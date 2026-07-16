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Россия ПФО Пензенская область
СОБЫТИЯ
|16.07.2026
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В Пензенской области улучшили покрытие 4G на территории Сердобска
это мы учли при подробном анализе покрытия 4G и последующих работах по модернизации. Горожане и гости Сердобска могут быть уверены в качестве сигнала в своем телефоне», — сказал директор «МегаФона» в Пензенской области Сергей Гречко.
|21.05.2026
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В Пензенской области усилили покрытие 4G на берегу Сурского водохранилища
рядом кемпинг. Сейчас здесь в полной мере можно пользоваться всеми необходимыми цифровыми сервисами: онлайн-кинотеатрами, приложениями банков, видеосвязью с близкими», — сказал директор «МегаФона» в Пензенской области Сергей Гречко. Сурское водохранилище — искусственный водоем на пересечении рек Суры и Узы, созданный в конце 1970‑х годов. Особой популярностью пользуется у любителей рыбной
|17.03.2026
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NtechLab и Netvision внедрили видеоаналитику на базе ИИ в Пензенской области
альных систем видеонаблюдения Netvision внедрили видеоаналитику на базе искусственного интеллекта в Пензенской области. Решение работает в рамках аппаратно-программного комплекса «Безопасный го
|17.12.2025
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«Платформа роста» запустилась для предпринимателей Пензенской области
исполнительный директор РВБ (объединенной компании Wildberries & Russ) Роберт Мирзоян и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко запустили «Платформу роста» — комплексную программу подде
|21.05.2025
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Около 500 сельчан Пензенской области получили связь в рамках федеральной программы
Жители села Елизаветино в Мокшанском районе Пензенской области теперь могут пользоваться цифровыми сервисами на скорости до 100 Мбит/с. «
|06.12.2024
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«МегаФон» разогнал интернет в Пензенской области
В столице Пензенской области, а также пригородном селе Засечном абоненты теперь на 50% быстрее загружаю
|12.07.2024
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«МегаФон»: в Пензенской области выявили топ городов с активными онлайн‑пользователями
литики «МегаФона». Как показывает обезличенное исследование «МегаФона», самыми «качающими» городами Пензенской области, после столицы региона, стали Кузнецк и Никольск, в которых живет 77 и 22
|21.05.2024
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«МегаФон» расширил сеть в пензенской глубинке
Около 5 тыс. жителей Пензенской области впервые получили доступ к мобильной связи и интернету на скорости до 100 М
|24.04.2024
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В «МегаФоне» назвали самые «качающие» села и поселки Пензенской области
неры установили новое оборудование стандарта 4G в селе Верхняя Елюзань. Благодаря проведенным работам, максимальная скорость интернета теперь там достигает 120 Мбит/с», — сказал директор «МегаФона» в Пензенской области Сергей Гречко. *** «МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, моби
|01.02.2024
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Семь сел появились на «цифровой карте» Пензенской области
ключили связь, всего за 2 месяца уже прокачали свыше 35 ТБ. Этого достаточно, чтобы в течение трех лет смотреть сериалы в потоковом режиме со смартфона», — сказал Сергей Гречко, директор «МегаФона» в Пензенской области. Инженеры установили телеком‑оборудование с поддержкой всех современных стандартов связи и в Кутеевке. Населенный пункт основан около пяти столетий назад — в 1570-1580 гг. Од
|21.12.2023
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«Мегафон» расширил сеть LTE в старинных селах и поселках Пензенской области
ильного интернета. Введенное в эксплуатацию оборудование уже помогает гостям и местным жителям легче и быстрее общаться с близкими в мессенджерах и делиться контентом», — сказал директор «Мегафона» в Пензенской области Сергей Гречко. Высокую потребность в услугах связи подтверждает активный рост трафика в малых населенных пунктах. По сравнению с 2022 г. он увеличился на 20%, а средний расхо
|22.11.2023
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На «Эларскан» оцифруют дворянские дела и ревизские сказки Пензенской губернии
