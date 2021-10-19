Россия - ПФО - Пензенская область

В России стартовала запись школьников на бесплатные курсы по программированию 1

Облако МТС поможет управлять городским транспортом Пензы 1

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