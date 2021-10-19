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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия
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Россия - ПФО - Пензенская область


19.10.2021 В России стартовала запись школьников на бесплатные курсы по программированию 1
11.10.2021 Облако МТС поможет управлять городским транспортом Пензы 1
08.10.2021 Облако МТС поможет управлять городским транспортом Пензы 1
07.09.2021 В России массово закрываются отделения банков 1
10.08.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2021 г. 1
16.07.2021 В Пензе запущен пилотный проект цифровизации транспорта 2
01.07.2021 РТ МИС запустил сервис «Голосовой помощник 122» в девяти пилотных регионах 1
20.05.2021 Cognitive Pilot произведет 5 тыс. автопилотов для умной сельхозтехники 1
21.04.2021 Комбайны «Брянсксельмаша» будут серийно комплектоваться автопилотами Cognitive Pilot на основе ИИ 1
18.02.2021 Составлен рейтинг цифровой зрелости регионов в сфере здравоохранения 1
28.01.2021 Cognitive Pilot открыла 13 региональных представительств за три месяца 1
20.01.2021 «Почта России» будет начислять бонусы за оплату посылок через интернет 1
23.12.2020 Александр Шведов, «Билайн Бизнес»: Пандемия помогла российским регионам осознать преимущества цифровизации 1
16.12.2020 20 цифровых решений выбрано на «прокачке» спорта и физической культуры Республики Коми 1
24.11.2020 В России построили сверхдешевого умного робота для сбора яблок. Фото 1
18.11.2020 В Оренбургской области убрали урожай беспилотным комбайном на снегу 1
06.11.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за октябрь 2020 г. 2
03.11.2020 Комбайны с искусственным интеллектом собрали 720 тыс. тонн урожая 1
29.10.2020 В пензенских лифтах появилось цифровое видеонаблюдение 1
15.10.2020 Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 1
07.10.2020 «Техносерв» готов создать отдельную компанию для больших данных. Развивать их будет выходец из «Сбертеха» 1
02.10.2020 В Пензенской областной клинической больнице вводят систему голосового заполнения медицинских протоколов, разработанную группой ЦРТ 1
15.09.2020 Россиянин, уволившийся из провайдера, 2 года прослушивал свое бывшее начальство 3
08.09.2020 Концерн «Автоматика» переводит ЖКХ на цифру 3
10.08.2020 Абоненты Tele2 слушают музыку более часа в день 1
07.08.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2020 г. 2
17.06.2020 «Автоматика» завершила реконструкцию сборочно-монтажного производства ПО «Электроприбор» 1
21.04.2020 От ICQ к CRM: как цифровизируется спичечная промышленность 2
07.04.2020 Внедрена первая очередь ИС Ситуационного центра Пензенской области 4
28.02.2020 Оборот мобильной коммерции Tele2 вырос в два раза 1
07.02.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за январь 2020 года 2
26.12.2019 «Автоматика» предложила проекты по автоматизации ЖД-инфраструктуры 1
12.11.2019 Оборудование «Автоматики» планируют закупить для пензенских школ 1
08.11.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за октябрь 2019 г. 1
25.10.2019 МТС обеспечила контроль за бесперебойной работой пензенских электросетей 2
17.09.2019 МГТС объявляет решения Совета директоров 1
12.09.2019 Почта России расширила географию сервиса электронных заказных писем 1
05.09.2019 Оборот мобильной коммерции Tele2 вырос в полтора раза 1
16.04.2019 Итоги развития Единой системы бухгалтерского учета Минздрава Пензенской области в 2018-2019 годах 4
29.03.2019 Как государство потратит 5,8 млрд на поддержку технологических кружков 1

