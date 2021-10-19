Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ПФО
Пензенская область
Публикаций - 359, упоминаний - 546
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Орловский Виктор 229 16
|Никифоров Николай 1126 12
|Кирюшин Геннадий 34 10
|Валяева Елизавета 72 9
|Галушко Евгений 10 8
|Асланов Дмитрий 41 8
|Медведев Дмитрий 1437 8
|Антонов Александр 73 6
|Попов Алексей 319 6
|Чернышов Михаил 32 5
|Маевский Игорь 23 5
|Ускова Ольга 128 5
|Плясенко Павел 9 5
|Лысенко Эдуард 209 5
|Захаров Павел 55 5
|Белозерцев Иван 5 5
|Колодкин Александр 8 4
|Козырев Алексей 270 4
|Авербах Владимир 121 4
|Маевский Леонид 24 4
|Кабанов Владимир 174 4
|Евтушенков Владимир 134 3
|Беляков Денис 5 3
|Евраев Михаил 222 3
|Щеголев Игорь 676 3
|Ивакин Роман 49 3
|Островский Владимир 22 3
|Кузнецов Павел 14 3
|Гуральников Сергей 161 3
|Путин Владимир 1840 3
|Ершов Андрей 45 2
|Морошкин Александр 106 2
|Шойгу Сергей 59 2
|Максимов Алексей 8 2
|Звягина Наталья 64 2
|Яловенко Илларион 14 2
|Попов Анатолий 98 2
|Макаров Владимир 52 2
|Корня Алексей 73 2
|Сидоров Сергей 22 2
|CNews Analytics 2006 14
|Gartner 2230 4
|IDC - International Data Corporation 2797 2
|Juniper Research 280 2
|RAEX - Эксперт РА 49 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
|S&P - Standard and Poor’s 4 1
|TMR - Transparency Market Research 14 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru