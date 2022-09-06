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ФЦП Информационное общество Федеральная целевая программа

СОБЫТИЯ


06.09.2022 В Челябинске пройдет Всероссийский форум «Информационное общество: цифровое развитие регионов»

т импортозамещение, развитие цифровых технологий, их практическое применение в бизнесе и на государственном уровне для цифровой трансформации отраслей экономики Юбилейный десятый Всероссийский форум «Информационное общество: цифровое развитие регионов» состоится 29-30 сентября 2022 года на площадке отеля Radisson Blu (ул. Труда, 179). Участников мероприятия ожидает насыщенная деловая програ
05.03.2021 Власти радикально пересмотрели бюджет и цели «Информационного общества»

Масштабный пересмотр приоритетов Госпрограмма «Информационное общество» будет приведена в соответствие с параметрами госбюджета на ближайшие
21.12.2020 Минцифры готовит изменения госпрограммы «Информационное общество». Из нее исключат четыре основных показателя и сократят еще шесть

Минцифры разработало проект постановления Правительства России, вносящий изменения в госпрограмму «Информационное общество». В частности, документ предусматривает корректировку сведений о пока
12.01.2018 «Информационное общество» подорожает на 42 миллиарда стараниями Минкомсвязи

Новые миллиарды на информационное общество На государственную программу «Информационное общество (2011-20
04.08.2017 Госпрограмма «Информационное общество» выполняется хуже среднего

Показатели «Информационного общества»Результаты госпрограммы «Информационное общество (2011-2020 гг.)» не дотягивают до среднего уровня, если сравнивать с

10.04.2017 Почему в 2017 г. госпрограмма «Информационное общество» подорожала до 114 миллиардов

«Информационное общество» продолжает дорожать Финансирование госпрограммы «Информационное общество» в 2017 г. будет увеличено до p113,8 млрд. Соответствующее постановление подписал предсе
28.12.2016 Из госпрограммы «Информационное общество» удаляют пункт о технологической независимости России

исимости России отсутствует в обновленном министерством перечне ожидаемых результатов госпрограммы «Информационное общество (2011—2020 годы)». Подготовленный Минкомсвязи проект постановления Пр
19.10.2016 Госфинансирование «Информационного общества» урежут на 10 млрд, «Развития электронной промышленности» - на 22%

"О федеральном бюджете на 2016 год"». Этот законопроект был внесен в Госудуму Правительством России 8 октября 2016 г. Дата его рассмотрения в первом чтении пока не назначена. В частности, программа «Информационное общество (2011 – 2020 гг.)», на финансирование которой в бюджете отведено 122,8 млрд руб., после принятия поправок лишится 8,6% этой суммы, в результате чего объем выделенных на 
26.07.2016 Как создается информационное общество в Тульской области

вья. Количество электронных записей на прием к врачу Источник: Правительство Тульской области, 2016 Информационное общество: перспективы 2020 В апреле 2016 г. согласно постановлению Правительст
10.05.2016 Москва возглавила рейтинг Минкомсвязи по уровню развития информационного общества в регионах

По итогам 2015 г. Москва заняла первое место среди субъектов Российской Федерации по уровню развития информационного общества. Рейтинг подготовлен Минкомсвязью России. В основу индекса развития информационного общества каждого региона легли показатели использования информационно-коммуни
28.04.2016 В Минкомсвязи состоялось заседание рабочей группы высокого уровня по развитию информационного общества

В Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации состоялось заседание рабочей группы высокого уровня по развитию информационного общества (РГВУ) под председательством замглавы Минкомсвязи России Рашида Исмаилова. В ходе заседания участники обсудили приоритетные направления деятельности РГВУ, а также одобр
21.04.2016 Минкомсвязи России представило рейтинг регионов по уровню развития информационного общества

я достижения целей Концепции региональной информатизации и реализации государственной программы РФ «Информационное общество (2011–2020 годы)». «Нам как министерству данный рейтинг нужен, чтобы

28.03.2016 В Минкомсвязи России рассмотрели ключевые показатели госпрограммы «Информационное общество» за 2015 г.

