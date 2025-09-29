Разделы

Гарант-Сервис Гарант-Сервис-Университет НПП Гарант Справочная правовая система

Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система

«ГАРАНТ-СЕРВИС» – разработчик и поставщик решений для госструктур, банков, ритейла и других корпоративных заказчиков.

УПОМИНАНИЯ


29.09.2025 «Гарант-Сервис»: наш виртуальный ассистент «Мой помощник» успешно работает с национальным мессенджером Мах 2
13.12.2024 Виртуальный ассистент от «Гарант-Сервис» для взаимодействия с заявителями контакт-центров вошел в реестр отечественного ПО 3
12.12.2024 Виртуальный ассистент «Гарант-Сервис» для взаимодействия с заявителями контакт-центров включен в реестр отечественного ПО 1
23.08.2022 В России появились профстандарты сайтостроителя и руководителя разработки ПО 2
24.09.2021 Госкураторы МФЦ не заметили переезда с Intel на «Эльбрусы» 2
22.04.2021 Павел Калугин, МФЦ Орловской области: Бытует мнение, что российские ИТ-разработки отличает низкое качество, но это вовсе не так 1
29.06.2018 Система «Гарант» заработала на РЕД ОС 2
30.03.2016 «Гарант» начал зачистку интернета от своих баз данных 2
29.12.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за декабрь 2015 года 1
03.12.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за ноябрь 2015 года 1
04.11.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за октябрь 2015 г. 1
02.10.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за сентябрь 2015 года 1
03.08.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за июль 2015 г.

 1
02.07.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за июнь 2015 г. 1
01.06.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за май 2015 г. 1
12.05.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за апрель 2015 г. 1
02.04.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за март 2015 г. 1
03.03.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за февраль 2015 г. 1
03.02.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за январь 2015 г. 1
04.12.2014 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за ноябрь 2014 года 1
06.11.2014 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за октябрь 2014 г. 1
04.09.2014 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за август 2014 г. 1
03.07.2014 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за июнь 2014 г. 1
02.06.2014 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за май 2014 г. 1
06.05.2014 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за апрель 2014 г. 1
01.02.2011 Центр информационных исследований и Dev-House предложат аналитические системы нового типа 2
05.08.2008 ГУ Госфинконтроля Москвы нуждается в техобслуживании ПО 1
28.12.2007 Житель Тамбова нанес правообладателям ущерб в 570 тыс. руб. 2
04.12.2007 Продавец контрафакта стал невыездным 1
16.05.2007 Передано в суд очередное дело о контрафакте 2
12.04.2002 "Гарант-Парк-Телеком" вводит безлимитный тарифный план доступа в интернет 2
04.10.2001 "Гарант" совместно с Microsoft и SoftLine провела акцию по комплексному лицензированию ПО 1
28.08.2001 "Никос-Софт" внедрит корпоративную информационную систему для "Пермавтодор" 1
01.12.2000 На "Рамблере" появился юридический портал 2
08.06.1999 Intel и Институт предпринимательства и инвестиций анонсировали семинар "Новые информационные технологии и решения для малого и среднего бизнеса" 2
09.04.1999 "1С" запустила новый вид сервиса 1

Публикаций - 36, упоминаний - 49

Гарант-Сервис и организации, системы, технологии, персоны:

