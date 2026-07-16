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Россия ПФО Пензенская область

Россия - ПФО - Пензенская область

СОБЫТИЯ


16.07.2026 В Пензенской области улучшили покрытие 4G на территории Сердобска

это мы учли при подробном анализе покрытия 4G и последующих работах по модернизации. Горожане и гости Сердобска могут быть уверены в качестве сигнала в своем телефоне», — сказал директор «МегаФона» в Пензенской области Сергей Гречко.
21.05.2026 В Пензенской области усилили покрытие 4G на берегу Сурского водохранилища

рядом кемпинг. Сейчас здесь в полной мере можно пользоваться всеми необходимыми цифровыми сервисами: онлайн-кинотеатрами, приложениями банков, видеосвязью с близкими», — сказал директор «МегаФона» в Пензенской области Сергей Гречко. Сурское водохранилище — искусственный водоем на пересечении рек Суры и Узы, созданный в конце 1970‑х годов. Особой популярностью пользуется у любителей рыбной

17.03.2026 NtechLab и Netvision внедрили видеоаналитику на базе ИИ в Пензенской области

альных систем видеонаблюдения Netvision внедрили видеоаналитику на базе искусственного интеллекта в Пензенской области. Решение работает в рамках аппаратно-программного комплекса «Безопасный го
17.12.2025 «Платформа роста» запустилась для предпринимателей Пензенской области

исполнительный директор РВБ (объединенной компании Wildberries & Russ) Роберт Мирзоян и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко запустили «Платформу роста» — комплексную программу подде
21.05.2025 Около 500 сельчан Пензенской области получили связь в рамках федеральной программы

Жители села Елизаветино в Мокшанском районе Пензенской области теперь могут пользоваться цифровыми сервисами на скорости до 100 Мбит/с. «
06.12.2024 «МегаФон» разогнал интернет в Пензенской области

В столице Пензенской области, а также пригородном селе Засечном абоненты теперь на 50% быстрее загружаю
12.07.2024 «МегаФон»: в Пензенской области выявили топ городов с активными онлайн‑пользователями

литики «МегаФона». Как показывает обезличенное исследование «МегаФона», самыми «качающими» городами Пензенской области, после столицы региона, стали Кузнецк и Никольск, в которых живет 77 и 22

21.05.2024 «МегаФон» расширил сеть в пензенской глубинке

Около 5 тыс. жителей Пензенской области впервые получили доступ к мобильной связи и интернету на скорости до 100 М
24.04.2024 В «МегаФоне» назвали самые «качающие» села и поселки Пензенской области

неры установили новое оборудование стандарта 4G в селе Верхняя Елюзань. Благодаря проведенным работам, максимальная скорость интернета теперь там достигает 120 Мбит/с», — сказал директор «МегаФона» в Пензенской области Сергей Гречко. *** «МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, моби
01.02.2024 Семь сел появились на «цифровой карте» Пензенской области

ключили связь, всего за 2 месяца уже прокачали свыше 35 ТБ. Этого достаточно, чтобы в течение трех лет смотреть сериалы в потоковом режиме со смартфона», — сказал Сергей Гречко, директор «МегаФона» в Пензенской области. Инженеры установили телеком‑оборудование с поддержкой всех современных стандартов связи и в Кутеевке. Населенный пункт основан около пяти столетий назад — в 1570-1580 гг. Од
21.12.2023 «Мегафон» расширил сеть LTE в старинных селах и поселках Пензенской области

ильного интернета. Введенное в эксплуатацию оборудование уже помогает гостям и местным жителям легче и быстрее общаться с близкими в мессенджерах и делиться контентом», — сказал директор «Мегафона» в Пензенской области Сергей Гречко. Высокую потребность в услугах связи подтверждает активный рост трафика в малых населенных пунктах. По сравнению с 2022 г. он увеличился на 20%, а средний расхо
22.11.2023 На «Эларскан» оцифруют дворянские дела и ревизские сказки Пензенской губернии

В Государственный архив Пензенской области поставлен отечественный комплекс планетарного сканирования «Эларскан» А2-4
19.10.2023 Пензенские села подключили к LTE

«Мегафон» впервые включил связь в восьми селах Пензенской области. Скоростной интернет оператора стал доступен для почти 7,5 тыс. человек. Т
14.09.2023 «БФТ-холдинг» внедрил юридически значимый документооборот в информационной системе госзакупок Пензенской области