коммуникаций РФ Олега Пака, посвященное подведению итогов реализации государственной программы РФ «Информационное общество (2011–2020 годы)» в 2015 г. Во встрече приняли участие представители

01.03.2016 Из 59 регионов, попросивших у Минкомсвязи денег на ИТ, получат их только 25

вленные на становление в субъектах РФ информационного общества в рамках одноименной госпрограммы — «Информационное общество (2011–2020 годы)». В 2016 г. соответствующие средства из федерального
15.02.2016 Минкомсвязи даст регионам на информатизацию денег в полтора раза меньше, чем в прошлые годы

направленные на становление информационного общества в 2016 г. в рамках одноименной госпрограммы — «Информационное общество (2011–2020 годы)».Министерство сообщает, что выбрало для поддержки те
13.01.2016 Минкомсвязи раздаст деньги на информатизацию регионам, не отчитавшимся за 2015 год

ия субсидированияВыделение рассматриваемых субсидий Минкомсвязи осуществляет в рамках госпрограммы «Информационное общество (в 2011—2020 гг.).В 2015 г. ведомство распределило порядка p550 млн м
29.12.2015 В госпрограмму «Информационное общество» добавят 22,7 млрд на пропаганду

Экономии не произошлоМинкомсвязи подготовило проект постановления Правительства, касающийся изменений в госпрограмме «Информационное общество» (на 2011-2020 гг.) и корректировок объема ее финансирования в 2016 г.Как следует из документов, размещенных на тематическом сайте для общественного обсуждения нормативн
28.05.2015 В Челябинске подвели итоги форума «Информационное общество-2015: вызовы и задачи»

В Челябинске завершил работу пятый Всероссийский форум «Информационное общество-2015: вызовы и задачи», ставший открытой площадкой для обсуждения фед
15.05.2015 21 мая в Челябинске начнет работу Всероссийский форум «Информационное общество — 2015: вызовы и задачи»

С 21 по 23 мая 2015 года в Челябинске, в отеле Radisson Blu, состоится Всероссийский форум «Информационное общество — 2015: вызовы и задачи». К участию в работе форума приглашены предст
13.01.2015 В Ивановской области назначен начальник департамента развития информационного общества

Новым начальником департамента развития информационного общества Ивановской области стал Дмитрий Косарев, до этого, в 2010-2014 гг. р
28.10.2014 Эдуард Лысенко - Информатизация - это сложный социальный процесс, связанный с изменениями в образе жизни населения

CNews: Как развивается информационное общество в вашем регионе? Эдуард Лысенко: Государственная программа «Развитие

20.08.2014 Cloud4Y предоставила антиспам решение для Министерства развития информационного общества Калужской области

Компания Cloud4Y предоставила корпоративную систему защиты электронной почты от спама и вредоносного ПО для Министерства развития информационного общества Калужской области. Данная услуга представляет из себя комплексное облачное решение для защиты корпоративной электронной почты от спама, вирусов, программ-шпионов, фишин
14.08.2014 Утвержден новый план мероприятий «Информационного общества»

Правительство утвердило скорректированный план госпрограммы «Информационное общество» на 2011—2020 гг. Подобные документы публикуются ежегодно. В пресс-сл
24.04.2014 Правительство утвердило новую редакцию ФЦП «Информационное общество»

Правительство России утвердило новую редакцию Федеральной целевой программы «Информационное общество (2011–2020 годы)». Согласно сообщению, опубликованному на сайте Прави
21.04.2014 В Москве пройдет федеральный конгресс по электронной демократии

висимости и цифрового суверенитета России. В рамках конгресса планируется обсудить следующие темы: «Информационное общество и электронная демократия в России: застой, затишье перед рывком или н
25.12.2013 Минкомсвязь России заканчивает прием заявок на конкурс по субсидиям на создание информационного общества

осударственных и муниципальных услуг в электронной форме. Субсидии из государственной программы РФ «Информационное общество (2011–2020 годы)» предоставляются на условиях софинансирования из рег
18.10.2013 Медведев утвердил план реализации госпрограммы «Информационное общество» в 2013 – 2015 гг.

в утвердил план реализации в 2013 г. и в плановый период 2014 и 2015 гг. государственной программы «Информационное общество (2011—2020 годы)». План включает 5 подпрограмм. Первая – «Информацион
04.10.2013 КБР выделит 5,5 млрд руб. на развитие информационного общества

Правительством Кабардино-Балкарской Республики одобрен проект Государственной программы «Информационное общество» на 2013 - 2018 гг. Программа включает две подпрограммы: «Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской деятельности КБР» и «Снижение административных б
03.10.2013 Дворкович поручил Минкомсвязи отчитываться об «Информационном обществе» раз в 2 недели

По итогам рассмотрения хода реализации программы «Информационное общество» заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович поручил Мин
12.09.2013 ФЦП «Информационное общество» замерла. Медведев требует наказать виновных

от запланированного бюджета), «Безопасность полётов госавиации» (1%), «Развитие туризма» (7,8%) и «Информационное общество» (1,1%). «У меня такое предложение, - отреагировал премьер-министр Дм
29.07.2013 Дмитрий Медведев утвердил кураторов программы «Информационное общество»

