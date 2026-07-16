Россия - ПФО - Пензенская область

В Пензенской области улучшили покрытие 4G на территории Сердобска это мы учли при подробном анализе покрытия 4G и последующих работах по модернизации. Горожане и гости Сердобска могут быть уверены в качестве сигнала в своем телефоне», — сказал директор «МегаФона» в Пензенской области Сергей Гречко.

В Пензенской области усилили покрытие 4G на берегу Сурского водохранилища рядом кемпинг. Сейчас здесь в полной мере можно пользоваться всеми необходимыми цифровыми сервисами: онлайн-кинотеатрами, приложениями банков, видеосвязью с близкими», — сказал директор «МегаФона» в Пензенской области Сергей Гречко. Сурское водохранилище — искусственный водоем на пересечении рек Суры и Узы, созданный в конце 1970‑х годов. Особой популярностью пользуется у любителей рыбной

NtechLab и Netvision внедрили видеоаналитику на базе ИИ в Пензенской области альных систем видеонаблюдения Netvision внедрили видеоаналитику на базе искусственного интеллекта в Пензенской области. Решение работает в рамках аппаратно-программного комплекса «Безопасный го

«Платформа роста» запустилась для предпринимателей Пензенской области исполнительный директор РВБ (объединенной компании Wildberries & Russ) Роберт Мирзоян и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко запустили «Платформу роста» — комплексную программу подде

Около 500 сельчан Пензенской области получили связь в рамках федеральной программы Жители села Елизаветино в Мокшанском районе Пензенской области теперь могут пользоваться цифровыми сервисами на скорости до 100 Мбит/с. «

«МегаФон» разогнал интернет в Пензенской области В столице Пензенской области, а также пригородном селе Засечном абоненты теперь на 50% быстрее загружаю

«МегаФон»: в Пензенской области выявили топ городов с активными онлайн‑пользователями литики «МегаФона». Как показывает обезличенное исследование «МегаФона», самыми «качающими» городами Пензенской области, после столицы региона, стали Кузнецк и Никольск, в которых живет 77 и 22

«МегаФон» расширил сеть в пензенской глубинке Около 5 тыс. жителей Пензенской области впервые получили доступ к мобильной связи и интернету на скорости до 100 М

В «МегаФоне» назвали самые «качающие» села и поселки Пензенской области неры установили новое оборудование стандарта 4G в селе Верхняя Елюзань. Благодаря проведенным работам, максимальная скорость интернета теперь там достигает 120 Мбит/с», — сказал директор «МегаФона» в Пензенской области Сергей Гречко. *** «МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, моби

Семь сел появились на «цифровой карте» Пензенской области ключили связь, всего за 2 месяца уже прокачали свыше 35 ТБ. Этого достаточно, чтобы в течение трех лет смотреть сериалы в потоковом режиме со смартфона», — сказал Сергей Гречко, директор «МегаФона» в Пензенской области. Инженеры установили телеком‑оборудование с поддержкой всех современных стандартов связи и в Кутеевке. Населенный пункт основан около пяти столетий назад — в 1570-1580 гг. Од

«Мегафон» расширил сеть LTE в старинных селах и поселках Пензенской области ильного интернета. Введенное в эксплуатацию оборудование уже помогает гостям и местным жителям легче и быстрее общаться с близкими в мессенджерах и делиться контентом», — сказал директор «Мегафона» в Пензенской области Сергей Гречко. Высокую потребность в услугах связи подтверждает активный рост трафика в малых населенных пунктах. По сравнению с 2022 г. он увеличился на 20%, а средний расхо

На «Эларскан» оцифруют дворянские дела и ревизские сказки Пензенской губернии В Государственный архив Пензенской области поставлен отечественный комплекс планетарного сканирования «Эларскан» А2-4

Пензенские села подключили к LTE «Мегафон» впервые включил связь в восьми селах Пензенской области. Скоростной интернет оператора стал доступен для почти 7,5 тыс. человек. Т

«БФТ-холдинг» внедрил юридически значимый документооборот в информационной системе госзакупок Пензенской области информационной системы в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Пензенской области «Автоматизированный центр контроля – государственный заказ» (АЦК-Госзаказ)

Правительство Пензенской области перешло на новую импортонезависимую версию СЭД CompanyMedia В Правительстве Пензенской области завершен проект по переходу на импортонезависимую систему электронного док