Публикаций - 359, упоминаний - 546

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 71
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 50
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 34
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 32
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 24
ВолгаТелеком 254 21
СМАРТС Компания 236 20
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 14
Microsoft Corporation 11628 12
АФК Система ПАО 1057 11
3934 11
InterSystems - ИнтерСистемз 74 9
Ростех - Ростехнологии 2230 7
Yandex - Яндекс 4129 7
МГТС - Московская городская телефонная сеть 897 6
Cognitive Pilot 35 6
AMD Graphics Product Group - ATI 362 6
Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка 61 6
Ростелеком Уралсвязьинформ 213 6
Softline - Софтлайн 1507 5
Samsung Electronics 5878 5
Ростелеком Связьинвест 773 5
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 5
Мотив - Екатеринбург-2000 105 4
Ситроникс - Sitronics 598 4
Ростех - Концерн Автоматика 398 4
Ланит ГК 1185 4
АйТи 771 4
NVision Group - Энвижн Груп 552 4
Автоматика Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 19 4
Cisco Systems 2158 4
Корус Консалтинг ГК 809 4
IBM 3677 4
Ростелеком НСС 50 4
Yota - Скартел 623 4
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 276 4
CompanyMedia 117 3
Ericsson 899 3
HP Inc. 3043 3
Сумма Телеком - Sumtel 75 3
УЭК - Универсальная электронная карта 512 22
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 21
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 6
Почта России ПАО 1586 5
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 5
Евросеть 939 4
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 12 4
РЖД - Российские железные дороги 1093 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод 251 3
Единая транспортная карта 12 3
Мострансавто 59 2
ЕС-лизинг 13 2
Utair - ЮТэйр - авиакомпания 34 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 138 2
Сбербанк Поволжский банк 11 2
Восток-Запад - EWS Holding 22 2
АвтоВАЗ 121 2
Технопарк-Мордовия 11 2
ГБУЗ ПОКБ им. Н.Н.Бурденко - Пензенская областная клиническая больница имени Н.Н. Бурденко 2 2
Татнефть 116 2
Россети ПАО 168 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 2
Belkacar - Оператор каршеринга 26 2
РВК - Российская венчурная компания 482 2
Почта Банк 289 2
МРСК Урала - Россети Урал - Челябэнерго 5 1
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 6 1
Песчанокопская аграрная группа 2 1
Автоградбанк 6 1
Лифт Контроль 1 1
ТВЭЛ ЦПТИ - Центральный проектно-технологический институт 1 1
ТНС Энерго 3 1
Нижнекамскнефтехим 15 1
Гулливер - Gulliver - торговая сеть 10 1
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 29 1
Газпром добыча Иркутск 3 1
Sony Pictures Entertainment 84 1
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Уралсиб Банк 391 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 62
Правительство РФ 2226 43
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 29
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 23
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 19
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 16
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 15
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 15
Правительство Пензенской области 16 14
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 14
Президент Российской Федерации 1447 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 11
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 11
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 10
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 9
Правительство Москвы 660 9
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 7
Администрация Псковской области 22 7
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 422 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 529 7
Счётная палата РФ 464 7
Арбитражный суд города Москвы 347 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 6
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 706 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 6
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 355 6
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 155 5
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 437 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 517 5
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 53 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 5
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 328 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 4
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 392 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 184 4
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 9
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 57 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 164 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 2 1
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 27
3G - Стандарт мобильной связи 3835 24
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 23
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 23
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 509 8
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 8
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 8
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 8
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 7
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 7
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 341 6
Big Data - Большие данные 1136 6
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 6
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 452 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 5
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 523 5
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 493 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 5
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1189 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 953 5
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 692 5
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 163 4
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 632 4
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 324 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 4
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 437 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1749 4
HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 50 4
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 41 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 47 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1349 3
PACS - Picture Archiving and Communication System - Системы передачи и архивации DICOM изображений 45 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 562 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 672 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3110 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
Google Android 10752 12
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 12
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 12
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 11
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 506 10
Apple iPad 3263 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 8
Apple iOS 5744 6
Microsoft Windows 10 6810 6
Cognitive Agro Pilot 30 6
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 122 5
Apple iPhone 5 710 5
Linux OS 4386 5
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 5
МТС 3G-сеть 86 5
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 106 4
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 4
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 696 4
МТС Автосекретарь 35 4
Microsoft SQL Server 814 4
ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 27 3
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 3
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Microsoft Lync 272 3
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 3
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 3
Стрелка - Транспортная карта 113 3
Microsoft SharePoint Products and Technologies 840 3
МТС Коннект 32 3
Microsoft Office 2004 3
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
ЭОС АИС МФЦ Дело 49 2
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 2
Microsoft Exchange 695 2
Яндекс.Лицей 17 2
1С:Документооборот 78 2
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 398 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 148 2
Криста НПО АС Смета 10 2
Орловский Виктор 229 16
Никифоров Николай 1126 12
Кирюшин Геннадий 34 10
Валяева Елизавета 72 9
Галушко Евгений 10 8
Асланов Дмитрий 41 8
Медведев Дмитрий 1437 8
Антонов Александр 73 6
Попов Алексей 319 6
Чернышов Михаил 32 5
Маевский Игорь 23 5
Ускова Ольга 128 5
Плясенко Павел 9 5
Лысенко Эдуард 209 5
Захаров Павел 55 5
Белозерцев Иван 5 5
Колодкин Александр 8 4
Козырев Алексей 270 4
Авербах Владимир 121 4
Маевский Леонид 24 4
Кабанов Владимир 174 4
Евтушенков Владимир 134 3
Беляков Денис 5 3
Евраев Михаил 222 3
Щеголев Игорь 676 3
Ивакин Роман 49 3
Островский Владимир 22 3
Кузнецов Павел 14 3
Гуральников Сергей 161 3
Путин Владимир 1840 3
Ершов Андрей 45 2
Морошкин Александр 106 2
Шойгу Сергей 59 2
Максимов Алексей 8 2
Звягина Наталья 64 2
Яловенко Илларион 14 2
Попов Анатолий 98 2
Макаров Владимир 52 2
Корня Алексей 73 2
Сидоров Сергей 22 2
Россия - Российская федерация - РФ 58975 202
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 115
Россия - ПФО - Ульяновская область 367 95
Россия - ПФО - Мордовия Республика 402 90
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1652 85
Россия - ПФО - Самарская область 580 85
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Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 355 71
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Россия - ЮФО - Краснодарский край 941 58
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 426 57
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Россия - УФО - Свердловская область 822 47
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