В Государственный архив Пензенской области поставлен отечественный комплекс планетарного сканирования «Эларскан» А2-4
|19.10.2023
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Пензенские села подключили к LTE
«Мегафон» впервые включил связь в восьми селах Пензенской области. Скоростной интернет оператора стал доступен для почти 7,5 тыс. человек. Т
|14.09.2023
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«БФТ-холдинг» внедрил юридически значимый документооборот в информационной системе госзакупок Пензенской области
информационной системы в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Пензенской области «Автоматизированный центр контроля – государственный заказ» (АЦК-Госзаказ)
|21.04.2023
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Правительство Пензенской области перешло на новую импортонезависимую версию СЭД CompanyMedia
В Правительстве Пензенской области завершен проект по переходу на импортонезависимую систему электронного док
|18.04.2023
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К госзакупкам на «Портале поставщиков» Москвы присоединился 40-й регион
родукции превышает два миллиона уникальных наименований», – сказал заместитель мэра. С руководством Пензенской области подписано соглашение о сотрудничестве при закупках товаров, работ и услуг
|16.12.2022
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«Росэлектроника» оснастит станками ЧПУ образовательные учреждения Пензенской области
а» холдинга «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») поставит образовательным учреждениям Пензенской области гравировально-фрезерные станки для обучения школьников и студентов. Оборуд
|21.10.2022
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«Мегафон» ускорил интернет в Пензенской области
льность связи и объем используемого интернет-трафика даже в самых немногочисленных селах и деревнях Пензенской области», — сказал первый заместитель председателя правительства Пензенской обл
|02.10.2020
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В Пензенской областной клинической больнице вводят систему голосового заполнения медицинских протоколов, разработанную группой ЦРТ
Пензе и дальнейшее масштабирование». Напомним, что между Сбербанком и Министерством здравоохранения Пензенской области заключено соглашение о совместных проектах по сопровождению и поддержке вн
|07.04.2020
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Внедрена первая очередь ИС Ситуационного центра Пензенской области
рсайт. Аналитическая платформа» внедрена первая очередь информационной системы Ситуационного центра Пензенской области. Цель проекта – создать мощный инструмент для принятия оперативных и страт
|16.04.2019
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Итоги развития Единой системы бухгалтерского учета Минздрава Пензенской области в 2018-2019 годах
Построение региональной системы централизации бухгалтерского учёта в системе здравоохранения Пензенской области началось в 2013 году. Тогда в Министерстве здравоохранения региона создан
|05.09.2018
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В правительстве Пензенской области внедрена ВКС на базе Cisco Meeting Server
В правительстве Пензенской области был реализован проект по модернизации системы видеоконференцсвязи. Програм
|22.06.2017
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МТС улучшила качество связи в Пензенской области
расширении зоны уверенного приема и увеличении скорости мобильного интернета на территории Пензы и Пензенской области.В первом полугодии 2017 года МТС усилила покрытие сети 3G в Пензе, установ
|16.11.2016
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В Пензенской областной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова оцифрована редкая периодика
ом Национальной электронной библиотеки (НЭБ), и благодаря расширению электронной базы учреждения из Пензенской области также пополнился и всероссийский фонд цифровых изданий. При сканировании и
|12.09.2016
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МТС назначил директора филиала в Пензенской области
МТС объявил о назначении Павла Плясенко директором филиала в Пензенской области. Как рассказали CNews в компании, в зону ответственности Павла Плясенко во
|07.06.2016
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Tele2 инвестирует в развитие телеком-инфраструктуры Пензенской области 440 млн руб.
