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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 196789
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Король Андрей

СОБЫТИЯ


02.05.2023 В АИС «МФЦ дело» Рязанской области появился голосовой робот-помощник: он принимает телефонные звонки и отвечает на стандартные вопросы 1
11.04.2023 В ХМАО-Югре стартовал пилотный проект предоставления госуслуг в отделениях Сбербанка через АИС «МФЦ ДЕЛО» 1
22.04.2021 Павел Калугин, МФЦ Орловской области: Бытует мнение, что российские ИТ-разработки отличает низкое качество, но это вовсе не так 1
20.08.2012 Существуют ли эффективные СЭД для банков? 1
11.12.2008 «Сургутнефтегазбанк» управляет рисками с помощью бизнес-приложений Oracle 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Король Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1217 3
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 265 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 1
Directum - Директум 1244 1
Норси-Транс - НТ 138 1
Oracle Corporation 7052 1
9494 1
Сургутнефтегаз - СНГБ - Сургутнефтегазбанк - Нефтегазбанк 22 2
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 40 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8733 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1587 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5593 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3568 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13626 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1298 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3819 1
ОКАС - Объединение когнитивных ассоциативных систем 8 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35711 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13726 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27121 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12067 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60982 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10105 2
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 991 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13826 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12063 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4675 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25155 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6171 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33134 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3068 1
Lean Manufacturing - Бережливое производство - Бережливые технологии 173 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4457 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6160 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3533 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 985 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10552 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26109 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5945 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2006 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8659 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28011 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4298 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64119 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12940 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7337 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1096 3
ЭОС АИС МФЦ Дело 78 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - КриптоБиоКабина (КБК) Программно-технический комплекс 38 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6179 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1386 1
Apple iPhone 6 4861 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 89 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 352 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2368 1
Directum СЭД - ECM-система 304 1
РТИ Системы - Система-Саров ИТЦ Технопарк - Яхонт 17 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1037 1
МФЦ Плюс ПАК 4 1
Oracle Financial Services Software - OFSS - Oracle Financial Services Governance & Compliance Management - Oracle Financial Analytics - Oracle Financial Statement Planning - Oracle Financial Consolidation and Close Cloud Service 84 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1601 1
Калугин Павел 2 1
Демидов Михаил 134 1
Орловский Виктор 405 1
Греф Герман 484 1
Россия - РФ - Российская федерация 164468 4
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1386 2
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 472 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 631 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нефтеюганский район - Нефтеюганск 109 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район 71 1
Россия - ЦФО - Орловская область 366 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 363 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52969 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57102 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10808 2
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 658 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1755 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27005 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2292 1
Прописка - регистрация по месту постоянного проживания 218 1
Здравоохранение - Реабилитация 440 1
Quality of Life - Качество жизни 35 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2497 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 669 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1094 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8785 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7002 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3812 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6526 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11404 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 837 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1453075, в очереди разбора - 727958.
Создано именных указателей - 196789.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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