Кураторами программы «Информационное общество (2011–2020 годы)» председатель правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил Аркадия Дворковича, заместителя председателя правительства РФ, и Сергея Приходько, заместителя

17.05.2013 Сегодня отмечается «Всемирный день ИТ-шника»

17 мая отмечается Всемирный день электросвязи и информационного общества. Считается, что этот праздник касается всех программистов, системных администраторов, веб-дизайнеров, сотрудников телекоммуникационных компаний, редакторов интернет-изд
16.05.2013 Россия впервые провела семинар по развитию информационного общества в рамках Всемирного форума по политике в области электросвязи

страновой семинар. Министр отметил, что работа Минкомсвязи идет в рамках государственной программы «Информационное общество» и напомнил о ключевых целях, которые стоят перед министерством на пе
06.05.2013 В «Ростелекоме» назначен ответственный за программу «Информационное общество»

Андрей Чеглаков назначен старшим вице-президентом «Ростелекома». Он будет отвечать за реализацию проектов в рамках федеральной программы «Информационное общество». Андрей Чеглаков окончил Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова (МГУ), является кандидатом экономических наук. С 1991 г. по 1999 г. Андрей Чеглаков -
12.02.2013 В администрации Томской области создан департамент по развитию информационного общества

звитие информационных технологий. На должность начальника вновь созданного департамента по развитию информационного общества глава региона назначил Ярослава Браневского, советником губернатора

13.12.2012 Правительство утвердило субсидии регионам на развитие информационного общества

Правительство РФ утвердило распределение субсидий регионам на развитие информационного общества. Об этом рассказал глава Минкомсвязи Николай Никифоров. «Только что утвердили на Правительстве распределение субсидий регионам на развитие Инф.общества», - написал Ники
26.11.2012 Регионы РФ смогут получить до 50 млн руб. на поддержку проектов в сфере информационного общества

Минкомсвязи объявило о проведении конкурсного отбора на право получения субсидий из федерального бюджета бюджетами субъектов Российской Федерации на поддержку проектов, направленных на становление информационного общества. Согласно приказу комиссия по конкурсному отбору определяет регионы, бюджетам которых из федерального бюджета будут предоставлены субсидии, и уточняет объем выделяемых

24.04.2012 Минкомсвязи не смогло отчитаться по половине программы «Информационное общество»

Минкомсвязи опубликовало годовой отчет о выполнении десятилетней программы «Информационное общество» в 2011 г. Документ был подписан замминистра Ильей Массухом. Расходов
21.12.2011 «Информационное общество» переписали: половина расходов на пропаганду и субсидирование госСМИ

Председатель правительства Владимир Путин подписал новую версию программы «Информационное общество». Программа была обновлена в связи с новым подходом к бюджетированию

24.11.2011 В макрофилиале «Ростелеком – Дальний Восток» назначен директор офиса управления проектом «Информационное Общество»

Директором офиса управления проектом «Информационное общество» макрорегионального филиала «Дальний Восток» компании «Ростелеком» назначен Александр Половинкин. В новой должности он будет отвечать за формирование и реализацию единой

