно. В пресс-сл

Правительство утвердило новую редакцию ФЦП «Информационное общество» Правительство России утвердило новую редакцию Федеральной целевой программы «Информационное общество (2011–2020 годы)». Согласно сообщению, опубликованному на сайте Прави

В Москве пройдет федеральный конгресс по электронной демократии висимости и цифрового суверенитета России. В рамках конгресса планируется обсудить следующие темы: «Информационное общество и электронная демократия в России: застой, затишье перед рывком или н

Минкомсвязь России заканчивает прием заявок на конкурс по субсидиям на создание информационного общества осударственных и муниципальных услуг в электронной форме. Субсидии из государственной программы РФ «Информационное общество (2011–2020 годы)» предоставляются на условиях софинансирования из рег

Медведев утвердил план реализации госпрограммы «Информационное общество» в 2013 – 2015 гг. в утвердил план реализации в 2013 г. и в плановый период 2014 и 2015 гг. государственной программы «Информационное общество (2011—2020 годы)». План включает 5 подпрограмм. Первая – «Информацион

КБР выделит 5,5 млрд руб. на развитие информационного общества Правительством Кабардино-Балкарской Республики одобрен проект Государственной программы «Информационное общество» на 2013 - 2018 гг. Программа включает две подпрограммы: «Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской деятельности КБР» и «Снижение административных б

Дворкович поручил Минкомсвязи отчитываться об «Информационном обществе» раз в 2 недели По итогам рассмотрения хода реализации программы «Информационное общество» заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович поручил Мин

ФЦП «Информационное общество» замерла. Медведев требует наказать виновных от запланированного бюджета), «Безопасность полётов госавиации» (1%), «Развитие туризма» (7,8%) и «Информационное общество» (1,1%). «У меня такое предложение, - отреагировал премьер-министр Дм

Дмитрий Медведев утвердил кураторов программы «Информационное общество» Кураторами программы «Информационное общество (2011–2020 годы)» председатель правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил Аркадия Дворковича, заместителя председателя правительства РФ, и Сергея Приходько, заместителя

Сегодня отмечается «Всемирный день ИТ-шника» 17 мая отмечается Всемирный день электросвязи и информационного общества. Считается, что этот праздник касается всех программистов, системных администраторов, веб-дизайнеров, сотрудников телекоммуникационных компаний, редакторов интернет-изд

Россия впервые провела семинар по развитию информационного общества в рамках Всемирного форума по политике в области электросвязи страновой семинар. Министр отметил, что работа Минкомсвязи идет в рамках государственной программы «Информационное общество» и напомнил о ключевых целях, которые стоят перед министерством на пе

В «Ростелекоме» назначен ответственный за программу «Информационное общество» Андрей Чеглаков назначен старшим вице-президентом «Ростелекома». Он будет отвечать за реализацию проектов в рамках федеральной программы «Информационное общество». Андрей Чеглаков окончил Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова (МГУ), является кандидатом экономических наук. С 1991 г. по 1999 г. Андрей Чеглаков -

В администрации Томской области создан департамент по развитию информационного общества звитие информационных технологий. На должность начальника вновь созданного департамента по развитию информационного общества глава региона назначил Ярослава Браневского, советником губернатора

Правительство утвердило субсидии регионам на развитие информационного общества Правительство РФ утвердило распределение субсидий регионам на развитие информационного общества. Об этом рассказал глава Минкомсвязи Николай Никифоров. «Только что утвердили на Правительстве распределение субсидий регионам на развитие Инф.общества», - написал Ники

Регионы РФ смогут получить до 50 млн руб. на поддержку проектов в сфере информационного общества Минкомсвязи объявило о проведении конкурсного отбора на право получения субсидий из федерального бюджета бюджетами субъектов Российской Федерации на поддержку проектов, направленных на становление информационного общества. Согласно приказу комиссия по конкурсному отбору определяет регионы, бюджетам которых из федерального бюджета будут предоставлены субсидии, и уточняет объем выделяемых

Минкомсвязи не смогло отчитаться по половине программы «Информационное общество» Минкомсвязи опубликовало годовой отчет о выполнении десятилетней программы «Информационное общество» в 2011 г. Документ был подписан замминистра Ильей Массухом. Расходов

«Информационное общество» переписали: половина расходов на пропаганду и субсидирование госСМИ Председатель правительства Владимир Путин подписал новую версию программы «Информационное общество». Программа была обновлена в связи с новым подходом к бюджетированию