информационной системы в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Пензенской области «Автоматизированный центр контроля – государственный заказ» (АЦК-Госзаказ)
21.04.2023 Правительство Пензенской области перешло на новую импортонезависимую версию СЭД CompanyMedia

В Правительстве Пензенской области завершен проект по переходу на импортонезависимую систему электронного док
18.04.2023 К госзакупкам на «Портале поставщиков» Москвы присоединился 40-й регион

родукции превышает два миллиона уникальных наименований», – сказал заместитель мэра. С руководством Пензенской области подписано соглашение о сотрудничестве при закупках товаров, работ и услуг

16.12.2022 «Росэлектроника» оснастит станками ЧПУ образовательные учреждения Пензенской области

а» холдинга «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») поставит образовательным учреждениям Пензенской области гравировально-фрезерные станки для обучения школьников и студентов. Оборуд
21.10.2022 «Мегафон» ускорил интернет в Пензенской области

льность связи и объем используемого интернет-трафика даже в самых немногочисленных селах и деревнях Пензенской области», — сказал первый заместитель председателя правительства Пензенской обл
02.10.2020 В Пензенской областной клинической больнице вводят систему голосового заполнения медицинских протоколов, разработанную группой ЦРТ

Пензе и дальнейшее масштабирование». Напомним, что между Сбербанком и Министерством здравоохранения Пензенской области заключено соглашение о совместных проектах по сопровождению и поддержке вн
07.04.2020 Внедрена первая очередь ИС Ситуационного центра Пензенской области

рсайт. Аналитическая платформа» внедрена первая очередь информационной системы Ситуационного центра Пензенской области. Цель проекта – создать мощный инструмент для принятия оперативных и страт
16.04.2019 Итоги развития Единой системы бухгалтерского учета Минздрава Пензенской области в 2018-2019 годах

Построение региональной системы централизации бухгалтерского учёта в системе здравоохранения Пензенской области началось в 2013 году. Тогда в Министерстве здравоохранения региона создан

05.09.2018 В правительстве Пензенской области внедрена ВКС на базе Cisco Meeting Server

В правительстве Пензенской области был реализован проект по модернизации системы видеоконференцсвязи. Програм
22.06.2017 МТС улучшила качество связи в Пензенской области

расширении зоны уверенного приема и увеличении скорости мобильного интернета на территории Пензы и Пензенской области.В первом полугодии 2017 года МТС усилила покрытие сети 3G в Пензе, установ
16.11.2016 В Пензенской областной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова оцифрована редкая периодика

ом Национальной электронной библиотеки (НЭБ), и благодаря расширению электронной базы учреждения из Пензенской области также пополнился и всероссийский фонд цифровых изданий. При сканировании и
12.09.2016 МТС назначил директора филиала в Пензенской области

МТС объявил о назначении Павла Плясенко директором филиала в Пензенской области. Как рассказали CNews в компании, в зону ответственности Павла Плясенко во
07.06.2016 Tele2 инвестирует в развитие телеком-инфраструктуры Пензенской области 440 млн руб.

Мобильный оператор Tele2 и правительство Пензенской области подписали соглашение о взаимодействии в сфере развития услуг связи. В тече
31.03.2016 Минкомсвязи России, Правительство Пензенской области и «Ростелеком» подписали соглашение о сотрудничестве

рового неравенства подписали министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и президент «Ростелекома» Сергей Калугин. Целью соглашения
20.02.2016 МТС обеспечит телеком-сервисами госструктуры Пензенской области

в тендерах и продлении договоров на оказание услуг связи государственным и муниципальным структурам Пензенской области в 2016 г. Общая сумма контрактов по сравнению с прошлым годом увеличилась

29.01.2016 Голосовая связь МТС охватила порядка 500 населенных пунктов Пензенской области

Компания МТС подвела итоги развития сети в Пензенской области в 2015 г. В прошлом году МТС на 40% увеличила число базовых станций, что п
12.11.2015 «Ростелеком» обеспечил услугами связи распределительный центр торговой сети «Магнит» в Пензенской области

бит/с. Центр по распределению продовольственных и непродовольственных товаров открылся в с. Саловка Пензенской области. Для подключения объекта к сети передачи данных компанией выполнены работы
31.08.2015 Спрос на бизнес-сервисы МТС в Пензенской области вырос втрое