Публикаций - 1329, упоминаний - 1579

ФЦП Информационное общество и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 252
Microsoft Corporation 25775 102
МегаФон 10742 61
IBM - International Business Machines Corp 9699 45
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 44
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 41
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 33
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 33
АйТи 1519 33
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 32
Yandex - Яндекс 9216 30
Google LLC 12690 27
Oracle Corporation 7074 26
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 26
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 25
Восход ФГБУ НИИ 721 25
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 25
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 25
NVision Group - Энвижн Груп 699 25
9594 24
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 23
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 21
SAP SE 5601 20
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 18
Pingwin Software - Пингвин софтвер 75 18
Cisco Systems 5372 18
Intel Corporation 12811 18
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 18
Meta Platforms - Facebook 4621 17
Крок - Croc 1964 17
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 17
Ростелеком - Связьинвест 1719 17
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 16
БАРС Груп 579 16
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 16
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 16
Совзонд - Sovzond 123 15
VK - Mail.ru Group 3602 15
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 15
Ростелеком - РТЛабс 210 15
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 80
Почта России ПАО 2370 47
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 41
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 24
Альфа-Банк 1979 17
РЖД - Российские железные дороги 2096 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 15
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 13
Новард УК - Novard 73 13
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 13
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 40 12
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 12
ПСБ - Промсвязьбанк 963 12
Газпром нефть 725 12
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 12
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 11
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 11
Россети Ленэнерго 1699 10
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 10
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 10
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 9
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 9
РВК - Российская венчурная компания 571 9
ГПБ - Газпромбанк 1273 9
ВкусВилл - Избёнка 216 9
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 9
Mary Kay - Мэри Кэй 104 9
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 8
НСПК - Национальная система платежных карт 948 8
Visa International 1993 8
Роснефть НК - нефтяная компания 562 8
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 7
Газпром ПАО 1493 7
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 7
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 7
Пробизнесбанк АКБ 135 6
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 6
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 6
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 577
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 286
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 270
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 179
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 178
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 134
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 125
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 122
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 105
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 101
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 83
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 80
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 80
Федеральное казначейство России 1949 78
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 77
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 76
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 75
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 73
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 70
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 67
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 60
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 60
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 58
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 54
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 49
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 48
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 45
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 44
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 43
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 41
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 37
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 36
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 35
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 34
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 34
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 33
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 33
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 32
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 32
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 30
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 34
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 21
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 17
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 16
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 15
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 15
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 13
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 12
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 11
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 10
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 8
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 8
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 8
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 8
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 7
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 7
Единая Россия - Политическая партия 321 7
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 5
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 5
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 5
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 5
ГосИнформСистемы 160 5
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 4
РАРИО - Российское Агентство развития информационного общества 4 4
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 3
Российский Союз Молодежи - Общероссийская общественная организация 9 3
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 3
ICOMOS - International Council on Monuments and Sites - ИКОМОС - Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест 3 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 2
АЮР - Ассоциация юристов России 51 2
OSI - Open Source Initiative 80 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 2
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 2
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 2
Лига содействия оборонным предприятиям 9 2
Союз пенсионеров России 9 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 653
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 315
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 304
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 273
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 261
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 242
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 201
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 173
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 162
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 144
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 136
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 133
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 128
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 127
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 126
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 119
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 114
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 112
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 108
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 104
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 102
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 98
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 94
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 94
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 87
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 86
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 79
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 77
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 73
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 72
Стандартизация - Standardization 2339 67
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 971 65
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 65
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 61
Электронный документ - Electronic document 1579 58
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 58
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 58
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 57
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 57
Оповещение и уведомление - Notification 5945 55
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 354
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 120
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 79
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 42
Linux OS 11533 38
Microsoft Windows 16882 34
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 32
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 31
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 30
Минцифры РФ ТП НПП - Национальная программная платформа 66 28
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 28
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 27
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 26
Microsoft Windows 2000 8678 25
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 23
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 23
Google Android 15244 19
Apple iOS 8583 17
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 17
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 92 16
Apple iPad 4012 16
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 78 15
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 14
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 14
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 14
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 14
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 70 14
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 14
ФГИС ФАП - НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ - Федеральная государственная информационная система по сбору, обработке и хранению алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин 54 13
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 146 13
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 13
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 13
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 12
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 249 12
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 120 11
