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На «Эларскан» оцифруют дворянские дела и ревизские сказки Пензенской губернии

В Государственный архив Пензенской области поставлен отечественный комплекс планетарного сканирования «Эларскан» А2-450КС для оцифровки архивных дел толщиной более 600 страниц. Об этом CNews сообщили представители «Элар».

ГБУ «Государственный архив Пензенской области» является единственным в регионе самостоятельным архивным учреждением. Он совмещает в себе функции исторического архива, архива по личному составу и архива новейшей истории (бывший партийный архив). Всего на хранении в архиве находится свыше 1700000 дел, среди которых немалое количество уникальных и особо ценных документов.

В 2022 г. в архиве уже начали работы по оцифровке на планетарном сканере «Эларскан» А2-600, теперь же с помощью нового «Эларскан» А2-450КС создать качественные электронные копии смогут и для значимых исторических документов весом до 50 кг и толщиной до 50 см.

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Фото: Элар
На «Эларскан» оцифруют дворянские дела и ревизские сказки Пензенской губернии

Отечественное оборудование было приобретено по инициативе Министерства по делам архивов Пензенской области, при поддержке губернатора Пензенской области.

В архиве прокомментировали, что оцифрованы будут документы генеалогического характера, - ревизские сказки (591 единиц хранения), а также более 4000 дворянских дел, - обычно они содержат документы о доказательстве дворянства, признания и утверждения в дворянстве рода в целом, а также причисления его отдельных представителей. После завершения этой работы архив планирует приступить к оцифровке метрических книг (более 6600 единиц хранения).

«Характеристики «Эларскан» А2-450КС позволят без проблем оцифровывать документы архивных фондов толщиной свыше 600 страниц, без угрозы повреждения источника. Преимущество данной модели для работы в архивной отрасли - это автономность, то есть для оцифровки не требуется стационарный компьютер и специализированное программное обеспечение, - отметили специалисты ГБУ «Государственный архив Пензенской области». - Меню сканера позволяет оперативно выбрать режим оцифровки, а книжная колыбель дает возможность сканировать ветхие документы в щадящем режиме».

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