8758 5
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 168 3
Telegram Group 2421 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4374 3
Intel Corporation 12439 2
Oracle Corporation 6809 2
Норси-Транс - НТ 118 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1184 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 952 2
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет - Parking.ru - Паркинг.ру 140 2
Ростелеком 10137 1
Acer Group - Acer Inc 2625 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 384 1
Базальт СПО - BaseALT 747 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 434 1
InterTrust - ИнтерТраст 330 1
Открытые технологии 710 1
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1957 1
Формоза - Formoza 177 1
Klondike Computers - Клондайк Компьютерс 35 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 453 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 659 1
Ред Софт - Red Soft 914 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1178 1
HTC Corporation 1501 1
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 89 1
Progress Software - MarkLogic 29 1
Регистратор R01 - Гарант-Парк-Телеком 30 1
Microsoft Corporation 25068 1
Softline - Софтлайн 3136 1
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 246 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1697 1
IBM - International Business Machines Corp 9510 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 327 1
OpenText - Micro Focus - Novell 872 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 827 1
1С-МССофт - MSSoft 2 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 381 1
Администрация Краснодара - Электронный Краснодар МКУ - Муниципальное казённое учреждение муниципального образования города Краснодара 9 1
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 218 1
Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса - СИОРА 3 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 275 1
КонсультантПлюс 149 1
Пермавтодор 2 1
Гарант-Максимум 4 1
Республика Башкортостан ИД - Республика Башкортостан Издательский дом 1 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6207 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12599 14
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5156 12
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2662 12
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 298 10
Правительство Республики Бурятия - Администрация Главы Республики Бурятия - Президент Республики Бурятия - Народный Хурал республики Бурятия - органы государственной власти 46 8
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 231 7
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 294 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1444 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4724 6
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 221 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2890 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 606 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2790 5
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 57 5
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 112 5
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 5
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 83 5
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 58 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3074 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3411 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4703 4
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 79 4
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 74 4
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 56 4
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 162 4
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 95 4
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 56 4
Правительство Тульской области - органы государственной власти 96 4
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 89 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1675 3
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 91 3
Правительство КБР - Администрация Кабардино-Балкарской Республики - Администрация Главы КБР - Парламент КБР 48 3
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 81 3
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 88 3
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 80 3
Правительство Хабаровского края - органы государственной власти 52 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 595 3
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 167 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 329 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 721 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 340 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 258 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71045 24
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33148 18
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13137 13
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12106 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21610 9
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2373 9
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4106 8
Оцифровка - Digitization 4826 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55533 7
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 680 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13202 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8470 7
Электронный документ - Electronic document 1515 7
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2758 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22152 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12762 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26701 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31406 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9457 5
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2042 4
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2279 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8075 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12169 4
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3910 4
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1825 4
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 290 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25284 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30616 3
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2314 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4366 3
Оповещение и уведомление - Notification 5215 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4205 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5172 3
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1160 3
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 847 3
УУС - Универсальные услуги связи 325 2
РНИС - Региональная навигационно-информационная система 22 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9164 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14455 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7125 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1497 16
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5685 10
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3405 5
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 133 5
ЭОС АИС МФЦ Дело 74 4
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 90 4
Минэкономразвития РФ - МКГУ ИАС - Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг - Ваш контроль 30 3
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 57 3
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 323 2
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 259 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2842 2
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 511 2
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1037 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 416 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 971 2
ЭОС Дело СЭД 216 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 327 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2389 2
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 857 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5010 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 243 2
Электронный дневник - Цифровой дневник 166 2
Правительство Казахстана - Минцифры Казахстана - eGov - Электронное правительство Казахстана - Государственная программа 33 2
Администрация Екатеринбурга - Екатеринбургский ИВЦ СП ГВЦ - Электронный Екатеринбург - Муниципальная программа 8 2
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 65 2
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Открытый Татарстан 9 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 113 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 887 2
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 504 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 243 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 251 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 245 1
Microsoft Windows Server 2003 571 1
Госслужба РФ - Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров - Государственный план подготовки управленческих кадров - Президентская программа подготовки управленческих кадров 7 1
Правительство Москвы - ЕГАС СИОПР - Единая городская автоматизированная система информационного обеспечения и аналитики потребительского рынка 5 1
Новые облачные технологии - МойОфис 849 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 533 1
Норси-Транс - Яхонт-УВМ Э 15 1
ФГИС ЕСНСИ - Единая система нормативной справочной информации 19 1
Орловский Виктор 394 3
Соколовский Василий 3 3
Лашин Ренат 79 1
Перегудов Алексей 8 1
Король Андрей 5 1
Калугин Павел 2 1
Непочатова Елена 18 1
Куличенко Константин 6 1
Рустамов Рустам 495 1
Ларионов Роман 1 1
Добров Борис 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 153638 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45103 18
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7962 9
Россия - СФО - Омская область 724 8
Россия - ДФО - Бурятия Республика 649 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3130 7
Россия - ЮФО - Волгоградская область 804 7
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1382 6
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1315 5
Россия - СЗФО - Вологодская область 733 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2594 5
Россия - ПФО - Саратовская область 779 5
Россия - ЦФО - Липецкая область 580 5
Россия - ПФО - Пензенская область 618 5
Россия - СЗФО - Псковская область 661 5
Россия - ЦФО - Тульская область 1282 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18295 4
Россия - УФО - Свердловская область 1678 4
Россия - ДФО - Сахалинская область 964 4
Россия - СКФО - Ставропольский край 957 4
Россия - УФО - Тюменская область 1234 4
Россия - УФО - Челябинская область 1355 4
Россия - ЦФО - Ярославская область 900 4
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 633 4
Россия - ПФО - Мордовия Республика 625 4
Россия - ЦФО - Орловская область 347 4
Беларусь - Белоруссия 5963 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 977 3
Россия - СЗФО - Республика Коми 790 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 2053 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1973 3
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 652 3
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 989 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1500 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1279 3
Россия - ЮФО - Астраханская область 697 3
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 916 3
Россия - ЦФО - Тамбовская область 605 3
Россия - ДФО - Хабаровский край 952 3
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 351 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54071 24
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31221 18
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50430 17
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1321 12
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8194 12
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4353 11
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6545 11
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10383 10
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8420 10
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1150 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19915 9
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3719 9
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4861 7
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5248 7
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6263 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25478 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6199 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9824 5
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2965 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8124 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5202 5
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 436 5
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 274 5
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 857 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11560 4
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 725 4
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 723 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 138 4
Паспорт - Паспортные данные 2689 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3718 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6735 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7869 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7237 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17121 3
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1723 3
Энергетика - Energy - Energetically 5412 3
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1707 3
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 202 3
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 183 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2230 2
Ставропольская правда 4 2
РОИ - Российская общественная инициатива 83 1
Известия Мордовии 3 1
Regnum - Регнум 112 1
Ведомости 1164 1
Хальмг Унн 1 1
Башинформ ИА 7 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8309 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 54 1
РАН - Российская академия наук 1978 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1609 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 225 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 650 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1220 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 102 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - МЦРПО ГАОУ ДПО - Московский центр развития профессионального образования 2 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 3
Международный женский день - 8 марта 367 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 724 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
Электронная Мордовия - Республиканский конкурс 1 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 1
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 16 1