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 11
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 11
Apple iPhone 6 4861 11
Архивный фонд РФ 115 10
Microsoft Office 4170 10
Никифоров Николай 1138 91
Медведев Дмитрий 1665 89
Путин Владимир 3454 88
Щеголев Игорь 699 69
Рейман Леонид 1065 64
Гаттаров Руслан 144 52
Козырев Алексей 328 50
Разумовский Дмитрий 125 45
Лысенко Эдуард 317 43
Шадаев Максут 1210 41
Бяхов Олег 59 37
Массух Илья 239 34
Кесельбренер Леонид 52 33
Гуральников Сергей 164 32
Попов Алексей 339 31
Громов Иван 102 26
Евраев Михаил 266 25
Авербах Владимир 127 25
Сапельников Сергей 109 24
Ермолаев Артем 379 24
Опенышева Светлана 64 23
Казак Максим 162 21
Чучелов Андрей 44 21
Орловский Виктор 408 19
Пак Олег 112 19
Фомичев Олег 139 18
Казарин Станислав 175 17
Ухлинов Леонид 61 17
Ким Андрей 58 17
Собянин Сергей 538 17
Лопаткин Герман 104 17
Шевченко Владимир 153 16
Распопин Николай 48 16
Матвеева Татьяна 110 15
Симаков Олег 113 15
Нарышкин Сергей 51 15
Стрельцов Андрей 62 15
Никуличев Андрей 43 14
Серова Елена 320 13
Деянышев Вадим 19 13
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1063
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 345
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 165
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 134
Европа 24964 114
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 109
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 95
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 90
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 83
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 82
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 68
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 66
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 60
Россия - УФО - Челябинская область 1512 55
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 53
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 53
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 51
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 563 51
Россия - ПФО - Самарская область 1577 49
Казахстан - Республика 6048 47
Германия - Федеративная Республика 13221 45
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 45
Россия - УФО - Тюменская область 1365 44
Россия - ЦФО - Тамбовская область 656 43
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 42
Россия - СФО - Новосибирск 4876 41
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 41
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 40
Беларусь - Белоруссия 6289 40
Россия - УФО - Свердловская область 1951 39
Франция - Французская Республика 8177 39
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 39
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 39
Россия - ПФО - Пензенская область 637 39
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 38
Россия - СКФО - Ставропольский край 1083 38
Россия - ЦФО - Ивановская область 581 38
Украина 7928 37
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 36
Россия - ПФО - Ульяновская область 676 36
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1060
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 393
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 313
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 260
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 193
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 184
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 169
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 157
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 147
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 145
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 142
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 119
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 119
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 115
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 112
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 105
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 104
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 101
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 892 90
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 89
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 85
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 80
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 78
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 72
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 72
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 64
Паспорт - Паспортные данные 2848 61
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 61
Энергетика - Energy - Energetically 5855 57
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 50
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 998 50
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 49
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 794 48
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 45
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 44
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 44
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 42
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 42
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 41
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 41
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 99
Госрасходы - портал 70 15
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 12
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 11
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 11
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 9
РИА Новости 1033 8
РОИ - Российская общественная инициатива 85 7
Мобильные системы 118 7
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 7
ComNews - Медиа-бизнес 142 6
ComputerWorld 144 6
Ведомости 1466 6
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 6
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 5
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 5
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 4
CNews TV 747 4
CNews RND - R&D.CNews 2274 4
Bloomberg 1627 4
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 4
Известия ИД 770 3
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 3
CRN 50 3
Будущее России. Национальные проекты 22 3
The Economist 49 3
PCweek 30 3
ИнформКурьерСвязь 14 3
Технополис ХХI 3 3
Компьютерра - Компьюлента 9 3
Security Affairs 10 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 3
WikiLeaks 120 3
TAdviser - Центр выбора технологий 468 3
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 2
Парламентская газета 32 2
Россия К - телеканал 30 2
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 2
Cellular News 234 2
Optics 143 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 129
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 54
IDC - International Data Corporation 4975 14
Gartner - Гартнер 3658 14
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 10
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 9
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 5
The Economist Intelligence Unit 41 4
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 4
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 4
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 4
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 3
АСИ - Агентство социальной информации 7 3
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 3
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 33 3
НМГ - Медиалогия 37 2
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 2
ИНСОР - Институт cовременного развития 4 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 2
Forrester Research 834 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
Национальный индекс развития цифровой экономики и общества России 5 1
IBM Institute for Business Value 25 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 20 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
TAP Advisors 1 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
Pew Charitable Trusts - Pew Research Center - Pew Global Attitudes 26 1
CNews Мишень 186 1
Technavio 29 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 21 1
HDI - Human Development Index - Индекс человеческого развития 4 1
CNews Tenders 18 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Moody's Investors Service 136 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Wainhouse Research 40 1
РАН - Российская академия наук 2122 42
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 35
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 27
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 21
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 14
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 12
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 11
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 8
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 8
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 6
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 5
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 5
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 5
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 5
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 5
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 5
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 4
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 4
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 4
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 4
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 3
Роскосмос - РКС - НИИ ТП - Научно-исследовательский институт точных приборов 26 3
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 3
МГУ Национальный центр цифровой экономики 4 3
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 3
РАЕН - Российская академия естественных наук 26 3
ВГБИЛ - Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени М. И. Рудомино - Иностранка 4 3
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 3
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 3
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 3
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 3
Ростелеком - Азбука интернета 34 3
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 2
РНБ - Российская национальная библиотека 35 2
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 2
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МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 16
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CNews AWARDS - награда 571 10
WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу 32 8
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 8
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 7
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 7
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 6
РИФ - Российский Интернет Форум 109 6
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Связь-Экспокомм 276 6
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ITU - World Information Society Day - Всемирный день электросвязи и информационного общества - 17 мая 9 6
Инфотех - Тюменский цифровой форум и выставка 13 5
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CeBIT 614 4
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ВВУИО - Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества - World Summit on the Information Society 3 3
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 3
ЭОС Осенний документооборот 35 3
Беляевская премия - Международная литературная премия имени Александра Беляева 4 3
EVA Conferences - Electronic Visualisation and the Arts - Electronic Information, the Visual Arts and Beyond 3 3
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 13 2
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CNews ИТ-стратегия 32 2
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