Мобильный оператор Tele2 и правительство Пензенской области подписали соглашение о взаимодействии в сфере развития услуг связи. В тече
|31.03.2016
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Минкомсвязи России, Правительство Пензенской области и «Ростелеком» подписали соглашение о сотрудничестве
рового неравенства подписали министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и президент «Ростелекома» Сергей Калугин. Целью соглашения
|20.02.2016
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МТС обеспечит телеком-сервисами госструктуры Пензенской области
в тендерах и продлении договоров на оказание услуг связи государственным и муниципальным структурам Пензенской области в 2016 г. Общая сумма контрактов по сравнению с прошлым годом увеличилась
|29.01.2016
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Голосовая связь МТС охватила порядка 500 населенных пунктов Пензенской области
Компания МТС подвела итоги развития сети в Пензенской области в 2015 г. В прошлом году МТС на 40% увеличила число базовых станций, что п
|12.11.2015
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«Ростелеком» обеспечил услугами связи распределительный центр торговой сети «Магнит» в Пензенской области
бит/с. Центр по распределению продовольственных и непродовольственных товаров открылся в с. Саловка Пензенской области. Для подключения объекта к сети передачи данных компанией выполнены работы
|31.08.2015
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Спрос на бизнес-сервисы МТС в Пензенской области вырос втрое
икационный оператор МТС зафиксировал трехкратный рост спроса на бизнес-услуги МТС среди организаций Пензенской области за последний год. Наибольший рост подключений показали сервисы обработки в
|17.07.2015
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МТС «прокачала» сеть 3G в Пензенской области
Компания МТС объявила об итогах проекта по запуску третьей несущей частоты на базе сети 3G МТС в Пензенской области. Активация третьей полосы частот более чем на половине базовых станций поз
|14.07.2015
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«Ростелеком» предоставил услуги связи новому подразделению УФМС по Пензенской области
доставил услуги телефонии и доступа в интернет Управлению Федеральной миграционный службы (УФМС) по Пензенской области. Телекоммуникационные услуги подключены в новом отделе по оказанию государ
|29.01.2015
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В Пензенской области создается единая система бухгалтерского учета в сфере здравоохранения
В Пензенской области по инициативе губернатора Василия Бочкарева реализуется программа централи
|15.12.2014
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«Эттон» автоматизировал работу Фонда капитального ремонта в Пензенской области
ла информационно-аналитическую систему по управлению программами капитального ремонта на территории Пензенской области. Фонд капитального ремонта получил доступ к электронным паспортам домов, а
|04.12.2014
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Популярность телеком-сервисов МТС среди госструктур Пензенской области выросла в 2 раза
отмечает рост популярности современных телеком-сервисов среди предприятий государственного сектора Пензенской области. За последний год количество контрактов в данном сегменте выросло в два ра
|18.09.2014
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МТС улучшила качество связи в 100 населенных пунктах Пензенской области
ила о промежуточных итогах программы строительства и модернизации собственной инфраструктуры сети в Пензенской области. С начала 2014 г. МТС на 15% увеличила количество базовых станций стандарт
|15.09.2014
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ФССП России внедрила дистрибутив GosLinux в управлениях по Пензенской и Костромской областям
ван ФСТЭК. В целях организации доработки операционной системы было проведено опытное внедрение типового дистрибутива операционной системы АИС ФССП России (ОС ТД АИС ФССП России) в управлениях ФССП по Пензенской и Костромской областям. Пилотный проект был зафиксирован в плане развития использования свободного программного обеспечения ФССП России и проводился в соответствии с распоряжением Пр
|03.06.2014
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ИТ-директор Пензенской области уволен "по статье"
Начальник управления информатизации Пензенской области Александр Антонов уволен по п.2 статьи 37 Закона РФ «О государственной гра
|27.01.2014
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МТС улучшила качество связи в 80 населенных пунктах Пензенской области
МТС сообщила о завершении очередного этапа строительства сети в Пензенской области. В 2013 г. количество базовых станций МТС в регионе увеличилось в два раза
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Антонов Александр 77 39
|Попов Алексей 339 26
|Лысенко Эдуард 317 26
|Гречко Сергей 26 25
|Орловский Виктор 408 25
|Гуральников Сергей 164 21
|Селютин Александр 60 20
|Никифоров Николай 1138 17
|Громов Иван 102 16
|Кирюшин Геннадий 91 16
|Деянышев Вадим 19 15
|Ивакин Роман 57 15
|Авербах Владимир 127 13
|Чучелов Андрей 44 13
|Кесельбренер Леонид 52 13
|Евраев Михаил 266 12
|Козырев Алексей 328 12
|Чикин Руслан 11 11
|Албычев Александр 168 10
|Никуличев Андрей 43 10
|Опенышева Светлана 64 10
|Лебедев Георгий 57 10
|Разумовский Дмитрий 125 10
|Медведев Дмитрий 1665 10
|Прокошев Андрей 32 10
|Сафронов Роман 36 10
|Федулов Владислав 86 9
|Фомичев Олег 139 9
|Гаттаров Руслан 144 9
|Валяева Елизавета 72 9
|Юргелас Мария 42 9
|Батарова Татьяна 14 9
|Путин Владимир 3454 9
|Захаров Павел 60 8
|Галушко Евгений 15 8
|Асланов Дмитрий 41 8
|Дегтерева Мария 28 8
|Джанбаев Андрей 14 8
|Богачев Игорь 183 7
|Казак Максим 162 7
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