икационный оператор МТС зафиксировал трехкратный рост спроса на бизнес-услуги МТС среди организаций Пензенской области за последний год. Наибольший рост подключений показали сервисы обработки в
17.07.2015 МТС «прокачала» сеть 3G в Пензенской области

Компания МТС объявила об итогах проекта по запуску третьей несущей частоты на базе сети 3G МТС в Пензенской области. Активация третьей полосы частот более чем на половине базовых станций поз
14.07.2015 «Ростелеком» предоставил услуги связи новому подразделению УФМС по Пензенской области

доставил услуги телефонии и доступа в интернет Управлению Федеральной миграционный службы (УФМС) по Пензенской области. Телекоммуникационные услуги подключены в новом отделе по оказанию государ
29.01.2015 В Пензенской области создается единая система бухгалтерского учета в сфере здравоохранения

В Пензенской области по инициативе губернатора Василия Бочкарева реализуется программа централи
15.12.2014 «Эттон» автоматизировал работу Фонда капитального ремонта в Пензенской области

ла информационно-аналитическую систему по управлению программами капитального ремонта на территории Пензенской области. Фонд капитального ремонта получил доступ к электронным паспортам домов, а
04.12.2014 Популярность телеком-сервисов МТС среди госструктур Пензенской области выросла в 2 раза

отмечает рост популярности современных телеком-сервисов среди предприятий государственного сектора Пензенской области. За последний год количество контрактов в данном сегменте выросло в два ра
18.09.2014 МТС улучшила качество связи в 100 населенных пунктах Пензенской области

ила о промежуточных итогах программы строительства и модернизации собственной инфраструктуры сети в Пензенской области. С начала 2014 г. МТС на 15% увеличила количество базовых станций стандарт
15.09.2014 ФССП России внедрила дистрибутив GosLinux в управлениях по Пензенской и Костромской областям

ван ФСТЭК. В целях организации доработки операционной системы было проведено опытное внедрение типового дистрибутива операционной системы АИС ФССП России (ОС ТД АИС ФССП России) в управлениях ФССП по Пензенской и Костромской областям. Пилотный проект был зафиксирован в плане развития использования свободного программного обеспечения ФССП России и проводился в соответствии с распоряжением Пр
03.06.2014 ИТ-директор Пензенской области уволен "по статье"

Начальник управления информатизации Пензенской области Александр Антонов уволен по п.2 статьи 37 Закона РФ «О государственной гра
27.01.2014 МТС улучшила качество связи в 80 населенных пунктах Пензенской области

МТС сообщила о завершении очередного этапа строительства сети в Пензенской области. В 2013 г. количество базовых станций МТС в регионе увеличилось в два раза