К госзакупкам на «Портале поставщиков» Москвы присоединился 40-й регион родукции превышает два миллиона уникальных наименований», – сказал заместитель мэра. С руководством Пензенской области подписано соглашение о сотрудничестве при закупках товаров, работ и услуг

«Росэлектроника» оснастит станками ЧПУ образовательные учреждения Пензенской области а» холдинга «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») поставит образовательным учреждениям Пензенской области гравировально-фрезерные станки для обучения школьников и студентов. Оборуд

«Мегафон» ускорил интернет в Пензенской области льность связи и объем используемого интернет-трафика даже в самых немногочисленных селах и деревнях Пензенской области», — сказал первый заместитель председателя правительства Пензенской обл

В Пензенской областной клинической больнице вводят систему голосового заполнения медицинских протоколов, разработанную группой ЦРТ Пензе и дальнейшее масштабирование». Напомним, что между Сбербанком и Министерством здравоохранения Пензенской области заключено соглашение о совместных проектах по сопровождению и поддержке вн

Внедрена первая очередь ИС Ситуационного центра Пензенской области рсайт. Аналитическая платформа» внедрена первая очередь информационной системы Ситуационного центра Пензенской области. Цель проекта – создать мощный инструмент для принятия оперативных и страт

Итоги развития Единой системы бухгалтерского учета Минздрава Пензенской области в 2018-2019 годах Построение региональной системы централизации бухгалтерского учёта в системе здравоохранения Пензенской области началось в 2013 году. Тогда в Министерстве здравоохранения региона создан

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МТС улучшила качество связи в Пензенской области расширении зоны уверенного приема и увеличении скорости мобильного интернета на территории Пензы и Пензенской области.В первом полугодии 2017 года МТС усилила покрытие сети 3G в Пензе, установ

В Пензенской областной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова оцифрована редкая периодика ом Национальной электронной библиотеки (НЭБ), и благодаря расширению электронной базы учреждения из Пензенской области также пополнился и всероссийский фонд цифровых изданий. При сканировании и

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«Ростелеком» обеспечил услугами связи распределительный центр торговой сети «Магнит» в Пензенской области бит/с. Центр по распределению продовольственных и непродовольственных товаров открылся в с. Саловка Пензенской области. Для подключения объекта к сети передачи данных компанией выполнены работы

Спрос на бизнес-сервисы МТС в Пензенской области вырос втрое икационный оператор МТС зафиксировал трехкратный рост спроса на бизнес-услуги МТС среди организаций Пензенской области за последний год. Наибольший рост подключений показали сервисы обработки в

МТС «прокачала» сеть 3G в Пензенской области Компания МТС объявила об итогах проекта по запуску третьей несущей частоты на базе сети 3G МТС в Пензенской области. Активация третьей полосы частот более чем на половине базовых станций поз

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В Пензенской области создается единая система бухгалтерского учета в сфере здравоохранения В Пензенской области по инициативе губернатора Василия Бочкарева реализуется программа централи

«Эттон» автоматизировал работу Фонда капитального ремонта в Пензенской области ла информационно-аналитическую систему по управлению программами капитального ремонта на территории Пензенской области. Фонд капитального ремонта получил доступ к электронным паспортам домов, а

Популярность телеком-сервисов МТС среди госструктур Пензенской области выросла в 2 раза отмечает рост популярности современных телеком-сервисов среди предприятий государственного сектора Пензенской области. За последний год количество контрактов в данном сегменте выросло в два ра

МТС улучшила качество связи в 100 населенных пунктах Пензенской области ила о промежуточных итогах программы строительства и модернизации собственной инфраструктуры сети в Пензенской области. С начала 2014 г. МТС на 15% увеличила количество базовых станций стандарт

ФССП России внедрила дистрибутив GosLinux в управлениях по Пензенской и Костромской областям ван ФСТЭК. В целях организации доработки операционной системы было проведено опытное внедрение типового дистрибутива операционной системы АИС ФССП России (ОС ТД АИС ФССП России) в управлениях ФССП по Пензенской и Костромской областям. Пилотный проект был зафиксирован в плане развития использования свободного программного обеспечения ФССП России и проводился в соответствии с распоряжением Пр

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