Публикаций - 637, упоминаний - 829

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СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 44
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 41
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Ростелеком - Связьинвест 1719 27
Microsoft Corporation 25775 25
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АйТи 1519 21
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BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 17
InterSystems - ИнтерСистемз 137 16
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Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 13
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Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 13
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 12
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 187 11
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СМАРТС Пенза-GSM 25 9
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Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 161 9
Yandex - Яндекс 9216 9
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 9
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 9
InterTrust - ИнтерТраст 336 8
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 8
Samsung Electronics 11064 8
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 8
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 8
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 7
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УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 54
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 30
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 13
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 12
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Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 71
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 64
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 62
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 61
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 59
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 52
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 51
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 51
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 50
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 44
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 43
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 43
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 41
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 41
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 38
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 36
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 35
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 35
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 35
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 34
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 33
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 32
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 32
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 30
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 29
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 28
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 27
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 26
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 25
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 25
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 25
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 25
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 24
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 24
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 23
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 75
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 27
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 27
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 22
Google Android 15243 19
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 15
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 13
Microsoft Windows 2000 8678 13
Apple iOS 8583 11
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 10
Linux OS 11533 10
Microsoft Windows 16882 10
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 10
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 9
Apple iPad 4011 9
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 9
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 8
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 120 8
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 8
InterSystems HealthShare 28 8
Apple iPhone 6 4861 8
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 92 7
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 7
МТС 3G-сеть 121 7
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 6
InterTrust - CompanyMedia - WebDocs 166 6
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 6
Cognitive Agro Pilot 39 6
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 6
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 5
Microsoft Windows BitLocker 942 5
ТТК - ЕТК - Единая транспортная карта 189 5
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 434 5
Apple iPhone 5 783 5
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 4
Diasoft Flextera Framework - Diasoft Framework 21 4
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 315 4
Связной Кукуруза - Программа лояльности и карта - Бонусная программа 65 4
МТС Автосекретарь 69 4
InterSystems Cache 144 4
Антонов Александр 77 39
Попов Алексей 339 26
Лысенко Эдуард 317 26
Гречко Сергей 26 25
Орловский Виктор 408 25
Гуральников Сергей 164 21
Селютин Александр 60 20
Никифоров Николай 1138 17
Громов Иван 102 16
Кирюшин Геннадий 91 16
Деянышев Вадим 19 15
Ивакин Роман 57 15
Авербах Владимир 127 13
Чучелов Андрей 44 13
Кесельбренер Леонид 52 13
Евраев Михаил 266 12
Козырев Алексей 328 12
Чикин Руслан 11 11
Албычев Александр 168 10
Никуличев Андрей 43 10
Опенышева Светлана 64 10
Лебедев Георгий 57 10
Разумовский Дмитрий 125 10
Медведев Дмитрий 1665 10
Прокошев Андрей 32 10
Сафронов Роман 36 10
Федулов Владислав 86 9
Фомичев Олег 139 9
Гаттаров Руслан 144 9
Валяева Елизавета 72 9
Юргелас Мария 42 9
Батарова Татьяна 14 9
Путин Владимир 3454 9
Захаров Павел 60 8
Галушко Евгений 15 8
Асланов Дмитрий 41 8
Дегтерева Мария 28 8
Джанбаев Андрей 14 8
Богачев Игорь 183 7
Казак Максим 162 7
Россия - РФ - Российская федерация 166167 430
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 210
Россия - ПФО - Самарская область 1577 173
Россия - ПФО - Ульяновская область 676 173
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 162
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 159
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 145
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 827 144
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 130
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 130
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 129
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 697 126
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 105
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 464 101
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 498 100
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 98
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 92
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 86
Россия - УФО - Тюменская область 1365 81
Россия - ЮФО - Астраханская область 763 81
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 746 80
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 78
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 75
Россия - УФО - Свердловская область 1951 74
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 74
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 72
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 68
Россия - СКФО - Ставропольский край 1083 62
Россия - ЦФО - Тамбовская область 656 60
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 59
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 58
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 58
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 57
Россия - ЦФО - Ивановская область 581 56
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 55
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 793 55
Россия - СФО - Омская область 789 55
Россия - СЗФО - Республика Коми 835 53
Россия - УФО - Челябинская область 1512 53
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 53
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 231
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 110
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 96
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 95
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 88
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 81
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 63
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 50
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 47
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 45
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 44
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 41
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 41
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 39
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 37
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 36
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 36
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 35
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ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 31
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 27
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 26
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 25
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 929 24
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 23
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 22
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 21
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ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 18
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 18
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 18
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 18
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 67
Ведомости 1466 8
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 6
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 3
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 2
Известия ИД 770 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
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Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
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Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 1
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CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Первый Ярославский областной телеканал 1 1
Autonomous Vehicle Technology 1 1
ННТВ - НГОТРК ГБУ НО - Нижегородская государственная областная телерадиокомпания 3 1
Тайга.инфо 2 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
Forbes - Форбс 1002 1
NYT - The New York Times 1100 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 53
Gartner - Гартнер 3658 14
IDC - International Data Corporation 4975 10
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 7
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
Radicati Group 26 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
CNews Инновация года - награда 155 1
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S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
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TMR - Transparency Market Research 14 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
Mobile Research Group 87 1
Wainhouse Research 40 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 1
Gartner ECM 4 1
B2B - Российский рынок 22 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 12
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 60 8
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 7
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 6
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 6
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 4
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 4
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 3
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 3
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт - ВятГГУ, ВГГУ, Вятский государственный гуманитарный университет - 37 3
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 3
РАН - Российская академия наук 2122 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 2
Пензенская областная библиотека имени М.Ю. Лермонтова 2 2
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 2
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 59 2
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 110 2
Минздрав РФ - ФГБУ НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина - Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина 11 2
МГУ - Факультет фундаментальной медицины МГУ им. М. В. Ломоносова 5 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 2
РГСУ - Российский государственный социальный университет 55 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 47 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 56 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
Ростелеком - Азбука интернета 34 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 37
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 27
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 8
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 4
День молодёжи - 27 июня 1087 3
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 2
CNews AWARDS - награда 571 2
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